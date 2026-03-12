Proxies móviles o residenciales: cómo elegir para un navegador antidetect

Los proxies móviles (mobile proxies) y los proxies residenciales (residential proxies) resuelven una tarea parecida solo en la superficie: ambos sustituyen tu IP real por una IP externa. Pero para un navegador antidetect eso no es suficiente. En la práctica importa toda la combinación: de dónde proviene la IP, qué tan estable se mantiene la sesión, si coinciden GEO/zona horaria/idioma, si hay fugas a través de DNS y WebRTC, y qué tan coherente se ve el propio perfil del navegador. El proxy cambia la ruta de red, pero los sitios siguen viendo decenas de parámetros del navegador y del sistema.

Si quieres refrescar rápido la base, primero mira qué es un servicio de proxies y qué es una huella digital del navegador. Es precisamente en la intersección entre red, cookies, ajustes del perfil y parámetros de fingerprint donde con más frecuencia aparecen los flags antifraude.

Elige proxies móviles si trabajas con escenarios sensibles de consumer, donde necesitas una IP móvil lo más “normal” posible y estás dispuesto a tolerar una velocidad y una estabilidad de sesión menos predecibles.

si trabajas con escenarios sensibles de consumer, donde necesitas una IP móvil lo más “normal” posible y estás dispuesto a tolerar una velocidad y una estabilidad de sesión menos predecibles. Elige proxies residenciales si te importan las sesiones largas, el calentamiento de cuentas, marketplaces, e-commerce, account management y una lógica clara de “un perfil — una IP”.

si te importan las sesiones largas, el calentamiento de cuentas, marketplaces, e-commerce, account management y una lógica clara de “un perfil — una IP”. Elige proxies de servidor / datacenter si tus requisitos principales son velocidad, escala y coste, y la plataforma no es demasiado agresiva con los ASN de datacenter.

si tus requisitos principales son velocidad, escala y coste, y la plataforma no es demasiado agresiva con los ASN de datacenter. Para logins y acciones largas no solo importa el tipo de IP, sino también la sticky session . Para la recopilación masiva de datos, es más importante la rotación de IP (rotating IP) .

. Para la recopilación masiva de datos, es más importante la . Un buen proxy no sustituye a un navegador antidetect: una IP sin un perfil coherente igualmente deja rastros.

Tarea Tipo de proxy Por qué Gestión de cuentas sociales y registros sensibles Móviles o sticky residential Se necesita una IP con aspecto de consumer y una sesión estable Marketplaces, checkout, escenarios de pago Static residential / ISP o sticky residential Importa más una IP predecible que una rotación frecuente Scraping masivo de datos públicos Datacenter o rotating residential O máxima velocidad, o diversidad de IP QA, monitorización, geo-checks Datacenter o residential La elección depende de la sensibilidad del sitio y del GEO necesario Calentamiento de cuentas y sesiones largas Static residential / ISP, a veces mobile La estabilidad del perfil es más importante que la “superrotación”

La lógica de esta tabla se basa en las diferencias entre las redes mobile, residential y datacenter, así como en el hecho de que sticky session encaja mejor con logins y escenarios de varios pasos, mientras que rotating mode encaja mejor con bulk collection.

Respuesta corta: qué elegir en pocas palabras

Cuándo elegir proxies móviles

Los proxies móviles (mobile proxies) son IP de redes 4G/5G. Normalmente se eligen cuando la plataforma es especialmente sensible al tráfico que “no se parece a un usuario común” y donde el propio tipo de red móvil resulta natural. En la práctica, esto suele darse en redes sociales, parte de los servicios consumer, algunos escenarios de registro, recuperación de acceso y trabajo con sistemas antifraude especialmente “nerviosos”. En la documentación oficial de redes de proxies, el mobile pool suele describirse como más “trust-heavy”, pero al mismo tiempo más lento y menos estable que el broadband residential.

Lo principal: los proxies móviles son útiles no porque “mágicamente no los baneen”, sino porque a veces encajan mejor en el contexto de red esperado. Si, en cambio, tienes una sesión de trabajo larga, calentamiento de cuenta y una ruta de acciones repetible, una IP móvil sin buen control de sesión puede resultar más complicada que una opción residential/ISP estable.

