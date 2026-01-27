OnesProxy - đánh giá dịch vụ proxy

OnesProxy tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ IP proxy chất lượng cao ở nước ngoài, bao phủ 190 quốc gia với độ chính xác cao.

Chúng tôi cung cấp IP cư trú tĩnh và IP cư trú động, có thể linh hoạt thích ứng với các tình huống kinh doanh khác nhau. Với hệ thống proxy IP cư trú lên đến 100 triệu cấp, chúng tôi cung cấp các IP băng thông rộng gia đình cao cấp phù hợp hoàn hảo với nhu cầu kinh doanh đa dạng như thu thập dữ liệu web, đăng ký hàng loạt và mạng quảng cáo, với mức giá thị trường cạnh tranh cao.

Các địa chỉ IP cư trú gốc của chúng tôi trải dài qua nhiều quốc gia, được lấy từ các mạng băng thông rộng gia đình thực. Chúng tuân thủ một cách liền mạch các yêu cầu xác minh của các nền tảng thương mại điện tử và xã hội, giảm thiểu hiệu quả rủi ro bất thường của tài khoản.

Với các IP có độ tinh khiết cao, chúng tôi hoàn toàn loại bỏ vấn đề liên quan đến lạm dụng. Để đáp ứng yêu cầu về hiệu quả chi phí, chúng tôi cung cấp IP trung tâm dữ liệu ổn định bắt đầu chỉ từ as $0.38, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.