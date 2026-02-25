TIGER SMS — Số Điện Thoại Ảo cho Xác Minh SMS

TIGER SMS — Số điện thoại ảo cho xác minh SMS: Giải pháp Bán lẻ và Bán buôn

Trong thời đại số hóa rộng rãi và sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ trực tuyến, việc đăng ký tài khoản trên các mạng xã hội, dịch vụ nhắn tin, sàn giao dịch và nền tảng trò chơi đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên. Tuy nhiên, hầu như mọi nền tảng đều yêu cầu xác nhận mã SMS, và việc sử dụng số điện thoại cá nhân của bạn mang lại rủi ro: thư rác, rò rỉ dữ liệu, và bị khóa tài khoản do liên kết nhiều hồ sơ với một số điện thoại.

TIGER SMS là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về số điện thoại ảo, đã giúp hàng triệu người dùng đăng ký an toàn và ẩn danh trên bất kỳ nền tảng nào trong hơn 5 năm. Dịch vụ này cung cấp các số điện thoại di động tạm thời từ hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới (ngoại trừ Nga) để nhận mã xác minh một lần (OTP).

Cách TIGER SMS Hoạt Động — Các Tính Năng Chính

Hơn 100.000 số điện thoại trực tuyến có sẵn theo thời gian thực

Tích hợp API: tự động hóa việc nhận SMS bằng cách sử dụng khóa API của chúng tôi — lý tưởng cho việc đăng ký hàng loạt

Giá thấp

Tự động và gửi SMS ngay lập tức

Hỗ trợ Multi-SMS

Các tùy chọn thanh toán linh hoạt: thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán, hoặc tiền điện tử để nạp tiền vào tài khoản một cách thuận tiện

Các điều khoản cá nhân cho người mua buôn

Thống kê chi tiết của tất cả các giao dịch mua và số liệu đã sử dụng

Hỗ trợ 24/7 (Telegram + trò chuyện trực tiếp trên trang web)

Chính sách hoàn tiền công bằng — các số không hoạt động sẽ được thay thế và không bao giờ được bán lại

Tùy chọn kết nối thẻ SIM của bạn (kiếm tiền bằng cách nhận SMS)

Tại sao nên chọn TIGER SMS

Kinh Nghiệm Và Độ Tin Cậy Đã Được Chứng Minh

Theo thời gian, nền tảng này đã phục vụ hàng triệu người dùng và thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà cung cấp SIM-card đáng tin cậy. Điều này đảm bảo hiệu suất ổn định và tỷ lệ số không hoạt động thấp nhất có thể.

Phủ sóng Toàn cầu

Số điện thoại có sẵn từ hơn 200 quốc gia — từ USA, UK, Đức và Canada đến Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và nhiều quốc gia khác. Điều này cho phép đăng ký trên các dịch vụ khu vực mà không bị giảm chất lượng.

Các Tình Huống Sử Dụng Linh Hoạt Với Proxy

TIGER SMS tích hợp hoàn hảo với các máy chủ proxy và trình duyệt anti-detect, khiến nó trở thành một công cụ không thể thiếu cho các chuyên gia:

Đăng ký số lượng lớn — tạo hàng trăm tài khoản sạch trên Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee và các nền tảng khác bằng cách sử dụng các IP và dấu vân tay thiết bị khác nhau.

— tạo hàng trăm tài khoản sạch trên Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee và các nền tảng khác bằng cách sử dụng các IP và dấu vân tay thiết bị khác nhau. Chênh lệch lưu lượng — triển khai các chiến dịch quảng cáo với các tài khoản mới, chưa liên kết.

— triển khai các chiến dịch quảng cáo với các tài khoản mới, chưa liên kết. SMM và bot — tự động hóa việc đăng bài, mời gọi, nhắn tin hàng loạt và làm ấm tài khoản thông qua TIGER SMS API.

— tự động hóa việc đăng bài, mời gọi, nhắn tin hàng loạt và làm ấm tài khoản thông qua TIGER SMS API. Kiểm tra và phát triển — kiểm tra ứng dụng, bot và phần mềm trên nhiều địa điểm địa lý khác nhau mà không gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân.

