ProxyShare - đánh giá dịch vụ proxy

ProxyShare là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ proxy dân cư và SOCKS5, tự hào với mạng lưới proxy có nguồn gốc đạo đức với hơn 75 triệu IP dân cư trên hơn 195 quốc gia và thành phố.

Nó phục vụ cho các doanh nghiệp và nhà phát triển trên toàn cầu về các tác vụ như trích xuất dữ liệu web, nghiên cứu thị trường, và xác minh quảng cáo.

Các Tính Năng Chính

Mạng Lưới Rộng Lớn: Hơn 75 triệu địa chỉ IP dân cư tại hơn 195 địa điểm (ví dụ, Mỹ, Canada, Đức).

Độ tin cậy cao: Đảm bảo thời gian hoạt động lên đến 99,9% với proxy dân cư tĩnh cho kết nối ổn định.

Các loại linh hoạt: Proxy dân cư xoay/vĩnh viễn, proxy dân cư không giới hạn, proxy trung tâm dữ liệu tĩnh, và proxy ISP kéo dài.

Bảng điều khiển thân thiện với người dùng: Quản lý cài đặt dễ dàng (kiểm tra danh sách IP, xoay vòng, thay đổi địa lý, v.v.).

Phạm vi Toàn cầu: Proxy tại Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi để truy cập nội dung địa phương.

Duyệt Web An Toàn: Proxy sử dụng thiết bị người dùng thực giúp giảm CAPTCHAs/cấm IP, đảm bảo ẩn danh.

Hỗ trợ 24/7: Hỗ trợ bất cứ lúc nào từ đội ngũ tận tâm.

Ưu điểm

IP được chọn lọc có đạo đức, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức.

Mục tiêu địa lý toàn diện trên 195+ địa điểm.

Giảm nguy cơ bị cấm IP/CAPTCHAs thông qua các thiết bị thực và luân phiên.

Giao diện trực quan cho người dùng có kỹ năng kỹ thuật hạn chế.

Giá linh hoạt (trả theo mức sử dụng, đăng ký theo gói) cho các nhu cầu/ngân sách khác nhau.

ProxyShare đáng tin cậy cho việc thu thập dữ liệu toàn cầu và duyệt web an toàn, với mạng lưới đạo đức rộng lớn, công cụ thân thiện với người dùng và hỗ trợ mạnh mẽ.