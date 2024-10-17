高效数据收集所需的关键网页抓取技术

网页抓取技术：从 HTML 解析到高级反检测

网页抓取

2026 年的网页抓取远不只是获取一个页面并提取其中的一些文本。面对客户端渲染框架、复杂的机器人防护机制以及日益严格的法规，一个周末脚本与生产级数据管道之间的差距从未如此巨大。本指南将介绍现代网页抓取技术的各个层面，从基础的 HTML 解析到保障大规模操作稳定运行的身份管理策略。

快速解答：2026 年的核心网页抓取技术

网页抓取是一个自动化收集网站信息的过程，通过获取原始 html、解析文档对象模型或拦截隐藏的 JSON API 来完成。网页抓取依赖 http 请求与 html 解析、无头浏览器自动化等技术，以大规模提取网页中的特定数据。

主要的数据抓取技术包括：

HTML 解析 - 使用 BeautifulSoup 或 lxml 等库从静态网站中提取内容

- 使用 BeautifulSoup 或 lxml 等库从静态网站中提取内容 DOM 解析 - 在 JavaScript 执行后分析已渲染页面的结构

- 在 JavaScript 执行后分析已渲染页面的结构 XPath 和 CSS 选择器 - 精确定位 html 和 xml 文档中的节点与属性

- 精确定位 html 和 xml 文档中的节点与属性 正则表达式 - 从文本块中提取模式（电子邮件、SKU、货币）

- 从文本块中提取模式（电子邮件、SKU、货币） API 拦截 - 调用页面内部使用的 JSON 或 GraphQL 端点

- 调用页面内部使用的 JSON 或 GraphQL 端点 无头浏览器自动化 - 控制 Playwright、Selenium 或 Puppeteer，以处理动态页面、机器人防护和 ip 封锁

现代网页抓取工具还必须应对反抓取技术、CAPTCHA 以及频繁的 HTML 变化。Undetectable.io 等反检测浏览器可以帮助团队管理多个浏览器配置文件、代理和指纹，从而更安全地执行抓取和多账号操作。下文将介绍高级网页抓取架构、法律注意事项、机器学习工作流以及防御技术，包括将数据嵌入媒体对象或修改 html 标记以阻止提取。

什么是网页抓取和数据抓取（以及它们为何在 2026 年至关重要）？

网页抓取是指以编程方式从网站、API 和 Web 应用中提取结构化或半结构化网页数据，以替代手动复制粘贴。手动复制粘贴虽然是一种无需技术技能的基础网页抓取方法，但完全不具备可扩展性。

数据抓取是一个更广泛的术语。它包括屏幕抓取（包括对图像进行光学字符识别）、PDF 提取、终端抓取以及旧式应用数据采集。网页抓取则专门针对 HTML、Web API 和浏览器渲染的内容。

2026 年的具体使用场景包括：

电商价格监控 - 实时跟踪 Amazon、Walmart 及区域性市场上的竞争对手

- 实时跟踪 Amazon、Walmart 及区域性市场上的竞争对手 社交媒体情绪分析 - 从 TikTok、Instagram 和 X 中抓取数据，用于网红评分和品牌监控

- 从 TikTok、Instagram 和 X 中抓取数据，用于网红评分和品牌监控 金融和量化研究 - 对冲基金分析产品评价、招聘信息数量和运输数据，以获取交易信号

- 对冲基金分析产品评价、招聘信息数量和运输数据，以获取交易信号 潜在客户开发和联系人抓取 - 从企业目录、应用商店和招聘网站收集数据，用于营销

企业利用网页抓取，以人工方式无法达到的频率收集市场价格、产品目录和学术数据集。抓取的数据可用于动态定价、广告套利、SEO 监控，以及训练推荐或欺诈检测机器学习模型。垂直聚合平台还可针对旅游、房地产或保险等特定行业自动化数据采集。

大规模采集如今面临越来越多的限制：robots.txt 文件、服务条款、机器人防护系统以及 AI 爬虫限制。多账号环境，例如管理数百个广告账户或电商店铺，也依赖与抓取机器人相同的自动化和指纹识别概念。

核心网页抓取技术：HTML、DOM、XPath 和正则表达式

“经典”技术仍然是大多数抓取项目的主力工具。以下是它们如何相互配合：

HTML 解析速度快、资源占用低，并且非常适合从服务器端渲染的网站中提取数据。您发送一个 HTTP 请求（使用 Python 的 import requests 或 Node.js 的 axios），接收 html 文档并将其传给解析器。 Beautiful Soup 是一个用于解析 HTML 和 XML 的 Python 库，而 lxml 在处理大量数据时具有较高速度。在 Node.js 中，Cheerio 提供类似 jQuery 的 API。结合渲染引擎时，HTML 解析可以使用 JavaScript 高效提取文本和链接。静态 HTML 页面比通过 JavaScript 加载的动态内容更容易抓取，因此这种方法非常适合格式稳定的静态网站。

DOM 解析会在浏览器执行全部客户端脚本后分析 HTML 结构并提取数据。当复杂的 html 结构由脚本动态构建时，这一点非常重要。通过开发者工具检查 HTML，有助于识别独特的标签和需要提取的具体元素。

XPath可用于在 xml 文档和 HTML 中导航并提取数据。XPath 通过类似 //div[@class="price"]/span/text(). 的表达式在 HTML 元素中选择特定数据。CSS 选择器在多数任务中语法更加简洁，例如 div.product > span.price 可以用更短的写法获取相同数据。

正则表达式用于从网页中提取特定文本模式，例如电子邮件、电话号码、货币值或 SKU 编码，尤其适合结构提示较弱的情况。它们最适合作为选择器的补充，用于后处理，而不是作为主要提取策略。

结构化内容应使用 DOM 解析和选择器；模式匹配和清理则使用正则表达式。自定义脚本可以为网页抓取任务提供最高的灵活性和可定制性，而正确的选择器与弹性的解析策略是大规模数据提取计划的基础。

处理动态页面和客户端渲染

静态 HTML 抓取无法有效处理大多数由 React、Vue 和 Next.js 等 SPA 框架构建的现代网站。当服务器只返回一个几乎为空的外壳，再由 JavaScript 在浏览器中构建页面时，抓取工具无法从原始 html 中看到任何有用内容。

识别动态网页非常简单：对比“查看网页源代码”（服务器响应）和“检查元素”（渲染后的 DOM）。如果网页源代码中显示空容器、骨架加载器或大型脚本包，则说明页面是动态的。还可以检查开发者工具的网络选项卡，寻找返回 JSON 的 XHR 或 Fetch 请求，这些通常才是真正的数据来源。

抓取动态页面的技术包括：

使用 Playwright、Puppeteer 或 Selenium 等无头浏览器。动态网站通常需要 Selenium 和 Playwright 等工具进行抓取，而 Selenium 能够可靠地自动化浏览器以抓取动态页面。

直接调用 JSON 端点，完全绕过用户界面渲染，以提高速度和稳定性。

使用混合流程，先通过无头浏览器会话识别 API 模式，再切换到直接 HTTP 调用。

大量依赖 JavaScript 的网站可能需要浏览器自动化工具才能有效抓取。无头浏览器自动化可与按钮和表单等动态网页元素交互，例如滚动无限产品列表、点击“加载更多”或接受 Cookie 横幅。浏览器自动化能够处理 JavaScript 生成的内容并模拟用户行为，使页面状态在提取数据前保持可预测。

这种方法的代价是性能：浏览器自动化比简单的 HTTP 请求更慢，也更消耗资源。但对于需要登录、筛选或多步骤表单的动态网站，它是不可或缺的。Undetectable.io 等反检测浏览器可使此类自动化更接近真实用户会话，在动态页面上运行抓取流程或管理多个账户时降低可疑程度。

高级网页抓取架构：异步、扩展与弹性

一个以数百万个 URL 为目标的生产级抓取项目无法依赖顺序请求。现代抓取工具必须在扩展规模的同时保持在机器人检测阈值以下。

并发和异步 I/O。 在网页抓取中使用 asyncio 发送并发请求——Python 的 asyncio、Node.js 事件循环和 Go 的 goroutine 都可以高效处理数千个同时连接，尤其适合 I/O 密集型工作负载。为获得最佳性能，应分离 I/O 密集型任务和 CPU 密集型任务：获取 HTML 或 JSON 属于 I/O 工作，而解析 html、渲染 PDF 或执行 ML 推理属于 CPU 工作，最好通过 Celery、Sidekiq 或 RabbitMQ 等消息队列交给工作进程池处理。Scrapy 是一个用于大规模网页抓取的 Python 框架，能够原生处理其中大部分调度工作。

弹性模式可确保系统持续运行：

实施令牌桶限速，以遵守网站规则并避免触发 429 或 503 错误

请求失败时采用带随机抖动的指数退避

当某个域名错误率激增时，通过断路器暂停该域名

分而治之策略可解决大规模分页问题。使用递归筛选有效绕过分页限制——可以按照日期范围、分类、字母前缀或价格区间拆分大型目录。分页技术对于抓取分布在多个页面中的数据非常重要，而这些策略可防止触及结果数量的硬性上限。

状态管理通过 Redis 队列或关系数据库跟踪游标、筛选条件和检查点，使抓取工具在发生故障后能够重新启动，同时避免重复工作或遗漏数据片段。

成熟团队会在 IP 池和浏览器配置文件之间调度多个抓取实例。 Undetectable.io 为每个工作进程提供隔离且带有独立指纹的配置文件——每个目标网站使用一个配置文件，并将其绑定到稳定代理，从而降低交叉关联风险。

HTML 之外的数据抓取技术：API、JSON 和媒体对象

许多现代网站通过 API 提供结构化数据，而不是将所有内容嵌入 HTML。知道何时可以完全跳过抓取过程并直接调用端点，能够节省大量工作。

API 优先抓取从网页浏览器的开发者工具开始。打开网络选项卡，筛选 XHR 或 Fetch，并观察页面加载时触发的 JSON 或 GraphQL 调用。很多网站使用 JSON 端点加载数据，这通常比 HTML 更容易抓取。API 以 JSON 或 XML 等格式提供结构化数据，因此非常适合可靠的数据收集；在 API 可用时，它通常也是最高效的数据提取方法。与抓取 HTML 相比，基于 API 的采集往往因数据结构稳定而更受青睐。

轻量级工具，例如 Google Sheets 中的 IMPORTXML 或 Excel 的 Power Query，适合无需完整代码库的小规模或临时提取。浏览器扩展是直接在浏览器中抓取数据的易用工具。Octoparse 等无代码平台提供可视化用户界面，用于无需编程地创建抓取工作流，并且 Octoparse 也为非程序员提供可视化抓取界面。

媒体和文档提取涵盖嵌入 PDF、电子表格或图像、视频等媒体对象中的数据。Tesseract 等 OCR 工具或云端 API（AWS Textract、Google Vision）可以读取图像中的文字。一些网站运营方会故意将文本转移到图像或 SVG 中，以阻止抓取，从而迫使抓取方使用光学字符识别流程，并显著提高提取成本。

团队必须评估复杂提取——如 CAPTCHA、混淆 HTML、嵌入媒体——所带来的收益，是否足以抵消相关成本，或者是否更适合使用其他数据来源或合作方式。

机器学习、计算机视觉和网页抓取中的语义技术

机器学习如今已同时融入抓取工作流以及试图阻止抓取的防御系统。

基于 ML 的选择器维护使用模型对页面类型进行分类、检测布局变化，并在 HTML 结构变化时自动重新学习选择器。AI 辅助抓取方法能够适应网站变化，并从复杂布局中提取信息，将人工维护时间从数天缩短至数分钟。 2026 年初的研究基准显示，LLM 辅助代理只需不到五次提示词修改，就能完成中等保护网站上的抓取任务，使非专业用户也能处理复杂目标。

计算机视觉方法将已渲染页面视为图像，并识别其中的产品卡片、按钮、横幅等视觉组件，从而在 html 标记混乱或被故意混淆的情况下依然提取数据。对 Amazon 和 Reuters 等网站上的 6,000 个页面进行评估的研究报告称，AI 驱动的方法实现了 97.2–100% 的提取准确率，不过简单代理方法在生产环境中的波动更大。

语义标注利用微数据、JSON-LD（schema.org Product 或 Article）以及 Open Graph 标签，直接提取价格、评分和库存状态等结构化字段，无需猜测选择器。

抓取的网页数据还可用于后续 ML 任务：训练推荐系统、构建 RAG（检索增强生成）管道、识别欺诈商品以及进行市场研究数据挖掘。

在防御端，反机器人系统同样使用机器学习，实时识别非人类行为、浏览器指纹异常以及可疑的 IP 或 ASN 模式。真实且多样化的浏览器指纹——例如 Undetectable.io 生成的指纹——可以帮助会话保持在 ML 模型预期的“正常”行为分布内，从而降低封锁率。

网页数据收集中的法律、伦理和合规注意事项

仅具备技术还不够。2026 年，团队在启动任何抓取项目之前，都必须考虑法律、合同和平台规则。

Robots.txt 和服务条款是最先需要检查的内容。良好的抓取实践包括检查网站的 robots.txt，并合理控制请求频率。抓取之前应查看网站的服务条款。robots.txt 文件用于表明网站运营方希望爬虫避开的路径。虽然 robots.txt 并不总具备法律强制力，但违反其中要求可能会强化法院中的违约主张。

关键法律判例塑造了当前环境。 HiQ Labs 诉 LinkedIn 案确认，抓取公开可访问的页面并不违反《计算机欺诈和滥用法案》。 EDPB 2026 年 7 月发布的指南明确指出，针对生成式 AI 抓取个人数据时，需要依据 GDPR 第 6 条拥有合法依据，并强调数据最小化和透明度。

版权和隐私仍是严重问题。抓取包含个人数据的用户生成内容，可能触发 GDPR、CCPA 或其他同类法规的义务。抓取工具应遵守服务条款，并避免发送过量请求，以免干扰网站正常运行。

伦理最佳实践：

在非高峰时段抓取，以降低服务器负载

仅收集必要字段

遵守数据删除请求，避免将抓取内容重新发布为原始内容的替代品

保持合理的请求频率——限速虽然会显著降低抓取速度，但遵守限制可以保护抓取方和目标网站

针对 AI 爬虫的限制日益增加，包括发布方级别封锁、诱捕迷宫以及明确的“禁止用于 AI 训练”条款，这些都会影响团队构建 ML 数据集的方式。Undetectable.io 专注于隐私和反检测工具；用户仍有责任确保其抓取与多账号活动符合当地法律和平台条款。

常见障碍：IP 封锁、机器人防护、CAPTCHA 和 HTML 变化

现代网站通常结合多种防御机制，因此任何抓取流程都应预期会频繁遇到阻力。

基于 IP 的防御是第一层。当对某个网站抓取过于频繁时，可能会发生 IP 封锁。地域封锁和 ASN 过滤器通常针对与机器人流量相关的数据中心 IP 段。限速可能显著减慢抓取速度，或返回 429 错误，导致数据管道停滞。

机器人防护系统，例如 Cloudflare、Imperva 和 Arkose，会监测浏览器指纹信号、TLS 特征（JA3/JA4）、鼠标移动、滚动模式和请求时间，以区分机器人与正常网站访问者。这些系统会持续分析流量，即使抓取方轮换 IP 和 User-Agent，也可能识别出抓取行为。

