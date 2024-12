Le thème sombre et les nouvelles fonctionnalités se dévoilent dans la nouvelle mise à jour du navigateur Undetectable v2.8.0

La mise à jour du navigateur Undetectable 2.8.0 ravit les utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités et un thème sombre. Le mode nuit est très populaire car il crée une atmosphère agréable dans des conditions de faible luminosité, réduit la fatigue oculaire et la consommation d'énergie de l'appareil.

La mise à jour comprend également la création en masse de profils avec géolocalisation, la synchronisation des comptes Google, la connexion automatique et l'amélioration des substitutions pour la protection contre la détection. Les utilisateurs peuvent utiliser les nouvelles fonctionnalités via l'API locale. Plus de détails ci-dessous.

Thème sombre dans le navigateur Undetectable

La mise à jour apporte une fonctionnalité tant attendue à l'application - un thème sombre. Cette mise à jour importante vise à offrir une utilisation plus confortable et sécurisée du programme pour tous ses utilisateurs. Le thème sombre, ou mode nuit, est depuis longtemps l'une des options de conception d'interface les plus populaires et demandées, et maintenant les utilisateurs d'Undetectable pourront profiter de cette possibilité esthétiquement agréable. Le thème sombre crée non seulement une atmosphère agréable lors de l'utilisation dans des conditions de faible luminosité, mais peut également aider à réduire la fatigue oculaire et la consommation d'énergie de l'appareil, ce qui est particulièrement important pour de longues périodes d'utilisation du programme.

Pour activer le thème sombre, accédez à "Paramètres", à l'onglet "Général", dans la section "Application", trouvez la liste déroulante "Thème" qui permet d'activer la nouvelle apparence.

Petites améliorations techniques dans la version 2.8.0

Nouvelle fonctionnalité de création en masse de profils

Synchronisation du compte Google

Connexion automatique au programme

Vérification rapide du proxy à partir de la liste des profils

Dans le menu principal, des petites icônes ont été ajoutées à côté des drapeaux dans la liste des profils, permettant de vérifier rapidement les informations sur le proxy connecté.

Amélioration des substitutions

Nous ne pouvons pas ignorer l'amélioration des principales fonctionnalités du navigateur - la protection contre la détection. Cette mise à jour a amélioré les substitutions liées à la détection de la mémoire de l'appareil. De plus, les substitutions de certains en-têtes de requête du navigateur ont été modifiées.

Nouvelles fonctionnalités de l'API Undetectable

Deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l'API locale :

possibilité de définir des balises via les API /profile/create et /profile/update/

possibilité de définir la géolocalisation via les API /profile/create et /profile/update/

Pour plus de détails sur l'API, consultez le centre d'aide.

Corrections d'erreurs