Cuándo elegir proxies residenciales

Los proxies residenciales (residential proxies) utilizan conexiones consumer reales. Para el antidetect, a menudo son la opción más racional por la relación entre “naturalidad de la red / capacidad de control / coste del error”. Especialmente si no hablamos de un rotating pool “en general”, sino de una IP residencial estable o del formato static residential / ISP, cuando el perfil debe vivir durante semanas en la misma dirección.

Si la tarea es calentamiento, logins, marketplaces, e-commerce, sesiones largas, trabajo manual con paneles, transferencia de perfiles en equipo o un multi-accounting cuidadoso, residential suele resultar más práctico que mobile. Aquí normalmente importa más no una “IP máxima de confianza a cualquier precio”, sino una red predecible: la misma IP, el mismo historial GEO, las mismas cookies y la misma lógica de comportamiento.

Cuándo bastan los proxies de servidor

Los proxies de servidor / datacenter (datacenter proxies) son IP de centros de datos comerciales. Suelen ser los más rápidos, los más claros en su modelo de pago y los más cómodos para escalar. Si la plataforma no es demasiado exigente con el ASN y para ti importa más el throughput, la velocidad de respuesta y el volumen, los proxies datacenter a menudo resuelven la tarea mejor y más barato. Las docs oficiales de proveedores de proxies los clasifican explícitamente para high-speed data collection y otros escenarios donde pure performance importa más que la máxima “humanidad” de la IP.

Dicho más simple: no hace falta comprar mobile solo porque suene “más potente”. Si haces QA, monitorización, parte de tareas de scraping, pruebas landing pages, recopilas datos públicos o trabajas con sitios no demasiado estrictos, los proxies de servidor pueden ser una elección más razonable.

Qué son los proxies móviles, residenciales y de servidor

Proxies móviles: cómo funcionan

Los proxies móviles son proxies que sacan el tráfico a través de direcciones IP de operadores móviles, es decir, a través de redes cellular y no del broadband doméstico normal. Precisamente por eso, para un sitio suelen parecer tráfico de un teléfono corriente o de un módem móvil, y no una dirección de un datacenter. Al mismo tiempo, la red móvil suele ser menos predecible en latencia y estabilidad que una conexión broadband fija.

En el contexto antidetect, esto significa algo simple: los mobile son buenos donde la plataforma “prefiere” consumer/mobile traffic, pero no necesariamente son buenos donde necesitas la estabilidad perfecta de una misma sesión larga.

Proxies residenciales: cómo funcionan

Los proxies residenciales son IP de redes consumer, normalmente de Wi-Fi doméstico o broadband. En el practical anti-detect work es útil dividirlos en dos modos: rotating residential pool y static residential / ISP. El primero ofrece diversidad de IP y sirve para repartir solicitudes. El segundo se acerca más al modelo de “un perfil — una dirección” y encaja mejor en tareas de long-session. La documentación de los proveedores suele describir residential como real consumer connections, y static residential / ISP como una variante fija más estable con origen consumer/ISP.

En resumen: residential no es un solo producto, sino toda una clase de soluciones. Y precisamente aquí suele estar el error de elección: la persona compara mobile con “residential en general”, cuando en realidad necesita o bien rotating residential para escalar, o bien static residential/ISP para una cuenta que debe vivir mucho tiempo y con tranquilidad.

Proxies de servidor / datacenter: referencia básica

Los proxies de servidor / datacenter son IP de centros de datos comerciales. Su punto fuerte es la velocidad, la estabilidad de la conexión y un coste cómodo con grandes volúmenes. Su punto débil es que esta red se parece menos a un usuario normal. Por eso no conviene descartar automáticamente datacenter: para scraping, QA, monitorización, tests, herramientas internas y muchas tareas no demasiado sensibles, siguen siendo una opción completamente funcional.

Por qué proxy ≠ antidetect completo

Un servidor proxy es un intermediario entre el cliente y el sitio que cambia el lado de red de la solicitud. Pero BrowserLeaks, Whoer y Pixelscan no comprueban solo la IP. También muestran la hora local, el idioma, la resolución de pantalla, el User-Agent, WebRTC, DNS, las fuentes, parámetros de hardware y otras señales con las que se forma el fingerprint. Pixelscan además advierte por separado que incluso pequeños cambios de IP, timezone o entorno entre sesiones pueden dar inconsistent results y provocar CAPTCHA o baneo.

Importante: los proxies por sí solos no resuelven el problema del fingerprint.

Si la IP parece “limpia”, pero al mismo tiempo el perfil entrega un idioma inadecuado, una zona horaria incorrecta, filtra WebRTC o cambia en mitad de una sesión activa, no obtienes protección, sino una imagen contradictoria para el antifraude. Precisamente por eso un navegador antidetect y un proxy no son herramientas intercambiables, sino dos partes de un mismo esquema.

Comparación según 7 criterios principales

Tipo Fuente de IP Trust Estabilidad de sesión Velocidad GEO Precio Cuándo usar Cuándo no usar Móviles 4G/5G cellular Alto en escenarios consumer Media, depende mucho de la lógica sticky Inferior al broadband Red móvil natural Variable, revisa el modelo de sesiones Redes sociales sensibles, tráfico con aspecto mobile, parte de los registros Cuando importan más la velocidad, la previsibilidad y una economía sencilla Residenciales Conexiones consumer broadband/Wi-Fi reales Alto De media a alta; sobre todo en modo static/sticky Media Buen contexto consumer A menudo basado en bandwidth Calentamiento, long sessions, marketplaces, multi-accounting Si necesitas escala lo más barata posible o la plataforma tolera datacenter Servidor / datacenter Centros de datos comerciales Menor en plataformas estrictas Alta Alta GEO suele ser más fácil Más a menudo per IP Scraping, QA, monitorización, escala Escenarios consumer sensibles donde importa un contexto “doméstico”

En la tabla, “trust” no es una métrica formal del sitio, sino una valoración práctica de cuánto se parece ese tipo de red a un usuario normal. La base de la comparación: tipo de origen de IP, session behavior, speed/stability y el modelo típico de soluciones residential/static/datacenter en las docs oficiales.

Nivel de confianza por parte de las plataformas

Si hablamos de forma muy general, para plataformas consumer sensibles el gradiente suele ser: mobile → residential → datacenter. Pero esto solo funciona como heurística. Ningún tipo de IP “gana” por sí solo. La misma IP mobile puede arruinarse con un fingerprint ilógico, y una residential puede echarse a perder por un cambio de IP durante una autorización activa.

Por eso, la pregunta correcta no es “qué es más trust para siempre”, sino “qué tipo de red corresponde mejor a este perfil y a este escenario”.

Estabilidad de sesión e IP “sticky”

Para trabajo de varios pasos, la lógica es simple: login, calentamiento, carrito, checkout, rellenado de formularios, comprobación del correo y gestión manual de la cuenta funcionan mejor con una sticky session. Las docs oficiales sobre rotating/sticky modes atribuyen directamente sticky a account management, form filling y checkout flows. Al mismo tiempo, sticky no significa permanent: si el peer subyacente se desconecta, la IP puede cambiar automáticamente.

Precisamente por eso, para cuentas de trabajo normalmente importa más no una “superrotación”, sino la previsibilidad: un perfil, un session ID, una IP durante la sesión activa.

Velocidad y ancho de banda

Si necesitas rendimiento bruto, el primer puesto casi siempre es para datacenter. Residential suele ser más lento, y mobile es aún más sensible a la latencia y a las fluctuaciones de la red. Eso no hace que mobile sea “malo”: simplemente tiene otra tarea. No se compra por throughput, sino por contexto de red.

Geografía, ASN, precisión GEO

Para el antidetect no basta con acertar el país. Es más importante que todo el historial parezca verosímil: IP, local time, language, ASN y fingerprint no deben contar historias diferentes al sitio. Whoer utiliza por separado la comprobación de correspondencia entre la hora del sistema y la localización de la IP, BrowserLeaks muestra local time y system language, y Pixelscan tiene en cuenta timezone y language como parte del análisis de fingerprint.

De ahí sale una regla práctica: no elijas proxies solo por la bandera del país. Mira si el entorno del perfil coincide con lo que esa IP “promete” al sitio.

Precio y modelo de pago

Comparar proxies solo por la cifra en la landing es un error. Importa qué estás comprando exactamente: una IP fija, un bandwidth pool, un rotating gateway, una sticky session, un puerto, un dispositivo, un mecanismo separado de change-IP. En la documentación de proxy types suele verse que datacenter y static residential/ISP se venden más a menudo como modelo per-proxy, mientras que rotating residential suele ser bandwidth-based.

En la práctica, esto significa una sola cosa: antes de comprar, decide primero qué necesitas: una dirección duradera para un perfil o un pool grande para rotación. Y solo después compara precios.

Rotación: cuándo es útil y cuándo es perjudicial

La rotación de IP es útil donde importa el volumen: scraping, crawling, bulk data collection. Sticky session es útil donde importa la continuidad: autorización, acciones dentro de una misma cuenta, escenarios paso a paso. Esto se corresponde directamente con la documentación de rotating vs sticky modes.

El error más común es activar la rotación por temporizador “por si acaso” y luego sorprenderse de por qué una sesión viva empieza a parecer sospechosa. Si el perfil ya ha iniciado sesión y mantiene una actividad secuencial, cambiar la IP en mitad del proceso suele ser perjudicial.

Escalado a decenas / cientos de perfiles

Cuantos más perfiles haya, menos se perdona el caos. A escala, ya no basta con “simplemente comprar proxies”. Hacen falta reglas claras de naming, asignación de IP a perfiles, comprobación rápida de estado y un buen import masivo. En Undetectable, para eso existe Proxy Manager: admite la adición de un proxy individual, import/export, comprobación de estado y campos para tipo, host, port, login/password y enlace para cambiar la IP.

En pocas palabras: hasta 5 perfiles aún se puede vivir manualmente. Después de eso, la elección del tipo de proxy ya es inseparable del workflow.

Ilustración comparativa de tres tipos de proxy: proxies móviles, proxies residenciales y proxies de servidor, cada uno mostrado con un icono separado sobre paneles de fondo en colores pastel.

Qué tipo de proxy elegir para una tarea concreta

Antes de elegir, conviene pasar por este mini decision-tree:

¿Hay login, cookies, calentamiento y una sesión larga? Mira hacia sticky residential o static residential/ISP. ¿Necesitas una IP lo más consumer-looking posible en una plataforma sensible? Considera mobile. ¿Necesitas miles de solicitudes y la velocidad importa más que la “humanidad” de la red? Empieza con datacenter. ¿La plataforma es dura, pero hay muchas solicitudes? Usa rotating residential. ¿Trabajas con cuentas? La prioridad no es la rotación, sino la estabilidad del perfil y de la sesión.

Tarea Mejor tipo Variante de reserva aceptable Error que más se comete SMM y redes sociales Mobile o sticky residential Static residential / ISP Rotar IP en mitad de una sesión activa E-commerce y marketplaces Static residential / ISP Sticky residential, a veces mobile Perseguir la IP “más trust” en lugar de una estable Web scraping Datacenter o rotating residential Sticky residential para dominios sensibles Comprar mobile caro para recopilar datos públicos Monitorización y QA Datacenter Residential Ignorar GEO/ASN y las pruebas de fugas Arbitraje y automatización Depende de la parte del embudo: cuentas — sticky/static, recolección/checkers — rotating/datacenter Mixed setup Poner muchos perfiles en una sola IP Calentamiento de cuentas Static residential / ISP Mobile sticky Cambiar IP con frecuencia “por seguridad”

La matriz de elección se apoya en la diferencia entre bulk collection y multi-step workflows: rotating mode es para volumen, sticky/static para continuidad y account management.

SMM y trabajo con redes sociales

Para redes sociales, lo que suele ganar no es el proxy más caro, sino el más coherente. Si te dedicas a la gestión de múltiples cuentas en redes sociales, es crítico no cruzar perfiles, no cambiar la IP en el momento inadecuado y mantener un contexto de red lógico por cuenta. La propia documentación de Undetectable sobre SMM subraya directamente: antidetect no resuelve la validez en GEO, IP y proveedor; para eso hacen falta proxies de calidad.

Regla práctica: si se trata de trabajo manual con cuentas y calentamiento, empieza con sticky residential/static residential. Si la plataforma es especialmente caprichosa con el tipo de red, prueba mobile sobre un pool limitado de perfiles.

E-commerce, marketplaces, escenarios de pago

En e-commerce y en los escenarios de checkout, se valora la continuidad. El sitio espera que el mismo usuario, con las mismas cookies, el mismo dispositivo y la misma IP, continúe la acción, no que se “teletransporte” a otra dirección a mitad del carrito. Las sticky sessions se recomiendan oficialmente precisamente para account management y checkout bots; además, Pixelscan advierte de que los cambios de IP y del entorno entre sesiones generan inconsistent fingerprint signals.

