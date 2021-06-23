Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 et Autres Améliorations

Nous avons publié Undetectable 2.39.0 — voici un résumé clair et concis des nouveautés et de la manière dont elles améliorent votre expérience.

Chromium 141

Les mises à jour régulières du noyau Chromium font partie de nos priorités absolues.

La mise à niveau vers Chromium 141 apporte plusieurs avantages :

Un “profil comportemental” plus naturel. Le nouveau moteur reflète mieux ce que les sites web perçoivent des utilisateurs réels — moins d’écarts dans les Web-API et un risque de détection réduit.

Compatibilité avec les nouveaux standards. Les interfaces complexes et les applications SPA fonctionnent désormais de manière plus fluide, sans plantages mystérieux.

Correctifs de sécurité et de performance. Plus le noyau est récent, plus la surface de détection est réduite, et moins vous rencontrerez de problèmes techniques.

Cookies Bot : Recherche par Pays

Une nouvelle option de recherche par pays a été ajoutée au générateur de sites populaires.

Vous pouvez désormais sélectionner facilement la zone GEO souhaitée et créer des listes de sites adaptées à votre région cible, de manière encore plus pratique.

API : Requête de Liste de Dossiers

Nous avons étendu l’API publique avec une nouvelle méthode permettant d’obtenir la liste des dossiers : /folderslist .

Une petite amélioration — mais qui simplifie grandement les intégrations :

Les tableaux de bord et scripts de service peuvent désormais extraire la structure des dossiers et l’afficher dans vos panneaux internes.

peuvent désormais extraire la structure des dossiers et l’afficher dans vos panneaux internes. Les outils d’automatisation disposent d’un moyen simple pour classer les profils dans les bonnes “catégories”, sans intervention manuelle.

Correctifs

Correction du bug “Chromium process crashed”, qui survenait lorsque le navigateur tentait d’accéder à la base de données alors qu’elle était déjà occupée.

Le démarrage des profils n’est désormais plus bloqué par des accès concurrents — ce qui signifie moins de plantages aléatoires et de sessions interrompues.

Améliorations

Démarrage des Profils Plus Rapide

Nous avons supprimé un processus auxiliaire qui liait auparavant les profils à l’application — tout fonctionne désormais directement.

Résultat : les profils se lancent beaucoup plus vite, et la chaîne de démarrage est plus courte et plus stable — moins d’étapes, moins de points de défaillance potentiels.

Vérification des Proxys et Gestion des Erreurs

Nous avons amélioré la vérification des proxys et la gestion des erreurs, qui pouvaient auparavant provoquer des blocages de profils ou des pertes de connexion.

Désormais, l’ensemble du flux est plus fluide et plus fiable.

Conclusion

Undetectable 2.39.0 est une mise à jour axée sur la vitesse, la stabilité et le contrôle.

Le nouveau noyau Chromium 141 rend le comportement des profils plus naturel, le Cookies Bot avec recherche par pays accélère le préchauffage, et la nouvelle requête API de liste de dossiers simplifie les intégrations.

Les profils démarrent plus rapidement et la gestion des proxys est plus stable.

Mettez à jour dès maintenant et profitez d’une expérience fluide — Undetectable s’occupe du reste.