CAPTCHA——reCAPTCHA v2/v3、hCaptcha、Turnstile——会让机器人完成对人类简单、但对自动化流程成本较高的任务。它们会增加延迟和单页成本，尤其是在电商网站等高价值目标上。

HTML 变动是一种有意部署的防御手段。网站可以改变 HTML 结构来阻碍抓取，例如轮换类名、加入随机包装元素，或在不改变视觉效果的情况下打乱 DOM 嵌套。虚假或诱导性的动态元素会误导简单解析器。

蜜罐——隐藏链接、不可见表单字段、虚假 API 端点，以及 txt 文件和站点地图中的陷阱链接——可以捕获不加判断地点击或填写所有内容的低级网页爬虫。

弹性的抓取流程需要可靠解析、防御式编程、IP 和身份管理，以及自动监控，以快速发现故障。单一对策无法独立发挥作用；必须在数据管道的每个数据点采用多层应对方案。

隐蔽性与可靠性：代理、浏览器指纹和反检测浏览器

要在大规模环境中可靠提取数据并避免 ip 封锁，必须同时管理 IP、网络和浏览器层面的身份。任何一个薄弱信号——时区不匹配、数据中心 ASN 或默认无头 Chrome 指纹——都可能导致整个会话失效。

代理策略极为重要。住宅 IP 比数据中心代理更不容易被标记；移动代理在限制最严格的平台上也通常更受信任。轮换 IP 有助于避免检测和封锁，但轮换频率非常关键：在已登录账户的会话中途更换 IP 会触发异常警报。支持地理定位的代理服务可以使来源 ip 地址与配置文件所声明的地区保持一致。

浏览器指纹识别会收集 User-Agent、Canvas 和 WebGL 哈希、已安装字体、屏幕尺寸、时区、语言和硬件并发数等信号，从而构建概率性 ID。 WHoX 的研究测试了 11 款反检测浏览器的 300 多项信号，发现所有工具都会留下某些痕迹，但最优工具能够显著减少可检测的不一致。

简单工具——使用默认设置的无头 Chrome、通用代理列表——很容易被识别。真实指纹和每个配置文件中一致的行为可减少异常。

Undetectable.io允许您创建多个隔离的浏览器配置文件，每个配置文件都拥有唯一且稳定的指纹、Cookie 和代理设置。您可以为每个目标网站或客户账户分配一个配置文件，将其映射至稳定代理，并使用 Local API以编程方式控制抓取会话。您还可以通过 BrowserLeaks 匿名性检测运行配置文件，在部署之前验证指纹一致性。

与将配置文件集中存储在云端的解决方案不同，Undetectable.io 会将本地配置文件保存在您的计算机上——数据仍由您掌控，从而降低泄露风险，并提高敏感操作的隐私性。

保持数据质量并运行大规模网页数据管道

如果下游团队收到不准确、重复或过期的数据，数据量再大也毫无价值。网页数据提取必须将清洁、经过验证的记录输送到分析和 ML 系统。

验证步骤可以尽早发现问题：

模式检查确认所需字段是否存在并具有正确类型

字段级合理性规则识别负数价格、无效 ISO 日期和不合理的字符串长度

跨来源对账可在从多个页面提取相同数据时发现异常或缺失片段

网页抓取会将数据存储为 CSV、JSON 或数据库等结构化格式。CSV 和 JSON 等结构化数据格式有助于后续分析已提取的数据。

去重可以避免数据集虚增。基于 URL 或产品 ID 的键值去重可处理完全匹配；针对产品名称或描述的模糊匹配可以识别近似重复项。对标准化记录进行哈希，可实现大规模比较。

存储架构通常从原始落地区（S3 或类似对象存储）流向整理后的数据仓库层（Snowflake、BigQuery、PostgreSQL），最后进入针对 BI 和机器学习工作负载优化的分析视图。

