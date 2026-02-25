White Link - revisão do serviço white pages
White Link Review: Stable White Pages
Produção manual de página branca construída para Google, Meta, TikTok, Bing e mais—projetada para passar pela moderação na primeira tentativa.
White Link é um serviço profissional de desenvolvimento de páginas brancas para compradores de mídia e equipes de afiliados. As páginas são criadas individualmente por nicho e GEO, com algoritmos atualizados diariamente para acompanhar as mudanças nas regras das plataformas.
O que é White Link?
White Link é um serviço manual de produção de páginas brancas projetado para manter campanhas estáveis em plataformas rígidas como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads e Bing Ads. Cada página é construída individualmente para o seu nicho, GEO e regras da plataforma, depois testada e refinada para manter as aprovações previsíveis.
Use o código promocional UNDETECTABLE para um desconto de -10%.
Por que isso é importante
- Estratégias atualizadas diariamente para corresponder às políticasPáginas brancas passam pela moderação com risco mínimo
- Escrito manualmente para cada GEO e plataforma
- Algoritmos ajustados para Google, Meta, TikTok, Bing
- 99% de aprovação na primeira tentativa
Isso torna o White Link uma parte essencial de qualquer configuração de publicidade escalável e de longo prazo, onde conformidade e estabilidade são inegociáveis.
Por que Você Precisa de uma White Page
Para ofertas cinzas ou sensíveis, uma página em branco protege seu funil durante a moderação e prolonga a vida útil da conta. Sem ela, o desempenho se torna imprevisível.
- Passe pela moderação com segurança
- Atua como a camada de funil visível
- Protege o landing page real com cloaking
- Estabiliza a entrega entre GEOs
- Estende a vida útil da conta de anúncios
Plataformas de Publicidade Suportadas
White Link adapta cada construção às regras da sua fonte de tráfego. Informe o suporte sobre onde você planeja executar campanhas, e a equipe alinha a cópia, estrutura e configuração técnica.
- Google Ads
- Anúncios do Telegram
- Anúncios no TikTok
- Bing Ads
- Meta Anúncios
- Redes de anúncios adicionais
Lançamento Rápido de Campanhas Publicitárias
Os planos do WordPress vêm com tudo necessário para entrar no ar rapidamente. A infraestrutura está pré-configurada para que você possa conectar um disfarçador e começar a enviar tráfego imediatamente.
Incluído nos Planos do WordPress
- Domínio de confiança incluído
- Conexão Cloudflare
- Infraestrutura preparada para masqueramento
- 1 ano de hospedagem
- Painel de administração + acesso via FTP
Todos os dados permanecem nos servidores da White Link, para que as equipes possam se concentrar em campanhas em vez de se preocuparem com hospedagem ou combate a problemas de DNS.
Características Principais do White Link
Crescimento da Renda
Média de ~80% de aumento na receita graças aos limites de gastos mais elevados e à estabilidade. Cada página é adaptada ao seu tema e palavras-chave.
Integração de Cloaking Fácil
WordPress + acesso FTP facilitam a conexão do seu cloaker sem precisar lutar com a configuração de DNS ou hospedagem.
99% Aprovação de Moderação
Compilações manuais e algoritmos ajustados ajudam a maioria das páginas a serem aprovadas na primeira tentativa nas principais plataformas de anúncios.
Descontos para Equipes
Equipes que encomendam 500+ páginas semanalmente recebem preços personalizados e suporte especial.
Desempenho Comprovado
10.000+ white pages enviadas e 150+ equipes de compra de mídia atendidas em todo o mundo.
Como Funcionam os Pagamentos (Apenas Cripto)
Fluxo direto para colocar suas páginas no ar:
- Escolha uma tarifa e clique em Comprar Página Branca.
- Insira os dados de contato e aplique a promoção, se disponível.
- Selecione uma criptomoeda e envie fundos.
- Cole o hash da transação.
- Confirme o pagamento e aguarde o acompanhamento do gerente.
Por que os Usuários Escolhem White Link
- Longa duração das campanhas
- Gastos estáveis
- Equipe de suporte responsiva
- Taxas de aprovação consistentes
- Menos banimentos de contas
- 19 de 20 páginas normalmente passam
Você pode descobrir mais detalhes sobre as páginas brancas através do suporte - https://t.me/white_link_sup Canal do Telegram White Link - https://t.me/+rimt4uxNbO9iNWNi