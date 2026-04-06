Comment créer un deuxième compte Instagram : un guide simple étape par étape

Gérer des identités distinctes sur Instagram est devenu une pratique courante en 2026. Que vous souhaitiez garder vos photos de famille à l’écart de vos clients professionnels, gérer des pages de niche pour différents centres d’intérêt, ou traiter des projets clients sans les mélanger à votre fil personnel, un deuxième compte instagram résout proprement le problème.

Instagram prend officiellement en charge plusieurs comptes instagram, et tout le processus prend moins de cinq minutes sur mobile. Mais au-delà du simple fait de suivre le flux d’inscription, il existe de vraies considérations liées à la sécurité, à la stabilité à long terme et à l’évitement des signaux qui pourraient compliquer votre compte par la suite.

Ce guide vous explique comment créer des comptes supplémentaires sur mobile et sur ordinateur, comment passer efficacement de l’un à l’autre, et comment tout garder organisé. Nous verrons également ce qui se passe lorsque vous dépassez les outils natifs d’Instagram et avez besoin de quelque chose de plus robuste.

Pour les marketeurs et les agences qui gèrent de nombreux comptes instagram pour différents clients et marques, nous vous présenterons Undetectable.io—un navigateur antidetect qui crée des profils de navigateur isolés avec des empreintes uniques, ce qui permet de gérer plus sûrement des dizaines ou des centaines de comptes sans risque de liaison croisée.

Pouvez-vous avoir un deuxième compte Instagram en 2026 ?

Oui. Les politiques d’Instagram autorisent explicitement les utilisateurs à créer et à gérer plusieurs comptes. Cela est confirmé directement dans la documentation du Centre d’aide de Meta, et les conditions n’ont pas changé à l’approche de 2026.

Chaque compte instagram fonctionne de manière indépendante avec ses propres :

Abonnés et abonnements

Préférences du fil et de l’algorithme

Messages directs

Paramètres et configurations de sécurité

Une seule personne peut conserver un compte personnel privé en parallèle d’un compte instagram professionnel public ou d’un profil de créateur sans aucun problème de politique. Le Centre de comptes aide à relier les profils pour faciliter le changement de compte, mais cette liaison ne fusionne pas les données et n’élimine pas les considérations de sécurité—en particulier pour les utilisateurs qui gèrent de nombreux comptes.

Combien de comptes Instagram pouvez-vous avoir sur un seul appareil ?

L’application instagram native vous permet de rester connecté simultanément à un maximum de cinq comptes sur un seul téléphone ou une seule tablette. Cela s’applique aux appareils iOS et Android.

Il n’existe pas de limite globale stricte au nombre total de comptes instagram que vous pouvez posséder. La contrainte est pratique : l’application ne prend en charge que cinq comptes à la fois sur le même appareil.

Si vous devez accéder à plus de cinq comptes :

Déconnectez-vous d’un compte et connectez-vous à un autre

Utilisez différents appareils

Utilisez des sessions de navigateur distinctes sur ordinateur

Utilisez un navigateur antidetect comme Undetectable.io pour un accès basé sur le web

Le Centre de comptes de Meta relie également jusqu’à cinq profils pour une gestion simplifiée. Les agences et les utilisateurs avancés dépassent souvent rapidement cette limite, et c’est à ce moment-là que des solutions basées sur le navigateur deviennent nécessaires.

Voici la version rapide avant d’entrer dans les détails :

Ouvrez instagram sur votre téléphone Accédez à votre profil et appuyez sur le menu Appuyez sur ajouter un compte instagram Choisissez créer un nouveau compte (et non connexion) Terminez l’inscription avec nom d’utilisateur, e-mail et mot de passe Temps requis : Environ 3 à 7 minutes

Vous n’avez pas besoin de supprimer ou de vous déconnecter de votre compte actuel. Les sections suivantes expliquent pas à pas la création sur mobile et sur ordinateur.

Le mobile reste le moyen le plus rapide et le plus pratique de créer un deuxième profil instagram en 2026. Les étapes sont presque identiques sur iOS et Android, avec seulement de légères différences visuelles.

