Comprendre CreepJS : votre guide pour contourner le fingerprinting du navigateur

Si vous gérez plusieurs comptes sur des plateformes comme Google, Facebook, TikTok ou Amazon, vous avez probablement déjà entendu parler de CreepJS. Ce projet open source de fingerprinting du navigateur est largement utilisé comme référence de diagnostic publique pour tester la cohérence des empreintes de navigateur et les fuites liées à l’anti-fingerprinting.

Dans ce guide, nous allons expliquer exactement ce que fait CreepJS, comment il révèle les techniques de fingerprinting du navigateur utilisées par les systèmes anti-bot, et comment des outils comme Undetectable.io vous aident à créer des profils qui réussissent ces tests de manière cohérente.

Résumé rapide : ce qu’est CreepJS et pourquoi c’est important en 2026

CreepJS est une suite publique de tests de fingerprinting du navigateur utilisée par les chercheurs anti-bot, les scrapers et les développeurs soucieux de leur confidentialité. Vous pouvez y accéder à l’adresse https abrahamjuliot.github.io creepjs pour voir exactement à quel point votre environnement de navigateur paraît unique et suspect.

En termes simples, CreepJS révèle la quantité de données identifiantes que votre navigateur expose et met en évidence les incohérences, les signaux de falsification et les schémas souvent associés à des environnements modifiés ou automatisés. Il signale les indices de détection headless, les tentatives de spoofing et les incohérences que les vrais systèmes anti-bot détectent également. L’outil effectue une analyse d’entropie sur les données collectées afin de déterminer à quel point votre configuration est rare par rapport aux navigateurs web typiques.

En 2026, de nombreux systèmes anti-bot utilisent le fingerprinting et des vérifications de cohérence qui recoupent les types de signaux mis en évidence par CreepJS, bien que CreepJS lui-même ne soit pas un modèle direct d’un système commercial particulier. Obtenir de bons résultats à ce test peut être un signal de diagnostic utile, mais ce n’est pas une mesure autonome fiable de l’indétectabilité réelle.

Chez Undetectable.io, nous utilisons en interne des tests de type CreepJS pour ajuster nos modèles de profils. Cela garantit que les utilisateurs qui effectuent du multi-accounting, de l’arbitrage publicitaire ou des campagnes de trafic commencent avec des empreintes qui ne déclenchent pas d’alerte.

Qu’est-ce que CreepJS ?

CreepJS est une bibliothèque open source de fingerprinting du navigateur en JavaScript ainsi qu’un site de démonstration public qui inspecte des centaines d’attributs du navigateur. Il analyse tout, des propriétés navigator aux paramètres WebGL, en passant par les polices installées et les propriétés de l’écran, afin de dresser un tableau complet des caractéristiques de votre appareil.

Contrairement aux trackers commerciaux, CreepJS fonctionne comme un outil de recherche et de diagnostic. Les chercheurs en sécurité, les développeurs spécialisés dans le scraping et les défenseurs de la confidentialité l’utilisent pour évaluer les extensions anti-fingerprinting, les navigateurs durcis et les outils d’automatisation de navigateur. Il ne vous suit pas à des fins publicitaires ; il vous montre exactement ce que les annonceurs pourraient suivre.

L’outil met en évidence les « mensonges » ou incohérences créés par les outils anti-fingerprinting. Par exemple, si vos chaînes user agent déclarent macOS mais que votre GPU et vos polices ressemblent à Windows, CreepJS signale cela comme une falsification JavaScript.

Depuis environ 2021, CreepJS est activement cité dans les communautés du scraping et de la sécurité. En 2026, il reste l’un des outils publics les plus largement référencés pour tester la cohérence des empreintes de navigateur et les fuites d’anti-fingerprinting.

CreepJS produit des rapports visuels avec des scores comprenant des évaluations de détection headless, des scores de confiance et des listes détaillées d’anomalies. Ces rapports révèlent exactement quels comportements du navigateur exposent votre environnement de navigateur automatisé ou modifié.

À la base, CreepJS exécute des sondes JavaScript complètes sur de nombreuses API du navigateur. Il interroge l’API Navigator, Canvas, WebGL, l’API Web Audio, l’API Screen, les polices, le DOM, WebRTC, et bien d’autres — en collectant les données brutes d’empreinte depuis chacune d’elles.

Cet outil sophistiqué de fingerprinting du navigateur combine ces valeurs à l’aide d’algorithmes de hachage pour créer des empreintes uniques. Il estime ensuite l’entropie — en mesurant à quel point votre configuration est rare par rapport aux distributions normales d’utilisateurs. Les signaux à forte entropie comme les capacités de rendu complexes ont plus de poids que les points de données courants.

CreepJS calcule un « score de confiance » qui reflète à quel point les valeurs d’empreinte rapportées paraissent cohérentes et crédibles. Plus il trouve d’incohérences — propriétés non concordantes, comportements suspects, modifications détectées — plus votre score baisse. Un faible score de confiance indique une automatisation ou un spoofing probable.

L’outil consigne également les erreurs de console, les particularités de timing et les différences de rendu fréquentes dans les environnements headless. Si votre navigateur affiche les graphiques via un rendu logiciel au lieu de l’accélération matérielle, CreepJS le remarque. Si les détails de votre pile audio semblent réduits, cela est également signalé.

CreepJS reçoit des mises à jour fréquentes pour sonder les nouvelles API de navigateur introduites dans les versions modernes de Chromium, Firefox et Safari. Cela signifie que le processus de fingerprinting évolue en même temps que les navigateurs qu’il teste.

L’image montre l’écran d’un ordinateur portable affichant un tableau de bord sophistiqué d’analyse des empreintes de navigateur, présentant divers attributs du navigateur tels que les polices installées, la résolution de l’écran et les chaînes user agent. Ce tableau de bord est conçu pour identifier des empreintes de navigateur uniques et analyser les données d’empreinte à des fins de sécurité en ligne et de détection de fraude.

Principaux vecteurs de fingerprinting mesurés par CreepJS

CreepJS ne s’appuie pas sur un seul signal. Il superpose au contraire de nombreuses techniques de fingerprinting pour une identification robuste. Cette approche multi-signaux reflète la manière dont fonctionnent les véritables systèmes de détection anti-bot.

Les catégories principales comprennent :

Les propriétés Navigator et user agent

Le rendu WebGL et Canvas

Les capacités audio, vocales et multimédia

Les signaux liés à l’écran, à l’affichage et à la mise en page

Les polices, le comportement du DOM et d’autres points de données

L’optimisation sur l’ensemble de ces catégories améliore la survie sur les plateformes utilisant des méthodes similaires de détection de fraude.

Propriétés Navigator et User Agent

CreepJS interroge de manière approfondie les champs window.navigator. Les propriétés clés comprennent :

Propriété Ce qu’elle révèle userAgent Version du navigateur et système d’exploitation platform Plateforme du système d’exploitation déclarée hardwareConcurrency Nombre de cœurs CPU logiques deviceMemory RAM disponible pour le navigateur webdriver Indicateur d’automatisation languages Préférences de langue

Les combinaisons comptent. Un profil déclarant « Windows 10, en-US, 8 cœurs logiques, Chrome 122 » est profilé statistiquement par rapport à des distributions connues. Les combinaisons non naturelles déclenchent la suspicion.

L’indicateur navigator.webdriver expose directement l’automatisation Selenium, Playwright ou Puppeteer s’il n’est pas correctement corrigé. Cette seule propriété provoque une détection quasi instantanée pour les outils d’automatisation de navigateur non modifiés.

Le spoofing grossier échoue ici. Prétendre utiliser macOS alors que votre GPU signale des détails matériels Windows crée des contradictions que creepjs détecte immédiatement.

Rendu WebGL et Canvas

CreepJS dessine des formes, du texte et des scènes 3D à l’aide de Canvas 2D et de la bibliothèque graphique web (WebGL) afin de fingerprint votre GPU. Il capture :

Le fournisseur et le modèle du GPU (par exemple, Intel UHD Graphics 620 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060)

Les particularités du pilote et les extensions prises en charge

Les différences de rendu au niveau des pixels

Le comportement de l’anti-aliasing

Le rendu logiciel — courant dans Chrome headless naïf — paraît nettement différent d’une sortie accélérée matériellement. Creepjs crée en pratique un hash de la manière dont votre navigateur affiche les graphiques, en pénalisant les signatures d’automatisation évidentes.

Même deux ordinateurs portables exécutant la même version du navigateur produisent des hashes Canvas différents en raison de subtils détails matériels. Cela rend les paramètres webgl extrêmement riches en entropie pour identifier des empreintes de navigateur uniques.

L’image présente une vue rapprochée d’une carte graphique, mettant en valeur ses détails matériels complexes et ses composants. Cette représentation détaillée met en avant les capacités de rendu de la carte et s’inscrit dans les discussions sur la collecte de données et les techniques de fingerprinting du navigateur.

Capacités audio, vocales et multimédia

CreepJS utilise l’API web audio et les requêtes sur les capacités multimédia pour examiner les détails de votre pile audio. Il vérifie :

Les codecs pris en charge (AAC, Opus, etc.)

Les fréquences d’échantillonnage et la latence

Les périphériques de sortie disponibles

Les voix et langues de synthèse vocale

Une installation classique de Chrome sous Windows 11 affiche une prise en charge complète des codecs. Une build headless allégée manque souvent de plusieurs codecs — un signe révélateur de l’automatisation.

Le fingerprinting audio détecte les piles inhabituelles courantes dans les conteneurs ou les VM. Si vous menez des opérations multi-comptes sur des sessions RDP ou des instances cloud, des signaux audio manquants peuvent corréler vos profils comme suspects.

Signaux liés à l’écran, à l’affichage et à la mise en page

CreepJS fingerprint les propriétés d’affichage, notamment :

La résolution de l’écran côté client

La profondeur de couleur et de pixel

devicePixelRatio

Les tailles de viewport disponibles

Les media queries CSS

Les résolutions naturelles suivent des schémas prévisibles :

Type d’appareil Résolutions courantes Ordinateur de bureau 1920×1080, 2560×1440 Ordinateur portable 1366×768, 1920×1080 Mobile 390×844, 412×915

Des valeurs de résolution d’écran étranges ou manifestement émules signalent l’automatisation. Des incohérences de mise à l’échelle — lorsque devicePixelRatio ne correspond pas au DPI du système d’exploitation déclaré — indiquent une virtualisation.

Les frameworks d’automatisation alignent parfois mal window.innerWidth/innerHeight avec les propriétés d’écran rapportées, ce que CreepJS signale comme des anomalies.

Polices, comportement du DOM et autres données à forte entropie

CreepJS inspecte les polices installées, la prise en charge des fonctionnalités CSS, les particularités du DOM et les messages d’erreur. Les listes de polices diffèrent fortement d’un système à l’autre :

Windows 11 standard inclut des polices Microsoft spécifiques

macOS Sonoma possède les polices système Apple

Les distributions Linux varient considérablement selon la distribution

Ces variations créent de fortes signatures d’empreinte identifiables. Les navigateurs axés sur la confidentialité qui bloquent l’énumération des polices créent parfois leurs propres anomalies que CreepJS qualifie de falsification.

Les signatures d’erreurs de console comptent également. Des traces de pile spécifiques provenant de plugins installés ou de bibliothèques d’automatisation exposent l’utilisation de Puppeteer, Selenium ou Playwright — même lorsque d’autres propriétés sont corrigées.

Ces signaux de « longue traîne » comptent pour la collecte de données sur des plateformes comme Meta Ads, Google Ads, TikTok et des marketplaces comme Amazon, et ils constituent un facteur clé lors de la comparaison des alternatives à GoLogin pour le multi-accounting et d’autres navigateurs antidetect.

Tester l’automatisation de navigateur et les scrapers sur CreepJS

Les développeurs et les équipes growth testent régulièrement leurs outils d’automatisation sur CreepJS avant un déploiement à grande échelle. Les résultats révèlent exactement à quel point leurs configurations sont détectables.

Les scénarios de test courants incluent des environnements headless bruts qui présentent souvent des anomalies évidentes, tandis que les environnements durcis ou corrigés avec des modes furtifs peuvent les réduire — mais le résultat exact varie fortement selon la version du navigateur, le système d’exploitation, le matériel et la qualité des correctifs.

Un « bon » résultat signifie une faible suspicion headless, peu d’incohérences et des empreintes ressemblant à celles de machines d’utilisateurs finaux typiques.

Exécuter des navigateurs headless classiques (Selenium, Playwright)

Lancer une instance Chromium headless standard avec Selenium ou Playwright et naviguer vers CreepJS produit généralement des résultats désastreux :

webdriver flag = true

Polices installées manquantes

Rendu WebGL logiciel

Résolution d’écran étrange (souvent 1366×768 dans les environnements CI/VM)

Score de détection headless proche de 100 %

Ces constats se traduisent directement par un throttling rapide de la part des systèmes anti-bot réels. Dans de nombreux environnements CI et VM, les configurations headless Chromium exposent souvent des schémas tels que le rendu logiciel, l’absence de polices ou des indicateurs d’automatisation, bien que les résultats exacts varient selon la configuration.

L’impact pratique est clair : les configurations de web scraper non modifiées sont signalées et bloquées presque immédiatement sur les plateformes où des outils de fingerprinting sont déployés.

Utiliser des plugins furtifs et des drivers corrigés

Les communautés maintiennent des plugins furtifs comme undetected-chromedriver ainsi que des modes furtifs pour Playwright/Puppeteer. Ceux-ci tentent de corriger les propriétés révélatrices, notamment le flag webdriver et les paramètres par défaut.

CreepJS montre généralement de meilleurs scores avec les plugins furtifs, mais certains schémas persistent :

Jeux de polices non naturels

Pile audio incohérente

Combinaisons GPU rares

Modifications de prototypes

Ces correctifs open source exigent des mises à jour constantes à mesure que Chrome, Firefox et CreepJS évoluent. Entre 2024 et 2026, chaque mise à jour de navigateur peut réintroduire des fuites.

Bien que les plugins furtifs soient utiles, ils sont souvent insuffisants pour un travail multi-compte stable à grande échelle ou pour l’arbitrage publicitaire. Les correctifs seuls sont souvent insuffisants pour obtenir des résultats stables, surtout à mesure que les navigateurs et les tests de fingerprinting continuent d’évoluer.

Chez Undetectable.io, nous avons conçu un navigateur antidetect pensé pour le multi-accounting à haute anonymité sur des plateformes comme Google, Facebook, TikTok, Amazon et diverses marketplaces, disponible en téléchargement sur Windows et macOS.

Au lieu de corriger un seul navigateur headless, nous générons des profils de navigateur complets avec des empreintes cohérentes qui obtiennent des scores naturels sur des outils similaires à CreepJS. Chaque profil représente l’appareil plausible d’un utilisateur — pas un assemblage incohérent de propriétés falsifiées.

Deux éléments différenciateurs clés nous distinguent :

Profils locaux illimités sur tout abonnement payant — créez des centaines ou des milliers de profils sans limites cloud

sur tout abonnement payant — créez des centaines ou des milliers de profils sans limites cloud Stockage local des empreintes et des données de site enregistrées sur votre appareil, afin de minimiser les risques de fuite

Notre équipe valide en permanence les modèles de profils par rapport à des suites publiques de tests d’empreinte, y compris des vérifications de type CreepJS. Cela permet de détecter les incohérences avant que nos utilisateurs ne les rencontrent en production.

L’image montre plusieurs fenêtres de navigateur ouvertes sur un écran d’ordinateur, chacune affichant différents profils utilisateur avec divers attributs du navigateur tels que les plugins installés, la résolution de l’écran et les chaînes user agent. Cette configuration met en évidence des techniques sophistiquées de fingerprinting du navigateur capables d’identifier des empreintes de navigateur uniques pour la collecte de données et la sécurité en ligne.

Empreintes cohérentes et non contradictoires

Undetectable.io garantit une cohérence interne entre tous les attributs du navigateur. La version du système d’exploitation, le GPU, les polices, la résolution de l’écran et les propriétés navigator s’alignent pour ressembler à de vrais types d’appareils.

Exemples de modèles de profils :

Windows 11 + Chrome basé aux États-Unis avec écran 1920×1080 et graphismes Intel UHD

Profil macOS Sonoma + type Safari avec mise à l’échelle Retina

Windows 10 + Firefox européen avec résolution d’ordinateur portable 1366×768

Cette cohérence élimine les contradictions signalées par CreepJS — pas de user agent macOS avec des polices Windows, pas de chaînes vendor WebGL incohérentes. Cette même cohérence des empreintes rend les profils plus difficiles à distinguer des vrais utilisateurs dans les bases de données de création d’empreintes.

Création de masse de profils et gestion des proxies pour le multi-accounting

Undetectable.io permet aux utilisateurs de créer en masse des centaines ou des milliers de profils, chacun avec des empreintes et des paramètres proxy uniques. Vous pouvez attribuer des proxies résidentiels, mobiles ou datacenter à chaque profil.

Pourquoi c’est important pour la détection creepjs : réutiliser la même empreinte sur de nombreux comptes crée des clusters évidents. Des profils variés avec des configurations uniques se fondent dans les distributions normales des utilisateurs.

Notre interface prend en charge :

Attribution de proxy par profil

Ajustement du fuseau horaire et de la géolocalisation

Alignement des fonctionnalités régionales du navigateur

Workflows d’import/export en masse

Les équipes qui gèrent des campagnes publicitaires, des airdrops, de l’arbitrage de trafic, des boutiques de dropshipping et du farming sur les réseaux sociaux s’appuient sur cette diversité d’empreintes pour éviter le clustering.

Cookies Robot, warm-up et réalisme comportemental

Au-delà des empreintes statiques, Undetectable.io inclut un robot de cookies pour simuler des sessions de navigation et construire des historiques naturels. Des profils fraîchement créés sans autres données de site enregistrées paraissent suspects pour les systèmes anti-bot.

CreepJS se concentre sur les empreintes techniques, mais les vraies plateformes combinent fingerprinting et schémas comportementaux — ancienneté de session, cookies, flux de navigation. Désactiver javascript ou éviter le warm-up laisse des lacunes évidentes.

Réchauffer les profils en visitant des sites d’actualités, des moteurs de recherche et des sites web normaux avant d’accéder aux plateformes publicitaires réduit la suspicion. Ce pré-remplissage imite la manière dont les vrais utilisateurs naviguent.

Discrétion de l’empreinte + historique réaliste + proxies de qualité — cette combinaison est essentielle pour la sécurité en ligne dans l’écosystème 2026 fortement centré sur les empreintes.

Stratégies pour réduire la détection par CreepJS (et la détection anti-bot réelle)

Aucune étape unique ne garantit l’invisibilité. Une approche en couches réduit considérablement les risques de détection tout en maintenant la stabilité opérationnelle.

Principaux axes stratégiques :

Des empreintes cohérentes et réalistes

Une infrastructure et des proxies diversifiés

Une hygiène rigoureuse de l’automatisation du navigateur

Des tests et validations continus

Important : Respectez toujours les conditions des plateformes, les lois et les réglementations locales lorsque vous utilisez des techniques furtives ou d’automatisation.

Aligner les empreintes techniques sur des profils d’appareils réalistes

Évitez le spoofing aléatoire et contradictoire. Utilisez des profils structurés correspondant à des appareils et emplacements plausibles.

Alignements clés :

Faire correspondre la géolocalisation du proxy avec le fuseau horaire déclaré

Aligner le type de GPU avec le système d’exploitation revendiqué

Utiliser des jeux de polices typiques pour la région/le système d’exploitation déclaré

S’assurer que les détails matériels correspondent aux configurations attendues

Cet alignement améliore directement les résultats sur les tests de type CreepJS en réduisant les anomalies évidentes. Les modèles d’Undetectable.io appliquent par défaut cette cohérence.

Utiliser des proxies dédiés et des profils isolés

Attribuez des proxies distincts et de haute qualité à des profils et comptes distincts. La réputation de l’IP se combine aux empreintes de type CreepJS pour former des scores de risque.

Bonnes pratiques :

Proxies résidentiels ou mobiles pour les plateformes sensibles

Un proxy par compte lorsque c’est possible

Cohérence géographique entre l’IP et le profil

Vous pouvez comparer et choisir des fournisseurs à l’aide de notre guide sur les meilleurs services proxy pour le multi-accounting et l’arbitrage.

La gestion des proxies par profil d’Undetectable.io simplifie le maintien de l’isolation à grande échelle — que vous gériez plus de 50 comptes Facebook, plusieurs projets Google Ads ou des comptes vendeurs sur des marketplaces dans différentes régions.

Automatiser avec précaution et imiter le comportement réel des utilisateurs

Des empreintes parfaites échouent si le comportement automatisé paraît robotique. Les plateformes enregistrent les signaux UX en parallèle des vérifications techniques.

Lorsque vous utilisez des API ou une automatisation externe :

Ajoutez des délais aléatoires entre les actions

Incluez un défilement et des mouvements de souris réalistes

Variez les parcours de navigation

Simulez le temps de lecture et la diversité des interactions

Undetectable.io fonctionne avec des outils d’automatisation externes via API. Associez notre discrétion d’empreinte à un réalisme comportemental pour maximiser les taux de survie.

Tester en continu contre les suites publiques de fingerprinting

Testez régulièrement vos configurations sur CreepJS et sur d’autres pages similaires à creepjs comme BrowserLeaks.com. Les mises à jour du navigateur et du système d’exploitation peuvent réintroduire des fuites — les grandes versions de Chrome en 2025-2026 ont déjà modifié plusieurs fois les algorithmes de détection.

Bonnes pratiques opérationnelles :

Maintenir des profils « canary » pour tester les changements

Vérifier les profils avant le déploiement sur des comptes de production

Documenter quelle version du navigateur chaque modèle de profil cible

Déployer les mises à jour progressivement sur votre parc

Cette approche permet de détecter les régressions avant qu’elles n’affectent vos campagnes.

Limites de CreepJS et pourquoi vous ne devez pas vous y fier uniquement

CreepJS est puissant mais n’est pas identique aux systèmes anti-bot commerciaux. Les vraies plateformes combinent le fingerprinting avec :

L’historique de connexion et les données de paiement

La modélisation comportementale sur plusieurs sessions

La corrélation inter-appareils

La détection de scripts Python et des abus d’API

Certaines détections de CreepJS peuvent être plus strictes que les environnements de production. D’autres contrôles réels — analyse comportementale propriétaire, scoring de l’historique de compte — ne sont pas visibles dans son interface.

CreepJS est un indicateur précieux grâce à ses capacités de sondage étendues, mais ce n’est pas l’unique arbitre de la sécurité d’un compte. Des outils comme Whoer.net pour vérifier l’anonymat aident à révéler les fuites IP, DNS et WebRTC que CreepJS ne couvre pas. Chez Undetectable.io, nous nous concentrons sur le succès opérationnel global sur les plateformes, et pas seulement sur la réussite d’une seule page de test.

Utiliser Undetectable.io pour garder une longueur d’avance sur la détection de type CreepJS

CreepJS expose les faiblesses des empreintes que les vrais systèmes anti-bot exploitent également, c’est pourquoi certaines équipes s’appuient aussi sur des services de cloaking spécialisés pour la protection des campagnes :

Les flags navigator et les marqueurs d’automatisation

Les écarts de rendu WebGL/Canvas

Les signaux audio inhabituels et les configurations d’écran atypiques

Les anomalies d’énumération des polices et les schémas de résistance à la confidentialité souvent associés aux navigateurs durcis

Undetectable.io traite ces points grâce à :

Des modèles de profils cohérents correspondant à de vraies configurations d’appareils

correspondant à de vraies configurations d’appareils Des profils locaux illimités pour la diversité des empreintes

pour la diversité des empreintes Une gestion des proxies par profil pour l’isolation IP

pour l’isolation IP Un robot de cookies pour construire des sessions de navigation réalistes

pour construire des sessions de navigation réalistes Une synchronisation d’équipe pour les workflows d’agence

Commencez avec nos abonnements gratuits et payants sur Undetectable.io pour expérimenter. Créez quelques profils, testez-les sur CreepJS et sur de vraies plateformes, puis déployez les configurations réussies à grande échelle dans vos campagnes.

Prêt à créer des profils qui passent la détection de type CreepJS ? Commencez gratuitement avec Undetectable.io et renforcez votre infrastructure multi-comptes avant de lancer votre prochaine campagne.