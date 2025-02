Swiftproxy - revisão do serviço de proxy

Swiftproxy é um provedor de proxy global de primeira linha, oferecendo mais de 80 milhões de proxies residenciais e proxies residenciais estáticos, abrangendo mais de 220 regiões em todo o mundo.

Precisa de um código de desconto de 15% da Swiftproxy?

Se você está à procura de um desconto ou ainda não decidiu sobre o seu provedor de proxy, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Swiftproxy e seus serviços de proxy residencial para ajudá-lo a fazer uma escolha informada.

Usar servidores proxy confiáveis em conjunto com um navegador indetectável proporciona diversos benefícios. Não só melhora o anonimato dos perfis que você cria, mas também permite que você selecione localizações específicas para seus perfis, tornando suas operações mais autênticas.

Além disso, os proxies ajudam a melhorar o seu fluxo de trabalho ao reduzir a probabilidade de encontrar problemas relacionados ao IP, como bloqueios, proibições ou CAPTCHAs. Com proxies residenciais rotativos, você pode trocar IPs a cada solicitação ou configurar sessões fixas por períodos específicos, dependendo de suas necessidades ou requisitos de automação.

Código de Desconto de 15%

Com todas essas vantagens, é fácil ver por que os proxies são essenciais para uma gestão eficaz de várias contas. Estamos empolgados em apresentar o Swiftproxy, um parceiro confiável, e oferecer a você a oportunidade de economizar 15% em seus proxies residenciais.

Aqui está como você pode reivindicar este desconto:

Siga este link Registe-se para uma conta no Swiftproxy Ao fazer um pedido de proxies residenciais Swiftproxy, insira o código promocional "UNDETECTABLE15" no campo apropriado

Você receberá um desconto de 15% em todas as suas compras por ser um usuário do navegador Undetectable. Por favor, note que esta oferta se aplica apenas aos proxies residenciais Swiftproxy.

Principais vantagens do Swiftproxy

Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais benefícios e recursos dos proxies residenciais Swiftproxy.

Proxies Residenciais

Os proxies residenciais são o produto mais popular da Swiftproxy, e com razão. Eles oferecem uma ampla gama de recursos e opções de personalização a um ótimo preço, juntamente com excelentes descontos em grandes quantidades e tráfego não expirável que você pode usar conforme sua conveniência.

Pool de proxies obtido de forma ética (mais de 80 milhões de proxies em 220 países)

Segmentação precisa por país, estado e cidade

Sessões personalizáveis (rotativas ou fixas, com duração de até 180 minutos no modo fixo)

Tráfego sem expiração (a partir de $0.7/GB)

Não é necessário contratos de longo prazo

Você pode criar um número ilimitado de subcontas, tornando mais fácil gerenciar o acesso da equipe. O titular da conta pode atribuir limitação de uso de tráfego para cada subusuário, dando a você total controle e visibilidade sobre o uso da sua equipe. Além disso, você não precisa dividir pedidos entre várias contas para aproveitar os descontos do Swiftproxy.

Já que o tráfego não expira, faz sentido comprar em grandes quantidades. O Swiftproxy oferece descontos baseados na quantidade de tráfego comprado (até 80% de desconto), e esses descontos são acumuláveis com o seu código promocional de 15% para obter o melhor preço possível.

Por fim, o Swiftproxy oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de vários canais, para que você possa contar com a ajuda deles sempre que precisar - seja para integração de proxy ou resolução de problemas. Eles também disponibilizam uma vasta documentação, guias de início rápido e tutoriais para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus proxies.

Proxies Residenciais Estáticos

Combinando as melhores características de proxies residenciais e de datacenter, os proxies ISP da Swiftproxy entregam um ótimo desempenho a um custo mais baixo, mantendo altos níveis de autenticidade. Eles são ideais para projetos de longo prazo como gestão de redes sociais e proteção de marca. Começando em $6/proxy, esses proxies vêm com:

Tráfego e sessões ilimitados

IPs dedicados e não compartilhados

Provedores de serviços de internet premium

Disponibilidade em mais de 40 países

Como Integrar o Swiftproxy com o Navegador Undetectable

Integrar proxies com Undetectable é simples. Você pode gerar uma lista de proxies no painel do Swiftproxy com um número ilimitado de sessões e importá-la para o Undetectable através da função de importação do Proxy Manager. O Undetectable reconhecerá o formato padrão host:porta:login:senha.

Alternativamente, você pode adicionar manualmente um proxy ao configurar um novo perfil. Basta clicar no ícone Principal, selecionar "Novo Proxy", escolher o tipo de proxy (HTTP ou SOCKS5) e colar os detalhes host:port:login:password do painel Swiftproxy. Você também pode realizar uma rápida verificação de proxy clicando no ícone "Verificar Proxy".

Swiftproxy e Undetectable – Casos de Uso Comuns

A combinação dos recursos poderosos da Undetectable e o desempenho robusto do Swiftproxy, autenticidade e proxies de origem ética os tornam perfeitos para uma variedade de aplicações: