Cloaking Master - Dịch vụ cloaking bất khả xâm phạm cho lưu lượng truy cập của bạn!
Một giải pháp chuyên nghiệp cho việc lọc lưu lượng linh hoạt và bảo vệ nội dung khỏi bot dựa trên Học Máy và công nghệ ProteX™.
Vào năm 2026, sự chênh lệch lưu lượng truy cập đã thực sự phát triển thành một cuộc chiến của công nghệ. Các nền tảng quảng cáo như Facebook, Google Ads và TikTok đang hàng ngày cải tiến các thuật toán mạng nơ-ron của họ để xác định nội dung không mong muốn.
Trong một môi trường như vậy, các phương pháp lọc tiêu chuẩn không còn mang lại kết quả.
Nhập vào Cloaking Master — một dịch vụ đám mây thế hệ mới đang thay đổi cuộc chơi.
Cloaking Master là gì và tại sao doanh nghiệp của bạn cần đến nó?
Cloaking Master là nhiều hơn chỉ là một mã chuyển hướng. Nó là một hệ sinh thái toàn diện dành cho những người mua phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và các cơ quan quảng cáo, được thiết kế để bảo vệ Trang Đề Xuất khỏi những con mắt không mong muốn: bot, người kiểm duyệt, công cụ gián điệp và đối thủ cạnh tranh.
Tại trung tâm của dự án là công nghệ ProteX™ độc quyền của chúng tôi. Không giống như các bộ lọc truyền thống chỉ kiểm tra địa chỉ IP, ProteX™ sử dụng phân tích dấu vân tay sâu ở các mức độ PHP và JavaScript, đánh giá hơn một trăm tham số trong một phần giây.
Ưu điểm của Dịch vụ:
- Cơ sở dữ liệu địa lý cao cấp
- Nhấp chuột không giới hạn
- Bảo vệ Bot & Điều hành viên
- Thống kê thời gian thực
- Lọc địa lý cấp thành phố
- Lọc VPN/Proxy/Lưu trữ
- Lọc User-Agent & Referrer
- Lọc IPv6 & ISP
- Lọc thiết bị
- Lọc trình duyệt
- Lọc hệ điều hành
- Lọc màn hình cảm ứng
- Lọc kích thước màn hình
- Lọc hỗ trợ pin
- Lọc rò rỉ WebRTC
- reCaptcha giả
- Tích hợp PHP/CMS/JS
- Hỗ trợ ở mọi giai đoạn
- Trình tạo Trang Trắng AI tích hợp sẵn
Nền tảng được thiết kế để loại bỏ sự phức tạp, mang lại trải nghiệm trực quan và liền mạch cho cả người mới bắt đầu và các nhà quảng cáo chuyên nghiệp.
Cloaking Master hỗ trợ bất kỳ nguồn lưu lượng truy cập nào
Tích hợp với các Nền tảng Phổ biến
- PHP: Tích hợp bằng cách thêm tệp
index.phpcủa chúng tôi vào thư mục gốc của trang web của bạn.
- WordPress: Cài đặt plugin Cloaking Master để bảo vệ các trang quảng cáo của bạn.
- JavaScript: Kết nối đơn giản với script JS của chúng tôi vào trang web của bạn.
- Shopify & Wix: Tích hợp dễ dàng dựa trên các khuyến nghị cụ thể của nền tảng.
Kế Hoạch Giá
Bắt đầu với thời gian dùng thử 5 ngày!