必备的 WebRTC 泄漏防护：立即保护您的在线隐私

即使在 2026 年，配置错误的浏览器仍可能向主动发起 WebRTC ICE 候选收集的网站暴露意外的 IP 地址。本完整指南将详细介绍 WebRTC 泄漏防护的工作原理、如何检测漏洞，以及如何保护您使用的每一个浏览器和配置文件。

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什么是 WebRTC 泄漏，为什么您必须立即修复它

当网站通过浏览器的实时通信功能发现本应隐藏的 IP 地址时，就会发生 WebRTC 泄漏——即使您已经连接到 VPN、代理或反检测浏览器。如果您管理多个用于营销、套利或电子商务的账户，仅一次泄漏就可能引发大规模封禁。

WebRTC 是 Web Real-Time Communication 的缩写。自 2010 年代初以来，Chrome 和 Firefox 默认启用 WebRTC，之后 Edge、Safari、Opera 和其他现代浏览器也陆续采用了该技术。该默认设置一直延续至今。

这就是为什么它对多账户用户非常重要：一次 WebRTC 泄漏可能会在本应完全隔离的多个配置文件中暴露同一个公网 IP，从而破坏整个多账户操作。广告平台、电商平台和社交网络会将 IP 关联作为识别账户关联关系的最强信号之一。

泄漏通常通过 ICE 和 STUN 流程发生，这些流程会发现您的公网 IP 地址（来自互联网服务提供商）以及类似 192.168.x.x 的本地 IP。WebRTC 泄漏可能同时暴露公网和本地 IP 地址，从而形成多个追踪途径。

当 VPN 无法正确处理 IPv6 时，IPv6 泄漏尤其容易暴露身份。某些 IPv6 地址或网络前缀可能会长时间保持稳定，足以用于关联，不过它们的持续时间取决于操作系统和互联网服务提供商的配置。

好消息是：正确配置的技术组合——包括 Undetectable.io 这样的反检测浏览器、高质量 VPN 或代理以及经过验证的 WebRTC 设置——可以形成 WebRTC 泄漏防护屏障，让您的配置文件真正彼此隔离。

WebRTC 基础知识：实时通信如何导致 IP 泄漏

WebRTC 是一种开源技术，可直接在浏览器中实现点对点语音通话、视频通话、屏幕共享、文件共享和实时数据通信——无需安装插件。Google Meet、Google Hangouts、Zoom Web 和 Discord 网页版等服务都依赖该技术进行视频会议和协作。

核心问题在于 ICE（Interactive Connectivity Establishment，交互式连接建立）。在 ICE 收集过程中，浏览器会通过查询 STUN 和 TURN 服务器来发现对等设备之间可能的网络路径。STUN 可能会暴露公网 IP 地址，而主机候选可能会泄露本地网络信息。现代浏览器通常会限制或混淆本地地址，例如使用 mDNS 标识符替换它们。

这种行为是有意设计的——它是一项功能，而不是漏洞。WebRTC 需要真实地址来建立直接连接，因此如果没有明确的保护措施，防止 WebRTC 泄漏本身就非常困难。

假设一名营销人员使用 VPN，并在 Chrome 中加入 Google Meet 通话。如果 VPN、分流规则或操作系统路由允许部分 WebRTC 流量绕过受保护的网络接口，WebRTC 就可能暴露意外的互联网服务提供商地址或 IPv6 地址。页面中的 JavaScript 会静默读取 ICE 候选，从而获得用户的 ISP 地址。

禁用 WebRTC 可能会影响依赖实时通信的服务，而且完全禁用 WebRTC 可能导致视频通话功能彻底失效。因此，对于需要通过 WebRTC 流量使用合法工具的专业人员而言，选择性保护比全面禁用更加重要。

WebRTC 可能暴露的数据：

您的私有和公共 IP 地址

本地/私有 IP 地址范围（10.x、192.168.x）

IPv6 地址（通常具有全球唯一性）

网络接口元数据

WebRTC 泄漏的底层工作原理（以及为什么仅靠 VPN 还不够）

典型的泄漏过程非常直接：网站运行 JavaScript，创建 RTCPeerConnection，从而触发 ICE 候选收集。浏览器查询 STUN 服务器，获得您的公网 IP 地址，然后将其返回给页面。WebRTC 泄漏可能在浏览过程中静默发生，不会出现任何明显提示——没有弹窗、没有权限请求，也不需要访问摄像头。

VPN 的主要作用是通过加密服务器对网络流量进行隧道传输，从而隐藏用户的身份和位置。全设备 VPN 通常会路由 TCP 和 UDP 流量。使用仅限浏览器的代理、分流、不完整的 IPv6 支持或配置错误的 VPN 客户端时，更容易发生泄漏。这就是为什么即使 VPN 在普通网页浏览中看起来运行正常，WebRTC 仍可能泄漏您的真实 IP 地址。

恶意网站只需嵌入几行 JavaScript，就可以利用 WebRTC 获取您的 IP 地址。一项 2025 年跨平台研究发现，Chrome 仍然非常容易发生泄漏——尤其是在移动设备上——而桌面版 Firefox 提供了更强的保护。该研究还表明，由于 IPv6 地址能够在多个会话之间持续存在，因此它们会使 WebRTC 泄漏对追踪造成更大的影响。

当 WebRTC 泄漏暴露可识别信息时，就可能发生浏览器指纹识别。即使反检测浏览器采用了高级指纹伪装技术，如果 WebRTC 在多个配置文件中暴露同一个隐藏的 ISP IP 地址，也无法弥补这一问题。想象一名媒体买家通过不同代理运营 30 个 Facebook 广告账户——一次 WebRTC 泄漏暴露多个配置文件共享的某些 IP 地址，就会触发 Facebook 的聚类算法，最终所有账户都会被标记。

高端 VPN 扩展程序和代理服务器会尝试拦截 WebRTC 流量，但其具体行为会因操作系统、浏览器版本和网络协议栈而异。无论您使用哪家 VPN 提供商，手动测试仍然是必需的。

如何检测是否存在 WebRTC 泄漏（分步 WebRTC 泄漏测试）

在配置任何保护措施之前，您需要清楚了解浏览器当前正在泄漏哪些信息。可以通过专门的网站测试 WebRTC 泄漏，例如用于匿名性检查的 BrowserLeaks.com。配置浏览器和 VPN 设置之后，定期进行泄漏测试非常重要。

首先记录基准信息：记下您的 ISP 公网 IP（未开启 VPN 时）、VPN/代理 IP，以及通用 IP 检测工具显示的所有 IPv6 地址。

WebRTC 泄漏测试流程：

关闭 VPN/代理。打开您的主浏览器并访问可靠的 WebRTC 泄漏测试网站（browserleaks.com/webrtc 或 ipleak.net）。记录 WebRTC 部分显示的所有 IP 地址。 打开 VPN 或代理。在同一个浏览器中重新访问同一个测试网站，或者使用类似 Whoer.net 与反检测浏览器这样的综合匿名性检测工具。 检查您的原始 ISP IP 或任何意外 IPv6 地址是否仍然出现。如果出现，就说明存在 IP 泄漏。 在不同浏览器中重复测试——Firefox、Edge、Opera、Safari——因为每个浏览器处理 WebRTC 的方式不同。 应用您选择的保护措施（扩展程序、about:config 调整、防火墙规则或反检测浏览器配置文件），然后重新运行测试。 每当发生任何变化时都要重新测试：浏览器更新、新配置文件、操作系统补丁或更换代理提供商。

必须保持 JavaScript 启用，这些测试才能正常运行——它们依赖 RTCPeerConnection 脚本。如果 WebRTC 字段中只显示您的 VPN/代理 IP，说明您的配置是安全的。如果保护已启用时仍然显示原始公网 ISP 地址或意外的全球可路由 IPv6 地址，说明配置存在泄漏。暴露私有局域网地址同样属于隐私风险，不过严重程度取决于您的威胁模型。

