Đăng tin hàng loạt và sử dụng nhiều tài khoản trên Avito: cách bán nhanh chóng và hiệu quả

Bất kỳ ai đã từng cố gắng tăng doanh số bán hàng trên Avito đều hiểu nỗi đau này. Bạn tải lên hàng chục danh sách, và hệ thống nói: "Đủ rồi bạn ơi." Bạn muốn bao phủ nhiều danh mục, nhưng nền tảng lại không cho phép. Đăng danh sách hàng loạt trên Avito và làm việc với nhiều tài khoản song song thay đổi cuộc chơi.

Tại sao lại phải bận tâm với nhiều tài khoản và tự động hóa? Điều đó đơn giản mà. Bạn có khả năng bán nhanh chóng một loạt sản phẩm trên Avito, thu hút sự chú ý của người mua trên các danh mục khác nhau và vượt qua các rào cản kỹ thuật của nền tảng. Hãy cùng phân tích từng khía cạnh của chủ đề này một cách chi tiết.

Cách bán hàng nhanh chóng và hiệu quả trên Avito

Người mua hàng lướt qua nguồn cấp dữ liệu với tốc độ như súng máy. Bạn chỉ có vài phần của một giây để thu hút sự chú ý của họ. Thực tế, điều gì thực sự hiệu quả?

Hình ảnh là tất cả. Hình ảnh bán sản phẩm trước khi ai đó đọc mô tả. Tối thiểu ba tấm hình, tốt hơn là năm đến bảy. Ánh sáng tự nhiên tốt hơn ánh sáng phòng thu để tăng khả năng chuyển đổi. Hiển thị sản phẩm từ mọi góc độ, bao gồm cả khuyết điểm nếu có. Sự trung thực mang lại niềm tin.

Bản sao bán hàng. Quên đi việc "bán ghế sofa." Viết lý do tại sao người mua cần ghế sofa cụ thể của bạn. Bọc da có thể lau sạch sau khi lũ trẻ sáng tạo nghệ thuật. Cơ chế gấp đã sống sót qua ba lần di chuyển. Kích thước đến từng centimet. Người mua đã tưởng tượng trong đầu cách bố trí đồ nội thất này vào căn hộ của họ.

Giá cả là một nghệ thuật cân bằng. Mở phần với các mặt hàng tương tự. Xem những món hàng thực sự bán với giá nào, không phải những giá mà người lạc quan liệt kê. Giá cả của bạn nên ở quanh mức trung bình hoặc thấp hơn một chút. Mẹo chuyên nghiệp: giá 14,900 thường được tâm lý học coi tốt hơn so với 15,000.

Tốc độ phản hồi rất quan trọng. Người mua viết cho bạn? Hãy trả lời trong vòng mười lăm phút. Trong một giờ, họ đã có thể đang thực hiện một giao dịch với người bán khác. Hãy bật thông báo trên điện thoại. Chuẩn bị các mẫu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Sự mới mẻ thúc đẩy doanh số bán hàng. Thuật toán của Avito thích các danh sách mới. Cập nhật mỗi ba đến bốn ngày. Không cần xóa và tạo lại, chỉ cần nhấn nút "Bump".

Những sai lầm giết chết doanh số: Sao chép-dán các danh sách giống hệt là con đường thẳng để bị cấm. Hệ thống phát hiện bản sao trong vài giây. Giá "trên trời" hy vọng tìm được người mua không tác dụng. Người mua thông minh, họ có internet để so sánh. Những bức ảnh mờ 240 pixel sẽ làm dấy lên nghi ngờ.

Từ chối giao hàng làm mất đi một nửa khách hàng của bạn. Nhiều người sẵn sàng trả thêm cho sự tiện lợi. Số điện thoại lỗi thời là một ví dụ điển hình. Kiểm tra danh bạ của bạn trước khi công bố.

Sớm hay muộn bạn cũng sẽ chạm đến giới hạn. Một tài khoản không cho phép bạn bán nhiều trên Avito. Các giới hạn bóp nghẹt kinh doanh từ gốc rễ.