Por eso aquí suele ganar una IP residential/ISP estable, y no un rotating pool.

Web scraping, monitorización, QA

Para scraping, no hace falta comprar mobile automáticamente. Si la tarea es la recopilación masiva de páginas públicas, normalmente es más sensato partir de datacenter o rotating residential. Datacenter aporta velocidad y precio; rotating residential, un consumer footprint más suave al distribuir la carga. Las proxy docs oficiales distinguen claramente estos escenarios: datacenter para high-speed collection, rotating mode para bulk data collection.

Mobile solo se justifica cuando el propio sitio o la propia lógica de acceso dependen mucho de un comportamiento de red mobile-like.

Arbitraje de tráfico y automatización

En arbitraje, rara vez funciona un solo tipo de proxy “para todo”. Para multi-accounting y arbitraje de tráfico, normalmente resulta más útil descomponer la tarea por fases: en unos puntos hace falta una IP estable por cuenta; en otros, un rotating pool para recopilación, checkers o acciones auxiliares. La documentación de Undetectable sobre el traffic-use-case también construye la lógica en torno a perfiles separados, cookies y el cambio de IP como una capa independiente, y no como la única herramienta.

Precisamente por eso, en automatización es más correcto pensar no “qué proxy es el mejor”, sino “qué combinación de proxy + perfil + workflow es la mejor para esta fase concreta”.

Calentamiento de cuentas y sesiones largas

El calentamiento ama la estabilidad. Cuantos menos saltos haya en el historial del perfil, mejor. Para sesiones de larga duración suelen ir bien static residential/ISP o long sticky residential sessions. Mobile solo es necesario si la propia plataforma o el propio escenario realmente se benefician del mobile network context.

Captura de pantalla del navegador Undetectable con una interfaz de gestión de proxies y una ventana emergente “New Proxy” para introducir nombre del proxy, tipo, host, puerto, login, contraseña y enlace de cambio de IP.

Cómo vincular proxies con perfiles en un navegador antidetect

Un perfil de navegador en Undetectable es una entidad independiente con sus propios ajustes, extensiones, cookies, proxies y configuraciones. Según las docs del servicio, es precisamente la unicidad de esos ajustes lo que permite a los sitios percibir cada perfil como un usuario separado. Eso significa que también hay que elegir el proxy no “para la tarea en general”, sino para el ciclo de vida de un perfil concreto.

Regla “1 perfil = 1 IP”

No es una ley de la naturaleza, sino la mejor regla práctica. Un perfil de trabajo debería tener su propia IP estable al menos durante la sesión activa. Undetectable parte explícitamente de un modelo en el que cada perfil es único por el conjunto de parámetros, incluyendo IP, cookies e historial; y las proxy docs para sticky sessions prevén por separado la protección frente al cruce de IP entre sesiones.

Si sientas muchos perfiles sobre una misma dirección, tú mismo creas correlación donde el antidetect debía romperla.

Cuándo no se puede cambiar la IP dentro de una sesión activa

Si el perfil ya ha iniciado sesión, conserva cookies y está realizando una actividad secuencial, normalmente no se debe cambiar la IP dentro de esa sesión. Pixelscan escribe directamente que pequeños cambios de IP, timezone, resolution o extensions entre sesiones pueden llevar a inconsistent fingerprints y red flags como CAPTCHAs o bans.

Regla simple: login, calentamiento, checkout, trabajo manual — con una sola IP; rotación — antes de entrar, después de terminar el escenario o en tareas bulk separadas.

Por qué hay que coordinar GEO, timezone, language y WebRTC

El antifraude no ve solo el país de la IP. BrowserLeaks muestra system language y local time, Whoer presta atención a la coincidencia entre la hora del sistema y la localización de la IP, y Pixelscan incluye timezone, language, headers, fonts y hardware en el análisis de fingerprint. Además, en las docs de Undetectable recomiendan elegir configuraciones de SO acordes con tu dispositivo y usar los ajustes por defecto del fingerprint; en los default settings del perfil se configuran por separado SO, navegador, pantalla, proxy e idiomas.

De lo contrario, obtienes el error clásico del antidetect: la IP dice “Berlín”, el perfil dice “Moscú”, el idioma “pt-BR”, y local time y WebRTC dicen algo completamente distinto.

