LP-CRM - Tổng quan về hệ thống CRM

Hệ thống CRM cho các cửa hàng trực tuyến LP-CRM

LP-CRM là một hệ thống CRM của Ukraine được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp dựa trên sản phẩm. Nó tổng hợp đơn đặt hàng từ nhiều nguồn, tự động hóa xử lý yêu cầu, và hiển thị phân tích dưới dạng tiện lợi.

Mục tiêu chính của LP-CRM là giúp bạn giảm thiểu tổn thất ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng và tăng lợi nhuận thông qua tự động hóa.

Lợi ích của LP-CRM là gì?

1. Tổ chức tất cả các yêu cầu

Khi yêu cầu đến từ các nguồn khác nhau — trang web, trình nhắn tin, chợ điện tử — các quản lý dễ bị nhầm lẫn, liên hệ bị mất, và các cuộc gọi lại bị quên.

Kết quả: lên đến 30% khách hàng không hoàn tất mua hàng.

Với LP-CRM, tất cả các đơn đặt hàng được tập hợp trong một hệ thống duy nhất và tự động phân phối giữa các phòng ban. Mỗi yêu cầu có một trạng thái, vì vậy bạn có thể thấy chính xác nó đang ở giai đoạn nào.

Không có yêu cầu nào bị mất, và tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của bạn tăng 20–25% mà không cần thêm chi phí quảng cáo.

2. Giao diện rõ ràng

Nhiều hệ thống đang quá tải với các tính năng mà không ai thực sự sử dụng. Các quản lý bị lạc trong các menu, lãng phí thời gian tìm kiếm nút đúng, và dành nhiều thời gian hơn để “tìm hiểu mọi thứ” hơn là thực hiện bán hàng.

Kết quả là: yêu cầu được xử lý chậm, và khách hàng rời đi.

LP-CRM có giao diện đơn giản và trực quan. Quản lý có thể thấy tất cả các đơn hàng trong một cửa sổ và ngay lập tức biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay cả một nhân viên mới cũng có thể bắt đầu làm việc hoàn toàn chỉ trong 30 phút sau khi thiết lập xong. Đội ngũ của bạn không lãng phí thời gian học hỏi hay tìm kiếm; họ làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Tốc độ xử lý tăng 2–3 lần, tạo ra nhiều doanh thu hơn mà không cần chi phí bổ sung.

3. Tự động hóa

Xử lý đơn hàng thủ công, cuộc gọi và xác nhận tốn hàng giờ liền. Nếu một quản lý mệt mỏi, họ có thể quên cập nhật trạng thái hoặc tạo nhãn vận chuyển.

Kết quả là: tốc độ xử lý giảm, và khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh.

Với LP-CRM, bạn có thể thiết lập cập nhật trạng thái tự động theo các kịch bản của mình, tạo lời nhắc và thẻ đặc biệt, kéo dữ liệu khách hàng và tạo tài liệu vận chuyển chỉ với một cú nhấp chuột.

Thời gian xử lý đơn hàng giảm từ 5 phút xuống 1 phút, và đội ngũ bán hàng của bạn xử lý nhiều yêu cầu hơn 4 lần.

4. Phân tích chính xác

Doanh nghiệp thường hoạt động một cách mù quáng: quảng cáo đang chạy, yêu cầu đang tới, nhưng không ai biết được đề xuất nào mang lại lợi nhuận và đề xuất nào chỉ "tiêu tốn ngân sách".

LP-CRM cung cấp phân tích chi tiết về các ưu đãi, nguồn lưu lượng truy cập và quản lý. Bạn thấy những quảng cáo nào hiệu quả, những quản lý nào bán được hàng và những quản lý nào đang hoạt động kém hiệu quả.

Bằng cách dừng các chiến dịch không có lợi nhuận và tập trung vào những chiến dịch có lợi nhuận, bạn có thể tiết kiệm tới 40% ngân sách của mình.

5. Các module miễn phí

Hầu hết các CRM tính phí riêng cho các mô-đun bổ sung. Giá tăng vọt, buộc các doanh nghiệp phải trả quá cao hoặc làm việc với tính năng hạn chế.