Đăng hàng loạt trên Avito là gì và tại sao bạn cần nó?

Đăng hàng loạt có nghĩa là thay vì phải điền các biểu mẫu bằng tay một cách khó khăn, bạn có thể tải lên hàng trăm danh sách chỉ trong vài phút. Hãy tưởng tượng, trước đây bạn phải mất cả ngày để đăng năm mươi mặt hàng, bây giờ chỉ cần mười lăm phút cho năm trăm mặt hàng.

Ai thực sự cần điều này. Các chủ cửa hàng trực tuyến có hàng tồn kho từ năm mươi mặt hàng trở lên chắc chắn sẽ đánh giá cao điều này. Những người bán lẻ làm việc với hàng tồn kho thay đổi liên tục tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày. Các công ty bất động sản tải lên toàn bộ cơ sở dữ liệu bất động sản của họ chỉ với một lần nhấp chuột. Các đại lý ô tô trưng bày toàn bộ đội xe của họ mà không gặp khó khăn. Ngay cả những người bình thường cần dọn dẹp ga ra hoặc căn hộ sau khi chuyển nhà cũng tiết kiệm thời gian.

Ví dụ thực tế: Một cửa hàng điện tử đã gặp khó khăn với ba trăm sản phẩm. Người quản lý đã phải mất tám giờ hàng tuần chỉ để cập nhật danh sách sản phẩm. Sau khi áp dụng tải lên danh sách hàng loạt, bức tranh đã thay đổi. Bốn mươi phút thay vì tám giờ. Lượt xem tăng gấp ba lần rưỡi — sản phẩm trở nên nổi bật trước người mua. Tỷ lệ chuyển đổi doanh số tăng một trăm tám mươi phần trăm. Không có phép màu gì cả—chỉ là cách trình bày sản phẩm đúng cách và sự hiện diện liên tục trong nguồn cấp dữ liệu.

Đăng tin hàng loạt thủ công và tự động

Tải lên hàng loạt thủ công

Ưu điểm của phương pháp thủ công. Bạn có thể nhìn thấy từng dấu phẩy trong phần mô tả. Bạn có thể điều chỉnh từ ngữ cho một mục cụ thể. Nó miễn phí, bạn chỉ phải trả giá bằng thời gian. Nguy cơ bị cấm gần như bằng không nếu bạn tuân theo các quy tắc.

Những điều gây khó chịu. Trung bình bạn dành năm phút cho mỗi danh sách. Trên thực tế, đó là mười phút. Một trăm mục sẽ mất gần mười bảy giờ thời gian thuần túy. Mắt bạn dần mờ đi, bạn bắt đầu gõ sai giá. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc có bao nhiêu người bán bị mất vì thêm một số không. Việc tải lên nhiều hơn ba mươi danh sách mỗi ngày mà không mất bình tĩnh là điều không thể về mặt thể chất. Việc cập nhật một danh mục lớn kéo dài đến hàng tuần.

Tự động hóa quy trình

Các công cụ làm việc cho tải lên hàng loạt:

Avito API— công cụ chính thức từ chính nền tảng này. Hoạt động thông qua nguồn cấp dữ liệu XML, hiểu được YML từ Yandex.Market. Chỉ phù hợp cho tài khoản doanh nghiệp.

YouDo Pro hoạt động tốt với các hệ thống CRM phổ biến. Tự động cập nhật giá theo lịch trình, theo dõi hàng tồn kho.

AvitoParser — con dao đa năng của nhà kinh doanh chênh lệch giá. Phân tích các đối thủ, hiển thị giá và chiến lược của họ. Chỉnh sửa hàng loạt tiết kiệm hàng giờ đồng hồ.

Posting Master bao phủ nhiều nền tảng cùng một lúc. Phân tích tích hợp sẵn cho thấy nơi những người mua thực sự đến từ đâu.

