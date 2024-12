Undetectable 2.16 : Améliorations, Empreintes digitales et Gestion

Undetectable, votre navigateur anti-détection fiable, est heureux de présenter sa dernière mise à jour - la version 2.16. Dans cet article, nous examinerons les principales modifications et améliorations qui rendront votre expérience d'utilisation encore plus confortable et sécurisée.

Mise à jour du noyau Chromium vers la version 121

L'un des principaux changements de la nouvelle version est la mise à jour du noyau Chromium vers la version 121. Cela permet une meilleure "fusion avec la foule", un fonctionnement du navigateur plus stable et plus rapide, ainsi que la prise en charge des dernières évolutions technologiques.

Amélioration des empreintes digitales (configurations)

Cette mise à jour apporte de légères modifications pour améliorer les empreintes digitales (configurations). La substitution des polices dans les configurations récentes est désormais plus efficace. De plus, la version du système d'exploitation est désormais plus précisément détectée dans le magasin de configurations. À l'avenir, cette détection améliorée sera également ajoutée au programme.

Création d'un profil avec un UA inconnu

Lors de la création d'un profil avec un User Agent (UA) inconnu, les valeurs de Accept Language seront automatiquement remplies avec les valeurs par défaut, ce qui permet une utilisation plus efficace et pratique.

Délai d'attente dans l'ordre de démarrage des profils

Un délai d'attente a été introduit dans l'ordre de démarrage des profils. Si un profil ne démarre pas dans l'intervalle d'une minute, le système affichera une erreur et démarrera automatiquement le profil suivant dans la file d'attente, assurant un fonctionnement plus fluide.

Gestion pratique

Modification des proxys enregistrés dans les paramètres du profil : Vous pouvez désormais facilement modifier les proxys enregistrés directement depuis les paramètres du profil.

Recherche dans les comptes du profil en cours d'exécution : Une fonction de recherche a été ajoutée dans l'onglet "comptes" des paramètres du profil en cours d'exécution pour une gestion plus pratique.

Installation en masse de proxys via le gestionnaire de profils : Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs profils dans le gestionnaire de profils et leur attribuer plusieurs proxys qui seront installés séquentiellement.

Définition de la page de démarrage pour les nouveaux profils : Une fonctionnalité permettant de définir la page de démarrage pour les profils en cours de création a été ajoutée. Auparavant, cette possibilité n'existait qu'après la sauvegarde du profil.

Installation en masse de la page de démarrage et des options de démarrage via le gestionnaire de profils : Vous pouvez désormais installer en masse la page de démarrage et les options de démarrage via le gestionnaire de profils pour gagner du temps.

Erreurs corrigées