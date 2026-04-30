Les meilleures façons d’écouter de la musique contre de l’argent et d’augmenter vos revenus

Vous pouvez gagner de petites sommes, mais bien réelles, en 2026 en évaluant des chansons et en écoutant de la musique sur des applications spécifiques — simplement pas directement depuis Spotify ou Apple Music. Ces plateformes tierces paient les utilisateurs pour leur attention ou leurs opinions, en mettant en relation des artistes indépendants avec de vrais auditeurs qui fournissent des retours précieux.

Voici les options les plus fiables avec des gains approximatifs :

Slicethepie : $0.05–$0.20 par avis de chanson, jusqu’à $30–60/mois avec une utilisation quotidienne

: $0.05–$0.20 par avis de chanson, jusqu’à $30–60/mois avec une utilisation quotidienne PlaylistPush : $1–$15 par titre pour les curateurs de playlists vérifiés

: $1–$15 par titre pour les curateurs de playlists vérifiés SoundCampaign : jusqu’à $14 par avis pour les curateurs avec 1,000+ abonnés organiques

: jusqu’à $14 par avis pour les curateurs avec 1,000+ abonnés organiques Current Rewards / Mode Earn App : $5–$20/mois en cartes-cadeaux pour l’écoute passive

: $5–$20/mois en cartes-cadeaux pour l’écoute passive RadioEarn : $1–$5/mois par appareil pour l’écoute de radio en arrière-plan

La plupart des utilisateurs occasionnels devraient s’attendre à un petit revenu complémentaire, souvent autour de $10–$50 par mois. Des gains mensuels plus élevés sont possibles principalement pour les curateurs de playlists approuvés avec de vraies audiences actives. Ce n’est pas une machine à gagner de l’argent — c’est un petit side hustle modeste. Les utilisateurs avancés qui gèrent plusieurs comptes peuvent évoluer en toute sécurité avec un navigateur antidetect comme Undetectable.io afin de garder les profils séparés sans déclencher de bannissements.

Pouvez-vous vraiment gagner de l’argent en écoutant de la musique ?

Oui, mais cela fonctionne sous forme de micro-tâches ou de curation de playlists, pas comme une richesse passive. Les plateformes de gains musicaux paient généralement les utilisateurs pour leurs opinions ou leur attention, les applications d’avis offrant des paiements plus élevés pour des retours réfléchis que les applications d’écoute passive.

Deux modèles principaux existent : les systèmes actifs d’avis et de notation, où vous écrivez des retours sur de nouveaux titres, et l’écoute passive ou semi-passive en arrière-plan contre des points échangeables contre des cartes-cadeaux

: les systèmes actifs d’avis et de notation, où vous écrivez des retours sur de nouveaux titres, et l’écoute passive ou semi-passive en arrière-plan contre des points échangeables contre des cartes-cadeaux Les débutants sur les sites d’avis gagnent généralement $0.05–$0.20 par avis ; les bons curateurs musicaux sur des plateformes spécialisées peuvent atteindre $10–$15 par titre

gagnent généralement $0.05–$0.20 par avis ; les bons curateurs musicaux sur des plateformes spécialisées peuvent atteindre $10–$15 par titre La plupart des utilisateurs qui traitent cela comme un side hustle et combinent 3–4 applications peuvent espérer $30–$200 par mois selon le pays et le temps investi

qui traitent cela comme un side hustle et combinent 3–4 applications peuvent espérer $30–$200 par mois selon le pays et le temps investi Cela ne remplacera pas un revenu — cela complète votre habitude d’écouter de la musique avec un peu d’argent supplémentaire

Une personne assise à un bureau avec un casque, concentrée sur son ordinateur portable, peut-être en train d’évaluer de la musique ou de créer une playlist Spotify. Cette scène capture l’essence des applications d’écoute musicale et le potentiel de gagner de l’argent en fournissant des retours réfléchis sur de nouveaux titres et en soutenant des artistes indépendants.

Ces plateformes mettent en relation des passionnés de musique avec des artistes émergents et des labels qui ont besoin d’exposition et de retours. Les artistes paient les plateformes pour la promotion, et les plateformes partagent une partie avec vous pour écouter de la musique et fournir des retours ou simplement streamer des titres en arrière-plan.

Le processus typique fonctionne ainsi :

S’inscrire par email ou connexion sociale, vérifier votre appareil/compte pour prévenir la fraude

Recevoir des titres aléatoires correspondant à vos préférences ou aux genres de vos playlists

Écouter la chanson complète (ou la partie minimale requise) et soumettre un avis, ou laisser les applications passives streamer en arrière-plan

Retirer vos gains via PayPal, virement bancaire, crypto (USDT, BTC) ou cartes-cadeaux comme Amazon une fois le seuil de paiement atteint

La plupart des plateformes paient les utilisateurs soit pour leur attention (écoute passive), soit pour leur opinion (avis sur les chansons). Certaines applications exigent que les utilisateurs écoutent une quantité minimale d’un titre et fournissent un retour constructif afin de gagner de l’argent. Beaucoup suivent le comportement avec le fingerprinting du navigateur et la surveillance IP, c’est pourquoi une utilisation cohérente et honnête compte. Vous pouvez tester à quel point votre configuration paraît unique en ligne avec des outils comme AmIUnique.org pour analyser l’empreinte de votre navigateur.

Meilleures applications d’avis musicaux qui vous paient

Les applications basées sur les avis exigent des retours écrits honnêtes et conviennent mieux aux personnes qui aiment rédiger de courts avis sur de nouvelles musiques. Les gains des applications payantes d’écoute musicale varient généralement de $0.05 à $15 par avis, selon la plateforme et la qualité du retour fourni.

Slicethepie : Paie en USD via PayPal, généralement $0.05–$0.20 par avis au début, avec une progression grâce aux notes de qualité. Les titres durent généralement ~90 secondes, le paiement minimum est de $10. Des retours de haute qualité et descriptifs sur les plateformes d’avis peuvent entraîner de meilleures notes et une rémunération plus élevée. Les applications basées sur les avis comme SliceThePie peuvent exiger une attention active, car les avis de mauvaise qualité ou trop courts peuvent ne pas être payés.

: Paie en USD via PayPal, généralement $0.05–$0.20 par avis au début, avec une progression grâce aux notes de qualité. Les titres durent généralement ~90 secondes, le paiement minimum est de $10. Des retours de haute qualité et descriptifs sur les plateformes d’avis peuvent entraîner de meilleures notes et une rémunération plus élevée. Les applications basées sur les avis comme SliceThePie peuvent exiger une attention active, car les avis de mauvaise qualité ou trop courts peuvent ne pas être payés. **PlaylistPush: Pour les curateurs de playlists Spotify qui possèdent au moins une playlist avec 1,000+ vrais abonnés organiques, 30+ auditeurs mensuels actifs et suffisamment d’activité d’auditeurs pour répondre aux exigences de qualité de la plateforme. **Paie environ $1–$15 par titre selon la région et la force de la playlist, avec des paiements par banque ou PayPal. Vous n’avez pas besoin d’ajouter les chansons — seulement de les évaluer honnêtement.

**Paie environ $1–$15 par titre selon la région et la force de la playlist, avec des paiements par banque ou PayPal. Vous n’avez pas besoin d’ajouter les chansons — seulement de les évaluer honnêtement. **SoundCampaign: **Travaille avec des curateurs Spotify qui ont des playlists avec au moins 1,000 vrais abonnés organiques et 20+ titres. Les curateurs de playlists vérifiés peuvent gagner entre $1 et $14 par avis, selon le rang et la performance de la playlist.

HitPredictor : Donne des points pour noter des extraits de 15–30 secondes de nouvelles musiques. Les récompenses sont des cartes-cadeaux ou des tirages au sort plutôt que de l’argent direct — bien pour les utilisateurs occasionnels qui préfèrent écrire peu.

Les gains augmentent avec la qualité et la régularité des avis. Les avis génériques d’une phrase ne débloqueront pas des niveaux de rémunération plus élevés. La plupart des applications exigent que les reviewers musicaux écrivent 100–200 mots couvrant la qualité de production, les paroles et l’attrait général.

Combien pouvez-vous gagner par avis de chanson ?

Plateformes d’entrée de gamme : $0.05–$0.20 par avis (débutants Slicethepie)

: $0.05–$0.20 par avis (débutants Slicethepie) Curateurs intermédiaires : $1–$5 par chanson (propriétaires de playlists établis sur PlaylistPush)

: $1–$5 par chanson (propriétaires de playlists établis sur PlaylistPush) Playlists de haute qualité : $10–$15 par avis pour les curateurs avec un fort engagement et 5,000+ abonnés

Les facteurs qui influencent les tarifs incluent la localisation (les utilisateurs US/UK gagnent plus), le nombre d’abonnés de la playlist, les métriques d’engagement, le score du reviewer et la demande par genre (l’indie pop et le hip-hop paient mieux que l’electronica de niche).

Exemple de scénario : Évaluer 20 chansons par jour à $0.10 en moyenne = $2/jour = $60/mois. Combinez avec les gains de curateur pour des totaux plus élevés.

Applications d’écoute passive : être payé pour la musique en arrière-plan

Ce sont des applications à faible effort que vous pouvez lancer en travaillant, en jouant ou en étudiant. Elles paient beaucoup moins par heure que les applications d’avis, mais demandent presque aucune attention.

Current Rewards / Mode Earn App : Application Android/iOS qui paie des points pour le streaming musical plus des tâches supplémentaires. Current Rewards permet aux utilisateurs de gagner des points en streamant de la musique, échangeables contre des cartes-cadeaux ou de l’argent, avec des gains attendus d’environ $5–$20 par mois. Vous gagnez des points simplement en écoutant.

: Application Android/iOS qui paie des points pour le streaming musical plus des tâches supplémentaires. Current Rewards permet aux utilisateurs de gagner des points en streamant de la musique, échangeables contre des cartes-cadeaux ou de l’argent, avec des gains attendus d’environ $5–$20 par mois. Vous gagnez des points simplement en écoutant. RadioEarn : Streaming de chaînes radio en arrière-plan via navigateur. Les gains typiques sont de $1–$5/mois par appareil si lancé de nombreuses heures chaque jour. Certains utilisateurs le trouvent incohérent selon le pays.

: Streaming de chaînes radio en arrière-plan via navigateur. Les gains typiques sont de $1–$5/mois par appareil si lancé de nombreuses heures chaque jour. Certains utilisateurs le trouvent incohérent selon le pays. Cash4Minutes : Paie pour écouter la radio Internet via minutes téléphoniques ou VoIP. Très dépendant de la région, avec de faibles volumes hors d’Europe.

Les utilisateurs doivent maintenir une bonne connexion Internet pour que les applications de streaming fonctionnent efficacement et assurent le paiement. La plupart des applications limitent les appareils par compte et plafonnent les heures quotidiennes suivies. Utiliser de vieux appareils ou des appareils secondaires peut vous aider à gagner de l’argent sans vider la batterie de votre téléphone principal.

Gains passifs vs avis actifs : qu’est-ce qui est mieux ?

Applications passives : quelques dollars par mois par appareil, presque zéro effort

: quelques dollars par mois par appareil, presque zéro effort Avis actifs : quelques dollars par heure si vous écrivez bien, demande de la concentration

: quelques dollars par heure si vous écrivez bien, demande de la concentration Meilleure stratégie : lancer une application passive en arrière-plan tout en faisant des sessions d’avis concentrées sur d’autres plateformes

L’écoute passive est “set and forget,” tandis que le travail d’avis ressemble à un micro freelance gig. La plupart des gens gagnent à combiner les deux approches.

Spotify peut-il vous payer pour écouter de la musique ?

En 2026, Spotify ne paie pas les auditeurs pour streamer des titres. Il paie les détenteurs de droits musicaux via un modèle de royalties basé sur le streamshare, pas une récompense fixe à l’auditeur pour appuyer sur play.

Les gains viennent indirectement via la curation de playlists spotify sur des plateformes tierces comme PlaylistPush et SoundCampaign. Elles connectent des artistes indépendants cherchant une exposition significative avec des curateurs de playlists capables d’ajouter des titres à des playlists populaires.

Pour se qualifier pour des avis musicaux payés, les utilisateurs doivent souvent posséder une playlist avec de vrais abonnés organiques, afin que leur retour atteigne une audience authentique. Tout site affirmant que “Spotify vous paiera $100/jour juste pour écouter” est presque certainement une arnaque.

Créez une playlist spotify de niche (par exemple, “Focus Lo-Fi 2026,” “Cyberpunk Gaming Beats”) et publiez-la

Partagez-la sur TikTok, Instagram Reels ou des communautés Reddit de niche pour faire croître les abonnés organiquement

Pour vous qualifier comme curateur de playlist sur PlaylistPush, vous devez posséder au moins une playlist Spotify avec 1,000+ vrais abonnés organiques et répondre aux exigences d’activité des auditeurs de la plateforme.

De nombreuses plateformes exigent que les abonnés de votre playlist soient authentiques et engagés, et non des chiffres artificiellement gonflés, afin de garantir l’authenticité et la qualité de la curation musicale

Le processus de candidature pour devenir curateur de playlist vérifié implique de soumettre une Spotify Curator Application, examinée selon la qualité de la playlist et le nombre d’abonnés. Vous soumettrez l’URL de playlist de votre compte spotify, montrerez des statistiques (abonnés, streams moyens) et attendrez 4–6 semaines pour une révision manuelle. Une fois vérifié, vous recevez des propositions de chansons adaptées par genre et êtes payé par avis.

Combien pouvez-vous gagner par mois en écoutant de la musique ?

La plupart des utilisateurs peuvent espérer gagner entre $10 et $50 par mois avec une utilisation occasionnelle d’applications d’avis musicaux, tandis que les utilisateurs plus actifs combinant plusieurs plateformes peuvent gagner $50 à $300 par mois.

Utilisateur occasionnel (1–2 applications) : $10–$30/mois

: $10–$30/mois Utilisateur régulier (3–4 plateformes, 1–2 heures par jour) : $50–$200/mois

: $50–$200/mois Bon curateur avec de grandes playlists : plusieurs centaines de dollars mensuels, mais c’est rare

Les gains des utilisateurs occasionnels varient généralement de $5 à $50 par mois selon les niveaux d’activité. Le pays compte beaucoup — les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe de l’Ouest voient de meilleurs tarifs et plus de campagnes. Il est possible de gagner un revenu complémentaire en écoutant de la musique, mais cela est généralement considéré comme un side hustle modeste plutôt que comme une source principale de revenus.

Facteurs qui influencent vos gains

Qualité de vos avis (longueur, détail, insight)

Force et niche de vos playlists (abonnés, rétention)

Nombre d’applications utilisées et régularité de vos connexions

Localisation géographique et demande des annonceurs

Configuration technique (nombre d’appareils légitimes que vous pouvez faire fonctionner en sécurité)

À mesure que vous construisez un historique avec de bonnes notes, certaines plateformes augmentent automatiquement votre tarif par avis.

Les power users lancent parfois plusieurs comptes et appareils pour faire évoluer leurs sources de revenus, mais cela peut déclencher la détection de fraude si c’est fait négligemment. Les plateformes utilisent le fingerprinting du navigateur, le suivi IP et l’analyse comportementale pour détecter les schémas suspects.

Undetectable.io est un navigateur antidetect axé sur la confidentialité qui vous permet de gérer de nombreux profils de navigateur avec des fingerprints uniques, en gardant chaque compte musical séparé. Contrairement à des concurrents comme adspower browser ou autres, Undetectable.io vous permet de créer des profils locaux illimités sur les plans payants, avec des données stockées localement pour une meilleure sécurité, et il ne faut que quelques étapes pour télécharger et installer Undetectable sur Windows ou macOS.

Cette configuration est particulièrement utile pour :

Les agences gérant plusieurs playlists de clients dans différentes niches

Les marketeurs testant des applications de découverte musicale de différentes régions avec des proxies

Les utilisateurs qui lancent plusieurs comptes de récompenses légitimes pour des membres de la famille

Multi-accounting : Créez un profil de navigateur séparé pour chaque compte de plateforme afin d’éviter les liens croisés

: Créez un profil de navigateur séparé pour chaque compte de plateforme afin d’éviter les liens croisés Gestion des proxies : Attachez différents proxies résidentiels ou mobiles, en choisissant parmi des fournisseurs fiables de services proxy premium, pour simuler des connexions naturelles depuis différentes régions

: Attachez différents proxies résidentiels ou mobiles, en choisissant parmi des fournisseurs fiables de services proxy premium, pour simuler des connexions naturelles depuis différentes régions Protection du fingerprint : Randomisez l’appareil, l’OS et le fingerprint du navigateur par profil pour réduire le risque de détection et vérifiez périodiquement les fuites avec des tests complets d’anonymat du navigateur comme BrowserLeaks.com

: Randomisez l’appareil, l’OS et le fingerprint du navigateur par profil pour réduire le risque de détection et vérifiez périodiquement les fuites avec des tests complets d’anonymat du navigateur comme BrowserLeaks.com Options d’automatisation : Utilisez l’API avec des outils RPA pour automatiser les connexions routinières et les vérifications de solde là où c’est autorisé

Tous les profils locaux restent sur votre appareil, améliorant la confidentialité par rapport aux fingerprints stockés dans le cloud depuis des applications réseau.