Các cơ chế rất đơn giản. Điền vào bảng tính Excel với tiêu đề, mô tả, giá, danh mục, liên kết hình ảnh. Cung cấp tệp cho dịch vụ. Nhận danh sách đã sẵn sàng. Bạn có thể tải lên hàng loạt thậm chí một nghìn danh sách cùng một lúc.

Đa tài khoản: cách quản lý nhiều tài khoản trên Avito

Một hồ sơ trở thành điểm tựa cho kinh doanh thông thường. Giới hạn danh mục không cho phép bạn mở rộng. Bạn không thể bán điện thoại và phụ tùng cùng lúc—hệ thống sẽ không cho phép bạn bán hiệu quả trên Avito trong các ngách khác nhau. Tài khoản bị vô hiệu—cả doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Avito đa tài khoản giải quyết vấn đề, nhưng đòi hỏi trí óc.

Những nguyên tắc sinh tồn cơ bản:

Mỗi hồ sơ cần có một ngách riêng mà không có ngoại lệ. Nếu một tài khoản chuyên về điện thoại, hãy để nó chỉ bán điện thoại. Việc thêm quần áo trẻ em và phụ tùng ô tô vào một hồ sơ sẽ gây ra nghi ngờ. Các thuật toán của Avito theo dõi những chuyển đổi danh mục này và nhanh chóng phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Dữ liệu độc đáo là nền tảng của bảo mật. Các số điện thoại khác nhau là bắt buộc cho mỗi hồ sơ. Đăng ký hộp thư điện tử trên các nền tảng khác nhau—Mail.ru, Yandex, Gmail. Thẻ ngân hàng cũng nên khác nhau, thẻ ảo từ các ngân hàng khác nhau đều hoạt động. Nền tảng liên tục đối chiếu dữ liệu giữa các tài khoản. Sử dụng cùng số điện thoại hoặc thẻ thanh toán trên hai hồ sơ sẽ dẫn đến việc chặn ngay lập tức toàn bộ chuỗi.

Địa lý đòi hỏi một cách tiếp cận logic. Trong một thành phố lớn, phân phối tài khoản theo quận. Một hồ sơ làm việc ở trung tâm thành phố, hồ sơ thứ hai bao quát các khu dân cư, hồ sơ thứ ba xử lý khu vực ngoại ô. Sự phân chia này trông tự nhiên và tăng cường khả năng tiếp cận người mua. Khách hàng thấy mua sắm gần nhà là tiện lợi hơn.

Phân bố thời gian của các bài đăng bảo vệ chống lại việc bị chú ý. Hoạt động đồng thời của tất cả các tài khoản trở thành một tín hiệu rõ ràng cho việc kiểm duyệt. Hồ sơ đầu tiên đăng bài vào buổi sáng, hồ sơ thứ hai hoạt động trong ngày, hồ sơ thứ ba bắt đầu vào buổi tối. Bắt chước hành vi của những người bán thực sự đăng nhập vào nền tảng ở các thời điểm khác nhau trong ngày.

Phần kỹ thuật bắt đầu bằng việc hiểu rõ về máy chủ proxy. Một proxy sẽ che dấu địa chỉ IP thực của người dùng, thay thế bằng một địa chỉ khác. Nếu bạn đang ở Voronezh, thông qua proxy Avito sẽ thấy một kết nối từ Moscow, St. Petersburg, hoặc bất kỳ thành phố nào khác. Lưu lượng truy cập không đi trực tiếp đến nền tảng, mà thông qua một máy chủ trung gian với địa chỉ IP riêng của nó. Nền tảng này sẽ ghi nhận địa chỉ này, chứ không phải địa chỉ thực của bạn.