Vous pouvez utiliser soit un numéro de téléphone, soit une adresse e-mail pour la vérification, mais des e-mails distincts fonctionnent mieux pour une gestion à long terme—surtout si vous gérez différentes marques ou différents clients.

Une personne tient un smartphone affichant l’interface de l’application Instagram, qui montre des options pour gérer plusieurs comptes Instagram. L’écran met en évidence les fonctionnalités permettant de créer des comptes supplémentaires, de passer d’un profil à l’autre et d’accéder à la fois à des comptes personnels et professionnels.

Étape par étape : créer un deuxième compte Instagram dans l’application

Étape 1 : Ouvrez instagram (toute version du début de l’année 2026 prend en charge l’ensemble complet des fonctionnalités, y compris Reels et Stories).

Étape 2 : Appuyez sur votre photo de profil en bas à droite pour ouvrir votre profil actuel.

Étape 3 : Appuyez sur votre nom d’utilisateur en haut de l’écran. Un menu apparaît avec vos comptes ajoutés et une option pour en ajouter un autre.

Étape 4 : Sélectionnez « Ajouter un compte », puis appuyez sur continuer vers « Créer un nouveau compte » dans la fenêtre contextuelle. Ne choisissez pas « Se connecter à un compte existant ».

Étape 5 : Saisissez votre nouveau nom d’utilisateur. Bonnes pratiques :

Rendez-le identifiable comme une marque et facile à épeler

Évitez les problèmes de marque déposée

Vérifiez la disponibilité (Instagram suggère des alternatives s’il est déjà pris)

Étape 6 : Instagram demande si vous souhaitez connecter le nouveau compte à votre Centre de comptes ou vous inscrire avec un mot de passe distinct. Utiliser une connexion distincte offre une meilleure isolation aux agences qui gèrent les profils clients.

Étape 7 : Ajoutez votre propre adresse e-mail—utilisez une adresse unique qui n’est pas partagée avec d’autres comptes. Les alias Gmail (comme user+ig2@gmail.com) peuvent rediriger les messages vers une seule boîte de réception, mais ils ne doivent pas être considérés comme une identité séparée garantie dans le système d’Instagram.

Étape 8 : Confirmez le code de vérification envoyé par SMS ou e-mail. Définissez un mot de passe fort et stockez-le dans un gestionnaire de mots de passe.

Étape 9 : Ajoutez immédiatement votre photo de profil, votre nom et votre bio. Incluez un appel à l’action ou une phrase de branding pertinente pour l’objectif de ce compte.

Étape 10 : Ignorez les suggestions « trouver des contacts » si ce compte est destiné uniquement à un usage professionnel ou pseudonyme. La synchronisation des contacts peut créer des connexions non souhaitées entre vos comptes.

Conseils de sécurité pour votre nouveau compte mobile

Le vol de compte et le phishing restent des menaces importantes en 2026. Voici comment protéger votre nouveau profil instagram :

Activez immédiatement l’authentification à deux facteurs. Les comptes avec authentification à deux facteurs activée sont nettement moins susceptibles d’être compromis, selon les recommandations en cybersécurité.

Utilisez des applications d’authentification plutôt que les SMS. Google Authenticator, Authy ou l’authentificateur intégré de 1Password sont plus sûrs que les codes SMS en raison des vulnérabilités liées au SIM-swapping.

Stockez les codes de sauvegarde en lieu sûr. Gardez-les dans votre gestionnaire de mots de passe, pas dans une application de notes.

Ne réutilisez pas les mots de passe. Chaque compte instagram doit avoir un mot de passe unique et fort (20+ caractères avec symboles).

Vérifiez régulièrement l’activité de connexion. Si vous gérez plusieurs comptes clients sur un seul appareil, vérifiez les paramètres de sécurité d’Instagram pour auditer les sessions actives et révoquer les connexions suspectes.

L’utilisation sur ordinateur via instagram.com prend en charge de nombreuses tâches essentielles, tandis qu’Instagram Live sur ordinateur passe par Live Producer avec un logiciel de streaming plutôt que par un simple flux web intégré. Cela en fait une solution pratique pour les gestionnaires de réseaux sociaux travaillant sur ordinateur portable dans des agences, des activités e-commerce ou des équipes à distance.

Le processus diffère légèrement selon que vous êtes déjà connecté à un autre compte ou que vous partez de zéro.

Pour un travail fréquent sur plusieurs comptes, les outils d’isolation de navigateur comme Undetectable.io et les stratégies spécialisées de multi-compte Instagram pour éviter les blocages rendent les flux de travail sur ordinateur plus sûrs et plus évolutifs que le simple jonglage avec des fenêtres de navigation privée.

Étapes pour créer un deuxième compte Instagram via instagram.com

Étape 1 : Ouvrez un navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge ou Safari) et accédez à instagram.com.

Étape 2 : Si vous êtes connecté à un compte existant, soit :

Déconnectez-vous via le menu Plus

Ouvrez une fenêtre privée/incognito pour accéder au formulaire d’inscription propre

Étape 3 : Cliquez sur s’inscrire et saisissez :

E-mail ou numéro de téléphone unique

Nom complet (peut être un nom de marque pour les comptes professionnels)

Nom d’utilisateur

Mot de passe fort

Étape 4 : Chaque compte doit utiliser sa propre adresse e-mail ou son propre numéro de téléphone joignable. Les alias Gmail « + » peuvent aider à centraliser les messages, mais ils ne doivent pas être présentés comme des adresses distinctes officiellement garanties pour l’inscription à Instagram.

Étape 5 : Terminez la vérification par e-mail ou SMS. Une fois confirmée, vous avez immédiatement accès à votre nouveau profil.

Étape 6 : Personnalisez votre profil instagram :

Téléchargez un logo ou un portrait haute résolution

Rédigez une bio convaincante avec des mots-clés

Ajoutez une localisation si pertinent

Incluez un lien externe (site web, Linktree ou page produit)

Étape 7 : Après la création, reconnectez-vous à votre compte d’origine dans un autre onglet. Utilisez le Centre de comptes d’Instagram pour connecter les profils afin de basculer plus rapidement si vous le souhaitez.

Un ordinateur portable est posé sur un bureau, affichant une fenêtre de navigateur avec un écran de connexion à un compte Instagram. L’interface suggère des options pour gérer plusieurs comptes Instagram, permettant aux utilisateurs de créer et de basculer efficacement entre des comptes personnels et professionnels.

Utiliser un navigateur anti-détection (Undetectable.io) pour créer plusieurs comptes IG

Un navigateur anti-détection crée des profils de navigateur isolés qui apparaissent chacun comme un appareil totalement distinct. Chaque profil possède sa propre empreinte de navigateur, ses cookies, et peut utiliser un proxy dédié.

Undetectable.io est conçu spécifiquement pour les marketeurs, les spécialistes de l’arbitrage et les agences qui ont besoin de créer plusieurs comptes instagram en toute sécurité depuis un ordinateur sans risques de liaison croisée.

Flux de travail de base :

Téléchargez Undetectable.io pour Windows ou macOS (Windows 64 bits ou macOS 12+, Intel ou Apple Silicon) Créez un nouveau profil de navigateur et nommez-le d’après le compte (par exemple, « IG – @brand_us ») Associez un proxy dédié provenant d’un fournisseur fiable (résidentiel ou mobile recommandé) Ouvrez instagram.com dans ce profil et créez le compte ou connectez-vous à celui-ci

Chaque profil Undetectable.io se comporte comme un appareil distinct avec un user agent, une résolution d’écran, des polices, un fuseau horaire et d’autres paramètres d’empreinte uniques. Utilisez des outils comme les tests d’anonymat et d’empreinte BrowserLeaks pour comprendre ce que votre navigateur révèle. Cela empêche Instagram de relier vos différents comptes via l’identité de l’appareil.

Quand utiliser quelle approche :

Le navigateur natif convient très bien pour 1 à 2 comptes supplémentaires

Undetectable.io brille lorsqu’il s’agit de gérer 10, 20 ou 100+ profils

Créer le compte ne représente que la moitié du travail. Passer rapidement d’un compte à l’autre sans confusion évite des erreurs embarrassantes, comme publier du contenu client sur votre compte personnel.

Instagram permet un changement instantané sur mobile. Sur ordinateur, c’est plus limité, sauf si vous le combinez avec des outils comme Undetectable.io. Utiliser des avatars distincts et des conventions de nommage claires aide à éviter les erreurs de publication.

Passer d’un compte à l’autre dans l’application mobile Instagram

Une fois les deux comptes ajoutés, le changement prend quelques secondes sans déconnexion :

Appuyez sur votre photo de profil (coin inférieur droit) Appuyez sur votre nom d’utilisateur en haut de l’écran du profil Un menu affiche tous les comptes liés en bas Appuyez sur le compte souhaité pour basculer instantanément

Gestes de raccourci : Dans les versions récentes de l’application, un appui long sur la photo de profil dans la barre de navigation inférieure ou un double appui sur le nom d’utilisateur permet de basculer entre vos deux comptes les plus récents.

Remarque sur les notifications : Les notifications sont regroupées entre les comptes. Vérifiez régulièrement chaque profil pour éviter de manquer des DM ou des commentaires sur vos autres comptes.

Passer d’un compte à l’autre sur ordinateur

Sur instagram.com, le changement de compte est plus laborieux que sur mobile :

Utilisez « Changer de compte » dans le menu Plus

Il se peut que vous deviez ressaisir les mots de passe de temps en temps pour des raisons de sécurité

Une déconnexion puis reconnexion est parfois nécessaire

Pour une gestion à petite échelle : Créez des profils de navigateur distincts (profils Chrome ou conteneurs Firefox) pour chaque compte.

Pour un usage plus intensif : Undetectable.io vous permet d’attribuer à chaque compte instagram son propre profil de navigateur avec empreinte et proxy uniques. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de profils côte à côte, chacune restant connectée de façon persistante à différents comptes sans les tracas de réauthentification, similaire à ce que vous obtiendriez avec les meilleurs navigateurs antidetect alternatifs à GoLogin.

Bonnes pratiques lors de la création et de l’utilisation d’un deuxième compte Instagram

Une fois votre nouveau compte actif, le garder organisé, professionnel et sécurisé demande une attention continue.

Des schémas négligents—même mot de passe partout, spam copié-collé sur plusieurs comptes, connexions depuis des réseaux aléatoires—peuvent déclencher des contrôles de sécurité ou compromettre vos profils. Considérez chaque compte comme un projet distinct avec ses propres objectifs, son audience et son calendrier de contenu.

Utilisez des e-mails, noms d’utilisateur et options de récupération distincts

Élément Recommandation E-mail Adresse distincte par compte (par ex., marketing@brand.com pour le professionnel) Mot de passe Mot de passe unique de 20+ caractères stocké dans un gestionnaire de mots de passe Numéro de téléphone Évitez de le réutiliser sur de nombreux comptes (déclenche des vérifications supplémentaires) 2FA Activez-la sur chaque compte avec une application d’authentification

Conservez un document sécurisé avec les identifiants de connexion, l’e-mail, la méthode 2FA et les codes de sauvegarde pour chaque compte. Cela simplifie la récupération de compte et la transmission aux clients.

Gardez le contenu et le ton clairement séparés

Les comptes personnels et professionnels doivent avoir des bios, des avatars et des styles de publication différents afin que les abonnés reconnaissent immédiatement quel profil ils consultent.

Évitez de republier un contenu identique sans adaptation. Ajustez les légendes et les visuels pour qu’ils correspondent à chaque audience. Une page de niche sur le fitness et un compte personnel montrant des vacances en famille ont besoin de voix complètement différentes.

Des calendriers éditoriaux séparés—même de simples feuilles de calcul—évitent de publier accidentellement le mauvais contenu. Les équipes marketing utilisant Undetectable.io peuvent le combiner avec leur planificateur préféré ou leur plateforme SMM pour planifier des campagnes par compte en toute sécurité.

Donnez la priorité à la sécurité et à la stabilité à long terme

Activez l’authentification à deux facteurs sur chaque compte, pas seulement sur votre compte principal. Vérifiez régulièrement l’« Activité de connexion » dans les paramètres pour détecter les sessions suspectes.

Évitez le Wi-Fi public ou les VPN instables pour les connexions, surtout pour les comptes clients ou générateurs de revenus.

Les algorithmes d’Instagram analysent les schémas de comportement. Des vagues soudaines massives de follow/unfollow, des DM spammés, ou des connexions depuis plusieurs pays en une seule journée peuvent déclencher des checkpoints ou des blocages temporaires. Une mauvaise gestion multi-compte sur des appareils partagés peut augmenter le risque de contrôles de sécurité, de restrictions et de problèmes de compte.

Pour toute personne gérant plusieurs comptes clients, utiliser un navigateur anti-détection comme Undetectable.io avec des proxies par compte réduit considérablement le risque de liaison croisée. Utiliser des environnements de navigateur séparés peut aider à réduire les erreurs opérationnelles et à diminuer certaines formes de risque de liaison entre comptes, mais des affirmations chiffrées précises nécessitent des preuves.

Créer plus de deux comptes : quand vous avez besoin d’une configuration évolutive

Beaucoup de lecteurs commencent avec un compte instagram puis en ajoutent un deuxième. Mais les pages de niche, les projets clients et les comptes de test se multiplient rapidement. Très vite, vous gérez cinq, dix ou cinquante profils.

Alors que l’application native d’Instagram gère bien deux ou trois comptes, cela devient désordonné et risqué à grande échelle :

Notifications confuses sur de nombreux comptes

Publications sur le mauvais profil

Contrôles de sécurité répétés

Signaux au niveau de l’appareil lorsque les schémas paraissent suspects

La limite pratique de cinq comptes par application oblige à se connecter et se déconnecter en permanence. C’est là que des outils professionnels deviennent nécessaires.

L’image représente un espace de travail professionnel avec plusieurs écrans d’ordinateur, chacun affichant différentes fenêtres de navigateur, probablement utilisées pour gérer plusieurs comptes Instagram ou plateformes de réseaux sociaux. Cette configuration suggère une attention portée à la gestion efficace de tâches liées à différents comptes, telles que la planification de publications et le passage d’un profil à l’autre.

Pourquoi les marketeurs multi-comptes utilisent des navigateurs anti-détection

Les navigateurs anti-détection attribuent à chaque compte instagram son propre « appareil virtuel » avec une empreinte de navigateur unique—y compris le user agent, la taille d’écran, les polices installées, le fuseau horaire, les paramètres WebGL et le rendu canvas.

Cela aide les agences, les spécialistes de l’arbitrage et les gestionnaires de réseaux sociaux à éviter de relier des dizaines de comptes clients via une seule identité d’appareil. Le machine learning d’Instagram recherche ces schémas ; les casser est essentiel pour passer à l’échelle.

Undetectable.io propose une gamme de plans tarifaires pour différentes tailles d’équipe :

Profils locaux illimités sur les plans payants (limités uniquement par l’espace disque)

sur les plans payants (limités uniquement par l’espace disque) Stockage local afin que les données ne quittent jamais votre appareil

afin que les données ne quittent jamais votre appareil Synchronisation cloud pour la collaboration en équipe

pour la collaboration en équipe Association de proxy par profil pour une cohérence géographique

Flux de travail de base : gérer des comptes Instagram avec Undetectable.io

Étape 1 : Téléchargez et installez Undetectable.io sur Windows 64 bits ou macOS 12+ (Intel ou Apple Silicon pris en charge).

Étape 2 : Créez un nouveau profil de navigateur. Nommez-le d’après le compte instagram (par exemple, « IG – @brandname_us »).

Étape 3 : Associez un proxy dédié (résidentiel ou mobile recommandé pour les meilleurs scores de confiance). Chaque profil apparaît depuis une combinaison IP/localisation stable.

Étape 4 : Lancez le profil, ouvrez instagram.com, puis connectez-vous au compte concerné ou créez-le à l’intérieur de cette session de navigateur isolée.

Étape 5 : Enregistrez les cookies et réutilisez ce profil au quotidien. Instagram voit un « appareil » et une localisation cohérents pour ce compte, ce qui réduit les checkpoints et la suspicion.

Ce flux de travail élimine les reconnexions constantes, réduit la liaison entre comptes et facilite pour les équipes le partage uniquement des profils dont elles ont besoin sans exposer les identifiants des autres comptes.

FAQ : questions fréquentes sur la création d’un deuxième compte Instagram

Les gens peuvent-ils voir que j’ai deux comptes instagram ?

Les abonnés d’un compte ne voient pas automatiquement vos autres comptes. Ils restent séparés à moins que vous ne les liiez publiquement vous-même, que vous réutilisiez des détails de profil identifiables ou que vous laissiez se chevaucher des signaux tels que la synchronisation des contacts et les connexions inter-comptes.

Ai-je besoin d’un numéro de téléphone différent pour mon deuxième compte ?

Ce n’est pas strictement nécessaire lors de l’inscription—l’e-mail fonctionne très bien. Cependant, utiliser des numéros de téléphone distincts aide à la récupération de compte pour les comptes à forts enjeux et évite des vérifications supplémentaires lorsque vous gérez de nombreux comptes.

Puis-je fusionner mes deux comptes instagram ?

Instagram ne propose pas de fonctionnalité native de fusion. Pour consolider, vous devrez annoncer manuellement la transition et inviter les abonnés à rejoindre votre autre profil.

Est-il plus sûr de créer un deuxième compte instagram avec un e-mail ou un téléphone ?

L’e-mail est légèrement préférable au téléphone pour la sécurité en raison des risques de SIM-swapping. Combinez l’e-mail avec l’authentification à deux facteurs via une application d’authentification pour une meilleure protection.

Mon deuxième compte sera-t-il banni si je me connecte depuis le même appareil ?

Se connecter à deux comptes depuis le même appareil est complètement normal et attendu. Les problèmes apparaissent avec une activité agressive (abonnements massifs, DM spammés) ou la gestion de nombreux comptes non liés sur un seul appareil avec des empreintes identiques.

Ai-je besoin d’un compte Business ou Creator pour mon deuxième profil ?

Non, mais passer à un compte professionnel débloque des analyses, des boutons de contact et des capacités publicitaires—utiles pour les petites entreprises et les marques.

L’utilisation d’un navigateur anti-détection comme Undetectable.io est-elle légitime ?

Oui. Les professionnels utilisent ces outils pour une gestion organisée et plus sûre des comptes. Undetectable.io permet des sessions sûres illimitées par rapport aux limites natives, ce qui en fait une pratique standard pour les agences et les marketeurs gérant plusieurs comptes sur les réseaux sociaux.

Conclusion : créez correctement votre deuxième compte—et pensez à l’avenir

Créer un deuxième compte instagram est vraiment simple. La configuration mobile prend quelques minutes, le bureau est simple, et les deux méthodes sont officiellement prises en charge par les politiques d’Instagram.

Les pratiques les plus importantes : utiliser un e-mail unique, définir un mot de passe fort, activer l’authentification à deux facteurs, établir des différences de branding claires entre les comptes, et maintenir une activité cohérente et humaine. Ces fondamentaux protègent vos comptes sur le long terme.

Pour un compte supplémentaire, l’application instagram native gère tout ce dont vous avez besoin. Mais pour des opérations multi-comptes sérieuses—gestion de clients, test de différentes marques, mise à l’échelle d’une présence e-commerce—les bons outils font la différence entre des maux de tête constants et des opérations fluides.

Si vous gérez plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et souhaitez des profils de navigateur isolés, des sessions locales illimitées, des proxies par profil et des flux de travail multi-comptes plus sûrs, essayez Undetectable.io gratuitement et voyez comment les professionnels gardent leurs comptes organisés et protégés.