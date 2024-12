Critique du service de proxy - NaProxy et guide d'installation étape par étape en Undetectable

Table des matières

Qu'est-ce que NaProxy ?

Pourquoi choisir NaProxy ?

Comment acheter des proxies sur NaProxy ?

Comment obtenir des proxies sur NaProxy ?

Comment configurer NaProxy sur Undetectable?

Comment configurer des procurations en utilisant "Undetectable Proxy Manager" ?

Conclusion

Introduction

Cet article présente les principales fonctionnalités et avantages de NaProxy en tant que leader mondial des services de proxy résidentiels, notamment 90 millions d'adresses IP couvrant plus de 200 pays, un temps de disponibilité de 99,99 %, et une sécurité élevée. Il explique également comment acheter et configurer NaProxy dans Undetectable, offrant un guide pour une utilisation efficace et sûre.

Qu'est-ce que NaProxy ?

NaProxy est un fournisseur mondial de premier plan de services de proxy résidentiels de haute qualité. Il propose plus de 90 millions d'adresses IP provenant des principaux fournisseurs de services Internet, couvrant plus de 200 pays et régions dans le monde entier. Cette infrastructure étendue permet aux utilisateurs de contourner facilement les restrictions géographiques et d'accéder à du contenu du monde entier.

Les services de NaProxy sont utilisés par plus de 3 000 clients dans le monde entier, y compris des entreprises qui dépendent de proxies pour diverses applications telles que la vérification des publicités, la surveillance du référencement, la surveillance des prix et la protection de la marque. Que ce soit pour des recherches de marché, de la collecte de données ou pour diffuser des vidéos géo-restreintes, NaProxy garantit une expérience de connexion fluide.

Pourquoi choisir NaProxy ?

En tant que principal fournisseur mondial d'IP résidentielles, NaProxy compte plus de 90 millions de nœuds proxy légitimes sur son réseau. Sa vitesse d'accès est exceptionnellement rapide !

Global Proxy Pool - Le vaste et largement distribué réseau de proxy de NaProxy couvre des pays et régions à travers le monde. Cela permet aux utilisateurs de changer leurs adresses IP, contourner les restrictions géographiques et accéder aux contenus et données mondiaux. Que ce soit pour la recherche de marché, le scraping de données ou le streaming de contenus multimédias géo-restreints, NaProxy offre une expérience de connexion fluide. Accès Facile aux Données Publiques - En utilisant le pool de proxy mondial de NaProxy, les utilisateurs peuvent collecter et analyser efficacement des données. Ses connexions stables et son taux de réussite élevé garantissent que les utilisateurs peuvent facilement accéder aux données publiques dont ils ont besoin, évitant les interruptions causées par des restrictions ou blocages d'IP. Les services de proxy de NaProxy sont particulièrement adaptés aux tâches nécessitant un haut degré d'anonymat et une collecte de données à grande échelle, telles que l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), la vérification des publicités, la surveillance des prix et la protection de la marque. Anonymat et Sécurité Élevés - NaProxy utilise des technologies de chiffrement avancées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs lors de la transmission, empêchant les fuites de données et l'accès non autorisé. Temps de Fonctionnement Élevé et Réponse Rapide - NaProxy garantit un temps de fonctionnement de 99,99% et un temps de réponse moyen de 0,6 seconde, offrant des connexions stables et rapides pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière d'accès efficace aux données.

Comment acheter des proxys sur NaProxy?

Parcourir les packages : Après vous être connecté à votre compte, examinez les packages de services proposés par NaProxy. NaProxy propose trois types de packages de proxy : Proxies Résidentiels Rotatifs, Proxies Résidentiels Illimités, et Proxies Résidentiels Statiques.

Sélectionnez un forfait : Choisissez le forfait de service proxy qui correspond le mieux à vos besoins commerciaux.

Proxies Résidentiels Rotatifs : Adaptés à un usage général et à la protection de la vie privée, ils gèrent efficacement les tâches de trafic régulières tout en offrant une bonne anonymat.

Proxy Résidentiels Illimités : Parfaits pour les tâches nécessitant des transferts de données élevés et un accès fréquent, particulièrement avantageux pour gérer des demandes de trafic intense.

Proxies Résidentiels Statiques : Parfait pour les tâches nécessitant des adresses IP stables à long terme, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité pour un accès prolongé.

Une fois que vous avez déterminé le type de proxy requis, vous pouvez sélectionner votre mode de paiement. Nous proposons diverses options de paiement, y compris le paiement en monnaie, le paiement par portefeuille numérique, le paiement local et d'autres méthodes de paiement.

Si vous rencontrez des questions ou avez des besoins spécifiques lors de l'utilisation, vous pouvez contacter votre spécialiste informatique dédié à tout moment. Ils fourniront un support 24h/24 et 7j/7 pour garantir que vos problèmes soient résolus rapidement.

Comment obtenir des proxies auprès de NaProxy?

Obtenir les informations sur le proxy : Après avoir acheté un forfait, cliquez sur votre adresse e-mail connectée en haut à droite, ce qui vous redirigera vers la page de votre compte. Ici, nous prendrons l'exemple des proxies résidentiels.

Cliquez sur "Authentification du compte" ci-dessous "Obtenir un proxy" pour voir les détails des proxies que vous avez achetés.

Créer un sous-compte : Cliquez sur "Créer" pour accéder à la page de création du sous-compte.

Remplissez le nom du sous-utilisateur et le mot de passe pour créer le sous-compte. Dans le champ "Type", saisissez le type de proxy :

Pour ajouter un sous-utilisateur de proxy résidentiel rotatif, sélectionnez Proxy résidentiel Rotatif.

Pour ajouter un sous-utilisateur de proxy résidentiel statique, sélectionnez Proxy résidentiel statique.

Pour ajouter un sous-utilisateur de proxy résidentiel illimité, sélectionnez Proxy Résidentiel Illimité.

Ensuite, définissez la limite d'utilisation des données (0 signifie aucune limite), et enfin cliquez sur "Confirmer" pour ajouter avec succès un sous-compte. Vous pourrez ensuite surveiller à tout moment l'utilisation des données du sous-compte.

Retournez à la page d'authentification du compte et sélectionnez le nouveau sous-utilisateur créé.

Sélectionnez le pays, l'État ou la ville, le port hôte, l'heure et la session (facultative) que vous souhaitez générer. Par exemple, choisissez les États-Unis, l'État de l'Alabama et la région des Amériques.

Après avoir fait votre sélection, cliquez sur "Générer le lien API" ci-dessous pour créer les identifiants du compte, puis cliquez sur "Copier le lien".

Comment configurer NaProxy dans Undetectable?

Étape 1 : Téléchargez le navigateur Undetectable

Cliquez ici pour sélectionner et télécharger le navigateur Undetectable adapté à votre système. Ensuite, veuillez procéder à l'inscription et à la connexion.

Étape 2 : Créer un nouveau profil

Après avoir réussi à vous connecter, cliquez sur "+ Nouveau Profil Utilisateur" pour créer un fichier proxy configuré.

Étape 3 : Configuration du système d'exploitation

Tout d'abord, entrez le nom du "Nouveau Profil Utilisateur". Ensuite, dans les paramètres, sélectionnez le système d'exploitation et le navigateur que vous souhaitez configurer, ainsi que la taille de l'écran, les coeurs CPU, la mémoire et la langue. Ici, nous utilisons l'exemple du système d'exploitation "Windows 11" et du navigateur "Chrome".

Étape 4 : Créer un nouveau proxy

Après l'avoir configuré, cliquez sur l'onglet "Principal" à gauche (avec l'icône en forme d'engrenage), puis cliquez sur "Nouveau Proxy" dans le menu déroulant des proxies.

Étape 5 : Configurer le Proxy

Entrez les informations dans la boîte de proxy au format [Hôte:Port:Nom d'utilisateur:Mot de passe].

Par exemple, les informations de proxy générées dans NaProxy sont :

serveur proxy : us.naproxy.net

Port : 1000

nom d'utilisateur : proxy-A12345678_zone-US_etat-alabama

mot de passe : 123456789

Le format ajusté sera :

us.naproxy.net:1000:proxy-A12345678:123456789

Copiez et collez-le dans la zone du proxy. Ensuite, cliquez sur l'icône "⇄" à côté des informations du proxy. Si vous avez saisi correctement, l'adresse IP et l'emplacement de votre serveur proxy seront affichés.

Étape 6 : Vérifier le Proxy, Configurer WebRTC

Une fois que tout est confirmé comme fonctionnant correctement, cliquez sur l'onglet "Avancé" à droite. Après être entré dans l'interface, sélectionnez "Auto" dans le menu déroulant à côté de "WebRTC". Une fois sélectionné, cliquez sur "Créer" ci-dessous pour terminer la configuration.

Étape 7 : Configuration de WebRTC

Une fois l'installation terminée, il vous suffit de cliquer sur l'icône "triangle" en dessous du proxy nouvellement créé sur la gauche pour ouvrir une fenêtre de navigateur et commencer à l'utiliser.

Comment configurer des proxies en utilisant "Undetectable Proxy Manager" ?

Étape 1 : Ouvrez le navigateur Undetectable

Ouvrez le navigateur Undetectable et connectez-vous. Ensuite, cliquez sur le bouton "Proxy" sur le côté gauche de la fenêtre.

Étape 2 : Configurer le Proxy

Dans la fenêtre "Gestionnaire de proxy" qui s'affiche, cliquez sur l'icône "+" en haut.

Étape 3 : Ajouter les informations de proxy

Dans la fenêtre, remplissez le nom du proxy et l'hôte, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe générés. Si vous les avez entrés correctement, l'adresse IP et l'emplacement de votre serveur proxy seront affichés.

Étape 4 : Vérifier le Proxy

Après avoir rempli les détails, cliquez sur le bouton "Vérifier" ci-dessous pour vérifier si le proxy fonctionne correctement. Si les informations sont correctement saisies, l'adresse IP et l'emplacement de votre serveur proxy s'afficheront.

Étape 5 : Sauvegarder le Proxy

Une fois confirmé, cliquez sur "Enregistrer le proxy" ci-dessous pour sauvegarder les détails nouvellement créés.

Conclusion

NaProxy - en tant que principal fournisseur mondial de services de proxy résidentiels, propose plus de 90 millions d'adresses IP de haute qualité couvrant plus de 200 pays et régions. Cela garantit une excellente anonymat et sécurité, gagnant la confiance de plus de 3 000 clients dans le monde entier. Cet article détaille les caractéristiques clés et les avantages de NaProxy, y compris son temps de disponibilité de 99,99% et sa capacité de réponse rapide. Il fournit également un guide complet sur l'achat et la configuration des proxies NaProxy. Avec NaProxy, les utilisateurs peuvent facilement mener des recherches de marché, collecter des données et accéder à du contenu géo-restreint, garantissant une expérience utilisateur efficace et sécurisée.