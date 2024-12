Webshare - Revisão do Serviço de Proxy

A Webshare - é a líder em tecnologia de serviços de proxy empresarial para clientes de pequeno a médio porte, permitindo a coleta profunda de dados, agregação e análise para empresas em todo o mundo. Atualmente, é um dos fornecedores de proxy que mais crescem, com mais de 50.000 usuários ativos em um curto período de tempo.

Com as crescentes capacidades da web, bem como daqueles que manipulam o ciberespaço para participar de atividades ilegais, uma combinação de um navegador indetectável e um serviço de proxy confiável tornou-se essencial.

Apresentando nosso parceiro Webshare - a solução perfeita para usuários iniciantes, bem como entusiastas que buscam obter as melhores relações de preço-desempenho em toda a indústria. Não tem certeza se é para você? Reivindique seu teste gratuito que você pode usar pelo tempo que desejar (1 GB & 10 proxies por mês).

Os Proxies

Aqui estão as ofertas da Webshare:

Proxies de Datacenter . As proxies mais baratas para usuários iniciantes que procuram obter o melhor custo benefício.

. As proxies mais baratas para usuários iniciantes que procuram obter o melhor custo benefício. Proxies Residenciais . Os proxies mais confiáveis e eficientes obtidos eticamente de dispositivos reais e com mais de 195 locais, 30 milhões de IPs e uma garantia de tempo de atividade de 99,97%.

. Os proxies mais confiáveis e eficientes obtidos eticamente de dispositivos reais e com mais de 195 locais, 30 milhões de IPs e uma garantia de tempo de atividade de 99,97%. Proxies Residenciais Estáticos (ISP) . Proxies residenciais modificados para rotação constante e ideais para acessar vários sites regionais/bloqueados com maior taxa de sucesso.

. Proxies residenciais modificados para rotação constante e ideais para acessar vários sites regionais/bloqueados com maior taxa de sucesso. Proxies Verificados. Otimizados especificamente para fazer scraping de Buscas do Google com os benefícios combinados de proxies de datacenter e residenciais.

Principais Benefícios do Webshare

Com cada tipo de proxy, você terá os seguintes benefícios:

Pool de IP de 30 milhões

195+ localizações de proxy

Suporte aos protocolos HTTPS e SOCKS5

Autenticação por IP ou por senha disponível

Rede agregada de 100+ GBps

Garantia de uptime de 99,7%

Painel fácil de usar para iniciantes e altamente personalizável para usuários avançados

Teste gratuito e proxies premium a partir de apenas $2,99/mês

Oferta Especial Webshare + Indetectável

Está à procura de combinar o navegador Indetectável com o Webshare mas pretende testá-lo sem riscos? Temos a solução! Com o Webshare, pode utilizar até 10 proxies premium com 1 GB de largura de banda cada mês, completamente grátis. Reivindique sua avaliação gratuita aqui! E se estiver pronto para fazer a transição para serviços pagos com mais capacidades e funcionalidades, os proxies de datacenter começam em $2.99/mês, enquanto as ofertas residenciais começam em $6.99/mês.