ouveau noyau chromium et innovations intéressantes dans la mise à jour indétectable 2.15.0

Regard frais sur la sécurité et l'efficacité ! Noyau Chromium mis à jour vers la version 120 pour une fusion discrète avec la foule. Économisez de l'espace et du temps avec la désactivation du transfert IndexedDB lors de l'utilisation de profils dans le cloud. Et ce n'est pas tout : 5 fonctionnalités innovantes d'Undetectable, y compris la vérification de l'actualité des profils, une meilleure vérification de la connexion et la possibilité de désactiver WebRTC. Découvrez la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde de mot de passe lors de la création d'un compte Google ! De plus, des erreurs ont été corrigées pour une expérience parfaite. Mettez à jour dès aujourd'hui et restez en avance !

Mise à jour du noyau Chromium vers la version 120

De nos jours, lorsque la mise à jour de Chrome sur des millions d'appareils à travers le monde ne nécessite qu'un simple clic, vous pouvez attirer l'attention des systèmes anti-fraude en utilisant des versions obsolètes du moteur de navigation. En effectuant une mise à jour rapide de Chromium vers la version 120, nous veillons à ce que vous ne vous démarquiez pas de la foule.

Économie d'espace et augmentation de la vitesse : désactivation du transfert IndexedDB

Transférer IndexedDB lors de l'exportation du profil - cette fonctionnalité sera un véritable cadeau pour tous nos utilisateurs. Vous pouvez désormais choisir de transférer ou non IndexedDB lors de l'exportation du profil. Cela signifie que lorsque l'option de transfert IndexedDB est désactivée, les profils occuperont beaucoup moins d'espace lors de l'exportation vers un fichier ou dans le cloud, et se synchroniseront plus rapidement.

Qu'est-ce que le transfert IndexedDB ?

IndexedDB est une base de données intégrée au navigateur utilisée par les applications Web pour stocker des données côté client.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité ?

Lorsque le transfert IndexedDB est activé, les profils incluront les données IndexedDB lors de l'exportation vers un fichier ou dans le cloud. En revanche, lorsque l'option de transfert IndexedDB est désactivée, la taille du profil sera considérablement réduite car les données IndexedDB ne seront pas incluses.

Pourquoi est-ce important pour vous ?

Économie d'espace : En désactivant le transfert IndexedDB, vous réduisez la taille des profils, ce qui est particulièrement important si vous devez les stocker ou les transférer avec un espace limité.

Économie de temps et de trafic : Le transfert des données IndexedDB peut être une tâche gourmande en ressources, surtout avec de grandes quantités d'informations. En désactivant cette option, vous accélérez le processus d'exportation et de chargement des profils, ce qui vous permet de gagner du temps et du trafic Internet.

Comment activer/désactiver le transfert IndexedDB ?

Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du navigateur, de trouver l'option "Transférer IndexedDB lors de l'exportation du profil" et de choisir l'option qui vous convient en fonction de vos besoins.

5 nouvelles fonctionnalités uniques d'Undetectable

Examinons de plus près les fonctionnalités innovantes supplémentaires qui rendent Undetectable encore plus unique et efficace pour assurer votre sécurité en ligne et votre anonymat.

1. Vérification de l'actualité du profil lors du travail en équipe

Maintenant, lors du démarrage d'un profil dans la nouvelle version, le système vérifie automatiquement le noyau sur lequel ce profil a été lancé. Si l'un des membres de l'équipe n'a pas effectué la mise à jour vers la dernière version, le profil ne pourra pas être lancé sur son appareil.

2. Amélioration de l'ajout de bruit au Audio Fingerprint

Nous accordons une attention particulière à la protection de votre identification audio, et dans cette mise à jour, nous avons considérablement amélioré l'ajout de bruit au Audio Fingerprint. Votre profil audio sera désormais encore plus difficile à reconnaître.

3. Possibilité de désactiver complètement WebRTC : Un contrôle total sur votre confidentialité

La nouvelle version permet aux utilisateurs de désactiver complètement WebRTC. Cela vous permet de prendre des mesures plus renforcées pour protéger votre confidentialité en ligne. Quelles que soient vos exigences, vous avez désormais un contrôle total sur l'utilisation de WebRTC dans le navigateur anti-détection.

4. Vérificateur de proxy

Qu'est-il arrivé au vérificateur de proxy ? - Il vérifie toujours l'accès aux sites les plus populaires du réseau, mais le fait beaucoup plus rapidement !

5. Sauvegarde du mot de passe lors de la création d'un compte Google

Et aussi, à votre demande, nous avons ajouté la sauvegarde des données dans le gestionnaire de mots de passe standard lors de la création d'un compte Google.

Erreurs corrigées :