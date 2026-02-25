Cloaking Master - Dịch vụ cloaking bất khả xâm phạm cho lưu lượng truy cập của bạn!

Một giải pháp chuyên nghiệp cho việc lọc lưu lượng linh hoạt và bảo vệ nội dung khỏi bot dựa trên Học Máy và công nghệ ProteX™.

Vào năm 2026, sự chênh lệch lưu lượng truy cập đã thực sự phát triển thành một cuộc chiến của công nghệ. Các nền tảng quảng cáo như Facebook, Google Ads và TikTok đang hàng ngày cải tiến các thuật toán mạng nơ-ron của họ để xác định nội dung không mong muốn.

Trong một môi trường như vậy, các phương pháp lọc tiêu chuẩn không còn mang lại kết quả.

Nhập vào Cloaking Master — một dịch vụ đám mây thế hệ mới đang thay đổi cuộc chơi.

Cloaking Master là gì và tại sao doanh nghiệp của bạn cần đến nó?

Cloaking Master là nhiều hơn chỉ là một mã chuyển hướng. Nó là một hệ sinh thái toàn diện dành cho những người mua phương tiện truyền thông chuyên nghiệp và các cơ quan quảng cáo, được thiết kế để bảo vệ Trang Đề Xuất khỏi những con mắt không mong muốn: bot, người kiểm duyệt, công cụ gián điệp và đối thủ cạnh tranh.

Tại trung tâm của dự án là công nghệ ProteX™ độc quyền của chúng tôi. Không giống như các bộ lọc truyền thống chỉ kiểm tra địa chỉ IP, ProteX™ sử dụng phân tích dấu vân tay sâu ở các mức độ PHP và JavaScript, đánh giá hơn một trăm tham số trong một phần giây.

Ưu điểm của Dịch vụ:

Cơ sở dữ liệu địa lý cao cấp

Nhấp chuột không giới hạn

Bảo vệ Bot & Điều hành viên

Thống kê thời gian thực

Lọc địa lý cấp thành phố

Lọc VPN/Proxy/Lưu trữ

Lọc User-Agent & Referrer

Lọc IPv6 & ISP

Lọc thiết bị

Lọc trình duyệt

Lọc hệ điều hành

Lọc màn hình cảm ứng

Lọc kích thước màn hình

Lọc hỗ trợ pin

Lọc rò rỉ WebRTC

reCaptcha giả

Tích hợp PHP/CMS/JS

Hỗ trợ ở mọi giai đoạn

Trình tạo Trang Trắng AI tích hợp sẵn

Nền tảng được thiết kế để loại bỏ sự phức tạp, mang lại trải nghiệm trực quan và liền mạch cho cả người mới bắt đầu và các nhà quảng cáo chuyên nghiệp.

Cloaking Master hỗ trợ bất kỳ nguồn lưu lượng truy cập nào

Tích hợp với các Nền tảng Phổ biến

PHP: Tích hợp bằng cách thêm tệp index.php của chúng tôi vào thư mục gốc của trang web của bạn.

Tích hợp bằng cách thêm tệp của chúng tôi vào thư mục gốc của trang web của bạn. WordPress: Cài đặt plugin Cloaking Master để bảo vệ các trang quảng cáo của bạn.

Cài đặt plugin Cloaking Master để bảo vệ các trang quảng cáo của bạn. JavaScript: Kết nối đơn giản với script JS của chúng tôi vào trang web của bạn.

Kết nối đơn giản với script JS của chúng tôi vào trang web của bạn. Shopify & Wix: Tích hợp dễ dàng dựa trên các khuyến nghị cụ thể của nền tảng.

Kế Hoạch Giá

Bắt đầu với thời gian dùng thử 5 ngày!