Nstproxy trong Undetectable Browser - Hướng Dẫn Cài Đặt Từng Bước

Dễ dàng tích hợp proxy ISP Nstproxy vào Undetectable Browser để có được sự ẩn danh, tốc độ và hiệu suất chống chặn không ai sánh kịp.

Nstproxy là gì?

Nstproxy là nhà cung cấp proxy cao cấp được các chuyên gia trong lĩnh vực thu thập dữ liệu web, tự động hóa, và phân tích dữ liệu tin dùng. Nó cung cấp các proxy ISP, residential, Datacenter và IPv6 chất lượng cao với khả năng phủ sóng toàn cầu ở hơn 195 quốc gia. Dòng ISP Proxy của Nstproxy được thiết kế để cung cấp kết nối cực kỳ ổn định, độ trễ thấp và ẩn danh hoàn toàn — lý tưởng cho tự động hóa trình duyệt, SEO, giám sát thương mại điện tử và thu thập dữ liệu AI.

Các tính năng chính:

Hỗ trợ hơn 195 quốc gia

IP của ISP có độ trễ thấp, tốc độ cao

Không rò rỉ IP, 100% ẩn danh

Giá linh hoạt: từ $0.1/GB, Trả theo mức sử dụng hoặc đăng ký thuê bao

Hoàn hảo cho hồ sơ trình duyệt ẩn danh Undetectable

Cách thêm Nstproxy vào Undetectable Browser

Bước 1: Tạo tài khoản Nstproxy

Đăng ký hoặc đăng nhập tại Nstproxy.com và mua proxy ISP/Residential. Sao chép thông tin đăng nhập proxy của bạn (IP, cổng, tên người dùng và mật khẩu).

Bước 2: Mở Undetectable Trình duyệt → Cài đặt Proxy

Mở Undetectable Browser Dashboard. Đi tới Cài đặt Hồ sơ → Mạng → Proxy. Chọn Cấu hình Thủ công.

Bước 3: Nhập Chi Tiết Proxy

Nhập thông tin đăng nhập proxy của bạn theo định dạng này:

Loại Proxy: HTTP hoặc SOCKS5

HTTP hoặc SOCKS5 Host / IP: gw-us.nstproxy.io

gw-us.nstproxy.io Cổng: 24125

24125 Tên người dùng: tên người dùng Nstproxy của bạn

tên người dùng Nstproxy của bạn Mật khẩu: mật khẩu Nstproxy của bạn

Ví dụ:

D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125

Bước 4: Chọn Loại Proxy

Chọn HTTP hoặc SOCKS5 tùy thuộc vào gói Nstproxy của bạn.

Bước 5: Lưu và Kiểm tra Kết nối

Nhấp vào Test Connection → Nếu thành công, nhấp vào Save. Giờ đây hồ sơ Undetectable của bạn đã sẵn sàng để sử dụng Nstproxy một cách an toàn.

Tại sao sử dụng Nstproxy với Undetectable Browser?

Sự kết hợp giữa các ISP IPs/ Residential proxies sạch của Nstproxy** và Undetectable’s công nghệ chống lấy dấu vân tay tiên tiến mang lại cho bạn:

Tỷ lệ thành công cao hơn trong tự động hóa & scraping

Cô lập danh tính hoàn toàn

Duyệt web geo-targeted liền mạch

Tương thích với tất cả các trang web & API

Cùng nhau, chúng tạo thành một môi trường duyệt web mạnh mẽ, không thể phát hiện cho các nhà phát triển, nhà tiếp thị và doanh nghiệp.