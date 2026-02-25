Logo
Logo
Entrar Registrar

White Link - revisão do serviço white pages

Ir para o site do parceiro

Produção manual de página branca construída para Google, Meta, TikTok, Bing e mais—projetada para passar pela moderação na primeira tentativa.

White Link é um serviço profissional de desenvolvimento de páginas brancas para compradores de mídia e equipes de afiliados. As páginas são criadas individualmente por nicho e GEO, com algoritmos atualizados diariamente para acompanhar as mudanças nas regras das plataformas.

White Link é um serviço manual de produção de páginas brancas projetado para manter campanhas estáveis em plataformas rígidas como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads e Bing Ads. Cada página é construída individualmente para o seu nicho, GEO e regras da plataforma, depois testada e refinada para manter as aprovações previsíveis.

Use o código promocional UNDETECTABLE para um desconto de -10%.

Por que isso é importante

  1. Estratégias atualizadas diariamente para corresponder às políticasPáginas brancas passam pela moderação com risco mínimo
  2. Escrito manualmente para cada GEO e plataforma
  3. Algoritmos ajustados para Google, Meta, TikTok, Bing
  4. 99% de aprovação na primeira tentativa

Isso torna o White Link uma parte essencial de qualquer configuração de publicidade escalável e de longo prazo, onde conformidade e estabilidade são inegociáveis.

Por que Você Precisa de uma White Page

Para ofertas cinzas ou sensíveis, uma página em branco protege seu funil durante a moderação e prolonga a vida útil da conta. Sem ela, o desempenho se torna imprevisível.

  • Passe pela moderação com segurança
  • Atua como a camada de funil visível
  • Protege o landing page real com cloaking
  • Estabiliza a entrega entre GEOs
  • Estende a vida útil da conta de anúncios

Plataformas de Publicidade Suportadas

White Link adapta cada construção às regras da sua fonte de tráfego. Informe o suporte sobre onde você planeja executar campanhas, e a equipe alinha a cópia, estrutura e configuração técnica.

  • Google Ads
  • Anúncios do Telegram
  • Anúncios no TikTok
  • Bing Ads
  • Meta Anúncios
  • Redes de anúncios adicionais

Lançamento Rápido de Campanhas Publicitárias

Os planos do WordPress vêm com tudo necessário para entrar no ar rapidamente. A infraestrutura está pré-configurada para que você possa conectar um disfarçador e começar a enviar tráfego imediatamente.

Incluído nos Planos do WordPress

  • Domínio de confiança incluído
  • Conexão Cloudflare
  • Infraestrutura preparada para masqueramento
  • 1 ano de hospedagem
  • Painel de administração + acesso via FTP

Todos os dados permanecem nos servidores da White Link, para que as equipes possam se concentrar em campanhas em vez de se preocuparem com hospedagem ou combate a problemas de DNS.

Crescimento da Renda

Média de ~80% de aumento na receita graças aos limites de gastos mais elevados e à estabilidade. Cada página é adaptada ao seu tema e palavras-chave.

Integração de Cloaking Fácil

WordPress + acesso FTP facilitam a conexão do seu cloaker sem precisar lutar com a configuração de DNS ou hospedagem.

99% Aprovação de Moderação

Compilações manuais e algoritmos ajustados ajudam a maioria das páginas a serem aprovadas na primeira tentativa nas principais plataformas de anúncios.

Descontos para Equipes

Equipes que encomendam 500+ páginas semanalmente recebem preços personalizados e suporte especial.

Desempenho Comprovado

10.000+ white pages enviadas e 150+ equipes de compra de mídia atendidas em todo o mundo.

Como Funcionam os Pagamentos (Apenas Cripto)

Fluxo direto para colocar suas páginas no ar:

  1. Escolha uma tarifa e clique em Comprar Página Branca.
  2. Insira os dados de contato e aplique a promoção, se disponível.
  3. Selecione uma criptomoeda e envie fundos.
  4. Cole o hash da transação.
  5. Confirme o pagamento e aguarde o acompanhamento do gerente.
  • Longa duração das campanhas
  • Gastos estáveis
  • Equipe de suporte responsiva
  • Taxas de aprovação consistentes
  • Menos banimentos de contas
  • 19 de 20 páginas normalmente passam

Você pode descobrir mais detalhes sobre as páginas brancas através do suporte - https://t.me/white_link_sup Canal do Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi