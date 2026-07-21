如何高效抓取网站数据的最佳指南

数据抓取，也称为网页抓取或网络数据提取，是指使用软件自动从网站中提取数据，而不是手动复制信息的过程。网页抓取工具会访问网页、读取其 HTML、提取您所需的字段，并将所有内容保存为 csv 文件或 JSON 等结构化数据格式。它可以快速提取数百万个数据点，将杂乱的互联网内容转换为干净且可直接分析的数据集。

2024–2026 年间，这类应用场景随处可见：跟踪房地产房源以监控价格、抓取电子商务网站以比较竞争对手的定价、收集 SaaS 功能矩阵用于市场研究，以及从 B2B 目录中获取数据以生成潜在客户。如果一家公司在网络上发布文本数据，那么很可能已经有人在抓取这些数据。

Undetectable.io 从事网络安全和隐私保护业务，重点关注反检测和多账号管理，而不是直接销售网页抓取工具。尽管如此，其反检测浏览器经常与数据采集流程配合使用，因为它能够解决抓取工具每天都会遇到的浏览器指纹、代理和配置文件问题。

本文是一篇面向初学者和中级用户的实用指南，介绍如何抓取网站数据。您将了解无代码和编程两种方式、法律和道德边界、反机器人系统的应对措施，以及如何可靠地扩大规模。

在遵守特定准则的情况下，网页抓取是合法的，但这并不意味着可以不受限制地进行。在抓取任何页面之前，您需要了解适用的法律、服务条款和隐私法规。

“公开可用的数据”并不自动意味着您可以大规模提取这些信息。大多数网站都会发布 robots.txt 文件、请求频率限制和使用条款，其中许多内容在 2023 年至 2025 年期间进行了更新，用于限制自动访问。在抓取数据时，遵守网站的 robots.txt 文件对于确保合规非常重要。违反网站服务条款可能导致法律行动，包括收到停止侵权函或面临诉讼。

高风险行为包括：

未经许可抓取登录后才能访问的内容

未经同意收集个人电子邮件地址或电话号码用于冷启动营销

绕过付费墙或无视明确的“禁止抓取”条款

未经授权收集受版权法保护的数据

在美国，《计算机欺诈与滥用法案》可能适用于未经授权的抓取行为。在 hiQ Labs 诉 LinkedIn 一案中，美国第九巡回上诉法院认为，访问公开可用的 LinkedIn 个人资料很可能不构成 CFAA 所规定的“未经授权”访问。然而，该判决并未认定所有公开数据抓取行为都是合法的，与合同、隐私、版权或数据滥用有关的其他法律主张仍然可能适用。

在 Facebook 诉 Power Ventures 一案中，美国第九巡回上诉法院于 2016 年裁定，在 Facebook 明确撤销授权后继续访问其受密码保护的系统，可能违反 CFAA。该案件涉及经过身份验证的访问和停止侵权通知，而不仅仅是抓取公开可访问的 Facebook 页面。

在欧盟，公开可用的个人数据仍然受到 GDPR 的约束。组织需要具备适当的数据处理法律依据，这可能是同意、合法利益、履行合同所必需，或《第 6 条》规定的其他依据。组织还必须遵守透明度、目的限制、数据最小化和数据主体权利等要求。网页抓取可能违反网站的服务条款，因此在开始之前务必进行检查。

实用的最佳实践：

限制请求频率并添加随机延迟

在适当情况下遵守 robots.txt

除非具备明确的法律依据，否则应避免收集敏感个人数据

记录数据来源（URL、时间戳、数据结构），以满足合规和审计要求

Undetectable.io 不鼓励违反网站规则。它的作用是保护隐私、管理浏览器指纹，并为市场研究、QA 测试和广告验证等合法使用场景提供多账号管理能力。

网页抓取通常遵循标准的分步流程：下载页面、解析 HTML、提取所需字段、清洗数据值并保存结构化数据。典型的网页抓取工作流包括发送请求、解析 HTML 和提取数据，并在数百或数千个 URL 上重复这些操作。

其中包括两个主要组件。网页爬虫（或 spider）负责发现和遍历 URL，例如，它可能会收集在线电子产品商店分类页面中所有链接的 urls。随后，抓取工具会打开每个 URL，执行 html 解析，并使用 css 选择器或 XPath 等定位方式查找标题、价格和图片等特定元素。

基本技术步骤如下：脚本向目标网站发送 http 请求（GET）。服务器返回 HTML，其中包括 CSS 和 javascript 引用。您使用 DOM 解析器定位目标数据，对数据值进行标准化和清理，然后导出到 csv 文件、数据库或 google sheets。高效的网页抓取流程包括向目标服务器发送 HTTP 请求，而提取的数据通常会经过清理和结构化，以便存储和分析。以结构化格式保存提取的数据有助于后续分析。

一个重要区别是：静态网站会在初始 HTML 响应中提供全部内容，而动态网站则通过 JavaScript 和 AJAX 请求加载数据。后者需要使用真实浏览器或 Playwright、Selenium、反检测浏览器配置文件等自动化工具，在提取之前渲染内容。

常见使用场景包括市场研究（从搜索引擎和分类页面抓取竞争对手价格）、房地产房源（从房地产平台提取地址、价格和面积）以及潜在客户开发（从公共目录中收集公司名称、职位和网站 URL）。

一名人员坐在桌前，专注地使用笔记本电脑。屏幕上同时打开了多个浏览器标签页和电子表格应用程序，可能正在进行网页抓取或数据提取工作。屏幕显示了多个网页和数据采集工具，表明其正在收集用于分析或市场研究的结构化数据。

首先需要做出的决定很简单：您是希望通过浏览器点击操作，还是能够接受编写代码？根据用户的专业水平，网页抓取既可以通过编程实现，也可以使用无代码解决方案，两种方法都能够有效抓取数据。

无代码 / 低代码工具包括点击式浏览器扩展程序和云平台。典型流程是：打开页面，点击重复出现的元素（例如产品标题），定义匹配模式，然后在多个页面上运行并导出结果。无代码抓取工具在没有编程技能的用户中越来越受欢迎。无代码工具可以让用户在无需编程的情况下抓取数据。Web Scraper 可以将数据导出为 CSV、XLSX 和 JSON 格式。Data Miner 提供超过 60,000 条数据提取规则。这些工具非常适合一次性数据收集、小型项目和非开发人员。

**优点：**无需编程、设置快速、内置 CSV 导出功能

**缺点：**对于复杂登录流程、请求频率限制或频繁更改 HTML 结构的网站，控制能力有限

自行编写抓取工具意味着使用 Python 或 JavaScript 等编程语言。Python 的 BeautifulSoup 库非常适合网页抓取，也适合初学者。Scrapy 是一个用于高级网页抓取和大型数据集的开源框架。beautiful soup 和 Scrapy 等工具通常用于 Python 网页抓取。Selenium 和 Playwright 用于抓取大量依赖 JavaScript 的网站中的动态内容。

**优点：**灵活，可以处理身份验证、自定义轮换逻辑、api 使用和大规模数据管道

**缺点：**需要编程知识，网站发生变化时需要维护，并会产生额外的 DevOps 工作

Undetectable.io 可以作为浏览器层用于这两种方式，在网站使用高级机器人和浏览器指纹检测时，提供指纹保护和多账号测试功能。您可以下载 Undetectable，在桌面设备上运行这些工作流。

分步说明：如何将简单网站的数据抓取到 CSV 文件

下面来看一个具体示例。假设您希望抓取一个公开的“100 大 SaaS 工具”页面，其中列出了每个工具的名称、类别和 URL。在编写任何代码之前，您需要先明确所需的具体信息并收集 URL，从而确定目标数据。

步骤 1 — 检查页面。 打开浏览器开发者工具（Chrome 或 Firefox），右键点击某个元素，然后选择“检查”。识别重复结构，例如表格行、列表项或 div 卡片。记录 css 选择器或属性，例如使用 .tool-card > h2 获取名称，使用 .tool-card .category 获取类别，使用 .tool-card a 获取 URL。无论您使用无代码工具还是自行编写脚本，此过程都是相同的。

步骤 2 — 选择工具。 对于无代码方式，请安装可靠的抓取扩展程序，打开页面并点击重复元素以定义匹配模式。对于编程方式，请创建一个简短的 Python 脚本：使用 requests 获取 URL，然后使用 BeautifulSoup 解析 HTML，并遍历每个 .tool-card，分别提取各字段的 .text 和 .get('href')。

步骤 3 — 提取并清理数据。 提取每个字段的文本、删除多余空格、转换数字（例如“1,234,567”→ 1234567）并统一格式。应妥善处理缺失字段，不要让一条损坏的记录导致整个任务失败。

步骤 4 — 导出。 将每条记录映射到列（“name, category, url”），并使用 UTF-8 编码保存为 csv 文件。添加标题行，以便输出结果可以立即在 google sheets 或任何电子表格工具中使用。

将原始 HTML 与 CSV 一起保存。如果选择器之后因页面布局变化而失效，您可以重新解析已保存的文件，而无需再次抓取网站。

抓取更复杂的网站：搜索、分页和 JavaScript

只抓取单个简单页面通常是不够的。大多数实际项目都涉及搜索引擎、筛选和多页结果。

处理分页。 检测“下一页”链接或 ?page=2、?page=3 等可预测的 URL 模式。不断遍历页面，直到没有下一页按钮或收到 HTTP 404 响应。注意每页数据量和总项目数限制，将数据收集控制在合理范围内。许多网站提供 API，通常比网页抓取方式更稳定。在构建复杂分页逻辑之前，请先在开发者工具的 network 选项卡中查找隐藏的 API 端点。

