Anonymous Proxies - Đánh giá dịch vụ proxy

Anonymous Proxies là một nhà cung cấp proxy đáng tin cậy, cung cấp cho bạn proxy dân cư, trung tâm dữ liệu và di động chất lượng cao, với các gói linh hoạt, địa điểm trên toàn thế giới và sự hỗ trợ từ con người thật.

Cho dù bạn quản lý nhiều tài khoản, thu thập dữ liệu hay kiểm tra quảng cáo, mạng của chúng tôi được xây dựng để duy trì tốc độ nhanh, ổn định và thực sự ẩn danh.

Mã giảm giá 15% cho người dùng Undetectable

Để dễ dàng kiểm tra Proxy ẩn danh cùng với Undetectable, chúng tôi đã tạo một giảm giá 15% độc quyền cho người dùng của họ. Điều tuyệt vời là mã khuyến mãi này có hiệu lực trên tất cả sản phẩm của chúng tôi. Chỉ cần nhập “undetectable” khi thanh toán và bạn sẽ tự động được giảm 15% cho đơn hàng của mình.

Đây là cách yêu cầu:

Truy cập trang web Anonymous Proxies website. Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn. Chọn bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn từ bảng điều khiển. Và khi bạn đến quầy thanh toán, chỉ cần nhập mã khuyến mãi “undetectable” để được giảm giá 15%.

Các Loại Proxy Họ Có?

Proxy dân cư sử dụng địa chỉ IP từ các nhà cung cấp internet và hộ gia đình thực, vì vậy lưu lượng truy cập của bạn trông giống như một người dùng gia đình thông thường. Chúng lý tưởng cho việc thu thập dữ liệu web từ các trang bán lẻ, kiểm tra quảng cáo, vận hành nhiều tài khoản và nghiên cứu thị trường, vì chúng hòa nhập tốt nhưng có chi phí cao hơn và có thể chậm hơn.

Lợi ích của Proxy Ẩn Danh

Được tin cậy bởi người dùng lâu năm . Anonymous Proxies đã phục vụ khách hàng trong nhiều năm, với hàng chục ngàn người dùng dựa vào IP của chúng tôi cho công việc hàng ngày và các dự án nhiều tài khoản.

. Anonymous Proxies đã phục vụ khách hàng trong nhiều năm, với hàng chục ngàn người dùng dựa vào IP của chúng tôi cho công việc hàng ngày và các dự án nhiều tài khoản. Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng . Bạn có thể chọn từng IP theo quốc gia, thành phố hoặc mạng con thay vì bị ép buộc vào các gói cố định, do đó thiết lập của bạn phù hợp với nhu cầu thực tế và ngân sách của bạn.

. Bạn có thể chọn từng IP theo quốc gia, thành phố hoặc mạng con thay vì bị ép buộc vào các gói cố định, do đó thiết lập của bạn phù hợp với nhu cầu thực tế và ngân sách của bạn. Giao thức linh hoạt và quyền truy cập . Proxy của chúng tôi hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5. Bạn có thể xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc bằng cách đưa IP vào danh sách trắng, tùy thuộc vào điều gì phù hợp nhất với công cụ của bạn.

. Proxy của chúng tôi hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5. Bạn có thể xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc bằng cách đưa IP vào danh sách trắng, tùy thuộc vào điều gì phù hợp nhất với công cụ của bạn. Kích hoạt ngay lập tức . Khi thanh toán của bạn được xác nhận, proxies sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Bạn có thể cắm chúng vào Undetectable và bắt đầu thử nghiệm trong vài phút.

. Khi thanh toán của bạn được xác nhận, proxies sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Bạn có thể cắm chúng vào Undetectable và bắt đầu thử nghiệm trong vài phút. Phủ sóng toàn cầu . Với các địa điểm ở hơn 100 quốc gia, bạn có thể dễ dàng truy cập nội dung địa phương, quảng cáo và kết quả tìm kiếm từ hầu hết mọi nơi trên thế giới.

. Với các địa điểm ở hơn 100 quốc gia, bạn có thể dễ dàng truy cập nội dung địa phương, quảng cáo và kết quả tìm kiếm từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Hỗ trợ từ con người khi bạn cần. Nếu có điều gì đó không hoạt động như mong đợi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tiếp, hệ thống vé và cơ sở kiến thức chi tiết, và nhận sự giúp đỡ thực sự với các thiết lập thực tế.

Cách sử dụng trình duyệt Undetectable với Anonymous