— kiểm tra ứng dụng, bot và phần mềm trên nhiều địa điểm địa lý khác nhau mà không gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân. Sử dụng thương mại — các nhà bán lẻ và nhà phát triển phần mềm tự động đăng ký nhận được các điều khoản đặc biệt, tùy chọn nhãn trắng và quyền truy cập API đầy đủ.

Các Kịch Bản Sử Dụng Linh Hoạt

Retail — hoàn hảo cho các đăng ký cá nhân khi bạn cần 1–10 tài khoản.

— hoàn hảo cho các đăng ký cá nhân khi bạn cần 1–10 tài khoản. Đăng ký hàng loạt — Tích hợp API cho phép tự động hóa toàn bộ (lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm tự động đăng ký, bots, parser).

— Tích hợp API cho phép tự động hóa toàn bộ (lý tưởng cho các nhà phát triển phần mềm tự động đăng ký, bots, parser). Nhãn trắng — cơ hội để ra mắt dịch vụ của riêng bạn dưới thương hiệu của bạn cho các nhà bán lại.

Lợi ích Tài chính

Chỉ thanh toán cho tin nhắn SMS đã nhận. Nếu không nhận được mã — số sẽ bị hủy và tiền được hoàn lại tự động.

Phí gửi tiền tối thiểu.

Chương trình khách hàng thân thiết — giảm giá và tiền thưởng cho khách hàng thường xuyên.

Chương trình giới thiệu — 5% chi tiêu từ người dùng được giới thiệu.

Cách Bắt Đầu với TIGER SMS: Từ Đăng Ký Tài Khoản đến Tạo Tài Khoản Telegram

Đăng Ký Tài Khoản Truy cập vào trang web chính thức của TIGER SMS. Nhấp vào nút “Đăng ký” (góc trên bên phải). Nhập email hợp lệ và tạo một mật khẩu mạnh. Xác nhận đăng ký — thường mất 10–15 giây. Sau đó, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

Nạp tiền vào số dư Trong tài khoản cá nhân của bạn, nhấp vào “Nạp tiền”. Chọn một phương thức thuận tiện: thẻ ngân hàng, tiền điện tử, ví điện tử, hoặc các tùy chọn khác. Nạp một số tiền nhỏ (50–100 RUB là đủ để bắt đầu). Số dư được cộng ngay lập tức.

Chọn và Mua Số Truy cập phần “Mua Số” hoặc sử dụng tìm kiếm. Đối với Telegram, nhập “Telegram” trong tìm kiếm — một trang chuyên dụng sẽ mở:https://tiger-sms.com/cn/services/telegram Chọn quốc gia (ví dụ: Indonesia +62, USA +1, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác). Nhấp “Nhận Số” — hệ thống sẽ ngay lập tức cung cấp một số tạm thời. Sao chép số đó.

Đăng ký Tài khoản Telegram Mở ứng dụng Telegram → “Start Messaging” → “Sign Up”. Dán số đã sao chép từ TIGER SMS. Nhấp vào “Next” — Telegram sẽ gửi một mã xác minh. Quay lại tài khoản cá nhân TIGER SMS của bạn → phần “My Numbers” hoặc “Received SMS”. Mã sẽ xuất hiện tự động trong vài giây đến vài phút. Sao chép mã đó và nhập vào Telegram. Xong! Tài khoản mới đã được tạo.

Nếu mã không đến trong thời gian yêu cầu — nhấp vào “Hủy” bên cạnh số đó. Tiền sẽ được hoàn lại vào số dư của bạn tự động, và bạn có thể mua một số mới.

Liên hệ và Hỗ trợ

Hỗ trợ qua Telegram: @Tigers_sms

Bot Telegram để mua số điện thoại: @TigerSMSofficial_bot

Trang web chính thức: https://tiger-sms.com

Nếu bạn tham gia vào SMM, kinh doanh lưu lượng truy cập, phát triển bot, đăng ký hàng loạt hoặc đơn giản chỉ muốn tạo tài khoản mới một cách an toàn — TIGER SMS sẽ trở thành công cụ đáng tin cậy cho bạn vào năm 2026.

Đăng ký, kiểm tra và tận dụng tối đa mà không làm mất an toàn dữ liệu cá nhân của bạn.