对于团队，请将您的 WebRTC 泄漏测试流程记录为标准操作流程，确保每位操作人员在部署广告活动前验证配置文件。

浏览器级 WebRTC 泄漏防护（Chrome、Firefox、Edge、Safari）

浏览器的隐私设置是最容易使用的第一道防线。一些浏览器允许用户通过配置设置禁用 WebRTC，而另一些浏览器则需要扩展程序或外部工具。WebRTC 泄漏防护工具可以在这一层级阻止或限制网络信息暴露。

主要有三种策略：

完全禁用 WebRTC ——对在线隐私的保护最强，但会导致视频通话、会议和协作应用无法工作。

——对在线隐私的保护最强，但会导致视频通话、会议和协作应用无法工作。 限制 WebRTC 或仅通过 VPN/代理路由 WebRTC ——在限制信息暴露的同时保留 WebRTC 功能。

——在限制信息暴露的同时保留 WebRTC 功能。 保持 WebRTC 启用，但依赖反检测浏览器控制功能——这是 Undetectable.io 等工具采用的 WebRTC 泄漏防护方式。

对于使用 Chromium 内核的营销人员和套利团队（该内核与目标平台预期的浏览器环境一致），必须谨慎处理 WebRTC 控制。Chrome 和 Edge 缺少原生的“禁用 WebRTC”开关，因此用户需要依赖浏览器扩展程序或每个配置文件的反检测设置。Firefox 提供最精细的原生控制。Safari 对 WebRTC 设置的用户控制非常有限，因此不适合高风险的多账户操作。

浏览器扩展程序可以显著增强 WebRTC 泄漏防护，但您必须在使用的每一个浏览器中实施保护，并通过泄漏测试进行验证。

如何在主要浏览器中禁用或限制 WebRTC（实际操作步骤）

禁用或限制 WebRTC 的步骤因浏览器和操作系统而异。在进行更改之前，请了解其中的取舍：禁用 WebRTC 可以防止 IP 泄漏，但可能导致 Google Meet、Zoom Web、Discord 语音和其他协作工具无法运行。如果您需要这些服务，可以在需要时临时启用 WebRTC，使用完毕后再将其关闭。

每次更改后——无论是安装扩展程序、切换 flag 还是调整 about:config——都要重新运行 WebRTC 泄漏测试。在移动浏览器上（Android Chrome、Android Firefox、iOS Safari），WebRTC 控制更加有限；如果可能，请避免在移动设备上进行敏感的多账户操作。

Google Chrome 和其他 Chromium 浏览器的 WebRTC 泄漏防护

Chrome 不提供内置的 WebRTC 禁用选项。Microsoft Edge、Opera、Brave 以及大多数基于 Chromium 的反检测浏览器也是如此。Chrome 在 chrome://flags 中提供名为“Anonymize local IPs exposed by WebRTC”的标志，但它只能隐藏本地 IP，无法隐藏通过 STUN 暴露的公网 IP。

要保护 Chrome 会话免受 WebRTC 泄漏，请安装可信的 Chrome 扩展程序，用于阻止主机候选发现、强制 WebRTC 通过配置的代理运行，或限制 STUN 请求。典型扩展程序会配置 WebRTC 网络流量路由，使其仅返回代理地址——如果不需要连接，则返回空数组。请选择评价良好且持续维护的工具；在信任任何可能影响隐私的扩展程序之前，请检查其选项页面和工具栏按钮行为。Google 没有提供官方扩展程序，因此必须仔细审核。

全设备 VPN 对 WebRTC 的处理通常优于仅限浏览器的 VPN 扩展程序，因为它们会在操作系统层面拦截 UDP。不过，专业多账户用户应优先使用 Undetectable.io 等反检测浏览器，因为它们可以为每个配置文件控制 WebRTC 行为，而不是依赖通用消费级扩展程序。

在 Android 上，可能只能使用部分扩展程序。在高风险操作中，请避免通过移动版 Chromium 浏览器进行敏感的多账户活动。

Mozilla Firefox 的 WebRTC 泄漏防护

Firefox 是主流浏览器中最适合配置 WebRTC 泄漏防护的浏览器。Firefox 允许通过 about:config 完全禁用 WebRTC，整个过程不到一分钟。

