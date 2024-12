Mise à jour du navigateur Undetectable 2.4 : nouvelles fonctionnalités expliquées

Les substitutions de canvas, le hachage d'image WebGL, les rectangles client, la batterie et les points de contact maximum ont été déplacés vers le noyau du navigateur

La mise à jour d'Undetectable comprend des changements importants dans le noyau du navigateur, notamment l'ajout de Moving Canvas, WebGL Image Hash, Client Rects, GetBattery et MaxTouchPoints dans le noyau du navigateur. Cette méthodologie améliore considérablement les substitutions, rendant plus difficile la détection des actions de l'utilisateur sur Internet par les systèmes anti-fraude.

En intégrant ces méthodes de substitution d'empreintes de navigateur dans le noyau Chromium, Undetectable offre un niveau de confidentialité et de sécurité encore plus élevé par rapport aux navigateurs qui s'appuient uniquement sur JavaScript.

Mise à jour du noyau Chromium vers la version 110

Les systèmes anti-fraude évoluent et s'adaptent aux nouvelles menaces, ce qui oblige les navigateurs anti-détection à suivre les changements actuels et à se mettre régulièrement à jour. Dans cette course aux armements, l'utilisation d'anciennes versions de moteurs de navigateur suscite immédiatement des soupçons de la part des systèmes de protection, car dès qu'une nouvelle version de Chrome est publiée, elle est presque instantanément mise à jour chez des milliards d'utilisateurs dans le monde entier.

En mettant à jour le moteur de navigateur, Undetectable maintient son efficacité en tant qu'outil de protection de la confidentialité sur Internet. En conclusion, il convient de noter que l'utilisation d'un navigateur obsolète pour se protéger de la détection est un risque à éviter. La mise à jour régulière du noyau est essentielle pour maintenir l'efficacité.

Fin de la prise en charge du navigateur Undetectable sur Windows 7/8/8.1

La mise à jour vers la version 110 du noyau nous oblige à cesser de prendre en charge le logiciel sur les anciennes versions de Windows. Pour continuer à utiliser Undetectable, veuillez mettre à jour votre système d'exploitation vers une version plus récente.

Ajout de la fonction de mise à jour de la version du navigateur dans le gestionnaire de profils

Que faire avec les profils de navigateur sur les anciennes versions ? L'une des principales caractéristiques de cette mise à jour est la possibilité de mettre à jour les versions des navigateurs via le gestionnaire de profils. Vous pouvez désormais facilement mettre à jour la version du navigateur dans vos profils existants, ce qui entraînera une modification de l'agent utilisateur.

Ajout d'une case à cocher pour activer/désactiver la substitution des rectangles client dans les paramètres des empreintes système

La mise à jour du navigateur anti-détection comprend également une case à cocher pour activer ou désactiver la substitution des rectangles client dans les paramètres système lors de la création d'un nouveau profil. Pour information, les ClientRects fournissent des informations sur l'emplacement et la position d'un élément sur une page, et ils ont récemment été utilisés pour la détection.

Bien que la case à cocher offre un contrôle supplémentaire sur l'empreinte, son activation peut rendre l'empreinte trop unique, ce qui entraînera sa détection par les systèmes anti-fraude. Cela peut compromettre votre confidentialité et votre sécurité.

Nos développeurs insistent sur le fait que les paramètres par défaut sont optimaux pour la plupart des utilisateurs. Pour assurer un maximum de confidentialité et de sécurité, il est recommandé de laisser la substitution des rectangles client désactivée.

Importation intuitive des comptes dans le navigateur

Il vous suffit de faire glisser le fichier de profils dans le menu principal ! Grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer, la gestion des profils est plus rapide et plus facile.

Vérification forcée des profils cloud

Un bouton de vérification manuelle de la présence de nouveaux profils cloud a été ajouté à l'onglet "Compte". Cette amélioration mineure permet d'utiliser plus rapidement le navigateur Undetectable, sans attendre la synchronisation avec le cloud, qui se produit automatiquement toutes les 10 secondes.

Personnalisation des balises de profil

Simplifiez la navigation dans les profils en personnalisant les balises ! Une nouvelle section a été ajoutée dans les paramètres où vous pouvez modifier la couleur et personnaliser d'autres paramètres des balises.

Copier toutes les informations du profil

Un bouton a été ajouté pour copier toutes les informations du profil en une seule fois. Cela facilite la communication avec le support technique et aide à la rédaction de vos propres scripts via l'API.

L'API fonctionne avec les drapeaux Chromium

L'accès aux fonctionnalités expérimentales de Chromium, telles que "Envoyer des pages via un code QR", "Fonction de défilement fluide", "Bouton "Lecture/Pause" pour la musique et les vidéos", et bien d'autres, est désormais possible via l'API d'Undetectable. Consultez la documentation pour plus de détails !

Nous avons également corrigé des erreurs :

Correction d'un bug où les caractères cyrilliques dans le nom du proxy étaient remplacés par des points d'interrogation lors de l'exportation. Les données saisies lors de la création d'un nouveau profil ne sont plus réinitialisées lors du téléchargement d'un profil cloud. Correction d'un problème où les profils cloud étaient téléchargés à nouveau.

La fonction de désactivation du chargement des images dans les profils sur Chromium.

Prochaines mises à jour d'Undetectable

Nous allons également déplacer les polices, WebRTC et Geolocation dans le noyau du navigateur. De plus, le panneau cloud et le tableau de bord de paiement seront considérablement améliorés en termes d'interface.

Terminons par une idée simple. Allons plus loin, plus facilement et plus discrètement ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester informé des derniers événements dans le monde de l'arbitrage du trafic et de notre développement.