White Link - revisão do serviço white pages

White Link Review: Stable White Pages

Produção manual de página branca construída para Google, Meta, TikTok, Bing e mais—projetada para passar pela moderação na primeira tentativa.

White Link é um serviço profissional de desenvolvimento de páginas brancas para compradores de mídia e equipes de afiliados. As páginas são criadas individualmente por nicho e GEO, com algoritmos atualizados diariamente para acompanhar as mudanças nas regras das plataformas.

O que é White Link?

White Link é um serviço manual de produção de páginas brancas projetado para manter campanhas estáveis em plataformas rígidas como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads e Bing Ads. Cada página é construída individualmente para o seu nicho, GEO e regras da plataforma, depois testada e refinada para manter as aprovações previsíveis.

Use o código promocional UNDETECTABLE para um desconto de -10%.

Por que isso é importante

Estratégias atualizadas diariamente para corresponder às políticasPáginas brancas passam pela moderação com risco mínimo Escrito manualmente para cada GEO e plataforma Algoritmos ajustados para Google, Meta, TikTok, Bing 99% de aprovação na primeira tentativa

Isso torna o White Link uma parte essencial de qualquer configuração de publicidade escalável e de longo prazo, onde conformidade e estabilidade são inegociáveis.

Por que Você Precisa de uma White Page

Para ofertas cinzas ou sensíveis, uma página em branco protege seu funil durante a moderação e prolonga a vida útil da conta. Sem ela, o desempenho se torna imprevisível.

Passe pela moderação com segurança

Atua como a camada de funil visível

Protege o landing page real com cloaking

Estabiliza a entrega entre GEOs

Estende a vida útil da conta de anúncios

Plataformas de Publicidade Suportadas

White Link adapta cada construção às regras da sua fonte de tráfego. Informe o suporte sobre onde você planeja executar campanhas, e a equipe alinha a cópia, estrutura e configuração técnica.

Google Ads

Anúncios do Telegram

Anúncios no TikTok

Bing Ads

Meta Anúncios

Redes de anúncios adicionais

Lançamento Rápido de Campanhas Publicitárias

Os planos do WordPress vêm com tudo necessário para entrar no ar rapidamente. A infraestrutura está pré-configurada para que você possa conectar um disfarçador e começar a enviar tráfego imediatamente.

Incluído nos Planos do WordPress

Domínio de confiança incluído

Conexão Cloudflare

Infraestrutura preparada para masqueramento

1 ano de hospedagem

Painel de administração + acesso via FTP

Todos os dados permanecem nos servidores da White Link, para que as equipes possam se concentrar em campanhas em vez de se preocuparem com hospedagem ou combate a problemas de DNS.

Características Principais do White Link

Crescimento da Renda

Média de ~80% de aumento na receita graças aos limites de gastos mais elevados e à estabilidade. Cada página é adaptada ao seu tema e palavras-chave.

Integração de Cloaking Fácil

WordPress + acesso FTP facilitam a conexão do seu cloaker sem precisar lutar com a configuração de DNS ou hospedagem.

99% Aprovação de Moderação

Compilações manuais e algoritmos ajustados ajudam a maioria das páginas a serem aprovadas na primeira tentativa nas principais plataformas de anúncios.

Descontos para Equipes

Equipes que encomendam 500+ páginas semanalmente recebem preços personalizados e suporte especial.

Desempenho Comprovado

10.000+ white pages enviadas e 150+ equipes de compra de mídia atendidas em todo o mundo.

Como Funcionam os Pagamentos (Apenas Cripto)

Fluxo direto para colocar suas páginas no ar:

Escolha uma tarifa e clique em Comprar Página Branca. Insira os dados de contato e aplique a promoção, se disponível. Selecione uma criptomoeda e envie fundos. Cole o hash da transação. Confirme o pagamento e aguarde o acompanhamento do gerente.

Por que os Usuários Escolhem White Link

Longa duração das campanhas

Gastos estáveis

Equipe de suporte responsiva

Taxas de aprovação consistentes

Menos banimentos de contas

19 de 20 páginas normalmente passam

Você pode descobrir mais detalhes sobre as páginas brancas através do suporte - https://t.me/white_link_sup Canal do Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi