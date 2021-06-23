Le web scraping des marketplaces : prix, concurrents, tendances

Imaginez que vous jouiez au poker, mais que vous soyez le seul autorisé à regarder les cartes de vos adversaires. C'est exactement ainsi que le scraping / le parsing de données bouleverse le monde du commerce électronique. De jeu risqué basé sur des suppositions, il transforme la gestion des affaires en une stratégie basée sur les faits : ce que vendent les concurrents, à quel prix et ce que veulent réellement les acheteurs. Ce n'est plus simplement un outil pour les informaticiens - c'est une nouvelle règle essentielle pour survivre et prospérer sur le marché.

Le web scraping est une technique permettant d'extraire automatiquement des données d'un site web. Cette méthode est largement utilisée pour collecter des informations à grande échelle et peut être réalisée à l'aide d'outils spécifiques ou de scripts personnalisés.

Le web scraping (ou parsing) est le processus automatisé de collecte et d'extraction de données à partir de divers sites web. En termes simples, au lieu d'ouvrir manuellement les pages Web, de copier et coller du texte, par exemple dans un tableur Excel, une personne lance un parseur et une application spéciale (ou script) effectue ce travail pour lui.

Comment ça marche (de base) :

Un scraper envoie une requête au serveur du site (tout comme le fait votre navigateur lorsque vous ouvrez une page). Le serveur envoie une réponse - généralement le code HTML de la page (cette "structure" que le navigateur transforme en une belle image). Le scraper analyse ce code, trouve les données nécessaires (titres, prix, descriptions) selon des règles spécifiques (par exemple, recherche une classe CSS spécifique ou une balise HTML). Les données sont extraites et structurées dans un format pratique (tableau Excel, CSV, JSON ou base de données).

Analogie : Imaginez que vous deviez saisir dans un tableau les prix de 10000 produits provenant d'un catalogue en ligne, en les répartissant également par dizaines ou centaines de catégories. Le web scraping, c'est comme embaucher un robot super rapide et infatigable qui fera cela en quelques minutes au lieu de vos nombreuses heures de travail routinier.

Pourquoi les marketplaces sont-elles la "mine d'or" de données pour les entreprises ?

Les marketplaces (comme Amazon, AliExpress, Wildberries, Ozon) ne sont pas simplement des sites d'achat, aujourd'hui ils sont devenus des places de marché numériques du XXIe siècle. Ce sont les plus grands concentrateurs mondiaux de données commerciales réelles en quasi-temps réel. Les marketplaces vous offrent une énorme étude marketing constamment mise à jour qui reflète le comportement réel de millions d'acheteurs. Vous obtenez des données réelles, pas des prévisions : ce que les gens achètent, pourquoi et à quel prix en ce moment. Le scraping des prix et d'autres données à partir d'eux représente un accès direct à la compréhension de la demande, de l'offre et du comportement des consommateurs. La capacité de collecter et d'analyser automatiquement ces informations confère à l'entreprise un avantage concurrentiel concret : la rapidité de la prise de décision et des stratégies axées sur les faits plutôt que sur l'intuition.

Compréhension des concurrents : Il s'agit de votre "veille concurrentielle". Vous pouvez suivre en temps réel l'assortiment des concurrents, leur politique de prix (promotions, remises) et la façon dont ils présentent leurs fiches produits (leur stratégie SEO).

Tarification dynamique (Repricing) : Les marketplaces vous permettent de réagir instantanément au marché. Si un concurrent baisse ses prix, vous en serez informé et pourrez automatiquement ajuster le vôtre afin de ne pas perdre de ventes. Et inversement, si la demande augmente, vous pouvez rapidement augmenter vos marges.

Identification des tendances et des créneaux : Vous pouvez suivre les produits qui gagnent rapidement en popularité (les "produits qui explosent"). Cela vous permet d'entrer opportunément dans un créneau prometteur avant qu'il ne soit saturé.

Amélioration du produit et de la réputation : En examinant les avis sur vos produits et ceux des concurrents, vous obtenez un feedback direct du marché. Vous identifierez les points faibles des produits (par exemple, des problèmes de taille ou de défauts) et les forces des concurrents pour améliorer votre propre produit.

Validation des idées commerciales : Avant d'investir dans le développement ou l'achat d'un nouveau produit, vous pouvez vérifier s'il y a une demande sur le marché et dans quelle mesure les acheteurs sont satisfaits des produits similaires existants. C'est le moyen le plus rapide de réduire les risques lors du lancement de nouveautés.

