GDT Agency - Đánh giá về Dịch vụ Thuê Tài khoản Quảng cáo

GDT Agency - Đối tác Quảng cáo Hàng đầu cho Dịch vụ Cho Thuê Tài Khoản Quảng Cáo Agency

GDT Agency là đối tác quảng cáo tiên phong cung cấp dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo cho Facebook, Google và TikTok. Tài khoản của chúng tôi được Meta phê duyệt hoặc cấp độ đại lý, với khả năng chi tiêu cao, phê duyệt nhanh chóng, và ít hạn chế chính sách hơn, với phí thuê tốt nhất bắt đầu khoảng 1,5%.

GDT Agency cung cấp dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo đáng tin cậy để mở rộng quy mô ổn định. Nhận quyền truy cập đáng tin cậy, hỗ trợ chuyên gia và bắt đầu chạy quảng cáo ngay hôm nay.

GDT Agency Cung Cấp Quyền Truy Cập Tài Khoản Agency Để Hỗ Trợ Các Nhà Quảng Cáo Toàn Cầu

GDT Agency cung cấp cho các nhà quảng cáo toàn cầu các tài khoản quảng cáo đại lý cao cấp với hiệu suất mạnh mẽ hơn và hỗ trợ tức thì, giúp bạn chạy quảng cáo với sự tự tin mà các tài khoản cá nhân không thể mang lại.

Nếu bạn muốn có một tài khoản đại lý ổn định, linh hoạt và có mức độ tin cậy cao, GDT là một trong số ít các lựa chọn thực sự đáp ứng.

Đây là cách nó thực sự hoạt động:

Cơ sở hạ tầng Tài khoản

GDT duy trì các tài khoản đại lý đã được xác minh trên Facebook, Google và TikTok. Đây không phải là các tài khoản mới được tạo cho từng khách hàng mà là các tài khoản đã có từ lâu với lịch sử lâu năm và thành tích tốt đã được chứng minh.

Tài khoản đại lý Facebook cho thuê : Tài khoản quảng cáo được Meta cho phép đặc biệt, với Trình quản lý doanh nghiệp đã được xác minh, giới hạn chi tiêu không giới hạn, lịch sử tuân thủ rõ ràng và đã thiết lập độ tin cậy với các hệ thống của Meta.

: Tài khoản quảng cáo được Meta cho phép đặc biệt, với Trình quản lý doanh nghiệp đã được xác minh, giới hạn chi tiêu không giới hạn, lịch sử tuân thủ rõ ràng và đã thiết lập độ tin cậy với các hệ thống của Meta. Google agency accounts for rent : tài khoản đã được xác minh dành cho nhà quảng cáo với sự hiện diện khu vực trên các thị trường lớn và khả năng chi tiêu đã được chứng minh.

: tài khoản đã được xác minh dành cho nhà quảng cáo với sự hiện diện khu vực trên các thị trường lớn và khả năng chi tiêu đã được chứng minh. Tài khoản agency TikTok cho thuê: tài khoản có uy tín với tỷ lệ chấp thuận sáng tạo tốt hơn và giới hạn chi tiêu không giới hạn so với tài khoản nhà quảng cáo mới.

Các tài khoản được cấu trúc như một cơ sở hạ tầng cơ quan hợp pháp với các pháp nhân kinh doanh đúng đắn, tài liệu hoàn chỉnh và quản lý chuyên nghiệp.

Mô Hình Thuê

GDT hoạt động theo mô hình cho thuê thay vì bán tài khoản outright. Bạn thuê quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng đã được thiết lập thay vì cố gắng xây dựng của riêng mình hoặc mua tài khoản không rõ nguồn gốc từ các nguồn không xác định.

Mô hình này có một số lợi thế:

Đầu tư ban đầu thấp hơn: bạn không phải trả tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng của đại lý từ đầu, điều mà mất nhiều năm và vốn đáng kể.

bạn không phải trả tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng của đại lý từ đầu, điều mà mất nhiều năm và vốn đáng kể. Tính linh hoạt: Bạn có thể điều chỉnh quy mô sử dụng tăng lên hoặc giảm xuống dựa trên nhu cầu của mình mà không bị ràng buộc vào tài sản sở hữu có thể không phù hợp với hoạt động đang phát triển của bạn.