Sự khác biệt giữa các loại proxy là rất lớn. Proxy máy chủ từ các trung tâm dữ liệu dễ dàng bị nhận diện bởi hệ thống bảo mật của Avito. Nền tảng này đã từ lâu học cách nhận biết các kết nối như vậy. Proxy dân cư hoạt động khác biệt — đây là các địa chỉ IP của người dùng thực sự tại nhà với các nhà cung cấp internet thông thường như Rostelecom hoặc Beeline. GonzoProxy cung cấp quyền truy cập vào chính các địa chỉ dân cư như vậy. Mạng lưới của họ bao gồm các kết nối thực sự tại nhà trên toàn nước Nga và thế giới. Đối với Avito, kết nối như vậy trông giống như một người dùng thường từ một thành phố cụ thể, không phải là một hệ thống tài khoản đáng ngờ. Chi tiết cấu hình được nêu trong hướng dẫn sử dụng proxy dân cư, nơi mọi bước được mô tả rõ ràng nhất có thể.

Một trình duyệt chống phát hiện cung cấp mức độ bảo vệ tiếp theo. Chương trình tạo ra một dấu vân tay kỹ thuật số độc đáo cho mỗi hồ sơ. Undetectable thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc. Hàng chục tài khoản hoạt động song song, hệ thống không nghi ngờ gì.

Công cụ để tổ chức sự hỗn loạn. Google Sheets lưu trữ mật khẩu và thống kê. Tạo các mật khẩu khác nhau, nhân tiện. Trello sắp xếp các nhiệm vụ một cách gọn gàng. Khi nào đăng bài, cập nhật gì. AmoCRM tự động hóa công việc với người mua. Bitrix24 thu thập tất cả thông tin ở một nơi.

Danh sách kiểm tra sinh tồn:

Proxy riêng biệt cho mỗi hồ sơ, tiết kiệm ở đây sẽ tiêu diệt doanh nghiệp của bạn.

Hồ sơ trình duyệt riêng biệt trong antidetect, không pha trộn.

Thẻ thanh toán khác nhau, tốt nhất là từ các ngân hàng khác nhau.

Ảnh độc nhất, ít nhất thay đổi thứ tự.

Phong cách văn bản khác nhau. Một người viết bằng câu ngắn gọn, người khác mô tả dài dòng.

Kế hoạch khởi chạy từng bước

Giai đoạn một. Chuẩn bị kỹ thuật. Truy cập GonzoProxy, lấy proxy. Chọn proxy từ khu vực mà bạn dự định bán hàng. IP Moscow cho danh sách ở Moscow, IP St. Petersburg cho danh sách ở St. Petersburg.

Ví dụ, chúng tôi đã tạo các proxy của Mỹ theo định dạng ip:port:username:password

Giai đoạn hai. Tải xuống Undetectable. Tạo hồ sơ, một cho mỗi tài khoản.

Đi tới tab proxy

Nhập dữ liệu proxy và nhấp vào kiểm tra proxy

Proxy đang hoạt động. Lưu hồ sơ

Giai đoạn ba. Tài khoản. 1 hồ sơ = 1 tài khoản.

Đăng ký hồ sơ thông qua các danh tính trình duyệt đã được tạo. Điểm quan trọng là có được số điện thoại duy nhất. Bạn không thể tạo tài khoản mà không có số, Avito yêu cầu xác nhận SMS. SIM vật lý đắt đỏ và bất tiện. Các dịch vụ số ảo đến cứu cánh.

SMS-Activate cung cấp số từ các quốc gia khác nhau, bắt đầu từ 10 rúp cho việc nhận SMS.

cung cấp số từ các quốc gia khác nhau, bắt đầu từ 10 rúp cho việc nhận SMS. 5sim.net hoạt động tương tự, có API để tự động hóa.

hoạt động tương tự, có API để tự động hóa. OnlineSim cung cấp số cho thuê dài hạn nếu bạn dự định lấy lại quyền truy cập.

cung cấp số cho thuê dài hạn nếu bạn dự định lấy lại quyền truy cập. SMSPVA chuyên cung cấp số điện thoại Nga. Nhận một số, nhận mã, đăng ký tài khoản.

