TradeProxy - revisão do serviço de proxy

TradeProxy.net – Uma plataforma confiável que distribui proxies oficiais de marcas globais líderes como 9Proxy, ABCProxy, 922, e mais

Somos a TRADE PROXY, o parceiro de distribuição oficialmente autorizado de muitos dos principais provedores de proxy globais. Todos os proxies vendidos em nosso site são genuínos, certificados e operam com estabilidade e confiabilidade.

A interface de compra de proxy no TradeProxy.net é simples e fácil de usar.

Principais marcas de proxy disponíveis na TRADE PROXY com preços até 3 vezes mais baratos que as taxas originais:

No.1 – 9Proxy:

Proxy residencial rotativo ultraestável com velocidades de conexão rápidas. Perfeito para casos de uso como mídias sociais, e-commerce e gerenciamento de múltiplas contas simultaneamente. Suporta totalmente os protocolos HTTP/S e SOCKS5, com 99,99% de tempo de atividade.

Preço original a partir de $0,025/IP — na TradeProxy, é apenas cerca de 1/3 do custo original.

No.2 – ABC Proxy:

IPs de alta qualidade e limpos, suportando mais de 190 países. Fácil de selecionar a região e o ISP. Oferece uma ampla gama de tipos de proxy, incluindo proxies residenciais estáticos e móveis.

Preço original em torno de $0,7/GB — TradeProxy oferece fortes descontos para compras em grande quantidade.

No.3 – 922 Proxy:

Um poderoso proxy SOCKS5, compatível com várias plataformas, como Windows, Android e iOS. Oferece mais de 200 milhões de IPs residenciais, 99,9% de uptime, velocidades de 20–50Mbps e suporta lista branca de IPs.

Planos empresariais a partir de $0.045/IP — disponíveis em TradeProxy.net com preços altamente otimizados.

No.4 – Luna Proxy:

Proxies residenciais e móveis de alto desempenho, ideais para tarefas de automação e raspagem da web. O tempo de atividade excede 99,9%, e os usuários podem facilmente selecionar IPs por país ou cidade. Reduz efetivamente problemas de CAPTCHA e bloqueio de IP.

O preço do proxy residencial começa em $0,77/GB — comprar via TradeProxy pode economizar até 70% nos custos.

No.5 – Pia Proxy:

Serviço de proxy flexível que suporta protocolos HTTP/S e SOCKS5, com forte segurança e integração perfeita em ferramentas. Oferece mais de 350 milhões de IPs residenciais, suporta persistência de sessão e rotação de IP programada.

Os pacotes SOCKS5 começam a partir de apenas $0.05/IP — muitos IPs estão disponíveis a menos de 1/3 do preço original via TradeProxy.

Atualizamos continuamente nosso inventário de proxies com base nas tendências de mercado, oferecendo filtros por país, cidade/região, ASN, operadora e mais, adequados para todas as necessidades especializadas.

Pagamento flexível – Receba instantaneamente sua Chave CD

Suporta pagamento via criptomoedas como USDT, ETH, BTC e outras.

Os proxies são entregues instantaneamente por e-mail ou através do histórico de compras no Trade Proxy.

Como recarregar proxies usando um CDKey na Trade Proxy

Recarregar seu proxy é rápido, simples e permite ativá-lo instantaneamente em apenas algumas etapas:

Passo 1: Após completar sua compra, você receberá um CDKey (código de recarga do proxy) via e-mail de confirmação ou na seção “Histórico de Compras” no site TradeProxy.net.

Passo 2: Acesse a plataforma oficial da marca de proxy que você comprou, faça login na conta que você criou anteriormente, e use a função “Recarga” para inserir seu CDKey.

Você não precisa criar uma nova conta, apenas use a que já possui.

Nota: Cada marca pode ter um processo de recarga diferente, por isso, certifique-se de seguir as instruções específicas fornecidas.

Exemplo Real – Por Que Você Deve Escolher Trade Proxy ao Comprar 9Proxy

9Proxy é um fornecedor internacional respeitável de proxies de IP rotativos, especializado em pacotes de proxies residenciais estáveis e de alta velocidade. É ideal para casos de uso como gestão de grandes volumes de contas, operações em múltiplas plataformas, tarefas de automação, registros de contas em massa, seeding, testes de produtos e mais. O proxy suporta tanto os protocolos HTTP/S quanto SOCKS5, tornando a integração fácil e flexível.

Preço ao comprar diretamente da 9Proxy:

20 USD / 100 IP — equivalente a cerca de 0,2 USD por IP quando comprados individualmente ou diretamente no site 9Proxy.

Preço ao comprar via Proxy de Comércio:

Apenas 5 USD / 100 IP — equivalente a apenas 0,05 USD por IP, que é 4 vezes mais barato que o preço direto do fornecedor.

Principais Diferenças:

Você está usando o mesmo sistema, com os mesmos IPs oficiais exatos do 9Proxy.

Não há diferença na velocidade, desempenho ou uptime.

A única diferença é: o custo é significativamente menor.

Com o Trade Proxy, você pode economizar até 75% nos custos, especialmente ideal para empresas ou indivíduos que operam sistemas em grande escala que exigem IPs limpos e estáveis.

Clique para ver o Guia de Recarga do 9Proxy ao Comprar da TRADE PROXY.

Após comprar 9Proxy da Trade Proxy, você receberá um CDKey (código de recarga) por e-mail ou no histórico do seu pedido. Este CDKey inclui o número de IPs correspondente à sua compra.

Os IPs não têm limite de tempo fixo — a cota é deduzida apenas quando você se conecta ativamente. Cada IP geralmente permanece ativo por várias horas e pode durar até 24 horas dependendo das condições de uso.

Como recarregar o 9Proxy via o software:

Se você ainda não tem uma conta, visite aqui para criar sua própria conta 9proxy!

Baixe o software 9proxy: Windows | MacOS | Linux

Passo 1: Abra o software 9proxy e faça login na sua conta.

Passo 2: Após fazer login, selecione Usar Código de Compartilhamento.

Passo 3: Mude para a aba Usar Código e insira a chave CD conforme mostrado na imagem.

Política de Garantia Vitalícia

Quando você compra proxies da Trade Proxy, você está coberto por uma política de garantia clara e confiável:

Todos os proxies vêm com garantia vitalícia durante todo o período de uso.

O sistema substituirá automaticamente qualquer IP com defeito em 30 segundos.

Nota: A garantia não se aplica se o usuário violar os Termos de Serviço ou usar o proxy para fins proibidos.

Como Verificar o Trade Proxy como um Parceiro Oficial

Você pode facilmente verificar que a TradeProxy é um distribuidor oficial autorizado enviando um e-mail de confirmação diretamente para as marcas proxy, tais como:

9Proxy: support@9proxy.com

Luna Proxy: support@lunaproxy.com

922 Proxy: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