持续监控不可或缺。仪表板应跟踪请求成功率、延迟、CAPTCHA 频率，以及关键域名的 HTML 或 JSON 结构变化。高质量数据要求在数小时内发现故障，而不是几天后才察觉。

实际应用包括动态定价引擎、库存预测模型、广告套利优化和社交媒体性能基准分析。使用 Undetectable.io 的团队可以协调多个长期运行的浏览器配置文件，将数据输送到集中式管道，同时将 Cookie、本地存储等浏览器痕迹按客户或活动隔离。

防御技术：网站所有者如何缓解和检测网页抓取

了解网站如何防御抓取有助于构建更具弹性的网页抓取软件；如果您运营自己的网站，也有助于保护自身内容。网页抓取工具试图绕过的相同技术，也会被网站运营方有意部署，以保护价格、内容和用户数据。

常见防御包括：

防御方式 工作原理 IP 封锁和限速 限制或封锁超过请求阈值的 IP 设备指纹识别 根据 Canvas、WebGL、字体和 TLS 构建概率性浏览器 ID JavaScript 挑战 要求执行 JS，以证明浏览器的合法性 行为评分 识别非人类的鼠标、滚动和时间模式

HTML 标记随机化会轮换类名、添加随机包装元素，或在不改变视觉效果的情况下打乱 DOM 结构，使硬编码选择器在一夜之间失效。

将敏感内容嵌入媒体对象或 PDF，会迫使数据抓取工具使用 OCR 或专用解析器，使自动化网页数据提取更慢且更不可靠。

服务器端和客户端蜜罐——隐藏链接、虚假 API 端点和诱饵字段——可用于区分机器人与正常用户。使用 CAPTCHA 可以缓解自动抓取，并提高大规模提取的成本。

企业级机器人防护平台使用机器学习持续分析流量，即使抓取工具轮换 IP 和 User-Agent，也能识别网页爬取模式。网页爬虫适合从多个页面而非单个 URL 收集信息，但覆盖范围越广，也越容易被检测。

如果您运营自己的网站，应将这些技术控制与明确政策、日志记录以及针对抓取和数据外泄尝试的事件响应流程结合使用。

选择正确的方法以及 Undetectable.io 的作用

合适的网页抓取工具取决于团队规模、目标复杂度和数据量。以下是如何根据成熟度选择相应技术。

个人和小型团队应从简单的 html 解析、CSS 选择器，以及针对动态内容的偶尔 Selenium 或 Playwright 会话开始。适度轮换代理并谨慎控制请求频率，可处理大多数目标。使用 BeautifulSoup 或 Scrapy 的 Python 代码能够覆盖这一规模下的大多数使用场景。

中型和企业团队更适合使用异步架构、集中式调度、可靠监控、大型轮换 IP 池，以及可跨项目共享的标准化解析模块。应将搜索引擎监控与电商抓取拆分为不同的数据管道组件。

何时应优先选择哪种技术：

对于格式一致但频繁变化的网站，使用 HTML 和 DOM 解析

对于现代网站，使用 JSON API 以获得更高性能和稳定性

对于对抗性强或高度混淆、相同数据隐藏在随机标记背后的目标，使用 ML 或计算机视觉

Undetectable.io是需要多个浏览器身份的团队的核心组件——例如管理数百个广告账户、电商店铺或地理分布式测试用户，同时通过这些配置文件运行抓取或自动化。付费套餐允许用户创建无限数量的本地配置文件，并提供每个配置文件的精细代理管理、通过 cookies bot 进行 Cookie 与会话预热，以及可通过任意编程语言与现有自动化代码集成的 API。

规划您的网页数据策略，选择技术栈，然后 从 Undetectable.io 的免费套餐开始，了解反检测配置文件和代理管理如何影响适合您工作流的具体抓取格式及其可靠性。