在 Firefox 中永久禁用 WebRTC 的步骤：

在地址栏中输入 about:config 并按 Enter。接受风险警告。 在搜索栏中输入 media.peerconnection.enabled 以找到该设置。 双击该首选项，将其值从 true 切换为 false。

这一项更改就可以防止所有基于 WebRTC 的 IP 泄漏——私有和公共 IP 地址都会被隐藏，因为浏览器不再创建点对点连接。禁用 WebRTC 可以有效防止浏览器中的 IP 泄漏，但 Firefox 中的视频通话和会议功能将无法使用。

除了这个主要开关之外，Firefox 还提供其他隐藏的 WebRTC 隐私设置，重视隐私的用户可以进一步研究，例如通过附加的 media.* 首选项限制本地 IP 暴露。

如果您仍然需要在 Firefox 中使用 WebRTC，请保持其启用，同时配合高质量 VPN 并频繁执行泄漏测试，同时接受更高的风险。Undetectable.io 用户应将其 Firefox 配置文件设置与每个配置文件的代理路由保持一致，以确保一致性。

Safari 和 Microsoft Edge 中的 WebRTC 行为

macOS 和 iOS 上的 Safari 默认启用 WebRTC。Apple 应用了一些隐私默认设置，但直接禁用 WebRTC 的开关非常有限。用户可以通过 Safari > Settings > Advanced > “Show Develop menu in menu bar”启用 Develop 菜单，然后查看实验性 WebRTC 设置以及摄像头/麦克风控制功能——但彻底禁用 WebRTC 并不简单。

对于敏感的多账户操作，最好不要将 Safari 作为主要工作浏览器。其 WebRTC 功能限制并不完整，而部分保护带来的隐私风险可能会制造虚假的安全感。

Microsoft Edge 基于 Chromium，因此其 WebRTC 行为几乎与 Chrome 完全相同。它没有内置的完全禁用开关，因此用户必须依赖扩展程序或反检测浏览器配置。WebRTC 网络限制器方案（通过 Edge 扩展程序生态系统配置 WebRTC 网络流量如何经过特定 IP 地址）与 Chrome 的操作流程类似。

Safari 和 Edge 用户应在每次操作系统或浏览器更新后执行 WebRTC 泄漏测试。进行广告套利或电商平台扩展的团队通常会统一使用具有已知防护设置的 Chromium 或 Firefox，而不会尝试将 Safari 强化用于生产环境。

系统级 WebRTC 泄漏防护：防火墙和操作系统规则

对于需要最高匿名性的机构和高预算项目，操作系统级防火墙规则可以增加关键的第二层保护边界。WebRTC 泄漏防护会通过 VPN 或代理服务器路由流量，而防火墙规则则可以确保即使浏览器或扩展程序出现故障，也不会有流量泄漏。

WebRTC 主要使用 UDP 传输媒体流以及进行 STUN/TURN 通信。不同平台的主要工具包括：

Windows： 使用 Windows Defender 防火墙的高级出站规则，将浏览器 UDP 流量限制为只能通过 VPN 适配器。

使用 Windows Defender 防火墙的高级出站规则，将浏览器 UDP 流量限制为只能通过 VPN 适配器。 macOS： 使用 pf 防火墙进行配置，阻止发往 STUN 端口的 UDP 流量，除非流量通过 VPN 接口路由。

使用 pf 防火墙进行配置，阻止发往 STUN 端口的 UDP 流量，除非流量通过 VPN 接口路由。 Linux： 使用 iptables 或 nftables 规则丢弃发往已知 STUN 服务器的 UDP 数据包，或强制所有流量通过 tun/tap 接口。

盲目阻止所有 UDP 会导致 DNS、VoIP、流媒体以及部分 VPN 协议无法正常工作。因此，必须谨慎限定规则范围。在这一层级使用可信的 VPN 对 WebRTC 泄漏防护非常重要——高质量 VPN 与防火墙强制策略结合时，可以有效防止 WebRTC 泄漏。