Giai đoạn bốn. Khởi động. Một tài khoản mới vừa tạo ngay lập tức tràn ngập nền tảng với hàng hóa sẽ trở thành dấu hiệu cảnh báo cho việc kiểm duyệt. Tuần đầu tiên hãy giữ im lặng. Xem qua danh sách của người khác, thêm vào mục yêu thích, viết một vài bình luận. Đăng một đến hai sản phẩm mỗi ngày.

Giai đoạn năm. Chế độ chiến đấu. Sau một tuần khởi động, bắt đầu đăng bài hàng loạt trên Avito. Nhưng không cuồng tín. Mười đến mười lăm tin đăng mỗi ngày cho mỗi tài khoản. Tăng dần khối lượng.

Làm thế nào để không bị cấm khi đăng bài hàng loạt và sử dụng nhiều tài khoản

Câu chuyện thứ nhất về lòng tham. Một doanh nhân đã sao chép danh sách điện thoại sang năm tài khoản. Ảnh giống hệt, văn bản giống hệt, giá cả như nhau. Hệ thống đã tham chiếu chéo dữ liệu trong ba phút. Cả năm hồ sơ đều bị cấm bay.

Giải pháp: chụp ảnh từ các góc độ khác nhau. Viết lại mô tả theo cách của riêng bạn. Thay đổi thứ tự của các đặc điểm. Thay đổi giá từ 50-100 rubles.

Câu chuyện hai về tốc độ. Một người bán mới đã quyết định ngay lập tức đăng toàn bộ kho hàng. Năm mươi danh sách trong một giờ từ một tài khoản mới. Kiểm duyệt phát hiện tự động hóa. Lệnh chặn đến sau hai giờ.

Giải pháp: kéo dài việc công bố suốt cả ngày. Tạm dừng 15-30 phút giữa các danh sách. Mô phỏng hành vi của con người.

Câu chuyện thứ ba về tiết kiệm tiền. Năm tài khoản hoạt động từ một IP của nhà. Tiết kiệm trên proxy biến thành mất tất cả các hồ sơ cùng lúc.

Giải pháp: mỗi tài khoản nhận được proxy dân cư riêng từ GonzoProxy. Sử dụng trình duyệt antidetect Undetectable.

Bảng an toàn:

Hành động Phương pháp đúng Tần suất Danh sách mới Tối đa mười mỗi ngày trên tài khoản mới Hàng ngày Cập nhật Mỗi ba đến bốn ngày một lần mỗi danh sách Thường xuyên Địa chỉ IP Proxy cố định cho mỗi hồ sơ Liên tục Phản hồi khách hàng Tối đa hai giờ chờ Liên tục Thay đổi giá Tối đa hai lần một tuần Theo nhu cầu

Đăng tin hàng loạt và phương pháp bán hàng thay thế

Công việc thủ công được biện minh khi bán một chiếc iPhone cũ hoặc tủ của bà ngoại. Những món đồ sau khi sửa chữa cũng có thể được thực hiện thủ công. Dịch vụ ngách như cài đặt router trong khu vực bạn sống chỉ cần một hồ sơ.

Làm thế nào để đăng hàng loạt trên Avito trở thành một câu hỏi cấp bách khi chúng ta nói về năm mươi mặt hàng trở lên. Nhiều danh mục sản phẩm yêu cầu các cách tiếp cận và tài khoản khác nhau. Kế hoạch mở rộng gặp phải các giới hạn kỹ thuật.

Bảng so sánh các phương pháp:

Tiêu chí Thủ công Tự động Nhiều tài khoản Danh sách đang hoạt động Tối đa 30 Từ 50 Không giới hạn Thời gian mỗi mục 5-10 phút 1-2 giây Phụ thuộc vào thiết lập Khả năng bị cấm Tối thiểu Trung bình Cần bảo vệ Phạm vi tiếp cận Địa phương Rộng Tổng thể Đầu tư Thời gian Dịch vụ Proxy + phần mềm

Kết luận

Bán hàng thành công trên Avito hoạt động hiệu quả cho những ai tiếp cận nó một cách có hệ thống. Nội dung chất lượng là nền tảng. Tự động hóa đúng cách tạo nên các bức tường. Kỹ năng sử dụng nhiều tài khoản thông thạo tạo ra mái nhà.

