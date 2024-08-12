无缝将浏览器配置文件转移到Undetectable，使用Undetectable Converter

从任何浏览器到Undetectable的个人资料迁移，只需几次点击
用户可以在几次点击内将其当前浏览器的所有关键数据——例如cookies、用户代理、RAM和CPU设置、屏幕分辨率——迁移到Undetectable反检测浏览器中。为此，只需从Chrome Web商店或Firefox安装Undetectable Converter扩展程序。该扩展程序可以节省大量时间，将重要的浏览器信息传输到市场上最安全的解决方案之一——Undetectable反检测浏览器中。
什么是Undetectable Converter？
Undetectable Converter 是一款强大且方便的浏览器扩展程序，专为Undetectable反检测浏览器的用户设计。它允许您将当前浏览器的数据快速而轻松地转移到Undetectable中的新配置文件中。
Undetectable Converter的主要功能：
1. Cookie转移： 该扩展程序可以自动将任何浏览器中的所有cookies转移到Undetectable反检测浏览器的配置文件中。这意味着您可以保留所有会话、登录信息和网站设置，而无需重新登录。
2. 克隆浏览器参数： Undetectable Converter会复制浏览器中的关键参数，如用户代理（浏览器标识符）、RAM、CPU设置和屏幕分辨率。这些详细信息对于维护您的在线足迹和最小化被检测的风险非常重要。
使用Undetectable Converter
要从任何第三方浏览器迁移数据，请按照以下简单步骤操作：
步骤 1： 在您要导出数据的浏览器中安装扩展程序。您可以从Google Chrome Web商店或Firefox扩展商店进行安装。
步骤 2： 启动扩展程序，并为包含导出信息的配置文件命名，该配置文件将出现在Undetectable程序中。
步骤 3： 点击“创建配置文件”按钮。
重要： 为了成功迁移数据，请确保在导入过程中Undetectable程序正在计算机上运行，并且扩展程序中的IP地址端口与程序中的端口匹配。
完成这些步骤后，所有信息的配置文件将自动出现在Undetectable程序中。
总结
Undetectable Converter 是一个不可或缺的工具，适用于任何重视在线匿名性和安全性的人。使用它，从任何第三方浏览器到Undetectable反检测浏览器的配置文件迁移不仅简单，而且极其快速——只需几次点击，所有关键数据就可以安全转移。
该扩展程序可以在没有手动操作的情况下保留所有重要参数和设置，节省时间并降低出错的风险。最终，您将获得一个完全可以使用的配置文件，位于市场上最安全的浏览器之一。Undetectable 使您能够完全控制您的在线足迹，最小化被检测的可能性，并提供最大的隐私保护。