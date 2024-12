Comparação dos melhores navegadores anti-detecção em 2024

Introdução

Olá, pessoal! Muitos de nós já encontraram casos de bloqueios online. Estou na indústria de marketing de afiliados, o que significa que ter acesso a dados é crucial. Felizmente, até agora tenho conseguido resolver a maioria desses problemas com a ajuda de navegadores anti-detectores.

Por isso estou aqui hoje - para compartilhar o que sei com todos vocês. Se estiver procurando por um navegador anti-detecção, esta é a análise para você!

Vou fazer o meu melhor para lhe dizer tudo o que sei sobre os ADBs mais convenientes. Este artigo cobre todos os seguintes pontos:

Isso será valioso para qualquer pessoa para quem seja imperativo operar anonimamente ao processar toneladas de dados - desde especialistas em SMM e e-commerce até webmasters e programas de afiliados.

Existem diferentes formas de avaliar a eficácia de um ADB. Prefiro adotar uma abordagem abrangente que leve em consideração os principais parâmetros; é isso que abordaremos.

Estratégia para avaliação de 14 navegadores anti-detecção

Existem muitos navegadores anti-detectáveis decentes disponíveis, o que torna difícil escolher um específico. Para os propósitos desta análise, selecionei 14 serviços que atendem a todos os requisitos.

Aqui está uma lista de parâmetros que considero críticos:

Características . Parâmetros básicos como velocidade, bloqueio de anúncios, etc. Isso é frequentemente o fator determinante ao fazer uma escolha.

. Parâmetros básicos como velocidade, bloqueio de anúncios, etc. Isso é frequentemente o fator determinante ao fazer uma escolha. Preço e disponibilidade . Alguns ADBs oferecem versões de teste com recursos limitados ou opções de planos tarifários.

. Alguns ADBs oferecem versões de teste com recursos limitados ou opções de planos tarifários. Recursos de integração . No entanto, recursos básicos nem sempre são suficientes, mas você pode otimizar o processo integrando software complementar.

. No entanto, recursos básicos nem sempre são suficientes, mas você pode otimizar o processo integrando software complementar. Objetivos . Todos os ADBs são ótimos para mantê-lo anônimo online. Mas alguns são uma escolha melhor para fins de SMM, enquanto outros são melhores para marketing de afiliados, etc. Farei o meu melhor para classificá-los.

. Todos os ADBs são ótimos para mantê-lo anônimo online. Mas alguns são uma escolha melhor para fins de SMM, enquanto outros são melhores para marketing de afiliados, etc. Farei o meu melhor para classificá-los. Avaliações. Eu não usei pessoalmente todos os navegadores desta lista. Por isso, vou contar com as análises dos usuários para fornecer a avaliação mais imparcial.

Naturalmente, o conjunto de recursos dos navegadores anti-detect é bastante extenso. Mas estes são os critérios que considero úteis ao pesquisar sobre o assunto. Recomendo que escolha um ADB usando-os como guia.

Antes de avançarmos para discutir cada navegador anti-detecção separadamente, para facilitar as coisas, fiz uma tabela comparativa geral contendo as opções de plano tarifário mais baratas também. Também chamo a sua atenção para suas principais características e posicionamento.

Tabela comparativa com os principais parâmetros dos ADBs analisados

Nome Custo mensal mínimo e teste grátis Caraterísticas 1. Navegador Undetectable – permite gerir um número ilimitado de contas Custo mensal: a partir de $39

Teste grátis: disponível - Oferece configurações para contornar filtros e identificar bots.

- Garante um alto nível de anonimato para atividades online clandestinas. 2. GoLogin - um navegador anti-detecção multifuncional para marketing de afiliados e operações de contas múltiplas Custo mensal: a partir de $24

Teste grátis: disponível - Permite gerir uma variedade de perfis de navegador para toda uma equipe.

- Permite criar perfis de navegador com diferentes GEOs e outras configurações. 3. Incogniton - um ADB avançado para navegação segura e anônima na web Custo mensal: a partir de $21

Teste grátis: disponível - Especializa-se em anonimato e segurança online com recursos úteis na contornagem de bloqueios.

- Possui impressões digitais de navegador únicas e a capacidade de criar perfis individuais para qualquer tarefa. 4. Multilogin - a melhor solução anti-detecção para dimensionar o seu negócio Custo mensal: a partir de €75

Teste grátis: não disponível - Permite criar muitos perfis com histórico de navegador, cookies e endereços IP exclusivos. 5. АdsPower - o ADB ideal para fins de contas múltiplas Custo mensal: a partir de $5.4

Teste grátis: disponível - Garante acesso anônimo a recursos da web para fins de pesquisa de marketing e análise de concorrentes. 6. Dolphin Anty - um navegador anti-detecção para marketing de afiliados, adaptado para trabalho em equipe Custo mensal: a partir de $71

Teste grátis: disponível - Fornece ferramentas confiáveis para contornar CAPTCHA e mecanismos de segurança. 7. Octo Browser - um ADB universal para todos os fins Custo mensal: a partir de €21

Teste grátis: não disponível - Cria perfis de navegador personalizáveis para uma ampla gama de fins.

- Suporta a automação de ações para tarefas de raspagem na web. 8. Morelogin - o serviço mais seguro para fins de contas múltiplas em todas as redes sociais Custo mensal: a partir de $9

Teste grátis: disponível - Possui recursos especiais para trabalhar com redes sociais e serviços online.

- Capaz de gerir múltiplos perfis de navegador com características únicas. 9. Ultimate Orb - uma ferramenta ideal para atividades de SMM e marketing de afiliados que muda as regras do jogo Custo mensal: a partir de $3.3 (para 1 usuário por 30 dias)

Teste grátis: disponível - Especializa-se em garantir anonimato do usuário ao trabalhar com redes de anúncios e marketing de afiliados.

- Permite criar sessões de navegador com diferentes características. 10. Kameleo - uma plataforma excelente para gerir ativos digitais Custo mensal: a partir de €50

Teste grátis: não disponível - Permite emular navegadores e dispositivos para contornar medidas de proteção contra bots. 11. SmartProxy - usa proxies para fornecer acesso aos dados comerciais dos seus concorrentes em qualquer GEO Custo mensal: a partir de $8.5

Teste grátis: não disponível - Bem integrado com proxies para garantir anonimato e contornar medidas de bloqueio. 12. Ghost Browser - um navegador excelente para negócios online e sistemas educacionais Custo mensal: a partir de $21

Teste grátis: disponível - Cria várias sessões e agrupa-as por abas.

- Adequado para atividades online de contas múltiplas. 13. Lalicat - o melhor navegador para navegação web anônima e via Tor Custo mensal: a partir de $59

Teste grátis: disponível - Oferece soluções para o uso anônimo de recursos online e navegação privada na web.