Đừng chạy theo số lượng mà đánh đổi sự an toàn. Nền tảng không thích những người tinh ranh. Hãy làm cho nội dung độc đáo, ngay cả khi bạn lười biếng. Sự đơn điệu giết chết tài khoản hàng loạt. Đầu tư vào bảo vệ. Proxy và antidetect sẽ tự hoàn vốn với tài khoản đầu tiên được cứu. Phân tích các chỉ số, học hỏi từ sai lầm.

Nhập liệu hàng loạt và làm việc với nhiều hồ sơ có thể đưa doanh số bán hàng lên một tầm cao mới. Bạn sẽ bán được nhiều hơn trên Avito trong khi tốn ít thời gian hơn cho công việc thường lệ. Công nghệ hoạt động khi được áp dụng một cách thông minh.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Làm thế nào để bán nhanh một món hàng trên Avito? Chụp ảnh dưới ánh sáng ban ngày từ nhiều góc độ khác nhau. Đặt giá thấp hơn đối thủ 5-10%. Thêm tùy chọn thương lượng, mọi người thích cảm giác thắng lợi. Phản hồi ngay lập tức, tốt nhất trong vòng mười lăm phút đầu tiên. Đẩy bài đăng sau mỗi ba ngày.

Bạn có thể đăng bao nhiêu danh sách từ một tài khoản? Một hồ sơ thông thường có thể chứa từ ba mươi đến năm trăm danh sách đang hoạt động. Phụ thuộc vào danh mục. Bất động sản có một số hạn chế, quần áo có hạn chế khác. Tài khoản doanh nghiệp có hạn ngạch tăng lên.

Làm thế nào để tải lên danh sách hàng loạt? Hồ sơ doanh nghiệp sử dụng API chính thức. Những người khác chọn các dịch vụ bên thứ ba như YouDo Pro hoặc AvitoParser. Chuẩn bị một tệp Excel với dữ liệu, tải lên dịch vụ, nhận các danh sách đã được đăng.

Dịch vụ nào phù hợp cho việc đăng bài hàng loạt? Avito API cho doanh nghiệp chính thức. YouDo Pro cho tích hợp CRM. AvitoParser để phân tích đối thủ cạnh tranh. Posting Master để làm việc với nhiều nền tảng. Lựa chọn tùy thuộc vào nhiệm vụ và ngân sách.

Có an toàn để sử dụng nhiều tài khoản trên Avito không? Với cách thiết lập đúng, rủi ro là tối thiểu. Sử dụng proxy chất lượng, trình duyệt chống phát hiện, tuân theo giới hạn đăng tin. Đừng quá tham lam với số lượng bài đăng.

Làm thế nào để kiểm tra hiệu quả của danh sách đại trà? Đếm lượt xem, cuộc gọi, tin nhắn cho mỗi mặt hàng. So sánh tỷ lệ chuyển đổi của các danh mục khác nhau. Kiểm tra tiêu đề và mô tả. Tinh chỉnh hoặc xóa các vị trí yếu.

Bạn có thể kết hợp đăng thủ công và tự động hóa không? Chiến lược hoàn hảo. Đẩy hàng loạt nội dung thông qua tự động hóa. Xử lý các mặt hàng độc quyền và đắt tiền một cách thủ công với sự tâm huyết. Sự cân bằng mang lại hiệu quả tối đa.

Cái nào tốt hơn: một tài khoản "mạnh mẽ" hay nhiều hồ sơ làm việc? Doanh nghiệp cần sự đa dạng hóa. Nhiều hồ sơ chuyên biệt giảm rủi ro bị cấm toàn bộ. Mở rộng địa lý và danh mục. Một hồ sơ tức là dồn tất cả trứng vào một giỏ.