Boomlify - đánh giá về dịch vụ email

Boomlify: Hạ tầng Email Dài Hạn Tối Ưu cho Đa Tài Khoản và Tự Động Hóa

Trong thế giới tiếp thị liên kết, kinh doanh chênh lệch lưu lượng truy cập và đa tài khoản, cơ sở hạ tầng của bạn chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất của nó. Bạn sử dụng Undetectable.io để bảo vệ dấu vân tay trình duyệt của mình và proxy để che giấu vị trí của bạn, nhưng còn email của bạn thì sao?

Dịch vụ email tạm thời tiêu chuẩn thường là nút thắt cổ chai. Chúng hết hạn quá nhanh (10 phút hiếm khi đủ cho một tài khoản khởi động đúng cách), chúng bị hệ thống chống gian lận gắn cờ, và quản lý chúng đòi hỏi phải xử lý hàng chục tab.

Nhập Boomlify — dịch vụ email tạm thời thế hệ mới được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia cần sự bền vững, quyền riêng tư và tự động hóa.

Tại sao Thư Tạm Thời Tiêu Chuẩn Không Phù Hợp cho Người Chuyên Nghiệp

Nếu bạn đang đăng ký tài khoản cho mạng xã hội, thương mại điện tử hoặc các nền tảng SaaS, bạn biết được những điểm đau:

Tuổi thọ ngắn: Nếu một tài khoản yêu cầu xác minh lại sau 20 phút, một email tạm thời tiêu chuẩn đã hết hạn. Bạn sẽ mất tài khoản. Uy tín kém: Các tên miền tạm thời chung chung bị đưa vào danh sách đen bởi các dịch vụ lớn. Không Quản lý: Bạn không thể quản lý hiệu quả 50 tài khoản nếu bạn phải mở 50 tab trình duyệt khác nhau.

Boomlify giải quyết những vấn đề này bằng cách chuyển đổi mô hình từ "dùng một lần" sang "có thể quản lý và lâu dài."

Tuổi Thọ Kéo Dài: Email Tồn Tại Hàng Tháng, Không Phải Chỉ Vài Phút

Yếu tố khác biệt cốt lõi của Boomlify là thời hạn hiệu lực của hộp thư đến. Không giống như những đối thủ cạnh tranh xóa dữ liệu sau một phiên trình duyệt, Boomlify mang đến sự lâu dài không đối thủ.

2+ Tháng Hiệu Lực: Theo mặc định, email có hiệu lực từ 60 đến 150 ngày tùy vào gói của bạn. Điều này cho phép bạn làm nóng tài khoản trong vài tuần, xử lý mã xác minh bị chậm trễ và duy trì quyền truy cập tài khoản lâu dài.

Theo mặc định, email có hiệu lực từ 60 đến 150 ngày tùy vào gói của bạn. Điều này cho phép bạn làm nóng tài khoản trong vài tuần, xử lý mã xác minh bị chậm trễ và duy trì quyền truy cập tài khoản lâu dài. Thời lượng có thể kéo dài: Cần email lâu hơn? Bạn có thể thủ công gia hạn vòng đời của bất kỳ hộp thư nào.

Cần email lâu hơn? Bạn có thể thủ công gia hạn vòng đời của bất kỳ hộp thư nào. Linh hoạt từ Khách sang Tài khoản: Bạn có thể bắt đầu ngay lập tức dưới dạng khách. Nếu bạn tạo ra một khách hàng tiềm năng hoặc tài khoản có giá trị, bạn có thể liên kết hộp thư đến của khách đó với một tài khoản đã đăng ký sau này, đảm bảo không bao giờ mất dữ liệu quan trọng.

Bảng điều khiển tập trung & Bản xem trước Hộp thư thông minh

Quản lý hàng trăm hồ sơ trong một trình duyệt chống phát hiện đòi hỏi sự tổ chức. Boomlify cung cấp một Bảng Điều Khiển Tập Trung hoạt động như một trung tâm chỉ huy cho tất cả các danh tính kỹ thuật số của bạn.

Xem trước Hộp thư thông minh

Tính năng này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng có khối lượng lớn. Thay vì phải nhấp vào từng hộp thư riêng biệt để kiểm tra mã, Smart Inbox Preview tổng hợp các tin nhắn đến. Bạn có thể xem người gửi và dòng chủ đề của các email trên nhiều hộp thư trong nháy mắt.

Đồng bộ hóa giữa các thiết bị

Cho dù bạn đang làm việc từ máy tính để bàn với Undetectable.io hay kiểm tra cập nhật trạng thái trên điện thoại di động, Boomlify đồng bộ hóa mọi thứ lên đám mây. Bạn có quyền truy cập vào hộp thư đến, mã 2FA và mật khẩu đã lưu ở bất cứ đâu.

Quyền riêng tư nâng cao và tên miền tùy chỉnh

Để vượt qua các bộ lọc chống gian lận tinh vi, chất lượng của tên miền email là quan trọng.

Email tạm thời dựa trên Gmail: Boomlify cung cấp các địa chỉ dựa trên Gmail. Những địa chỉ này mang lại độ tin cậy và điểm số uy tín cao hơn đáng kể so với các tên miền dùng một lần thông thường, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho các đăng ký nhạy cảm.

Boomlify cung cấp các địa chỉ dựa trên Gmail. Những địa chỉ này mang lại độ tin cậy và điểm số uy tín cao hơn đáng kể so với các tên miền dùng một lần thông thường, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho các đăng ký nhạy cảm. Tên miền Tuỳ chỉnh: Bạn có thể gắn tên miền riêng của mình vào hệ thống. Tùy thuộc vào gói của bạn, bạn có thể thêm tối đa 20 tên miền tùy chỉnh (hoặc không giới hạn ở cấp cao nhất). Điều này cho phép kiểm soát thương hiệu hoàn toàn và giúp tránh "danh sách đen email tạm."

Thông báo Đẩy của Telegram & Quản lý 2FA

Boomlify đi xa hơn chỉ là việc nhận văn bản. Nó tích hợp các công cụ thiết yếu trực tiếp vào bảng điều khiển.

Tích hợp Telegram

Không bao giờ bỏ lỡ mã xác minh nữa. Khi chuyển tiếp email được bật, Boomlify gửi tất cả các tin nhắn đến trực tiếp tài khoản Telegram của bạn qua thông báo đẩy. Điều này là lý tưởng để theo dõi tài khoản một cách thụ động mà không cần mở bảng điều khiển.

Quản lý Cloud 2FA

Bảo vệ tài khoản của bạn với Xác thực Hai Yếu Tố là một phương pháp chuẩn. Boomlify bao gồm Trình Quản Lý 2FA tích hợp sẵn. Bạn có thể lưu trữ các khóa bí mật của mình và tạo OTP (Mật khẩu Một Lần) trực tiếp trong bảng điều khiển. Điều này loại bỏ sự cần thiết của các ứng dụng xác thực bên ngoài và giữ thông tin đăng nhập của bạn (Email + Mật khẩu + 2FA) trong một quy trình làm việc hợp nhất.

Trung tâm quyền lực của nhà phát triển: Temp Mail API

Đối với những ai tự động hóa việc tạo tài khoản thông qua script hoặc phần mềm, Boomlify cung cấp một API mạnh mẽ, thân thiện với nhà phát triển.

Hệ thống Tín dụng Linh hoạt: Giá cả dựa trên tín dụng, không chỉ là phí hàng tháng. $1 tương đương với 1.000 tín dụng.

Kiểm Soát Chi Phí: 1 tín dụng = 1 lần tạo email. Bạn chỉ trả phí cho việc tạo; việc lấy, đọc và liệt kê email là miễn phí.

1 tín dụng = 1 lần tạo email. Bạn chỉ trả phí cho việc tạo; việc lấy, đọc và liệt kê email là miễn phí. Tín chỉ miễn phí hàng ngày: Mỗi người dùng API nhận được 50 tín chỉ miễn phí hàng ngày để kiểm tra và xây dựng.

Mỗi người dùng API nhận được 50 tín chỉ miễn phí hàng ngày để kiểm tra và xây dựng. Hiệu Suất Cao: Với giới hạn tốc độ lên đến 1.200 RPM (Yêu Cầu Mỗi Phút) trên gói Ultra Pro, bạn có thể mở rộng hoạt động một cách đáng kể.

Tài liệu có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, giúp tích hợp vào ngăn xếp tự động hóa của bạn trở nên liền mạch.

Các Gói Giá: Từ Miễn phí đến Không giới hạn

Giá Temp mail. Boomlify hoạt động theo mô hình Freemium, đảm bảo có một gói cho mọi người — từ các cộng tác viên cá nhân đến các đội nhóm lớn.

Gói Miễn Phí ($0/tháng)

Lý tưởng cho: Thử nghiệm và sử dụng bình thường.

Giới hạn: 150 Hộp Thư Tổng Cộng, 50 Tạo Mỗi Ngày.

150 Hộp Thư Tổng Cộng, 50 Tạo Mỗi Ngày. Bảo quản: 14 ngày.

14 ngày. Bao gồm: Xem trước Hộp thư thông minh, 2 Tên miền tùy chỉnh (tạo giới hạn).

Cơ bản ($4.99/tháng)

Nâng cấp: Xóa Quảng cáo và Captcha.

Giới hạn: 500 Hộp Thư Tổng Cộng, 200 Tạo Mới Hàng Ngày.

500 Hộp Thư Tổng Cộng, 200 Tạo Mới Hàng Ngày. Tính năng: Chuyển tiếp Telegram, Tên Miền Cao Cấp, Lưu trữ 30 Ngày.

Pro ($19.99/tháng)

Lý tưởng cho: Các nhà tiếp thị chuyên nghiệp.

Giới hạn: Tối đa 2.500 Hộp Thư và 1.000 Tạo Mới mỗi ngày.

Tối đa 2.500 Hộp Thư và 1.000 Tạo Mới mỗi ngày. Lưu trữ: Tối đa 60 ngày.

Tối đa 60 ngày. API Bonus: Bao gồm các khoản thưởng tín dụng một lần đáng kể (4,000 đến 10,000 tín dụng).

Ultra Pro ($39.99/tháng) & Unlimited

Lý tưởng cho: Doanh nghiệp và Đại lý.

Doanh nghiệp và Đại lý. Giới hạn: 5.000+ Hộp thư, 1.200 RPM truy cập API.

5.000+ Hộp thư, 1.200 RPM truy cập API. Tính năng: Hiệu lực lên đến 150 ngày, Hỗ trợ ưu tiên, Thưởng 25,000 tín dụng.

Kết luận

Nếu bạn đang sử dụng Undetectable.io để bảo vệ danh tính trình duyệt của mình, bạn cần một dịch vụ email phù hợp với mức độ tinh vi đó. Boomlify cung cấp độ bền lâu dài, tự động hóa, và các tính năng quản lý cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động của bạn mà không lo sợ mất dữ liệu hoặc bị khóa tài khoản.

Sẵn sàng nâng cấp cơ sở hạ tầng email của bạn chưa?

