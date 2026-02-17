Cập nhật Undetectable 2.43.0: Chromium 145, sửa WebRTC và tăng độ ổn định của hồ sơ

Chúng tôi tiếp tục các bản cập nhật hằng tháng, và hôm nay vui mừng giới thiệu phiên bản 2.43.0.

Lần này, chúng tôi tập trung vào hai trụ cột của mọi hoạt động thành công trên mạng: mức độ tin cậy tối đa từ phía website và sự ổn định kỹ thuật của phần mềm. Hãy cùng phân tích chi tiết những thay đổi cụ thể.

Chromium 145

Đồ họa cách điệu với các biểu tượng phiên bản Chrome 141, 142, 143, 144 và 145 dạng tròn chồng lên nhau trên nền chuyển sắc tím-hồng, nhấn mạnh phiên bản 145.

Một trong những thay đổi quan trọng là chuyển sang lõi Chromium 145 mới nhất.

Các nền tảng lớn (từ mạng xã hội đến các tài khoản quảng cáo) đều biết rất rõ phiên bản trình duyệt nào đang phổ biến với người dùng bình thường ngay lúc này. Vì vậy, việc dùng phiên bản lõi cập nhật là:

Độ tin cậy tối đa. Hồ sơ của bạn về mặt kỹ thuật không thể phân biệt với trình duyệt của hàng triệu người dùng thật vừa cập nhật gần đây. Điều này giúp giảm rủi ro bị kích hoạt các cơ chế kiểm tra bảo mật khi đăng nhập.

Nhiễu tự nhiên. Fingerprint được tạo dựa trên các tiêu chuẩn mới nhất, thu hẹp khoảng cách giữa "phần cứng" và phiên bản trình duyệt.

WebRTC: An toàn khi thay đổi IP

Minh hoạ với hai màn hình trên nền chuyển sắc tím-hồng và dòng chữ WebRTC: màn hình bên trái hiển thị IP cũ (Old IP), màn hình bên phải hiển thị IP mới (New IP)

Tin tức thứ hai của bản phát hành dành cho những ai làm việc với proxy di động và xoay IP. Chúng tôi đã sửa một điểm cực kỳ quan trọng trong hoạt động của WebRTC.

Trước đây có thể xảy ra tình huống: khi IP trên proxy thay đổi (xoay), IP bên ngoài đổi nhưng IP trong WebRTC lại có thể bị “kẹt” ở giá trị cũ. Trong phiên bản 2.43.0, chúng tôi đã khắc phục vấn đề này. Giờ đây, IP trong WebRTC sẽ thay đổi động theo IP của proxy.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Bạn có thể yên tâm dùng xoay IP mà không lo sai lệch fingerprint. Trình duyệt theo dõi chính xác các thay đổi mạng và điều chỉnh tham số ngay lập tức.

Nhiều tính độc nhất hơn trong cấu hình

Minh hoạ trên nền chuyển sắc tím-hồng với tên phông chữ Inter, Instrument Serif và Irish Grover; phía dưới là một chiếc laptop hiển thị cửa sổ “Downloading fonts”, tượng trưng cho việc tải phông chữ.

Chúng tôi cũng đã cập nhật danh sách phông chữ trong các cấu hình. Phông chữ là một trong những đặc điểm độc nhất của hệ thống, thường được dùng để phát hiện mối liên kết giữa các tài khoản.

Việc cập nhật cơ sở phông chữ mang lại nhiều biến thể hơn khi tạo hồ sơ. Giờ đây bạn có nhiều tổ hợp hơn để sinh fingerprint độc nhất, giúp bạn có thêm tự do khi tạo tài khoản hàng loạt. Nói đơn giản: mỗi hồ sơ của bạn trở nên cá nhân hoá hơn.

Khắc phục lỗi

Nền chuyển sắc tím-hồng với các dòng chữ “improvements”, “改善”, “Verbesserungen”, “улучшения”, “améliorations” và “ulepszenia”, tượng trưng cho các cải tiến ở nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi cũng đã xử lý một vài lỗi có thể ảnh hưởng đến năng suất của bạn:

Mac OS không còn bị treo. Đã sửa một vấn đề khó chịu trên “máy Mac”, khi tiến trình chương trình có thể bị treo cứng, thậm chí không cho phép khởi động lại hệ điều hành theo cách thông thường. Giờ đây Undetectable hoạt động trơn tru và giải phóng tài nguyên đúng cách.

Kiểm tra IPv6 chính xác. Đã khắc phục lỗi xảy ra khi kiểm tra một số proxy IPv6. Giờ trạng thái proxy được xác định đúng, và bạn sẽ không mất thời gian kiểm tra lại các địa chỉ đang hoạt động.

Kết luận

Undetectable 2.43.0 là về an toàn và ổn định. Lõi Chromium 145 mới giữ mức độ tin cậy của hồ sơ ở mức cao. WebRTC đã được sửa loại bỏ rò rỉ khi thay đổi IP. Các lỗi liên quan đến macOS đã được устранены và lựa chọn phông chữ được mở rộng để tăng tính độc nhất cho cấu hình.