如何在Undetectable浏览器中一次创建多个个人资料:完整指南

许多反检测浏览器的用户知道，其中一个关键功能是能够创建独特的浏览器配置文件。这些配置文件有助于掩盖您的在线身份，使每个网站将您视为独立用户。为了节省手动创建多个配置文件的时间，Undetectable 提供了批量配置文件创建功能。在本指南中，我们将为您介绍如何使用这个非常有用的功能。

在Undetectable浏览器中，您可以通过两种方式批量创建配置文件——仅使用配置或者将您自己的文件与配置一起使用。

有什么不同之处？

一种配置是基于真实设备的浏览器指纹数据集合。

当您使用配置来创建个人资料时，个人资料的指纹数据将被配置中的数据完全替换。由于真实指纹，您的个人资料不会在真实用户中脱颖而出。

在从您自己的文件创建配置文件时，用于创建配置文件的指纹数据的一部分（包括 cookies、UA、代理及其类型、地理位置）将从您提供的文件中获取，而其余部分将来自配置。

基于配置的批量配置文件创建

在本部分，我们将逐步介绍使用配置批量创建配置文件的步骤。

步骤 1：打开批量创建窗口

启动浏览器Undetectable在控制面板中找到“大规模创建者”按钮并点击它。一个批量创建窗口会打开，在那里你会创建个人资料。

步骤 2：设置个人资料名称

在 “名称模板” 字段中，您可以为所有创建的配置文件设置一个命名模板。例如，如果您输入"测试"，那么配置文件将被命名为1-测试、2-测试，依此类推。

在“起始ID”字段中指定配置文件编号的起始编号。如果要从“1”开始，请输入“1”。如果要从其他数字开始，比如“3”，请输入“3”。

在“文件夹”和“标签”字段中，您可以为配置文件分配文件夹和标签，以便更轻松地导航。

步骤3：设置基本个人资料设置

在“主”部分，选择创建配置文件的基础。在“格式”字段中，选择其中一个选项。我们选择“从配置中”。

在“数量”字段中选择要创建的配置文件数量。

选择适用于配置文件的操作系统和浏览器。

第四步：设置高级设置

在“高级”部分，您可以配置：

屏幕分辨率;

添加代理;

设置配置文件语言;

指定起始页;

为配置文件定义登录脚本。

步骤 5: 生成个人资料

完成上述步骤后，单击“生成”按钮。

一旦生成，创建的文件列表将显示在右侧。通过单击“+”图标，您可以查看每个文件的基本信息。

要完成配置文件创建，请单击“创建”按钮。

您的新个人资料已经添加到程序中了！

基于文件批量创建配置文件

在这一部分，我们将介绍如何根据包含信息的文件创建许多配置文件，例如cookies、UA、代理及其类型以及地理位置。

步骤1：选择文件格式

打开批量配置文件创建窗口，并在**‘格式’**字段中选择文件格式。

步骤 2：根据模板填写文件

单击“格式”字段旁边的问号，以查看正确填写所选文件格式的模板。

记住，为了确保所有数据正确传输，请严格遵循模板的结构。

步骤 3：开始配置文件生成

要生成配置文件，请将一个 JSON 或 NETSCAPE 格式的文件上传到屏幕底部的区域。然后点击 "生成" 按钮。

您还可以通过将数据从单元格复制并粘贴到字段中，从预先创建的Excel文档中添加文件信息。

所有生成的配置文件将显示在屏幕的右侧。单击“+”图标将使您能够查看每个配置文件的基本信息。

步骤 4：完成个人资料创建

要完成配置文件的创建，点击“创建”按钮。

现在您的个人资料已成功创建并准备好使用！