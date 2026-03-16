Bản cập nhật Undetectable 2.44.0: Chromium 146, Quản Lý Tiêu Điểm Cửa Sổ Thông Minh Hơn và Nhiều Tự Do Hơn trong Cài Đặt Hồ Sơ

Đội ngũ Undetectable đã chuẩn bị một bản phát hành mới cho bạn. Trong phiên bản 2.44.0, chúng tôi theo truyền thống đã cập nhật nền tảng trình duyệt và cũng bổ sung các cài đặt chính xác cho những ai coi trọng việc kiểm soát hoàn toàn không gian làm việc của mình. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết những gì đã thay đổi và cách nó sẽ giúp ích cho các tác vụ hằng ngày của bạn.

Chromium 146

Các logo Chromium chồng lên nhau với các số phiên bản 142, 143, 144, 145 và 146 trên nền chuyển sắc tím-hồng, với phiên bản 146 được làm nổi bật ở phía trước.

Chúng tôi đã cập nhật lõi Chromium lên phiên bản mới nhất 146.

Đối với một trình duyệt antidetect, một engine được cập nhật là yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tin cậy từ các nền tảng mục tiêu. Các hệ thống chống gian lận phản ứng ngay lập tức với các phiên bản lỗi thời, đánh dấu chúng là đáng ngờ hoặc yêu cầu xác minh bổ sung.

Bằng cách cập nhật lõi, bạn có thể yên tâm rằng các hồ sơ của mình trông tự nhiên, hòa lẫn với hàng triệu người dùng thông thường. Điều này loại bỏ các vấn đề hiển thị trên các trang web hiện đại và đảm bảo các script nặng hoạt động đúng cách. Ngoài ra, Chromium mới nhất luôn bao gồm các bản vá bảo mật mới nhất, giúp công việc của bạn được bảo vệ tốt hơn khỏi rò rỉ dữ liệu.

Có gì mới

Giao diện cài đặt trình duyệt Undetectable với tùy chọn “document.hasFocus() always true” được bật ở trung tâm, được trang trí bằng các mũi tên cong trên nền chuyển sắc tím-hồng.

Tùy chọn “document.hasFocus() always true”

Một tùy chọn mới “document.hasFocus() always true” đã được thêm vào cài đặt chính. Tính năng này khiến các trang web nghĩ rằng cửa sổ hồ sơ luôn hoạt động, ngay cả khi nó bị thu nhỏ hoặc bị các cửa sổ khác che hoàn toàn.

Nhiều nền tảng theo dõi mức độ tương tác cụ thể thông qua tiêu điểm của trang, tạm dừng script, bộ đếm thời gian hoặc video khi trình duyệt bị thu nhỏ. Giờ đây, các phiên của bạn có thể tiếp tục hoạt động đầy đủ ở chế độ nền mà không làm dấy lên nghi ngờ từ các trình theo dõi hoặc làm gián đoạn quy trình.

Tùy chọn “Launch profiles”

Bằng cách bật tùy chọn này trong cài đặt chính, bạn có thể chọn trước cách các hồ sơ sẽ mở: luôn ở trên cùng, toàn màn hình hoặc thu nhỏ ngay lập tức. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình khởi chạy tài khoản hàng loạt, khi hàng chục cửa sổ bật lên chặn quyền truy cập vào giao diện chính của máy tính. Bạn có được một màn hình desktop gọn gàng và hành vi chương trình có thể dự đoán được bất kể quy mô khối lượng công việc.

Bản sửa lỗi

Logo Undetectable ở trung tâm được bao quanh bởi các bánh răng và công cụ trang trí trên nền chuyển sắc tím-hồng.

Trong bản phát hành này, chúng tôi đã giải quyết một số vấn đề có thể làm gián đoạn sự trơn tru của các quy trình đang chạy.

Đã sửa lỗi với giả lập màn hình cảm ứng mà trong những trường hợp hiếm hoi sẽ ngừng hoạt động khi các thư viện tự động hóa của bên thứ ba bị vô hiệu hóa. Các hồ sơ di động của bạn hiện duy trì tính nhất quán của fingerprint và vẻ ngoài giống con người hơn trong suốt toàn bộ phiên, bất kể script dừng chạy ở giai đoạn nào.

mà trong những trường hợp hiếm hoi sẽ ngừng hoạt động khi các thư viện tự động hóa của bên thứ ba bị vô hiệu hóa. Các hồ sơ di động của bạn hiện duy trì tính nhất quán của fingerprint và vẻ ngoài giống con người hơn trong suốt toàn bộ phiên, bất kể script dừng chạy ở giai đoạn nào. Chúng tôi cũng đã sửa lỗi thay đổi cài đặt vị trí địa lý qua API , vì vậy các tham số hồ sơ hiện luôn khớp chính xác với tọa độ của bạn mà không gặp lỗi.

, vì vậy các tham số hồ sơ hiện luôn khớp chính xác với tọa độ của bạn mà không gặp lỗi. Đặc biệt chú ý đã được dành cho bộ hẹn giờ kiểm tra tham số Auto. Trước đây, địa chỉ IP bị kiểm tra quá thường xuyên, dẫn đến việc sử dụng lưu lượng không cần thiết — chúng tôi đã tối ưu hóa tần suất yêu cầu, điều này sẽ đặc biệt được đánh giá cao bởi những người dùng proxy di động giới hạn.

Những gì chúng tôi đã cải thiện

Giao diện cài đặt hồ sơ của trình duyệt Undetectable với trường “CPU cores” được phóng to bằng một kính lúp lớn, hiển thị trên nền chuyển sắc tím-hồng.

Đôi khi các preset phần cứng tiêu chuẩn là không đủ để tạo ra một fingerprint cụ thể. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã loại bỏ các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc chọn CPU trong quá trình tạo hồ sơ. Giờ đây bạn không còn bị ràng buộc vào danh sách thả xuống nữa và có thể nhập thủ công абсолютно bất kỳ giá trị CPU nào bạn cần khi tạo hồ sơ. Điều này mang lại cho bạn nhiều tự do hơn để tùy chỉnh fingerprint và cho phép bạn mô phỏng chính xác hơn các thiết bị cụ thể, không tiêu chuẩn cho các tác vụ của mình.

Kết luận

Tờ giấy trắng có nhãn “conclusion” với các dòng checklist cách điệu và một cây bút bên cạnh trên nền chuyển sắc tím-hồng.

Bản cập nhật Undetectable 2.44.0 khiến các hồ sơ trở nên an toàn và thuận tiện hơn nữa cho việc quản lý hàng loạt. Lõi Chromium 146 mới giúp duy trì mức độ tin cậy cao từ các hệ thống chống gian lận, trong khi tùy chọn tiêu điểm cửa sổ mới loại bỏ các tác vụ thường xuyên khi mở rộng quy mô. Chúng tôi đã sửa các lỗi tự động hóa gây khó chịu và tối ưu hóa việc sử dụng lưu lượng để các công cụ làm việc cho bạn, chứ không phải ngược lại. Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất và thử nghiệm các tính năng mới trong thực tế.