Qué elegir: HTTPS o SOCKS5

A nivel de navegador, ambas opciones funcionan, pero la lógica es distinta. MDN describe http como un HTTP proxy o SSL CONNECT para HTTPS, y una guía separada sobre HTTP tunneling explica que el método CONNECT abre un túnel bidireccional hacia el recurso de destino. SOCKS5, según RFC 1928, es un protocolo aparte donde el cliente primero negocia el método de autenticación y luego envía una relay request; en las browser APIs de MDN, SOCKS también está relacionado con la opción proxyDNS , es decir, con la cuestión de dónde se resuelven exactamente las solicitudes DNS.

En la práctica, esto significa lo siguiente:

HTTPS CONNECT — una elección normal para tráfico habitual del navegador, cuando importa la compatibilidad y un esquema de trabajo estándar.

— una elección normal para tráfico habitual del navegador, cuando importa la compatibilidad y un esquema de trabajo estándar. SOCKS5 — a menudo resulta cómodo cuando se necesita una capa de transporte más flexible y se controla por separado el comportamiento del DNS.

— a menudo resulta cómodo cuando se necesita una capa de transporte más flexible y se controla por separado el comportamiento del DNS. En casos dudosos, no adivines: comprueba las fugas con un test después de la configuración.

Autorización: login/contraseña vs whitelist

Desde el punto de vista práctico, la elección es simple. Username/password es más cómodo si trabajas desde diferentes máquinas, redes o con una IP de salida dinámica. IP whitelist es más cómodo si tu IP de trabajo es estable y no quieres guardar credenciales en cada cliente. Las docs oficiales de servicios de proxies lo formulan prácticamente igual: user/pass sirve para acceso desde distintas ubicaciones y con dynamic IP, mientras que IP whitelisting funciona cuando siempre trabajas desde una dirección conocida.

En el propio Undetectable esto también se refleja en la interfaz: en Proxy Manager hay campos para tipo, host, port, login y password, así como un enlace opcional para cambiar la IP; hay importación masiva y comprobación de estado. Si necesitas una variante básica a nivel de sistema para un navegador normal, también te servirá el artículo cómo configurar un proxy en Chrome.

Captura de pantalla del panel de control de proxies en el navegador Undetectable que muestra una tabla de proxies guardados con columnas de nombre, estado, tipo, host, puerto, login, contraseña y hora de la última comprobación.

Cómo comprobar que la combinación está configurada correctamente

Después de vincular el proxy al perfil, no pases directamente a la cuenta de trabajo. Primero comprueba IP, DNS y WebRTC, luego comprueba el anonimato con Whoer, y después comprueba el fingerprint con Pixelscan. Es más rápido que luego rescatar el perfil de una re-verification o de un baneo.

Comprobación de IP, DNS y WebRTC

BrowserLeaks DNS Leak Test muestra qué servidores DNS utiliza realmente el navegador para resolver dominios. BrowserLeaks WebRTC Leak Test comprueba por separado si WebRTC revela una IP local o pública a través de STUN. Ambas cosas son críticas, porque una IP externa “limpia” no sirve de nada si el DNS sale a tu proveedor real o si WebRTC expone tu red local.

Qué mirar en BrowserLeaks / Whoer / Pixelscan

En BrowserLeaks mira la IP, el DNS, WebRTC y los parámetros JavaScript como local time, system language y otras señales de fingerprint. En Whoer, la IP, las fugas WebRTC/DNS, el privacy score y, sobre todo, si la hora del sistema entra en conflicto con la localización de la IP. En Pixelscan, la location, date & time, screen, fonts, User-Agent, language, hardware, headers y la coherencia general del perfil entre sesiones.

Si al menos uno de estos servicios muestra contradicciones, entonces el problema debe corregirse antes del login, no después.