- Oferece controle sobre parâmetros para evitar detecção e raspagem na web. 14. VMLogin - capaz de substituir vários PCs por perfis virtuais de negócios Custo mensal: a partir de $99

Teste grátis: disponível - Especializa-se em acesso anônimo a recursos online com ênfase na gestão de sessões.

- Permite criar sessões de navegador virtuais com características únicas.

Você provavelmente já tem seu olho fixo em uma opção específica ou em todas de uma só vez - estou aqui para te contar mais detalhes sobre elas.

1. Navegador Undetectable - permite gerenciar um número ilimitado de contas

Página inicial do Navegador Indetectável

Neste momento, o Navegador Indetectável é provavelmente o melhor navegador anti-detecção para marketing de afiliados. Ele permite que você crie um número ilimitado de contas em qualquer plataforma a partir de um único dispositivo e não se preocupe com a segurança dos dados. O navegador é mundialmente famoso e recentemente tem ganhado popularidade também na Rússia.

Painel de desktop do Navegador Indetectável

Principais capacidades

Múltiplos perfis. O navegador permite que você gerencie milhares de perfis a partir de um único dispositivo, com as redes sociais tratando cada conta como única.

O navegador permite que você gerencie milhares de perfis a partir de um único dispositivo, com as redes sociais tratando cada conta como única. Automatização e API. Ao utilizar ferramentas de automação como Puppeteer ou Playwright, o software permite que você processe atividades rotineiras de forma mais rápida.

Ao utilizar ferramentas de automação como Puppeteer ou Playwright, o software permite que você processe atividades rotineiras de forma mais rápida. Imitação de impressão digital. Impressões digitais locais são um conjunto de dados coletados de navegadores e dispositivos reais. Se você mexer nas configurações personalizáveis, todas as suas impressões digitais refletirão as alterações.

Capacidades do Navegador Indetectável do site oficial deles

Integração

O Navegador Invisível suporta quase todos os principais sistemas operacionais e navegadores, incluindo Windows, macOS e Linux. Além disso, é possível adicionar VPNs, ferramentas de espionagem e proxies para aumentar o desempenho em uma localização geográfica específica. Este navegador também possui uma API local que permite obter listas de perfis e gerenciá-los de forma micro.

Preços

O Navegador Indetectável oferece vários planos tarifários lucrativos. O mais simples é gratuito e não tem limite de tempo de uso. Ele não possui a maioria dos recursos, mas tem até 10 impressões digitais do navegador.

Também existem mais 3 planos tarifários - Básico por $49, Profissional por $99 e Personalizado por $199 por mês, com conjuntos variados de recursos e número de impressões digitais suportadas. Você também tem a opção de pagar antecipadamente por 3, 6 ou 12 meses e obter um desconto.

Vantagens e desvantagens

Prós:

Alto nível de confidencialidade: Uma das características principais do Navegador Invisível é a proteção que oferece contra golpes financeiros e ciberataques. O navegador também garante acesso seguro a sites que são indisponíveis em certas regiões. Os usuários podem optar por camuflar seu endereço IP e não apenas coletar os dados de que precisam, mas também proteger suas informações reais.

Aquecimento da conta: É bastante trabalhoso aquecer manualmente dezenas e centenas de contas que você cria, especialmente se estiver tentando evitá-las de serem percebidas como spam. Justamente por isso, o Navegador Indetectável possui um bot separado que aquece as contas nos primeiros 3-5 dias.

Economizar recursos: O Navegador Indetectável possui recursos para economia de memória e limpeza regular de cookies ao usar uma VPN, o que reduz significativamente a carga do dispositivo. Isso é especialmente conveniente ao trabalhar com verticais de alto consumo de energia, como finanças ou criptomoedas.

Interface amigável: O Navegador é fácil de usar e simples e intuitivo quando se trata de navegação. Todos os dados armazenados são convenientemente distribuídos em diferentes abas. Isso é o que torna o Navegador Indetectável a opção perfeita para iniciantes que desejam lançar suas primeiras campanhas publicitárias.

Contras:

Sem preenchimento automático: O preenchimento automático não está disponível para muitos formulários, o que pode ser uma verdadeira dor de cabeça se estiver a lidar com várias contas. Ainda assim, se estiver disposto a mexer nas configurações da API e escrever alguns scripts, pode resolver este problema.

O preenchimento automático não está disponível para muitos formulários, o que pode ser uma verdadeira dor de cabeça se estiver a lidar com várias contas. Ainda assim, se estiver disposto a mexer nas configurações da API e escrever alguns scripts, pode resolver este problema. Sem versão para dispositivos móveis: Até este momento, o Navegador Indetectável ainda não possui um layout móvel. No entanto, pode usar a versão para desktop para imitar contas de usuários móveis, se necessário.

Classificação e avaliações

Nos últimos anos, o Navegador Invisível tem recebido principalmente avaliações positivas dos usuários, com uma incrível classificação de 5/5. Os usuários consistentemente elogiam seus recursos bem pensados e a interface conveniente e amigável, além da facilidade de gerenciar várias contas. Embora algumas pessoas critiquem o fato de que certas configurações precisam ser adquiridas separadamente. Isso pode ser um investimento caro, mas realmente depende de suas necessidades pessoais.

Análise sobre o Navegador Indetectável do site oficial

Análise sobre o navegador Indetectável do site oficial

Análise em vídeo

O Navegador Indetectável é um dos ADBs mais amigáveis e populares que torna a navegação online consideravelmente mais fácil e minimiza suas pegadas digitais. Uma análise de usuário passo a passo neste vídeo destaca suas principais vantagens e também enfatiza o quão eficaz e lucrativo ele é.

Como configurar corretamente um proxy no Navegador Invisível

Adequado para

O público-alvo do Navegador Indetectável é extenso, mas se adequa melhor a pessoas que trabalham com finanças ou sites bloqueados. Em particular, o navegador ajuda a otimizar atividades ao trabalhar com criptomoedas, jogos de azar e apostas. O Navegador Indetectável também é um favorito de profissionais de marketing afiliado, SMM, especialistas em E-commerce e dropshipping.

2. GoLogin - um ADB multifuncional para marketing de afiliados e utilização de várias contas

Captura de tela do GoLogin

O GoLogin está principalmente focado em trabalhar com contas de negócios profissionais e campanhas de marketing que exigem um alto grau de anonimato. Originalmente desenvolvido no Estado para se esconder do Tio Sam, o navegador rapidamente se tornou popular em países que enfrentam um problema semelhante.

Painel desktop do GoLogin

Principais habilidades

Parâmetros de impressão digital exclusivos: fornecem a capacidade de criar uma variedade de impressões digitais de navegador, com parâmetros personalizáveis incluindo versão do navegador, idioma, plugins e muito mais.

Uma infinidade de perfis: Os usuários podem criar, gerenciar e fazer upload de perfis para a nuvem. Cada um tem suas próprias configurações e parâmetros de dados anônimos.

Importação e exportação de sessões: O GoLogin permite importar e exportar sessões para facilitar a troca entre perfis e dispositivos. Isso significa que você pode operar dentro de um ecossistema fluido, o que é especialmente benéfico para equipes.

Recursos do GoLogin do seu site oficial

Integração

GoLogin pode ser facilmente integrado com vários programas e plataformas como Google, Facebook, Amazon, Instagram e LinkedIn, permitindo que você opere sem se preocupar em ser banido. Além disso, GoLogin também possui seu próprio navegador, Orbita, usado para acessar a rede dark-web Tor.

Preços

O GoLogin oferece várias opções e cada uma possui uma opção de teste gratuito. Os preços valem a pena se você for uma grande equipe profissional. Existem planos de preços que valem $24, $49, $99 que têm números diferentes de perfis disponíveis e lugares para membros da equipe. Há também um plano personalizado que começa em $159.

Vantagens e desvantagens

Vantagens:

Configurações altamente flexíveis: GoLogin possui uma extensa lista de configurações para criar perfis e cenários únicos. O ADB permite ocultar e gerenciar suas impressões digitais, ajustar facilmente todos os parâmetros que os sites veem. Os perfis que você cria não se sobrepõem, portanto os sites não os banirão.

GoLogin possui uma extensa lista de configurações para criar perfis e cenários únicos. O ADB permite ocultar e gerenciar suas impressões digitais, ajustar facilmente todos os parâmetros que os sites veem. Os perfis que você cria não se sobrepõem, portanto os sites não os banirão. Versão mobile: Com o GoLogin você não precisa se limitar a trabalhar no escritório, pois ele possui uma interface móvel separada. Basta baixar o aplicativo Android do GoLogin e editar seus perfis de qualquer lugar do mundo.

Contras:

Não é amigável para iniciantes: GoLogin possui muitos recursos. Os novatos precisarão de um tempo para compreendê-los todos e aprender a usar corretamente as configurações.

GoLogin possui muitos recursos. Os novatos precisarão de um tempo para compreendê-los todos e aprender a usar corretamente as configurações. Custo: Para alguns, esses planos tarifários podem parecer um pouco caros. E a única maneira de obter um desconto é pagar por 12 meses adiantado.

Classificação e avaliações

O navegador GoLogin é uma opção popular, sua classificação é de 4.8/5. Os usuários mencionam que ele facilita a realização de vendas e marketing online a partir de dezenas de contas. No entanto, algumas pessoas duvidam que o GoLogin garanta 100% de segurança dos dados. As pessoas também não gostam que o ADB seja incompatível com certos proxies.

Análise de vídeo

GoLogin garante a anonimato do usuário quando eles gerenciam vários perfis online, mesmo com o plano tarifário mais barato com o kit mínimo. Esta avaliação em vídeo aborda brevemente todas as opções de preço, o que pode facilitar a escolha a favor de uma delas.

Criando um novo perfil no GoLogin

Adequado para

O GoLogin é ideal para profissionais envolvidos em marketing de internet online, análise de dados e outras áreas onde o anonimato e a capacidade de trabalhar rapidamente com vários perfis ao mesmo tempo são essenciais.

3. Incogniton - um ADB avançado para navegação segura e anônima na web

Tela inicial do Incogniton

O Incogniton é um navegador anti-detecção poderoso usado em vários países que suporta muitos GEOs e proxies. Com a sua ajuda, você pode gerenciar eficazmente seus perfis de redes sociais ao alterar rapidamente a sua geolocalização. Este serviço é perfeito para uma série de tarefas - desde navegação anônima regular na web até operações de e-commerce globais.

Painel de desktop Incogniton

Principais funcionalidades

Sincronização de dados: O Incogniton permite que você salve extensos volumes de dados. Ele também pode sincronizá-los em vários dispositivos e plataformas.

O Incogniton permite que você salve extensos volumes de dados. Ele também pode sincronizá-los em vários dispositivos e plataformas. Geração de tráfego de alta qualidade: O Incogniton permite que você gerencie vários perfis únicos de navegador virtual que geram tráfego limpo.

O Incogniton permite que você gerencie vários perfis únicos de navegador virtual que geram tráfego limpo. Emulação de ação humana: O Incogniton possibilita a emulação de geração realista de texto para preencher rapidamente formulários em websites.

Capacidades do Incogniton do seu site oficial

Integração

O Incogniton pode ser integrado com muitas VPNs e antivírus, sem sacrificar a velocidade de desempenho e estabilidade. Além disso, não consome muita RAM. Além disso, o Incogniton funciona rapidamente e com segurança com muitas plataformas conhecidas de criptomoedas e NFTs, como a exchange OpenSea.

Preços

O navegador tem tanto uma versão de avaliação gratuita quanto versões pagas com um conjunto estendido de recursos. Ao pagar por qualquer plano com 6 meses de antecedência, você pode receber um desconto de 30%, nesse caso a opção mais barata custará $21 por mês, e a mais cara (mesmo sem o desconto) - $150.

Vantagens e desvantagens

Prós:

Escalabilidade rápida: Ao ter vários perfis Incógnito, você pode expandir a gama de serviços que oferece e redistribuir o tráfego gerado para outros segmentos de mercado.

Ao ter vários perfis Incógnito, você pode expandir a gama de serviços que oferece e redistribuir o tráfego gerado para outros segmentos de mercado. Parceria eficaz: Além do tráfego, você também pode reduzir a carga de trabalho criando contas para os membros da sua equipe com logins diferentes e atribuindo a eles funções e tarefas específicas.

Contras:

Não suporta todos os sistemas operacionais: Incogniton pode ser executado no Windows e Mac, enquanto usuários de Linux e outros sistemas operacionais focados em nichos podem enfrentar problemas.

Incogniton pode ser executado no Windows e Mac, enquanto usuários de Linux e outros sistemas operacionais focados em nichos podem enfrentar problemas. Configuração difícil: Alguns recursos do Incogniton precisam ser configurados manualmente, o que pode ser problemático. No entanto, é por isso que o site tem um guia separado.

Classificação e comentários

De forma estranha, os usuários online parecem não conseguir encontrar um terreno comum no que pensam do Incogniton. Por exemplo, o Sitejabber.com classifica este ADB como 5/5 e elogia a sua rapidez de desempenho e estabilidade, mesmo ao usar muitos proxies e contas FB.

Ao mesmo tempo, se você acessar o Trustpilot, encontrará pessoas reclamando de problemas para cancelar assinaturas e fazer login, além de um suporte ao cliente ruim. Este portal dá ao Incogniton uma avaliação de 3.4/5, o que, juntamente com a pontuação anterior, nos deixa com uma média de 4,2/5.

Avaliação Incogniton do site Sitejabber Avaliação Incogniton do site Sitejabber

Revisão de vídeo

No geral, o Incogniton é um navegador anti-rastreamento bem projetado, renomado por sua confiabilidade e relativa facilidade de uso. Por exemplo, este vídeo ensina você a lançar rapidamente e facilmente vários perfis de mídia social, incluindo para Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram, etc.

Configurando um agente do usuário e navegação em um novo perfil do Incogniton

Adequado para

O Incogniton é perfeito para marketing de afiliados. Esta é uma excelente ferramenta para quem procura acessar recursos da web bloqueados. Também será uma ótima escolha para quem deseja expandir a lista dos serviços de marketing com os quais se envolvem e redistribuir o tráfego gerado para outros segmentos de mercado.

4. Multilogin - melhor aplicativo anti-detect para expandir o seu negócio

Tela inicial do Multilogin

Multilogin oferece contas totalmente personalizáveis, recursos de automação, gerenciamento de equipe e suporte 24/7 para ser capaz de crescer mesmo nas indústrias mais competitivas. Milhares de empresas já confiaram no sucesso de seus negócios à Multilogin. Esqueça as proibições e faça uso de perfis virtuais estáveis e impressões digitais reais.

Painel Multilogin desktop

Principais capacidades

Automação para aumentar sua competitividade. Como este navegador é adaptado às necessidades empresariais, ajuda os usuários a competirem com os gigantes do setor. Este ADB minimiza o trabalho braçal que você precisa fazer graças aos recursos de automação para criar contas, fazer vendas e muito mais.

Como este navegador é adaptado às necessidades empresariais, ajuda os usuários a competirem com os gigantes do setor. Este ADB minimiza o trabalho braçal que você precisa fazer graças aos recursos de automação para criar contas, fazer vendas e muito mais. Trabalho em equipe seguro. Ao usar o serviço Teamwork 2.0, você pode melhorar seu trabalho em equipe para garantir que interaja uns com os outros de forma rápida e eficiente, independentemente do tamanho da empresa ou da localização real de seus colegas.

Ao usar o serviço Teamwork 2.0, você pode melhorar seu trabalho em equipe para garantir que interaja uns com os outros de forma rápida e eficiente, independentemente do tamanho da empresa ou da localização real de seus colegas. Armazenamento de dados confiável. O Multilogin criptografa e armazena dados de forma segura na nuvem da AWS com baixa tolerância a falhas. Assim, você não precisará se preocupar com a segurança dos dados ou com a estabilidade operacional.

Capacidades de Multilogin do site oficial deles

Integração

Multilogin pode integrar-se com um grande número de SOs. Para uma melhor importação/exportação, permite utilizar cookies e também possibilita configurar modos WebRTC e parâmetros JSNavigator. Multilogin também pode otimizar o desempenho de qualquer campanha publicitária usando Multicores e emulando entrada de texto e fornecendo compatibilidade total com chips M1/M2.

Preços

Multilogin não possui versão de teste porque é projetado para uso a longo prazo desde o início. Possui 3 principais opções de plano - SOLO por € 891/ano ou € 99/mês, TEAM por € 1.791/ano ou € 199/mês e SCALE por € 3.591/ano ou € 399/mês. A diferença entre eles é principalmente a lista de recursos disponíveis para atividades em equipe. Por isso, comprar o Multilogin por um longo período é a opção mais lucrativa, especialmente para equipes.

Vantagens e desvantagens

Prós:

Navegadores infantis: O Multilogin possui 2 navegadores infantis - Mimic (rodando no motor Chromium do Google) e Stealthfox (motor Firefox) - com recursos adicionais de gerenciamento de impressões digitais. Ao contrário dos navegadores originais, eles não transferem dados para o Google e são mais confiáveis do que as opções embutidas da Mozilla.

O Multilogin possui 2 navegadores infantis - Mimic (rodando no motor Chromium do Google) e Stealthfox (motor Firefox) - com recursos adicionais de gerenciamento de impressões digitais. Ao contrário dos navegadores originais, eles não transferem dados para o Google e são mais confiáveis do que as opções embutidas da Mozilla. Cobertura total: O Multilogin permite que você expanda seu alcance e aumente as vendas em várias plataformas e campanhas de anúncios simultaneamente, enquanto também analisa as estratégias de seus concorrentes e automatiza tarefas em várias plataformas ao mesmo tempo. Tudo isso ajudará você a economizar muito tempo e dinheiro.

Contras:

Política de preços: O Multilogin, ao contrário de muitos ADBs, cobra em EUR em vez de dólares. Isso por si só faz dele um dos navegadores mais caros do seu tipo.

O Multilogin, ao contrário de muitos ADBs, cobra em EUR em vez de dólares. Isso por si só faz dele um dos navegadores mais caros do seu tipo. Instabilidade: Os usuários ocasionalmente encontram suas contas bloqueadas ao se depararem com a necessidade de atualizar sua versão do Multilogin. Infelizmente, este ADB não possui uma funcionalidade de atualização automática.

Classificação e avaliações

Multilogin conta com avaliações de usuários muito altas 4.8/5. Suas vantagens incluem seu recurso de compartilhamento rápido de perfil e o fato de que os desenvolvedores constantemente encontram novas maneiras de melhorar o serviço e torná-lo mais fácil de usar.

Ainda assim, alguns usuários reclamam que ocasionalmente perdem perfis ao usar o recurso automático de múltiplos streamings, bem como cookies e senhas. Mas ninguém tem certeza se a culpa é do Multilogin ou não.

Análise de vídeo

Hoje, o Multilogin é um dos ADBs mais populares quando se trata de operações multi-conta. Ele oferece vários planos de preços com kits de ferramentas distintos. Por isso, você deve basear sua decisão ou a de sua equipe sobre qual obter em torno da experiência de outros usuários. Esta revisão inclui um teste do Multilogin e exemplos fáceis de seguir de como utilizar os recursos que ele oferece.

Configurando novas contas do Multilogin recém-criadas usando Mimic e Stealthfox

Adequado para

Seja para aumentar a sua abrangência e vendas, ou gerir milhares de contas de publicidade de marketing de afiliados, a Multilogin disponibiliza soluções para todas as áreas. Ela pode facilmente garantir a segurança das suas contas de apostas e bilhetes. Quanto aos utilizadores de criptomoedas, a Multilogin garante o seu anonimato, segurança dos dados e fundos.

5. AdsPower - o navegador anti-detect perfeito para fins de multi-contas

Tela inicial do AdsPower

AdsPower é um navegador anti-detect amigável ao usuário que oferece possibilidades únicas para interação contínua com plataformas de anúncios e ferramentas de marketing. Suas configurações de impressão digital especializadas permitem que você supervise de forma eficiente sistemas de controle extensos em vários domínios. AdsPower é amplamente reconhecido como uma ferramenta de gerenciamento multi-conta feita com expertise e é altamente estimado por seu toolkit robusto e eficiente.

Painel de desktop AdsPower

Principais capacidades

Automatização de tarefas diárias. O AdsPower permite automatizar facilmente tarefas rotineiras usando API local e o bot RPA universal.

O AdsPower permite automatizar facilmente tarefas rotineiras usando API local e o bot RPA universal. Trabalho em equipe. Os algoritmos do AdsPower melhorarão suas operações comerciais e garantirão que seu trabalho em equipe seja sem problemas e sem problemas. Os KPIs da equipe dispararão, mas não sua carga de trabalho.

Os algoritmos do AdsPower melhorarão suas operações comerciais e garantirão que seu trabalho em equipe seja sem problemas e sem problemas. Os KPIs da equipe dispararão, mas não sua carga de trabalho. Proteção de dados. Todos os dados (tanto em trânsito quanto em armazenamento) são protegidos de forma confiável, garantindo total confidencialidade. Cada membro da equipe terá acesso à sua parte das informações.

Recursos do AdsPower do seu site oficial

Integração

O AdsPower integra-se perfeitamente com ferramentas de análise web amplamente utilizadas, como o Google Analytics e plataformas similares. Além disso, o AdsPower oferece duas opções de navegador filho, Sun Browser e Flower Browser, ambos baseados no Chromium e Firefox, respectivamente. Esses navegadores subsidiários não apenas melhoram sua velocidade, mas também reforçam a segurança de dados para uma experiência do usuário aprimorada em todos os aspectos.

Preços

O AdsPower possui um plano básico gratuito com um baixo número de usuários, mas um conjunto extenso de ferramentas. Existem vários planos mais caros, com o preço específico sendo determinado pelo número de usuários principais e adicionais, perfis e recursos preferidos. O preço também varia com base em se você paga por 1 mês ou 12, sendo que a última opção lhe dá um desconto de 40%. Há também um plano personalizado. Uma assinatura anual para o plano mais caro custará à equipe $30 por mês.

Prós e contras

Prós:

Uma ampla escolha de ferramentas: O AdsPower torna a otimização de suas campanhas publicitárias incrivelmente fácil. Permite que você acompanhe e analise facilmente informações sobre seu tráfego, conversões, retorno sobre o investimento e outras métricas.

O AdsPower torna a otimização de suas campanhas publicitárias incrivelmente fácil. Permite que você acompanhe e analise facilmente informações sobre seu tráfego, conversões, retorno sobre o investimento e outras métricas. Suporte técnico: A equipe de desenvolvimento do AdsPower fornece excelente suporte ao usuário. Eles também regularmente lançam atualizações e melhorias com base no feedback do usuário.

Contras:

Sincronização: Sincronizar determinadas configurações para contas individuais e perfis dentro de uma equipe pode ocasionalmente representar desafios.

Sincronizar determinadas configurações para contas individuais e perfis dentro de uma equipe pode ocasionalmente representar desafios. Falta de classificação de itens: O Centro de Aplicativos do navegador pode ser um pouco difícil de entender e encontrar o recurso e/ou ícone necessário.

Classificação e avaliações

AdsPower recebe uma média de 4,7/5 pontos graças à sua confiabilidade e funcionalidade. Os usuários especialmente observam o excelente desempenho dos mini navegadores Sun e Flower.

Ainda assim, algumas pessoas acham que a interface atual do AdsPower poderia ser melhorada - parece chata e, às vezes, consome até 2 GB de RAM.

Análise de vídeo

O AdsPower é conhecido pelos seus algoritmos de anti-rastreamento únicos, o que o torna uma excelente ferramenta para profissionais de marketing. Este vídeo irá mostrar-lhe exatamente como fazer marketing no Facebook, TikTok e outras redes sociais mantendo-se 100% anônimo.

Os principais passos de criar vários perfis no AdsPower

Adequado para

AdsPower seria perfeito para profissionais de marketing, analistas de mercado e qualquer pessoa envolvida em atividades de negócios online. AdsPower também é a escolha comum entre agências e grupos de anúncios online. Pode ser de grande ajuda na promoção de suas marcas e campanhas publicitárias em um ambiente altamente competitivo.

6. Dolphin {anty} - um ADB feito sob medida para equipes de marketing de afiliados

Página inicial do Dolphin {Anty}

O Dolphin é um navegador anti-detecção avançado que oferece uma ampla gama de recursos de ponta adaptados às necessidades de SMM, marketing online e de afiliados. Seus algoritmos sofisticados e configurações personalizáveis permitem que você opere de forma transparente, mesmo ao gerenciar um grande número de contas. Como resultado, o Dolphin testemunhou um aumento de popularidade entre webmasters e profissionais de marketing, especialmente na Rússia, China e em todo o mundo de língua inglesa nos últimos anos.

Painel de mesa Dolphin {Anty}

Principais capacidades

Configurações de impressão digital flexíveis. O Dolphin oferece aos usuários a capacidade de emular várias configurações de navegador e dispositivo. Ele coleta impressões digitais de usuários e dispositivos reais e as disponibiliza ao criar novos perfis.

O Dolphin oferece aos usuários a capacidade de emular várias configurações de navegador e dispositivo. Ele coleta impressões digitais de usuários e dispositivos reais e as disponibiliza ao criar novos perfis. Gerenciamento de cookies e sessões. O Dolphin permite que você processe facilmente cookies e salve sessões, garantindo assim o acesso a perfis e configurações a qualquer momento. Isso permite a transferência perfeita entre diferentes perfis.

O Dolphin permite que você processe facilmente cookies e salve sessões, garantindo assim o acesso a perfis e configurações a qualquer momento. Isso permite a transferência perfeita entre diferentes perfis. Usabilidade. O navegador permite que você faça anotações convenientes e edite alguns parâmetros, incluindo proxies, sem acessar seu perfil. Você também pode usá-lo para marcar coisas em uma pasta e movê-las entre navegadores sem sair ou correr o risco de ser banido.

Dolphin {Anty} capacidades do seu site oficial

Integração

O Dolphin possui um software especial projetado especificamente para Facebook e TikTok. O Dolphin Cloud está no mercado há algum tempo. E o Dolphin TT ainda está em fase de testes beta, mas já está disponível para compra. Cada um possui planos de preços personalizáveis separados.

Preços

O Dolphin oferece um plano gratuito com uma gama bastante abrangente de recursos, juntamente com várias opções de assinatura pagas com base no número de perfis que deseja criar. Além disso, em todos os níveis de assinatura, você tem a opção de adicionar vários perfis ao custo de $10 cada. Além disso, qualquer pessoa que comprar uma assinatura de seis meses tem direito a um desconto de 20%. Isso significa que os preços do Dolphin variam de $70 a $240, dependendo do plano que você escolher e se você precisa de perfis adicionais.

Quanto ao Dolphin Cloud e Dolphin TT, ambos oferecem um teste gratuito de 3 dias. O plano Básico custa $29 e o Profissional custa $99. O Dolphin Cloud também permite que você pague extra por perfis adicionais.

Prós e contras

Vantagens:

Configurações flexíveis: O Dolphin fornece um conjunto completo de ferramentas para analisar e otimizar suas campanhas publicitárias. Este navegador ajuda você a acompanhar e analisar dados sobre tráfego, conversões, ROI e outros parâmetros cruciais.

O Dolphin fornece um conjunto completo de ferramentas para analisar e otimizar suas campanhas publicitárias. Este navegador ajuda você a acompanhar e analisar dados sobre tráfego, conversões, ROI e outros parâmetros cruciais. API da Web: O Dolphin permite que você use a API da Web em vez da local. Isso permite que você acesse recursos anti-detect e dados de qualquer ponto de acesso à rede, bem como de qualquer dispositivo com uma conexão com a Internet.

Contras:

Recursos limitados: Quando se trata de Dolphin Cloud e Dolphin TT, alguns usuários acham que a lista de funções oferecidas não justifica o preço.

Quando se trata de Dolphin Cloud e Dolphin TT, alguns usuários acham que a lista de funções oferecidas não justifica o preço. Pontas soltas: O Dolphin TT ainda está em desenvolvimento beta. Além disso, alguns recursos ainda estão sendo adicionados à versão principal do ADB também.

Classificação e avaliações

Em diferentes partes da Internet, o Dolphin recebe principalmente boas avaliações dos usuários devido ao seu foco em marketing de afiliados e mídias sociais; sua classificação no antidetect-browser.com é de 4,6/5 (ou 9,5/10 para ser exato).

As análises no site oficial da ADB destacam que é uma opção conveniente para usuários de Mac e elogiam a sua velocidade geralmente rápida, mesmo ao ter várias perfis abertos de uma vez. No entanto, ao trabalhar com o Dolphin Cloud, alguns usuários se queixaram de pequenos bugs e deficiências, mas esses problemas foram rapidamente corrigidos pela equipe de suporte.

Uma análise do site oficial do Dolphin

Uma análise do site oficial do Dolphin

Revisão de vídeo

O Dolphin {Anty} oferece uma ampla gama de opções para aqueles que valorizam sua anonimidade, especialmente quando se trata de marketing de afiliados e trabalhar com criptomoedas. Esta análise em vídeo feita por um usuário reflete perfeitamente a flexibilidade e conveniência que vêm do uso dos principais recursos ADBs.

Os principais passos e princípios para lançar novas contas de Dolphin {Anty}

Adequado para

O Dolphin é uma excelente escolha para pessoas que trabalham com redes sociais mainstream para fins de marketing de afiliados. Ele pode ajudá-lo a escalar rapidamente suas campanhas publicitárias e trocar constantemente criativos em várias contas de uma só vez. Especificamente, se você se concentra principalmente ou exclusivamente no Facebook ou TikTok, o produto Dolphin apropriado é para você.

7. Octo Browser - um único ADB para todos os fins

Tela inicial do navegador Octo

O Navegador Octo é um navegador web abrangente e repleto de recursos que permite que você navegue na web sem nenhuma restrição. Apesar das extensas funcionalidades que oferece, seus perfis não precisam ser configurados - eles podem ser criados com apenas um clique, permitindo que você comece imediatamente. Além disso, o Navegador Octo é renomado por seu suporte técnico rápido e especializado, sempre pronto para responder às suas dúvidas e até mesmo oferecer assistência remota quando necessário.

Painel de desktop do Navegador Octo

Principais recursos

Múltiplas contas. Cada perfil do Octo Browser possui uma impressão digital do navegador com seu próprio conjunto de parâmetros, o que permite gerenciar milhares de contas a partir de um único dispositivo.

Cada perfil do Octo Browser possui uma impressão digital do navegador com seu próprio conjunto de parâmetros, o que permite gerenciar milhares de contas a partir de um único dispositivo. Gerenciamento de impressões digitais. O gerenciamento de impressões digitais do Octo Browser é feito no motor de Chromium, o que permite proteger seu dispositivo de verificações adicionais para falsificação.

O gerenciamento de impressões digitais do Octo Browser é feito no motor de Chromium, o que permite proteger seu dispositivo de verificações adicionais para falsificação. Cookies. Cada perfil possui seus próprios cookies, que não parecem suspeitos para os sites que os verificam, pois os anteriores são importados nos formatos Json e Netscape.

Capacidades do Navegador Octo retiradas do seu site oficial

Integração

O Octo Browser é uma excelente opção multi-conta para qualquer serviço - Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. O Octo Browser também roda em Windows, Intel/Apple MacOS e Linux e suporta todos os proxies populares e confiáveis. Além disso, ele passa de forma rápida e eficiente por populares serviços de verificação como Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS e IP-API.

Preços

O Octo Browser não possui uma versão de teste gratuita, em vez disso, oferece vários planos tarifários, incluindo uma opção personalizada que pode ser adaptada para corresponder ao tamanho da sua equipe. Você também pode obter descontos com base na duração do plano que você adquire - 1, 3, 6 ou 12 meses. Quanto maior o período, maior o desconto. Basicamente, o Octo Browser pode custar entre $21 e $300+.

Prós e contras

Prós:

Farmar contas: Farmar contas é uma estratégia crucial de renda do marketing de afiliados. O Navegador Octo permite que você salte sobre as barreiras de registro e lida com a fase de aquecimento por conta própria imitando o comportamento de usuários reais e garantindo que os algoritmos mod não fiquem suspeitos.

Farmar contas é uma estratégia crucial de renda do marketing de afiliados. O Navegador Octo permite que você salte sobre as barreiras de registro e lida com a fase de aquecimento por conta própria imitando o comportamento de usuários reais e garantindo que os algoritmos mod não fiquem suspeitos. Aumentando a vida útil da conta: Para aumentar a vida útil das contas que você compra, o Navegador Octo permite que escolha uma impressão digital o mais semelhante possível àquela usada para criar as contas.

Para aumentar a vida útil das contas que você compra, o Navegador Octo permite que escolha uma impressão digital o mais semelhante possível àquela usada para criar as contas. Burlando restrições regionais: O Navegador Octo também permite que você contorne facilmente restrições regionais com a ajuda de proxies. Além disso, os usuários do Navegador Octo têm direito a um desconto ao comprar proxies parceiros.

Contras:

Redundância: O Octo Browser possui muitos recursos, mas nem todos irão precisar deles, tornando questionável o uso dos fundos e da RAM.

O Octo Browser possui muitos recursos, mas nem todos irão precisar deles, tornando questionável o uso dos fundos e da RAM. Software pago: O Octo Browser não tem uma versão de teste gratuita, o que pode afastar usuários com orçamento limitado ou aqueles que ainda não decidiram qual ADB desejam.

Classificação e avaliações

O Navegador Octo recebe críticas de nível médio, situando-se em 4.4/5. Por um lado, os usuários apreciam bastante o extenso conjunto de ferramentas oferecido por esse ADB e o fato de poderem ser adaptadas a todos os tipos de tarefas, verticais e campanhas de publicidade. Por outro lado, alguns usuários afirmam que o Navegador Octo funciona lentamente em seus dispositivos e ocasionalmente trava. Ele também pode carecer de alguns plugins e opções, como um para ler arquivos pdf.

Avaliação do Navegador Octo do site G2

Avaliação do Navegador Octo do site G2

Avaliação do Navegador Octo do site G2 Avaliação do Navegador Octo do site G2

Revisão de vídeo

O extenso e multifuncional conjunto de ferramentas do Navegador Octo pode ser utilizado em um número ilimitado de dispositivos, independentemente do plano de tarifas escolhido. Este produto não requer nenhuma configuração adicional e normalmente funciona rapidamente desde o primeiro momento. Esta análise ilustra claramente essas capacidades e os benefícios que o serviço oferece aos seus usuários.

Seleção e configuração de perfis para diferentes plataformas em tarefas no Navegador Octo

Adequado para

O Navegador Octo é adequado para usuários avançados como web designers, profissionais de marketing e pesquisadores que buscam um alto nível de anonimato e processos web automatizados. Este ADB fornece ferramentas poderosas para lidar com tarefas complicadas. No geral, o Navegador Octo é uma boa escolha para resolver uma infinidade de objetivos e trabalhar em diversos setores, uma vez que foi especialmente projetado para ser universalmente aplicável.

8. MoreLogin - o serviço mais seguro para atividades de várias contas em todas as redes sociais

Tela inicial do MoreLogin

O MoreLogin ADB é amplamente utilizado em diversos países, garantindo que seus usuários possam navegar na web com segurança e anonimato. Esta é uma opção perfeita para usuários regulares. No entanto, em geral, este ADB é projetado para usuários que desejam usar múltiplas contas em redes sociais, marketplaces online e outras plataformas.

Painel desktop MoreLogin

Principais capacidades

Alto desempenho: O MoreLogin opera em alta velocidade e praticamente não consome RAM, proporcionando uma experiência estável e confortável.

O MoreLogin opera em alta velocidade e praticamente não consome RAM, proporcionando uma experiência estável e confortável. Segurança: O MoreLogin oferece um alto nível de segurança graças aos seus mecanismos exclusivos de criptografia de dados. Suas impressões digitais não são 100% únicas, mas são próximas, tornando os algoritmos da plataforma a vê-las como mais confiáveis.

O MoreLogin oferece um alto nível de segurança graças aos seus mecanismos exclusivos de criptografia de dados. Suas impressões digitais não são 100% únicas, mas são próximas, tornando os algoritmos da plataforma a vê-las como mais confiáveis. Conveniência: O MoreLogin oferece uma interface simples e intuitiva, que até um novato ou não profissional seria capaz de entender rapidamente.

Mais capacidades de login da site oficial deles

Integração

O MoreLogin pode ser integrado com um número ilimitado de VPNs e antivírus. Isso permite proteger todos os seus dispositivos e para todas as pessoas que utilizam a mesma cópia do navegador. Além disso, o MoreLogin permite trabalhar através de contas em redes sociais como Facebook, TikTok, etc., sem precisar se preocupar em ser banido ou perder seus dados.

Preços

MoreLogin possui um plano de preços muito acessível. Este ADB oferece uma versão de avaliação ilimitada gratuita com 2 perfis. Há também um plano estendido por apenas $9 por mês. A opção principal com mais recursos é a Personalizada. O preço para essa depende do número de contas que precisa e pessoas que usarão o navegador.

Vantagens e desvantagens

Vantagens:

Uma maneira conveniente de gerenciar seu negócio: O navegador ajuda a aumentar as vendas em diferentes regiões na mesma plataforma, bem como expandir para outras categorias de produtos.

O navegador ajuda a aumentar as vendas em diferentes regiões na mesma plataforma, bem como expandir para outras categorias de produtos. Programa de afiliados: MoreLogin permite expandir a cobertura de anúncios graças a um número ilimitado de perfis, bem como evitar a diluição da marca e construir sua reputação dividindo cada segmento.

Contras:

Configuração inicial: Configurar os endereços IP e servidor proxy pela primeira vez pode ser um desafio para alguns usuários.

Configurar os endereços IP e servidor proxy pela primeira vez pode ser um desafio para alguns usuários. Planos de tarifas semelhantes: Ao contrário de muitas outras entradas nesta lista, o MoreLogin oferece poucas opções de planos tarifários e descontos, o que pode não ser a solução mais econômica.

Classificação e avaliações

Com base nas avaliações dos usuários, o MoreLogin recebe uma classificação de 4.8/5. As pessoas destacam principalmente que trabalhar com este ADB é fácil, graças à sua interface amigável e parâmetros intuitivamente simples.

Ao mesmo tempo, outros reclamam que só há uma versão móvel do navegador para Android. Atualmente, não há disponível uma versão para iOS, o que torna impossível usar o MoreLogin a partir de um iPhone.

Avaliação do MoreLogin do site G2 Avaliação do MoreLogin do site G2

Análise em vídeo

O MoreLogin é uma ótima opção para uma variedade de objetivos e possui configurações muito flexíveis e detalhadas. Confira esta análise para ter um entendimento claro de como o MoreLogin (+ proxy) pode ser usado para alcançar objetivos de negócios.

