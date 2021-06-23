Undetectable 2.38.0: Chromium 140, tính năng mới và bản sửa lỗi

Chúng tôi đã phát hành Undetectable 2.38.0.

Bản phát hành này bao gồm bản cập nhật nhân Chromium 140, một tùy chọn mới để kiểm soát khả năng hiển thị tab, cải tiến hồ sơ di động và sửa lỗi ảnh hưởng đến sự ổn định công việc hàng ngày.

Nhân Chromium 140

Chúng tôi thường xuyên cập nhật Chromium.

Phiên bản mới nhất của nhân giúp hành vi hồ sơ tự nhiên hơn theo các Web-API hiện đại, giảm sự chênh lệch về telemetry và giảm số lượng tín hiệu “đáng ngờ”.

Phiên bản mới cũng mang đến các bản vá bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất, giúp các giao diện nặng và SPA hoạt động dự đoán hơn, và các phiên làm việc ổn định ngay cả khi tải cao hoặc tự động hóa.

Tùy chọn "document.visibilityState Luôn hiển thị"

Một tùy chọn mới đã xuất hiện trong Cài đặt chính, buộc tab luôn ở trạng thái “hiển thị”.

Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc với nhiều hồ sơ cùng lúc, ví dụ trong quá trình tự động hóa.

Trong các tình huống này, cửa sổ thường bị thu nhỏ hoặc chồng lấp nhau, có thể gây cản trở.

Khi bật tính năng này, tất cả các tab tiếp tục hoạt động với tốc độ ổn định — đồng đều, bất kể chúng có hiển thị trên màn hình hay bị che khuất phía sau.

Điều này tăng tính dự đoán khi tự động hóa và làm cho các tác vụ nền nhất quán và tự nhiên hơn.

Để bật tính năng này, hãy vào cài đặt chính của chương trình và chọn "document.visibilityState Luôn hiển thị”.

Cải tiến

Cấu hình di động. Việc thay thế trong hồ sơ với cài đặt di động đã được điều chỉnh.

Các tham số môi trường hiện được các trang web đọc tự nhiên hơn, đơn giản hóa công việc với các giao diện nhạy cảm với tín hiệu “di động” (màn hình, thiết bị phương tiện, v.v.).

Sửa lỗi

"Chromium process crashed" khi khởi chạy hồ sơ. Đã sửa một lỗi khởi động hiếm gặp — hồ sơ hiện khởi chạy mượt mà.

Đã sửa một lỗi khởi động hiếm gặp — hồ sơ hiện khởi chạy mượt mà. Tích hợp Mango Proxy. Khôi phục chức năng thông qua tích hợp đối tác.

Kết luận

Undetectable 2.38.0 mang đến nhân Chromium 140 cập nhật để có dấu vân tay tự nhiên và tương thích, kiểm soát hiển thị tab với tùy chọn "document.visibilityState Luôn hiển thị", thay thế di động thực tế hơn, cũng như một số bản sửa lỗi quan trọng.

Hãy cập nhật ngay để làm việc mà không có nhiễu loạn hay gián đoạn bất ngờ.