Bạn có thể điều chỉnh quy mô sử dụng tăng lên hoặc giảm xuống dựa trên nhu cầu của mình mà không bị ràng buộc vào tài sản sở hữu có thể không phù hợp với hoạt động đang phát triển của bạn. Quản lý chuyên nghiệp: các tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu và quản lý của GDT, đồng nghĩa với việc bảo trì và giám sát tuân thủ đúng cách.

các tài khoản vẫn thuộc quyền sở hữu và quản lý của GDT, đồng nghĩa với việc bảo trì và giám sát tuân thủ đúng cách. Giảm rủi ro cá nhân: các tài khoản không bị ràng buộc với các thực thể kinh doanh cá nhân của bạn, cung cấp sự tách biệt trong hoạt động.

các tài khoản không bị ràng buộc với các thực thể kinh doanh cá nhân của bạn, cung cấp sự tách biệt trong hoạt động. Truy cập vào chuyên môn: bạn được hưởng lợi từ mối quan hệ nền tảng và kiến thức tuân thủ của GDT mà không cần xây dựng khả năng đó trong nội bộ.

Mô hình cho thuê tự nó mang lại sự đảm bảo. Do đó, GDT duy trì quyền sở hữu và có động lực để giữ cho các tài khoản luôn ở trạng thái tốt thay vì bán chúng và chuyển đi.

Tại sao các nhà quảng cáo nên chọn GDT Agency cho các tài khoản của mình?

Chạy quảng cáo hiện đã trải qua một sự chuyển đổi lớn với các chính sách nghiêm ngặt, cho dù bạn đang chạy quảng cáo qua Facebook, Google hay TikTok. Những áp lực này đã thúc đẩy các nhà quảng cáo tìm kiếm các giải pháp giúp họ chạy quảng cáo tốt hơn. Đó là nơi mà các tài khoản đại lý của GDT nổi bật.

Vậy điều gì khiến GDT Agency đáng để lựa chọn cho các tài khoản agency?

1. Hồ Sơ Theo Dõi Thực Tế với Các Con Số Thực Tế

Được thành lập vào năm 2021, GDT Agency là một trong những đơn vị tiên phong trong dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo của các đại lý. Với hơn 5 năm kinh nghiệm, GDT Agency đã góp phần vào những câu chuyện thành công của hơn 500 doanh nghiệp với hơn 103 thương hiệu trên 18 quốc gia.

Trong 5 năm chất lượng đã được chứng minh, GDT Agency đang chi hơn 10 triệu USD cho quảng cáo Facebook mỗi tháng và giúp khách hàng của chúng tôi giảm 10 - 15% CPAs, tăng gấp 10 lần tỷ lệ hoàn vốn trên chi tiêu quảng cáo (ROAS), và tăng 300% doanh thu hàng tháng sau khi chuyển đổi sang tài khoản của agency.

2. Tài Khoản Đại Lý Đa Nền Tảng Cho Các Ngành Công Nghiệp Đa Dạng

Là người tiên phong trong ngành cho thuê tài khoản quảng cáo cho các đại lý, GDT Agency cung cấp tài khoản quảng cáo của đại lý đáng tin cậy trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội lớn. Cho dù bạn đang chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram, Google hay TikTok, GDT có tài khoản quảng cáo đại lý phù hợp để giúp bạn dễ dàng xử lý các loại chiến dịch khác nhau.

Bất kể bạn làm việc trong ngành nào, thương mại điện tử, giáo dục, dịch vụ, bất động sản, hay B2B, những tài khoản này đã sẵn sàng cho một loạt các ngành công nghiệp. Bạn sẽ nhận được hiệu suất ổn định, sử dụng linh hoạt, và hỗ trợ phù hợp với cách các doanh nghiệp hiện đại chạy quảng cáo ngày nay.

3. Giá Thuê Tốt Nhất

GDTs cung cấp mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường, cũng như một mô hình định giá tuyệt vời không có phí ẩn và không có sự mập mờ trong các điều khoản.

Không chỉ có vậy, cơ quan GDT còn công khai tất cả các điều khoản, phí và chính sách một cách minh bạch trên trang web nhằm giúp các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo hiểu rõ chính xác những gì họ đang đăng ký và giảm thiểu sự nhầm lẫn xung quanh các yêu cầu chi tiêu hoặc quy tắc tài khoản.

4. Hơn 1,000 Tài Khoản Mới Được Mở Mỗi Tháng:

Với khả năng mở hơn 1,000 tài khoản mới mỗi tháng, GDT có thể đảm bảo các nhà quảng cáo đang phát triển luôn có đủ khả năng để mở rộng chiến dịch suôn sẻ.

5. Thiết Lập Nhanh và Thay Thế Tài Khoản

Việc khởi động các chiến dịch mới không nên mất nhiều ngày chờ đợi. Với GDT, tài khoản quảng cáo của cơ quan bạn được thiết lập nhanh chóng để bạn có thể khởi chạy chiến dịch của mình sau 1-3 ngày. Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, bạn không bị mắc kẹt. GDT sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản thay thế mới để giữ cho các chiến dịch của bạn chạy mà không bị tạm dừng dài hoặc mất đà.

