iDatica - đánh giá nền tảng dịch vụ

iDatica - nền tảng giám sát giá đối thủ và tự động hóa định giá

Trong thị trường thương mại điện tử thay đổi nhanh chóng, nơi mà thậm chí một sự điều chỉnh giá nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến doanh số và lòng trung thành của khách hàng, việc kiểm soát thông tin thị trường không chỉ là một lợi thế — đó là một nhu cầu thiết yếu.

iDatica là nền tảng B2B SaaS dựa trên đám mây, được thiết kế để theo dõi tự động giá cả và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nền tảng này đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thương mại điện tử và bán lẻ.

iDatica giúp các cửa hàng trực tuyến, thị trường và chuỗi bán lẻ phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, xây dựng chiến lược giá cạnh tranh và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Các tính năng chính của iDatica

Thu thập dữ liệu tự động

Một trong những chức năng chính của iDatica là thu thập hàng ngày giá cả của đối thủ cạnh tranh và các thông tin sản phẩm khác. Nền tảng này tự động quét các trang web của đối thủ cạnh tranh và tổng hợp dữ liệu về:

Giá hiện tại

Khả năng cung cấp sản phẩm

Tên và SKUs

Khuyến mãi và giảm giá

iDatica hỗ trợ cấu hình linh hoạt các nguồn dữ liệu và tần suất kiểm tra giá, điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao với danh mục và giá cả thay đổi nhanh chóng.

Phân tích và báo cáo

Nền tảng cung cấp các báo cáo và bảng điều khiển rõ ràng cho phép các nhà quản lý nhanh chóng đánh giá tình hình thị trường. Các công cụ phân tích chính bao gồm:

So sánh giá theo danh mục và thương hiệu

Dữ liệu lịch sử và động lực thay đổi giá

Các chỉ số vị trí thị trường, bao gồm giá trung bình và giá tối thiểu, và tình trạng sẵn có

Chỉ số chiết khấu, bao gồm dữ liệu lịch sử để theo dõi các giai đoạn khuyến mãi

Chỉ số giá xét đến các giỏ sản phẩm và giỏ của đối thủ cạnh tranh

Xuất phân tích sang Excel, CSV và tích hợp API

Những báo cáo này không chỉ làm nổi bật sự chênh lệch giá (chậm hoặc nhanh) mà còn giúp xác định các ngách cho sự phát triển.

Cảnh báo và thông báo

Một hệ thống thông báo tùy chỉnh đảm bảo phản ứng kịp thời với các thay đổi. Người dùng có thể nhận:

Thông báo về giảm giá của đối thủ cạnh tranh

Cảnh báo về tình trạng sẵn có của sản phẩm

Thông báo về việc xả thải

Thông báo có sẵn dưới dạng thông báo qua email và trong chính nền tảng.

Định giá động

Đối với các công ty hướng tới tự động hóa tối đa, nền tảng iDatica cung cấp khả năng định giá động. Người dùng có thể đặt các quy tắc (ví dụ, "giữ giá thấp hơn 5% so với mức trung bình của thị trường" hoặc "không giảm dưới mức lợi nhuận tối thiểu")—và hệ thống sẽ tự động tạo ra giá khuyến nghị hoặc truyền chúng qua API. Điều này giảm thiểu lỗi của con người và cho phép quản lý giá linh hoạt theo thời gian thực.

So khớp sản phẩm

Khớp sản phẩm của bạn với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh là chìa khóa để đưa ra quyết định giá cả chính xác và phân tích thị trường chính xác.

Đối với các sản phẩm giống hệt nhau, nền tảng iDatica cung cấp tính năng đối sánh tự động sử dụng các công nghệ độc quyền của riêng mình, bao gồm tìm kiếm dựa trên đặc điểm, tìm kiếm ngữ nghĩa và thị giác cũng như trí tuệ nhân tạo. Điều này đảm bảo độ chính xác gần 100% đối với các danh mục lớn, giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Nếu việc ghép nối tự động không đủ hoặc nếu bạn cần ghép nối các sản phẩm tương tự (ví dụ, dưới nhãn hiệu riêng của bạn), các quản lý nội dung sẽ xác định các ghép nối thủ công. Họ phân tích cẩn thận tên, đặc điểm, hình ảnh và giá cả, đảm bảo độ chính xác tối đa.

Lợi ích kinh doanh

Tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận

Thông tin kịp thời về giá cả và khuyến mãi cho phép điều chỉnh chiến lược nhanh chóng và duy trì vị thế cạnh tranh. Điều này rất quan trọng trong các phân khúc mà sự cạnh tranh về giá là một yếu tố thành công then chốt.

Tiết kiệm thời gian và tài nguyên

Nền tảng iDatica tự động hóa các tác vụ thường xuyên—thu thập dữ liệu, xác minh và cấu trúc. Điều này giảm bớt khối lượng công việc cho đội ngũ của bạn, cho phép họ tập trung vào phân tích và chiến lược thay vì theo dõi giá đối thủ cạnh tranh bằng tay.

Nhận diện cơ hội thị trường

Thông qua phân tích chủng loại và động thái giá cả, nền tảng giúp:

Khám phá các sản phẩm khan hiếm trên thị trường

Tìm kiếm các điểm vào trong các phân khúc chưa được phục vụ đầy đủ

Dự báo xu hướng giá

Điều này đặc biệt có giá trị khi lập kế hoạch mua sắm và tung ra các sản phẩm mới.

Kết luận

iDatica là một công cụ phân tích mạnh mẽ dành cho các công ty đang tìm kiếm cách đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu thị trường. Nền tảng này kết hợp thu thập thông tin giá, phân tích, tự động hóa, và cảnh báo linh hoạt, cung cấp cho người dùng mọi thứ cần thiết để có một chiến lược định giá hiệu quả.

Đối với khách hàng mới, có một ưu đãi đặc biệt: mã khuyến mãi UNDETECTABLE cung cấp giảm giá 15% cho lần thanh toán đầu tiên, chỉ dành cho khách hàng mới.