Rester conforme en utilisant des outils anti-detect

Lisez et respectez toujours les Terms of Service de chaque plateforme

Undetectable.io est destiné aux workflows multi-comptes légitimes — agences, équipes, marketeurs — pas aux bots ni au trafic fake

Concentrez-vous sur des avis honnêtes, une écoute authentique et une croissance de playlist authentique

Étape par étape : commencer avec l’écoute musicale payée

Il est conseillé d’utiliser plusieurs plateformes pour augmenter le volume de musique disponible à écouter et générer des revenus. Voici comment commencer à gagner aujourd’hui :

Choisissez 1–2 applications d’avis (Slicethepie, HitPredictor) et 1 application passive (Current Rewards) Vérifiez email/téléphone, complétez les profils honnêtement, associez PayPal pour les paiements Réalisez 10–20 avis de qualité pour établir votre note — apprenez ce qui fonctionne joins well-reviewed feedback Créez une playlist Spotify publique dans une niche que vous aimez, en visant 400–1,000 abonnés sur plusieurs mois Postulez à des plateformes de curateurs comme PlaylistPush une fois que votre playlist est qualifiée Une fois stable, explorez Undetectable.io pour gérer plusieurs profils en toute sécurité

Conseils pour booster vos résultats au cours des 90 prochains jours

Définissez un bloc quotidien de 30–60 minutes pour les avis au lieu de sessions aléatoires

Suivez les gains par heure et abandonnez les applications qui paient trop peu

Mettez régulièrement à jour les titres, descriptions et couvertures de playlists

Partagez des playlists sur TikTok, Instagram Reels ou des communautés Reddit pour lo fi, gaming ou d’autres genres de playlists

Effectuez des audits périodiques : vérifiez quelles applications livrent des résultats, quelles playlists performent et si vous avez besoin d’une meilleure gestion des appareils.

Pièges courants et arnaques à éviter

Les offres frauduleuses impliquent souvent de demander un paiement pour rejoindre ou promettent des gains quotidiens excessifs, ce que les plateformes légitimes ne proposent pas. Méfiez-vous de :

Sites promettant $100+ par jour juste pour appuyer sur play

Plateformes exigeant des “membership fees” à l’avance pour débloquer les gains

Services vendant des “Spotify playlist followers” — cela fait bannir les comptes

Seuils de paiement élevés ($50–$100 minimum) combinés à une faible disponibilité de chansons

Recherchez chaque application via Trustpilot, Reddit et les avis des app stores. Cherchez des preuves de paiement et des règles transparentes. La plupart des applications qui semblent trop belles le sont.

Les plateformes légitimes ne demandent pas de frais initiaux pour rejoindre et ne promettent pas de gains irréalistes. Checklist rapide :

Le site explique-t-il comment il gagne de l’argent et pourquoi il vous paie ?

Les tarifs sont-ils modestes (des centimes à quelques dollars par tâche) plutôt que des paiements instantanés de $100/jour ?

Existe-t-il un historique de vrais avis utilisateurs et de preuves de paiement ?

L’application est-elle gratuite à rejoindre avec optional upgrades ?

Testez petit : effectuez quelques tâches, demandez un petit retrait, confirmez le paiement avant d’investir beaucoup de temps.

Est-ce que gagner de l’argent en écoutant de la musique vaut le coup ?

Pour les passionnés de musique qui passent déjà des heures avec un casque, c’est l’un des flux de revenus les plus accessibles en 2026. Les objectifs réalistes pour la plupart des gens sont $50–$200/mois avec un effort régulier et un empilement intelligent d’applications.

Qui en bénéficie le plus :

Étudiants, télétravailleurs ou toute personne pouvant évaluer des chansons pendant les temps morts

Digital marketers et créateurs de playlists qui peuvent soutenir des artistes émergents tout en curant des playlists dans différentes niches

Commencez petit aujourd’hui avec une application d’avis et une application passive. Construisez votre stack sur quelques semaines. Si vous êtes prêt à gérer plusieurs comptes musicaux ou playlists professionnellement, essayez le niveau gratuit d’Undetectable.io et consultez les plans tarifaires d’Undetectable.io pour faire évoluer la gestion des profils afin de garder les profils séparés, protéger la confidentialité et faire évoluer votre side hustle d’écoute musicale en toute sécurité.