Checklist antes de lanzar el perfil

Parámetro Qué comprobar Dónde verlo Criticidad IP externa Si coincide con el país/ciudad esperados BrowserLeaks, Whoer, Pixelscan Alta DNS Si no aparece el DNS de tu ISP real BrowserLeaks DNS Alta WebRTC Si no expone la IP local/real BrowserLeaks WebRTC, Whoer Alta Timezone Si coincide con el historial de la IP Whoer, Pixelscan Alta Language / headers Si no hay conflicto entre el idioma del perfil y el GEO BrowserLeaks, Pixelscan Alta SO / navegador / pantalla Si los ajustes del perfil parecen lógicos Undetectable profile settings, Pixelscan Media/alta Protocolo y auth Si SOCKS5/HTTPS y la autorización están bien elegidos Ajustes del proxy, BrowserLeaks/Whoer según el resultado Media Cookies Si no se mezclan con otro perfil Ajustes del perfil / lógica de trabajo Alta Vinculación IP-perfil Si no hay varios perfiles activos en la misma IP Registro interno de proxies, Proxy Manager Alta

El checklist se apoya en el conjunto de comprobaciones que realmente ven BrowserLeaks, Whoer y Pixelscan: IP, DNS, WebRTC, local time, language, headers, hardware y fingerprint consistency.

Repite estas pruebas no solo en el primer lanzamiento, sino también después de crear un perfil nuevo, cambiar el proxy y actualizar el navegador. El propio Undetectable, en sus páginas checker, recomienda comprobar los perfiles nuevos y los cambios de configuración precisamente como un paso de quality-control, y no como una formalidad única.

Maqueta de un portátil con el sitio BrowserLeaks abierto en el navegador para comprobar la dirección IP y los datos de conexión, sobre un fondo de degradado suave.

Maqueta de un portátil con el sitio Whoer abierto en el navegador para comprobar un proxy o una IP, donde se muestran la dirección IP, el proveedor, el país, el navegador y los datos de anonimato.

Errores típicos

Proxies gratuitos

Los proxies gratuitos casi nunca valen los nervios que “ahorran”. Incluso en el proxy-explainer básico de Undetectable se indica directamente que esos recursos suelen estar muy cargados y nadie garantiza su estado técnico ni su estabilidad. Para cuentas de trabajo, esto significa más ruido, caídas inesperadas y una reputación de IP impredecible.

Una IP para muchos perfiles

Si tienes varios perfiles y hacia fuera todos miran a través de la misma IP, tú mismo creas conectividad. Undetectable construye los perfiles como entidades separadas con sus propias cookies, proxy y configuraciones; las sticky-session docs además proponen modos que evitan la colisión de IP entre distintas sesiones. Por tanto, la práctica contraria —compartir una IP entre muchos perfiles independientes— casi siempre es una mala idea.

Rotación en el momento equivocado

La rotación es buena para bulk. Para una sesión viva ya logueada, no. Si cambias la IP mientras el perfil ya está interactuando con la plataforma, rompes la continuity. Y Pixelscan advierte directamente que los cambios de IP y del entorno pueden provocar inconsistent fingerprint y red flags.

Desajuste de idioma / zona horaria / GEO

Es uno de los errores más infravalorados. Muchos miran solo el país de la IP y olvidan que BrowserLeaks ve local time y language, Whoer compara system time con IP location y Pixelscan incluye timezone y language en la imagen general del fingerprint.

Elección incorrecta del protocolo

El problema no es que SOCKS5 sea “siempre mejor” o HTTPS “siempre peor”. El problema es que el protocolo se elige de forma mecánica, sin pensar en compatibilidad, autenticación y DNS-behavior. MDN describe por separado la diferencia entre HTTP/CONNECT y SOCKS, así como que el tema del DNS con proxying no debe darse por resuelto automáticamente.

Comprar mobile donde basta static residential

Mobile no es un upgrade universal. Si tu tarea es una sesión de trabajo larga, un calentamiento tranquilo, una cuenta estable y un mínimo de fluctuaciones de red inesperadas, static residential/ISP suele ser más racional. Mobile tiene sentido cuando la plataforma realmente necesita ese contexto de red, y no porque simplemente parezca “lo más trust”.

FAQ

1. ¿En qué se diferencian los proxies móviles de los residenciales?

Los proxies móviles sacan el tráfico por redes cellular 4G/5G, mientras que los residenciales lo hacen por consumer broadband/Wi-Fi. En la práctica, mobile suele ganar en escenarios consumer sensibles, mientras que residential gana en estabilidad y comodidad para sesiones largas.

2. ¿Qué es mejor para un navegador antidetect: mobile, residential o datacenter?

No existe una única opción mejor “para siempre”. Para redes sociales y parte de las tareas consumer sensibles, a menudo se prueban mobile o sticky residential; para long-session y escenarios de marketplace, static residential/ISP; para velocidad y escala, datacenter.

3. ¿Cuándo se necesita una IP estática y cuándo rotación?