Pour savoir quelles données peuvent être analysées à partir des places de marché, il faut prendre en considération les éléments suivants :

Informations sur les produits : prix, descriptions, avis clients, disponibilité, etc.

Données sur les vendeurs : évaluations, historique des ventes, réactivité, etc.

Tendances du marché : produits populaires, produits en baisse, saisons de vente, etc.

Performance des produits : taux de conversion, taux de rebond, volumes de vente, etc.

Comparaison des prix : prix des produits similaires ou identiques sur différentes plateformes.

Analyse des commentaires : les retours des clients peuvent fournir des indications sur les préférences des consommateurs.

Données géographiques : la répartition géographique des ventes peut aider à cibler des marchés spécifiques.

Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions stratégiques en matière de marketing, de tarification, de gestion des stocks, etc.

Le parsing permet d'extraire pratiquement toutes les données visibles par l'utilisateur sur la fiche produit. En premier lieu, il s'agit des informations de base sur le produit : nom, référence, marque, catégorie, description détaillée et caractéristiques techniques, incluant le poids et les dimensions. En parallèle de ce processus clé se trouve le parsing des prix - non seulement le prix actuel, mais aussi le montant de la réduction, ainsi que l'historique des changements de prix. Ces données sont complétées par des informations sur le vendeur : son nom, sa note globale et le nombre d'avis, ce qui aide à évaluer la fiabilité du vendeur.

Les avis et les classements revêtent une importance particulière pour l'analyse. On collecte non seulement une évaluation globale en étoiles, mais aussi les textes des avis, leurs dates de publication, ainsi que les réponses des vendeurs, offrant ainsi une vision approfondie de l'expérience client. Les informations sur la disponibilité des produits en stock et les délais de livraison sont tout aussi cruciales, influant directement sur la décision d'achat.

Pour les besoins marketing, les données SEO sont d'une importance cruciale : les titres (title), les méta-descriptions (description) et les mots-clés utilisés par les concurrents dans la structure de leurs pages. L'analyse de ces informations permet de comprendre leur stratégie d'acquisition de trafic organique et d'ajuster la vôtre. Ainsi, l'ensemble de données recueilli crée une image complète de la situation du marché pour prendre des décisions éclairées.

Méthodes de mise en œuvre de l'analyse des données

La collecte de données à partir de places de marché peut être réalisée de plusieurs manières, le choix dépendant du budget, des compétences techniques et de l'ampleur de la tâche. Le développement d'un parseur en Python offre une flexibilité et un contrôle maximaux : pour les sites simples et statiques, une combinaison des bibliothèques Requests pour le téléchargement des pages et BeautifulSoup pour leur analyse est idéale, tandis que pour les plateformes dynamiques complexes utilisant activement JavaScript, des outils tels que Selenium ou Playwright sont nécessaires pour simuler les actions d'un utilisateur réel dans le navigateur.

Pour les projets importants, la meilleure solution serait d'utiliser le framework Scrapy, qui propose des mécanismes intégrés pour le travail asynchrone, contourner les limitations et le traitement en pipeline des données.

Pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour le développement, il existe des plates-formes prêtes à l'emploi No-Code/Low-Code comme ParseHub ou Octoparse. Ces services permettent de configurer le parsage via une interface visuelle, en sélectionnant simplement avec la souris les données nécessaires sur la page, ce qui est idéal pour les tâches rapides et ponctuelles. Pour des objectifs spécialisés, tels que le parsage et la surveillance des prix, il existe des services prêts à l'emploi comme Competera ou Priceva, qui prennent en charge toute la partie technique en fournissant les données via des tableaux de bord pratiques.

Le mode hybride s'avère souvent le plus efficace en combinant différentes méthodes. Par exemple, il est possible d'utiliser l'API officielle du marché (comme Amazon SP-API) pour obtenir des données structurées sur les produits, et d'utiliser des parseurs légers en Python pour collecter des avis qui ne sont pas toujours accessibles via l'API. Cette approche permet de respecter les règles des plateformes, de minimiser les risques de blocage et d'utiliser l'outil le plus adapté à chaque tâche spécifique.

