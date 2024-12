Mise à jour du navigateur Undetectable 2.3.0 : journal des modifications expliqué

L'objectif principal de cette mise à jour est d'améliorer l'expérience utilisateur d'Undetectable en rendant l'interface plus conviviale et intuitive. Nous espérons que ces changements vous seront utiles.

Amélioration de l'interface utilisateur

Interface améliorée

Nous avons apporté quelques modifications à l'écran d'accueil. Une nouvelle section "Group" a été ajoutée, vous permettant de visualiser les groupes de profils cloud disponibles. Lorsque vous sélectionnez un groupe spécifique, un filtre est activé sur l'écran principal, ce qui facilite la navigation entre les profils. Nous continuerons progressivement à transférer les fonctionnalités du panneau cloud vers le programme.

Informations sur la licence

Les informations sur le compte et la licence ont été déplacées de l'écran principal vers un onglet distinct "Account". Cet onglet vous fournira des informations sur votre abonnement, y compris le nombre de jours restants, votre plan, votre pseudonyme, votre identifiant et votre rôle, ainsi que des boutons pour accéder au panneau cloud et au compte de paiement.

Nouveau design pour les gestionnaires

Nous sommes heureux de vous annoncer que le design de nos gestionnaires de proxy, de profils de navigateur et d'extensions a été mis à jour.

Le nouveau design facilitera la gestion des serveurs proxy, des profils de navigateur et des extensions de navigateur. Le design est plus intuitif et convivial, ce qui facilite la navigation et la recherche d'informations pertinentes.

La barre de contrôle a été modifiée pour avoir une apparence universelle dans tous les gestionnaires, et les colonnes du tableau sont maintenant figées.

Amélioration de l'interaction

Raccourcis clavier

Nous avons ajouté la gestion des raccourcis clavier pour rendre l'utilisation des profils depuis la fenêtre principale encore plus efficace.

Vous pouvez maintenant sélectionner un profil à l'aide des flèches haut et bas, ouvrir et fermer les informations du profil à l'aide des flèches gauche et droite, lancer un profil en appuyant sur la touche Entrée et supprimer un profil en appuyant sur la touche Supprimer.

Cette nouvelle fonctionnalité sera particulièrement utile pour les utilisateurs qui apprécient leur temps et qui ont besoin de passer rapidement entre plusieurs profils. Dans l'ensemble, ces raccourcis clavier rendront votre utilisation d'Undetectable plus efficace et pratique. Nous espérons que vous les apprécierez et les trouverez utiles.

Gestion des proxies

Nous sommes heureux d'annoncer l'intégration du service ipidea.net dans le gestionnaire de proxy. Cette intégration vous permet de choisir la géolocalisation, le protocole requis et de créer de nouveaux proxies en quelques clics, sans quitter Undetectable pour visiter le site du fournisseur.

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous inscrire sur le site du partenaire et recharger votre solde. À l'avenir, nous prévoyons d'ajouter plus de proxies à cet onglet.

Nous avons également apporté des améliorations à la fonction de vérification des proxies. Elle vérifie désormais l'accès aux services Google, Facebook et Yandex, ce qui vous donne plus d'informations sur les proxies que vous utilisez et garantit leur bon fonctionnement.

Prise de notes en temps réel

Une nouvelle fonctionnalité vous permet de prendre des notes pendant que vous travaillez avec un profil. Cela vous permet de sauvegarder des informations importantes liées à votre session de navigation, telles que les identifiants de connexion, les URL des sites web ou toute autre information que vous souhaitez mémoriser.

Importation et exportation de comptes dans les profils Chromium

Cette fonctionnalité, qui était auparavant disponible uniquement sur WebEngine, vous permet désormais de transférer facilement des comptes d'un fichier vers des profils de navigateur basés sur le moteur Chromium, et vice versa.

Améliorations techniques

Nouvelles commandes pour l'API

Les nouvelles commandes vous permettent de gérer les profils de navigateur et de mettre à jour leurs paramètres de manière programmatique. Cela peut être utile si vous souhaitez automatiser certaines tâches ou si vous avez besoin de mettre à jour plusieurs profils simultanément.

Vous pouvez maintenant utiliser des requêtes API pour mettre à jour les données de vos profils de navigateur, telles que les serveurs proxy, les notes ou le nom. Une autre nouvelle requête vous permet de supprimer complètement un profil.

Nous recommandons l'utilisation de ces commandes aux développeurs et aux utilisateurs expérimentés. Des instructions détaillées avec des exemples sont disponibles dans la documentation de l'API.

Optimisation

Amélioration des substitutions

Un autre aspect clé de cette mise à jour concerne les fonctionnalités de sécurité avancées qui offrent une protection accrue contre les menaces en ligne. Dans cette mise à jour, les substitutions des métadonnées WebGL et la substitution de la synthèse vocale ont été modifiées. Ces changements vous permettront de mieux masquer l'empreinte de votre navigateur et rendront le suivi par les sites web plus difficile.

Opérations de groupe avec les profils cloud

Dans cette mise à jour, nous avons optimisé les opérations de groupe telles que la création, la modification et la suppression en masse des profils de navigateur cloud. Nous avons amélioré les performances de cette fonctionnalité pour la rendre plus rapide et moins gourmande en ressources.

Corrections de bugs

Les bugs suivants ont été corrigés :

Un problème avec les extensions qui ne s'affichaient pas dans le profil en cours d'exécution.

Un problème avec les scripts qui ne fonctionnaient pas dans les favoris par défaut de Chromium.

Un problème avec la détection des navigateurs Opera et Edge pour les configurations Android.

Nous espérons que cette mise à jour vous sera utile et vous aidera dans votre travail. Comme toujours, n'hésitez pas à contacter notre support technique pour toute question. Pour recevoir rapidement des informations sur nos mises à jour, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Une mise à jour centrée sur des substitutions considérablement améliorées et une mise à jour de la version du moteur de navigateur sera bientôt disponible.