La IP estática o sticky se necesita para logins, calentamiento, checkout y cualquier trabajo secuencial dentro de una misma sesión. La rotación se necesita para scraping, crawling y bulk collection, donde importan más el volumen y la diversidad de IP.

4. ¿Por qué no se puede usar una IP para varios perfiles?

Porque tú mismo creas conectividad de red entre perfiles que deberían parecer independientes. Undetectable construye el perfil como una entidad separada, y los sticky-session workflows además soportan la unicidad de IP entre sesiones.

5. ¿Qué elegir: SOCKS5 o HTTPS?

Ambas opciones funcionan. HTTPS CONNECT encaja bien con el tráfico habitual del navegador y la compatibilidad estándar; SOCKS5 es un protocolo proxy aparte con su propia autenticación y matices de DNS/resolution que hay que comprobar con tests después de configurarlo.

6. ¿Por qué un buen proxy no sustituye igualmente a un navegador antidetect?

Porque el sitio no ve solo la IP, sino también el fingerprint: local time, language, headers, fonts, hardware, WebRTC y otras señales. El proxy cubre la capa de red; el antidetect, la capa del navegador. Se necesitan ambos.

7. ¿Cómo comprobar fugas de DNS y WebRTC después de la configuración?

Primero pasa el perfil por BrowserLeaks: por separado DNS Leak Test y WebRTC Leak Test. Después comprueba la combinación en Whoer y remata la verificación de la coherencia general del perfil en Pixelscan.

8. ¿Vale la pena usar proxies gratuitos para cuentas de trabajo?

No, si hablamos de cuentas de trabajo y del coste del error. Incluso el explainer básico de Undetectable señala que los proxies gratuitos están sobrecargados y nadie garantiza su estabilidad.

Conclusión

Si hace falta una conclusión lo más corta posible, es esta:

mobile — cuando la plataforma es especialmente sensible al tipo de red y te importa el mobile-looking traffic;

— cuando la plataforma es especialmente sensible al tipo de red y te importa el mobile-looking traffic; residential / static residential / ISP — cuando importan más una sesión larga y estable, el calentamiento, los marketplaces, las redes sociales y el trabajo cuidadoso con perfiles;

— cuando importan más una sesión larga y estable, el calentamiento, los marketplaces, las redes sociales y el trabajo cuidadoso con perfiles; datacenter — cuando lo primero es la velocidad, la escala y la economía, y no la máxima “humanidad” de la red.

Pero en antidetect, el tipo de proxy es solo la mitad de la solución. La otra mitad es el perfil: su fingerprint, cookies, idioma, timezone, lógica de rotación y ausencia de fugas. Precisamente por eso hay que elegir no “la IP más trust”, sino la combinación más lógica para la tarea.

Si quieres pasar a la práctica, abre el catálogo de proveedores de proxies, estudia las capacidades del navegador antidetect y descarga Undetectable. Para empezar dentro del propio producto, basta con crear un perfil, vincular el proxy y ejecutar una comprobación básica antes del login de trabajo.

Notas y observaciones editoriales

En el artículo se omiten deliberadamente los precios de los proveedores: los modelos de pago y la availability cambian demasiado rápido y dependen del país, del tipo de IP, del modo sticky/rotating y del proveedor concreto.

Los términos static residential , ISP proxy y otros nombres cercanos pueden marcar productos ligeramente distintos según el proveedor; en el artículo el énfasis se pone en la tarea práctica: si necesitas una IP estable por perfil o un rotating pool.

, y otros nombres cercanos pueden marcar productos ligeramente distintos según el proveedor; en el artículo el énfasis se pone en la tarea práctica: si necesitas una IP estable por perfil o un rotating pool. Sticky session no equivale a permanent IP : en redes peer/mobile, la dirección puede cambiar si el dispositivo subyacente se desconecta o si la sesión expira.

: en redes peer/mobile, la dirección puede cambiar si el dispositivo subyacente se desconecta o si la sesión expira. Ningún tipo de proxy ni ningún navegador antidetect ofrecen “cero probabilidad de baneo”: la IP, la fingerprint consistency, las cookies, el historial de la cuenta y las señales de comportamiento siguen importando.

Cualquier perfil nuevo debe comprobarse de nuevo después de cambiar el proxy, actualizar el navegador o modificar los ajustes de fingerprint.