Lors de la collecte de données à grande échelle, l'un des principaux défis est de contourner les systèmes de protection contre les bots (anti-bot systems) et d'éviter le blocage de l'adresse IP. Pour ce faire, on utilise des navigateurs anti-détection - des outils qui permettent de créer et de gérer de nombreux "empreintes digitales numériques" uniques (browser fingerprints). Ils masquent les paramètres utilisés par les sites pour identifier l'utilisateur comme un bot ou pour associer plusieurs requêtes à une seule source.

Avantages de l'utilisation des navigateurs anti-détection pour le parsing de sites Web :

Camouflage en tant qu'utilisateur réel : les navigateurs anti-détection remplacent des paramètres tels que User-Agent, résolution d'écran, informations sur les polices de caractères, empreintes WebGL et Canvas, pour que chaque session apparaisse comme une requête provenant d'un utilisateur unique et réel, et non d'un script automatisé.

Gestion de plusieurs profils : ils permettent de gérer efficacement un grand nombre de profils, chacun ayant sa propre adresse IP (via un serveur proxy), son propre historique, ses cookies et une empreinte unique, ce qui réduit considérablement le risque de blocage total.

Simulation de comportements : combinés à des automates de navigation web (Selenium/Playwright), les navigateurs anti-détection permettent au script d'imiter de manière plus convaincante le comportement humain (délais aléatoires, déplacements de curseur, défilement naturel), contournant les vérifications anti-bot comportementales.

Résistance aux blocages : grâce à des empreintes numériques apparaissant naturelles (semblables à celles des humains), les navigateurs anti-détection offrent une grande résistance aux systèmes qui analysent les métadonnées du navigateur pour détecter les scrapers.

L'utilisation de navigateurs anti-détection, souvent combinée avec des serveurs proxy de haute qualité (rotationnels, résidentiels ou mobiles), est cruciale pour le scraping à grande échelle et à long terme des marketplaces et autres ressources web sécurisées.

Outils pour le web scraping

Outils de développement autonomes. Vous devrez écrire du code manuellement, mais la flexibilité et la puissance des outils obtenus permettront de relever presque tous les défis.

Python + Requests/BeautifulSoup: Bundle for beginners and simple tasks. Requests loads the HTML code of a page, while BeautifulSoup "parses" it and extracts data.

Selenium/Playwright/Puppeteer: Browser automation tools. Used when content is dynamically loaded via JavaScript. They emulate scrolling, clicks, and text input.

Browser automation tools. Used when content is dynamically loaded via JavaScript. They emulate scrolling, clicks, and text input. Scrapy: Powerful and fast framework for building complex parsers. Ideal for large-scale data collection from multiple pages.

Technologies de contournement de la protection et de préservation de l'anonymat et de la sécurité de votre parseur de travail.

Navigateurs anti-détection (par exemple, Undetectable): Fournissent une empreinte digitale unique du navigateur, permettant au script de ressembler à de nombreux utilisateurs réels différents.

Serveurs proxy: Rotation et utilisation de plusieurs adresses IP différentes pour répartir la charge et éviter le blocage.

Les plateformes prêtes à l'emploi (No-Code/Low-Code) sont utilisées lorsque la tâche n'est pas trop complexe ou lorsque le site à partir duquel les données doivent être récupérées a une structure standard.

Analyses de données universelles : ParseHub, Octoparse, Dexi.io. Ils vous permettent de configurer la collecte de données sans programmation, via un constructeur visuel.

Services spécialisés pour le commerce électronique : Competera, Priceva, DataFeedWatch. Ils offrent des solutions prêtes à l'emploi pour surveiller les prix, l'assortiment et les promotions des concurrents.

Principaux défis et comment les surmonter

La problématique la plus courante et critique lors du parsing des données à partir de marketplaces est le blocage par adresse IP. Les systèmes de protection des grandes plateformes repèrent facilement les bots grâce à une activité anormalement élevée en provenance d'une même adresse. Une solution efficace à ce problème est l'utilisation de serveurs proxy qui masquent l'adresse IP réelle du scraper. Pour contourner les systèmes anti-bot complexes, les proxies résidentiels (ISP) et mobiles sont les plus adaptés, car leurs adresses IP appartiennent à de véritables fournisseurs d'accès internet et opérateurs de télécommunications, rendant le trafic indiscernable des actions d'un utilisateur réel. Pour plus de fiabilité, la rotation des proxies est utilisée - un changement automatique d'adresse IP après chaque demande ou session, ce qui répartit la charge et cache encore davantage les traces de l'automatisation.