抓取搜索表单后的数据。 例如，搜索“柏林两居室公寓”的房地产房源时，可以发送模拟表单的 POST 或 GET 请求，也可以使用浏览器自动化反复填写并提交表单。检查 network 选项卡，了解表单实际发送的内容。

JavaScript 和 AJAX 内容。 无限滚动和“加载更多”按钮随处可见。抓取动态网站需要处理 JavaScript 执行。Playwright 或 Puppeteer 等 headless 浏览器可以等待网络请求完成，然后提取完整渲染后的 HTML。有时数据位于嵌入式 JSON 数据块中，例如 Next.js 网站中的 NEXT_DATA，您可以直接解析这些数据，这比完整渲染更快、更简洁。

Frame 和 iFrame。 某些内容位于嵌入式 frame 中。抓取工具必须切换上下文，或直接向 frame 的源 URL 发送请求。网页抓取中的常见挑战包括处理 CAPTCHA 和页面布局变化，因此应在每个步骤中提高系统的稳定性。网站布局的变化可能导致网页抓取出现问题，这意味着选择器可能需要定期更新。

图片展示了一个打开开发者工具的网页浏览器，具体显示的是 network 选项卡，其中可以看到多个 API 请求和 HTML 元素。该界面对于网页抓取非常重要，用户可以通过它提取数据并监控网页发送的 HTTP 请求。

应对反机器人系统、IP 封锁和浏览器指纹

许多网站使用机器人检测系统阻止自动抓取活动。到 2025 年，大型网站通常会叠加多层防护：请求频率限制（429/503 响应）、CAPTCHA 和“您是人类吗？”验证、阻止数据中心 IP 段的 IP 信誉数据库，以及通过 Canvas、WebGL、字体和硬件信息关联多个会话的浏览器指纹识别。一项2026 年的研究发现，约 37% 的受调查网站仅使用了 Cloudflare 的机器人防护。

自动抓取可能导致网站封禁 IP 地址。代理管理是网页抓取中的常见技术难题，因此选择可靠的高匿名代理服务对于稳定性和地理位置覆盖非常重要。以下是在法律和道德范围内可采用的实用缓解策略：

随机延迟 和类似真实用户的浏览行为（改变点击间隔，自然滚动页面）

和类似真实用户的浏览行为（改变点击间隔，自然滚动页面） 使用可靠提供商的 住宅或移动代理轮换 ，而不是数据中心 IP，并定期在 BrowserLeaks.com 上检查 IP、DNS 和浏览器指纹泄漏

，而不是数据中心 IP，并定期在 BrowserLeaks.com 上检查 IP、DNS 和浏览器指纹泄漏 限制并发数量 并尊重目标网站的基础设施，不要同时向网站发送数百个请求

并尊重目标网站的基础设施，不要同时向网站发送数百个请求 调整请求标头，例如 User-Agent、Accept-Language 和 Referer，使其符合真实浏览器模式

Undetectable.io 等反检测浏览器专门处理浏览器指纹层。每个配置文件都具有独特且真实的浏览器指纹，包括 user agent、时区、屏幕分辨率、字体等参数，使目标网站看到的行为看起来像普通用户。使用本地配置文件可以防止敏感数据离开设备。通过Cookies Bot预热配置文件，可以在自动化操作之前让配置文件看起来像长期使用的真实用户。

使用此类工具并不代表您有权忽略服务条款。其目的是帮助合法用户在运行营销活动、QA 测试或进行合理规模的数据收集时，减少误判和不必要的封禁。

下面通过三个简短方案展示网页抓取的实际应用。

示例 1 — 房地产房源。 抓取房地产数据有助于评估房产价值和跟踪市场趋势。可提取字段包括：房产 ID、地址、价格、卧室数量、平方米数、发布日期和经纪人 URL。通过每日抓取并比较数据快照，可以估算伦敦、柏林或纽约等城市的价格趋势或空置率。某个案例中，一家公司从多个平台抓取了 400 万条英国房源，跟踪了包括价格历史和 EPC 评级在内的 34 个结构化字段。

示例 2 — 竞争对手市场研究。 价格情报是网页抓取的重要应用场景。抓取 SaaS 竞争对手的产品目录或价格页面，可以跟踪特定月份价格表中新增的功能，例如“功能 X 于 2025 年 3 月出现”。网页抓取有助于市场研究和竞争对手监控。将抓取的数据与内部分析相结合，可以为产品路线图和市场定位提供依据。网页抓取也支持品牌监控和声誉管理，例如监控评论网站和社交媒体提及。

