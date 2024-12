WhiteGen.me - serviço para criar uma página branca/página segura para qualquer fonte de tráfego

Nesta revisão, vamos falar sobre o serviço de criação de páginas seguras para qualquer fonte de tráfego. Se você trabalha com verticais de tráfego cinza/preto, sabe que sem cloaking e escritórios de publicidade whitepage de qualidade, eles não duram muito. Em alguns casos, a safepage também é usada para verticais brancas, quando você usa landings ou elas violam as regras da rede de publicidade.

Que tipos de whitepage posso encomendar no whitegen.me?

Página única:

Página de Destino - página de entrada com qualquer negócio/serviço

página de entrada com qualquer negócio/serviço Loja - venda de mercadorias

venda de mercadorias Mostruário - 6 produtos em uma página, sem opção de acessar notícias detalhadas

6 produtos em uma página, sem opção de acessar notícias detalhadas Blog - artigos sobre um tópico de sua escolha

artigos sobre um tópico de sua escolha Play Market/Play Soft - aplicativos do Google Play

aplicativos do Google Play Botão Branco - seleção de idioma/confirmação de idade/mudança para rede social, etc. Gerado automaticamente com suas configurações.

Preço: 5$

Multi-página (5-6 páginas adicionais com o conteúdo principal):

Página Inicial - 5 páginas com serviços/artigos sobre um tema específico

- 5 páginas com serviços/artigos sobre um tema específico Loja - 6 produtos na loja. Você pode optar por especificar nas configurações a funcionalidade do "Carrinho de Compras", o mais semelhante possível às lojas online reais.

- 6 produtos na loja. Você pode optar por especificar nas configurações a funcionalidade do "Carrinho de Compras", o mais semelhante possível às lojas online reais. Blog - 6 artigos/notícias sobre um tema específico

- 6 artigos/notícias sobre um tema específico Cassino Social - 6 slots reais ou 6 jogos regulares que podem ser jogados diretamente no site. Possibilidade de obter certificado de cassino social no Google para mais confiança.

Preço: $15 / Cassino Social - 20$

Como e quem cria os brancos?

WhiteGen.me - a principal vantagem deste serviço é que todos os sites são criados por pessoas REAIS, não são geradores que criam sites tortos com textos de má qualidade.

Criar um pedido no WhiteGen para garantir a qualidade da página branca, onde as pessoas a preencherão independentemente com a ajuda da IA. Verificar os textos - o sistema os analisará em busca de palavras proibidas. Uma pessoa gerará imagens temáticas. Verificar a adaptabilidade do site, console para erros, etc.

Como faço para fazer um pedido?

Inicie um bot no Telegram @whitegen_bot Selecione "Order whitepage" no menu

Existem 3 modos para escolher ao criar um pedido:

Modo Rápido - modo rápido com configurações mínimas, você pode solicitar apenas sites de uma página. Modo Especialista - neste modo, você pode solicitar todos os tipos de sites, com mais configurações. Modo Avançado - solicitação através do site, máximo de configurações. Você pode especificar de uma vez os preços no site, o código-fonte de pixels/cloak, etc.

Bom bônus

Para novos clientes, temos um código promocional +20% no primeiro depósito: “undetectable”.