6. Tỷ Lệ Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Quảng Cáo Thấp

GDT duy trì tỷ lệ vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo thấp, đảm bảo hoạt động trơn tru hơn và giảm nguy cơ bị tạm ngừng đột ngột trong các chiến dịch đang hoạt động cho các nhà quảng cáo.

Theo báo cáo hiệu suất nội bộ của GDT Agency, GDT Agency đã quản lý khoảng 1.250 tài khoản agency hoạt động và tổng cộng 3.800 tài khoản quảng cáo, thực hiện hơn 3.500 chiến dịch mỗi tháng. Trong đó, GDT Agency đã duy trì một tỷ lệ vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cực kỳ thấp chỉ 5%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 5 - 8%.

Cùng với đó, thời gian phê duyệt quảng cáo trung bình là dưới 12 giờ, đảm bảo rằng các chiến dịch được khởi chạy nhanh chóng và không bị trì hoãn không cần thiết.

7. Hỗ trợ Độc quyền 24/7

Rất nhiều người dùng đã thuê tài khoản GDT trong vài tháng qua cho biết điều mà họ đánh giá cao nhất là sự phản hồi nhanh chóng và hướng dẫn rõ ràng mỗi khi có vấn đề phát sinh.

Khi bạn chạy lưu lượng truy cập trả phí, mỗi giờ tài khoản của bạn ngừng hoạt động sẽ khiến bạn tốn tiền. Do đó, sự hiện diện của những người có thể thực sự giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng là vô giá. GDT cung cấp hỗ trợ 24/7, vì vậy bạn sẽ không bị bỏ rơi khi các vấn đề phát sinh ngoài giờ làm việc.

8. Chính Sách Hoàn Tiền Rõ Ràng cho Số Dư Chưa Sử Dụng

Nếu một nhà quảng cáo dự định ngừng sử dụng tài khoản, quyết định tạm dừng các chiến dịch hoặc yêu cầu hoàn lại tiền, GDT sẽ hoàn trả bất kỳ số dư quảng cáo còn lại trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc. Chính sách này giảm thiểu rủi ro tài chính và giúp các nhà tiếp thị dễ dàng thử nghiệm và phát triển quy mô một cách tự tin.

Làm thế nào để bắt đầu với GDT Agency?

Quy trình nhận dịch vụ của GDT Agency rất dễ dàng và nhanh chóng. Đầu tiên, bạn liên hệ với đội ngũ của chúng tôi và cho chúng tôi biết về doanh nghiệp của bạn, các mục tiêu quảng cáo và loại hình chiến dịch cùng nền tảng mà bạn sẽ triển khai thông qua kênh chính thức của chúng tôi dưới đây:

Đường dây nóng: +84 352 368 898

Email: agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT sẽ đánh giá tình hình của bạn, mục tiêu của bạn và cung cấp cho bạn tài khoản đại lý tốt nhất dựa trên nhu cầu của bạn. Đội ngũ của chúng tôi cũng sẽ xem xét cài đặt của bạn để đảm bảo mọi thứ tuân theo chính sách quảng cáo, dù đó là Facebook, Google hay TikTok.

Sau đó, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản, và các bước gia nhập sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc. Sau đó, bạn có thể mở rộng các chiến dịch của mình mà không phải lo lắng về các giới hạn thông thường hoặc các vấn đề ổn định đi kèm với tài khoản tiêu chuẩn.

Ngoài ra, đội ngũ GDT còn giúp kiểm tra tài sản của bạn để đảm bảo mọi thứ tuân theo chính sách quảng cáo của nền tảng nhằm giảm nguy cơ bị hạn chế. Điều này giống như thêm một lớp bảo mật khác cho các nhà quảng cáo.

Kết luận

Cho dù bạn cần tài khoản agency Facebook, Google hay TikTok, bạn sẽ nhận được một tài khoản agency không chỉ có vẻ đáng tin cậy mà còn có những phẩm chất linh hoạt và được xây dựng có mục đích cho quảng cáo nghiêm túc khi làm việc với GDT Agency.

Thay vì phải vất vả với nhiều nhà cung cấp khác nhau tạo ra hàng trăm vấn đề, bạn có một đối tác đáng tin cậy cung cấp cho bạn các tài khoản agency chất lượng cao với ít gián đoạn hơn và hướng dẫn rõ ràng hơn.

Nếu bạn muốn có một tài khoản đại lý chất lượng cao giúp duy trì hoạt động tiếp thị của bạn một cách suôn sẻ trên tất cả các nền tảng lớn, hãy kết nối với GDT để tận hưởng chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất khi thuê tài khoản quảng cáo đại lý ngay bây giờ!