示例 3 — 潜在客户开发。 可以通过从公开企业目录或活动参与者名单中提取网络数据来改善潜在客户开发。提取公司名称、职位、LinkedIn URL 和网站。若规则禁止，请勿抓取私人电子邮件等个人联系方式。仅将数据集成到符合在线服务条款和当地隐私法律的合规外联流程中。

这些数据最终会被存入 csv 文件或 google sheets，以便筛选、评分并导入 CRM 工具。Undetectable.io 用户，包括联盟营销人员、电子商务卖家和社交媒体经理，经常将多账号配置文件与这些抓取的数据集结合使用，从而在多个网站上安全测试不同的广告、落地页或优惠方案。

图片展示了一个房地产市场数据仪表板，其中包括价格趋势图和房源卡片。该可视化内容突出了数据提取和网页抓取工具在收集用于市场研究和分析的结构化数据方面的重要性。

只有当网页抓取可靠且可重复执行，而不是仅用于一次性导出时，才能真正产生价值。应像管理其他数据管道一样管理抓取工具。

自动化方式。 使用 cron 任务、任务调度器或 CI 管道，每小时、每天或每周运行抓取工具。将结果存储在数据库或数据仓库中，例如 PostgreSQL、BigQuery 或 Snowflake，而不仅仅是电子表格。这可以将耗时的手动导出转变为持续更新的大型数据集。

监控和数据质量。 添加检查机制，用于发现缺失字段、异常增长或下降以及重复记录。记录 HTTP 状态码和错误率，并在持续出现表示封锁的 403/429 状态码时触发警报。监控网站变化对于维持高效的网页抓取流程非常重要，因为即使是很小的 HTML 更新，也可能在一夜之间使选择器失效。

版本控制。 使用版本控制系统（Git）管理抓取工具代码，并在更新选择器或解析逻辑时维护变更日志。保存 HTML 快照，以便在网站重新设计后调试解析故障。

Undetectable.io 如何支持规模化。 其无限本地配置文件和 API允许团队为不同抓取任务或市场分配不同的配置文件。在多台设备之间同步关键 cookies 或会话，同时为每项工作负载保持清晰的浏览器指纹隔离。这意味着企业可以在多个地区扩展网络数据采集，而不会出现配置文件冲突或检测率突然上升，并可以选择适合不同团队规模的 Undetectable.io 定价方案。

设计不良的抓取工具可能会泄露凭据、暴露 IP 或侵犯用户隐私。优先考虑安全并不是可选项。

安全最佳实践：

不要将密码或 api 密钥直接存储在脚本中，应使用环境变量或密钥管理器

始终使用 HTTPS、验证证书，并避免使用可能记录流量的未知第三方代理提供商

定期更换凭据并审核访问日志

隐私保护措施：

不要在没有必要的情况下记录完整的会话 cookies

尽可能对数据进行匿名化或假名化处理，尤其是在数据包含用户生成内容或标识符时

限制数据保留时间，只保留分析实际需要的数据

Undetectable.io 的架构符合这些原则。本地配置文件意味着，与抓取有关的浏览器数据默认保存在您的设备上，而不是共享云基础设施中。如有需要，团队可以选择私有云存储，同时保持对项目的控制和隔离。

Undetectable.io 专为合法业务中的匿名性、多账号管理和反检测而设计，例如广告测试、流量套利、QA 和数据科学研究。本文明确反对滥用抓取、credential stuffing 或违反服务条款的行为。在设计大规模网络数据收集项目时，请始终咨询自己的法律顾问和内部合规团队。

以下是如何高效抓取网站数据的简要总结：

了解法律和道德边界 — 检查服务条款、遵守 robots.txt，并了解计算机欺诈相关法律 从简单开始 — 检查 HTML，并将单个页面的数据抓取到 CSV 逐步处理复杂情况 — 支持搜索、分页和由 JavaScript 渲染的内容 规划反机器人防护策略 — 管理 IP 策略、代理和浏览器指纹 自动化、监控并保护您的抓取管道，以确保长期可靠性

抓取原始数据只是第一步。真正的价值来自分析，包括价格情报仪表板、市场研究报告、与销售流程集成的潜在客户名单，以及基于历史抓取数据建立的房地产或金融模型。

将稳健的网页抓取实践与 Undetectable.io 等工具结合使用，可以帮助专业人员在需要多个浏览器身份、高度匿名性和可重复自动化时，更安全、更可靠地开展工作。随着 2025–2026 年的 AI 模型越来越依赖大型高质量数据集，负责任地收集网络数据将成为更重要的竞争技能。从单个页面开始，验证其价值，然后逐步扩大规模。