Un autre défi sérieux est de se protéger contre les robots, tels que CAPTCHA ou des appels JavaScript complexes, qui vérifient si le visiteur est humain. Pour les surmonter, des outils d'automatisation du navigateur, tels que Selenium ou Playwright, sont utilisés, qui peuvent émuler le comportement réel de l'utilisateur : le défilement de la page, le mouvement de la souris et des délais entre les actions. Si le CAPTCHA apparaît quand même, vous pouvez le transmettre pour résolution à des services spéciaux tels que Anti-Captcha ou 2Captcha, où des opérateurs reconnaissent manuellement le code, puis renvoient automatiquement la réponse au script.

Le troisième groupe de problèmes est lié aux changements fréquents de la structure du site - les développeurs mettent régulièrement à jour le design et la mise en page, ce qui perturbe le fonctionnement des analyseurs, configurés pour l'ancienne structure du site. Pour minimiser les retards, il est nécessaire de mettre régulièrement à jour la logique de fonctionnement de l'analyseur et d'utiliser des méthodes de recherche d'éléments sur la page plus flexibles et fiables. Au lieu d'utiliser des sélecteurs HTML classiques, dépendants de l'emplacement spécifique des éléments, il est recommandé d'utiliser des sélecteurs CSS et XPath, qui permettent de trouver des données en fonction d'attributs uniques (par exemple, data-product-id), moins sensibles aux modifications apportées lors de retouches cosmétiques de la mise en page.

Légalité et éthique du scraping des places de marché

Du point de vue juridique, le respect des règles établies par la plateforme elle-même est l'aspect clé de la légalité du scraping de données. Le fichier robots.txt sert d'indicateur des intentions du propriétaire du site, mais sa violation n'entraîne généralement pas de responsabilité juridique directe, contrairement à la violation des Conditions d'utilisation (Terms of Service). La violation des ToS, qui interdit explicitement la collecte automatisée de données, peut servir de base à une action en justice pour accès non autorisé (surtout dans des juridictions strictes comme les États-Unis), si la collecte de données est effectuée de manière à violer la loi sur la fraude informatique et les abus (Computer Fraud and Abuse Act, CFAA). Par conséquent, il est essentiel d'étudier attentivement ces règles avant de commencer toute collecte de données.

Le principe de confidentialité est tout aussi important du point de vue éthique et légal, interdisant la collecte des données personnelles des utilisateurs sans leur consentement explicite. Cette exigence est consacrée dans les réglementations internationales telles que le GDPR en Europe et le CCPA en Californie, et sa violation est passible de sanctions importantes. De plus, le scraping éthique implique une responsabilité technique : bien que les marketplaces soient généralement situées dans des centres de données assez puissants, il convient d'éviter les requêtes trop fréquentes vers les serveurs de la marketplace, en utilisant des retards entre les requêtes afin de ne pas créer une charge excessive, qui pourrait être interprétée comme une cyberattaque.

Conclusion

En conclusion, on peut affirmer avec assurance que le scraping et l'analyse des marketplaces ne sont plus simplement des outils, mais une nécessité stratégique pour construire une entreprise e-commerce prospère. Cela permet de passer de décisions intuitives à une approche précise basée sur les données, offrant aux entreprises un avantage concurrentiel réel grâce à une compréhension approfondie du marché, des prix et de l'assortiment.

Le choix d'une méthode d'implémentation spécifique, qu'il s'agisse de programmation indépendante (en utilisant Python, Scrapy) ou de services No-Code prêts à l'emploi, est une tâche stratégique qui dépend des ressources disponibles et des objectifs à atteindre. Pour un scraping de données à grande échelle et durable, l'utilisation de navigateurs anti-détection et de serveurs proxy devient critique. Ces technologies ajoutent le niveau d'anonymat et de sécurité requis, aidant à contourner les systèmes de protection complexes et à minimiser le risque de blocage des adresses IP.

Cependant, il est important de comprendre que la collecte de données en soi n'est que la première étape. La véritable valeur réside dans l'analyse ultérieure des informations obtenues et leur intégration appropriée dans les processus commerciaux tels que la tarification dynamique, la gestion des gammes de produits et les campagnes marketing.

Il est toujours essentiel de maintenir un équilibre entre l'efficacité et la légalité, en respectant strictement les normes juridiques et les standards éthiques, afin que l'exploitation des avantages ne conduise pas à des risques de réputation et juridiques.