Trong LP-CRM, tất cả các mô-đun chính được tích hợp sẵn mà không mất thêm chi phí:

tích hợp với các dịch vụ giao hàng phổ biến;

nền tảng cho cửa hàng trực tuyến và chợ trực tuyến;

dịch vụ nhắn tin SMS và IP-telephony;

webhooks.

Bạn nhận được một công cụ đầy đủ chức năng ngay lập tức, không có chi phí ẩn.

6. Khả năng mở rộng

Một số CRM hoạt động như một "hộp đen": bạn không thể kết nối dịch vụ của bên thứ ba hoặc mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Kết quả là: sự phát triển của bạn bị giới hạn.

LP-CRM có một API mở.

Tích hợp dễ dàng với các trang web, trang đích, nền tảng quảng cáo và dịch vụ bên thứ ba.

Khả năng tạo các module tùy chỉnh và tự động hóa theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Mở rộng không giới hạn — hệ thống thích ứng với doanh nghiệp của bạn, chứ không phải ngược lại.

Tại sao LP-CRM mang lại lợi nhuận cho bạn?

Bạn ngừng mất khách hàng.

Tất cả phân tích đều nằm trong tầm tay của bạn.

Quản lý làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bạn tăng lợi nhuận mà không mất yêu cầu.

Người dùng nói gì

Người dùng LP-CRM chủ yếu để lại đánh giá tích cực. Trên Google, LP-CRM có hơn 2.000 đánh giá với đánh giá trung bình 5 sao, phản ánh mức độ hài lòng cao của người dùng. Trên LiveBusiness, các doanh nhân khen ngợi LP-CRM vì tích hợp với các chợ và dịch vụ giao hàng, và lưu ý rằng ngay cả người mới bắt đầu cũng dễ dàng hiểu hệ thống này. Người dùng cũng nhấn mạnh đến các cài đặt linh hoạt và hỗ trợ chất lượng cao. Nhìn chung, các đánh giá xác nhận tính dễ triển khai, tốc độ và chi phí sử dụng hiệu quả của LP-CRM.

Cách bắt đầu sử dụng LP-CRM: từng bước một

Đăng ký Truy cập trang web LP-CRM → Nhấn “Đăng ký” → Nhập thông tin của bạn → Xác nhận tài khoản của bạn. Chọn một gói Chọn một gói hoặc sử dụng bản dùng thử miễn phí trong 14 ngày. Kết nối doanh nghiệp của bạn

** Thêm cửa hàng trực tuyến, trang đích, hoặc chợ trực tuyến của bạn. Thiết lập phễu bán hàng

Sử dụng các mẫu có sẵn: Mới → Đã xác nhận → Đã giao hàng → Hoàn thành, hoặc tùy chỉnh của riêng bạn. Thêm quản lý

Tạo tài khoản nhân viên và thiết lập quyền truy cập. Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp đỡ với việc thiết lập và tích hợp.

Buổi trình diễn miễn phí

Bạn cũng có thể nhận bản demo miễn phí từ các quản lý của chúng tôi.

Chỉ cần đăng ký trên trang web LP-CRM, và chúng tôi sẽ trình bày tất cả các tính năng của hệ thống để bạn có thể thấy ngay hệ thống hoạt động như thế nào cho doanh nghiệp của bạn.

Kết luận

LP-CRM là một hệ thống CRM dễ sử dụng và nhanh chóng triển khai cho các cửa hàng trực tuyến và doanh nghiệp dựa trên sản phẩm. Nó giúp bạn:

xử lý tất cả các yêu cầu mà không bị mất mát;

truy cập phân tích dữ liệu trong thời gian thực;

làm việc nhanh chóng và hiệu quả ngay cả đối với người mới bắt đầu;

tích hợp với các trang web, trang đích và dịch vụ giao hàng;

sử dụng các mô-đun miễn phí và API mở;

nhận hỗ trợ và bản demo từ các quản lý của chúng tôi.

Bắt đầu sử dụng LP-CRM ngay hôm nay — đăng ký và thử nghiệm hệ thống miễn phí trong 14 ngày để thấy hiệu quả của nó đối với doanh nghiệp của bạn.