请始终备份防火墙配置、记录更改，并通过在多个浏览器中运行 WebRTC 泄漏测试来确认规则有效。未经公共互联网验证，绝不能假设规则已经生效。

反检测浏览器和 Undetectable.io 中的 WebRTC 泄漏防护

反检测浏览器专门用于运行数十或数百个 相互隔离的浏览器配置文件，每个配置文件都具有独立指纹和单独代理连接。如果缺少 WebRTC 泄漏防护，即使不同配置文件的指纹伪装非常完善，只要 WebRTC 暴露所有配置文件背后的同一个隐藏 ISP IP，整个隔离体系仍会失效。

WebRTC 泄漏防护可以独立保护每个配置文件。Undetectable.io 通过以下方式解决这一问题：

每个配置文件独立的 WebRTC 模式 ——可根据每个配置文件的需求选择禁用、仅代理或默认模式。如果配置文件不需要 WebRTC 流量，请将其完全禁用；如果需要 Google Meet，则通过分配给该配置文件的代理路由 WebRTC。

——可根据每个配置文件的需求选择禁用、仅代理或默认模式。如果配置文件不需要 WebRTC 流量，请将其完全禁用；如果需要 Google Meet，则通过分配给该配置文件的代理路由 WebRTC。 强制代理路由 ——扩展程序仅为 WebRTC 请求返回配置文件的代理 IP，绝不会返回您的真实 ISP 地址。这种 IP 泄漏防护可以隐藏您的真实位置，避免被任何查询 ICE 候选的网站发现。

——扩展程序仅为 WebRTC 请求返回配置文件的代理 IP，绝不会返回您的真实 ISP 地址。这种 IP 泄漏防护可以隐藏您的真实位置，避免被任何查询 ICE 候选的网站发现。 本地配置文件存储——配置文件仅存储在您的设备上（Windows 或 macOS），从而消除基于云端的泄漏途径并提供完整控制。WebRTC 在配置文件层级进行设置，而不是依赖全局浏览器 flag。

实际应用场景包括 Facebook 广告账户、TikTok 店铺、 Amazon 卖家账户以及受到 广告高级 Cloaking 服务保护的广告活动——这些场景都要求严格分离 IP。将 Undetectable.io 的 WebRTC 控制与 VPN/代理设置以及操作系统防火墙规则结合，可以形成多层保护。请为团队制定内部操作指南，说明如何在启动新项目前防止所有配置文件出现 WebRTC 泄漏。

为什么 WebRTC 泄漏防护对隐私、业务和多账户持续运营至关重要

一次 WebRTC 泄漏可能会导致整个广告活动失去匿名性，引发广告平台大规模封禁，或者暴露您的真实身份——即使您已经在代理和工具上投入了数千美元。

2024–2026 年的实际后果：

Facebook 和 Google 等广告平台会通过 IP 关联账户，以执行单账户政策。多个配置文件中泄漏同一个公网 IP 会触发自动关联。

电商平台（Amazon、TikTok Shop）会检测同一个真实 IP 地址背后的多个卖家账户，并同时暂停这些账户。

社交网络会使用 IP 历史记录关联可疑行为，即使其他所有指纹参数均不相同。

WebRTC 泄漏可以绕过昂贵的住宅代理、独立服务器和复杂的指纹配置。对于平台而言，这是一种低成本检测方式——对于忽视它的运营者而言，则可能是一场代价高昂的灾难。

防止 WebRTC 泄漏有助于保持个人身份与工作身份之间的隔离、延长广告账户和电商平台账户的使用寿命，并降低人工审核和合规标记的风险。

这并不是一次性配置。每当浏览器、操作系统、VPN 客户端或 Undetectable.io 更新后，都应重新运行 WebRTC 泄漏测试。请将 WebRTC 泄漏防护设置纳入团队标准操作流程，用于新员工入职或启动新的多账户项目。

最佳的 WebRTC 泄漏防护是一个循环：测试、加固、再次测试。将该流程整合到每次广告活动启动中，您的配置文件才能真正保持相互隔离。

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