Instalando um endereço IP exclusivo em um perfil MoreLogin

Adequado para

O MoreLogin é a escolha perfeita para pessoas que buscam expandir seus negócios para novas áreas inexploradas: desde o marketing de afiliados até a venda de ingressos. Especificamente para este último, o MoreLogin pode ajudar não apenas os vendedores de ingressos online, mas também os compradores. Este ADB economiza muito tempo e permite gerenciar riscos de uma forma que preserva seus lucros.

9. Ultimate Orb - uma ferramenta perfeita para SMM e marketing de afiliados que está mudando as regras do jogo

Tela inicial do Ultimate Orb

O Ultimate Orb se destaca de outros produtos por não depender de ruídos para enganar os sistemas de rastreamento de bots, em vez disso, utiliza impressões digitais genuínas em cada configuração, graças à sua tecnologia de falsificação inovadora. Segundo os desenvolvedores, essa abordagem é atualmente a melhor maneira de emular o comportamento real do usuário.

Painel de desktop Ultimate Orb

Principais capacidades

Gestão em uma janela. A clonagem de janelas torna impossível trabalhar confortavelmente com um grande número de perfis. É por isso que o Ultimate Orb permite que você gerencie centenas de perfis ativos de uma vez dentro de uma única janela.

A clonagem de janelas torna impossível trabalhar confortavelmente com um grande número de perfis. É por isso que o Ultimate Orb permite que você gerencie centenas de perfis ativos de uma vez dentro de uma única janela. Mais do que apenas um ADB. O Ultimate Orb utiliza apenas impressões digitais reais sem restrições e independentemente do tipo de site. Além disso, não tem problemas em passar por todos os serviços de verificação populares - algo que nem todas as entradas desta lista podem se orgulhar.

O Ultimate Orb utiliza apenas impressões digitais reais sem restrições e independentemente do tipo de site. Além disso, não tem problemas em passar por todos os serviços de verificação populares - algo que nem todas as entradas desta lista podem se orgulhar. Importação automática. Não é necessário perder tempo criando perfis manualmente e importando dados. O navegador pode selecionar as melhores configurações e carregar Cookies para novos perfis prontos automaticamente.

Integração

Ultimate Orb projetou muitos de seus próprios recursos e software originais. Estes incluem SPACES (áreas de trabalho virtuais), SMART TABS (uma maneira conveniente de trabalhar com abas), HUBS (instalação e gerenciamento de conexões) e Data Center (um sistema detalhado para gerenciar dados). Ultimate Orb também permite trabalhar com muitos perfis e criá-los automaticamente usando o serviço Magic Import.

Preços

O navegador oferece uma versão temporária gratuita e, posteriormente, você tem a opção de atualizar para uma assinatura PRO mais abrangente. Há três níveis de assinatura disponíveis: Iniciante por seis meses, Médio por um ano e Especialista por mais de um ano. As diferenças em seus recursos são relativamente pequenas. Tanto o Médio quanto o Especialista incluem um bate-papo privado com o desenvolvedor, sendo que o último também concede acesso antecipado às atualizações.

Mas o Ultimate Orb se concentra principalmente na personalização do plano tarifário - permite que você selecione o número de dias e usuários. Quanto mais de ambos, mais lucrativo e economicamente eficiente será o seu preço. Você também tem 24 horas para pedir reembolso caso algo dê errado.

Prós e contras

Prós:

Suporte a Hub: Os Hubs permitem que você colete e armazene em um só lugar todos os dados de que precisa para trabalhar produtivamente – proxies, downloads e históricos de perfil. Isso facilita significativamente o processo de gerenciamento de dados.

Os Hubs permitem que você colete e armazene em um só lugar todos os dados de que precisa para trabalhar produtivamente – proxies, downloads e históricos de perfil. Isso facilita significativamente o processo de gerenciamento de dados. Proxies gratuitos: O Ultimate Orb oferece acesso gratuito e ilimitado a milhares de proxies do pool integrado e possibilita o lançamento rápido de perfis com eles.

Contras:

Compatibilidade: O Orbital Ultimate pode não ser totalmente compatível com alguns sistemas operacionais e serviços, já que é relativamente novo. Isso pode causar problemas ao tentar acessar recursos específicos.

O Orbital Ultimate pode não ser totalmente compatível com alguns sistemas operacionais e serviços, já que é relativamente novo. Isso pode causar problemas ao tentar acessar recursos específicos. Atualizações: Além disso, como os desenvolvedores estão ocupados eliminando os bugs do serviço, ele está constantemente sendo atualizado, o que pode prejudicar a velocidade de desempenho durante o download de novos recursos e versões.

Avaliações e opiniões

Apesar de ter aparecido recentemente no mercado, o Ultimate Orb já recebeu uma ótima aceitação pelos usuários e possui uma avaliação de 4.6/5. Os usuários geralmente elogiam o fato de que o navegador oferece acesso ilimitado a proxies gratuitos, além de seu sistema de pagamentos flexível que permite escolher o período que deseja pagar. Existem alguns contras - pequenos bugs, mas o número deles diminui a cada nova atualização.

Avaliação do Ultimate Orb do site aff1.ru Avaliação do Ultimate Orb do site aff1.ru

Análise de vídeo

Este vídeo contém uma análise detalhada do Ultimate Orb feita pelos próprios desenvolvedores. Nele, eles testam os recursos do serviço, discutem seus prós e contras, e falam sobre o recurso de "importação mágica". Como esse ADB foi projetado por especialistas russos, esta (e a maioria das outras) análises para ele também foram feitas em russo.

Sincronizando dados de perfil em diferentes plataformas no Ultimate Orb

Adequado para

O Ultimate Orb foi originalmente projetado para marketing de afiliados, portanto é perfeito para webmasters e especialistas em SMM que buscam desenvolver novas estratégias para suas campanhas publicitárias. Mas ainda pode ser uma ferramenta útil para qualquer pessoa que procura maneiras de gerenciar várias contas em uma plataforma ou até mesmo em uma aba do navegador. Com suas poderosas soluções técnicas e interface amigável, o Ultimate Orb vale a pena experimentar para quem busca melhorar seu desempenho profissional e impulsionar seus KPIs.

10. Kameleo - a plataforma perfeita para gerenciar ativos digitais

Tela inicial do Kameleo

Kameleo é uma solução simples, mas excelente, para fins de privacidade online. Esse navegador anti-detect permite que você evite deixar impressões digitais do navegador, ao invés disso utilizando perfis virtuais. O serviço é voltado principalmente para profissionais de marketing digital e pessoas que preferem navegar na web de forma segura e discreta. Esse ADB foi desenvolvido na Hungria e não é muito conhecido em outros países, mas está ganhando espaço entre grupos especializados.

Painel desktop do Kameleo

Principais recursos

Gestão de perfil. O Kameleo permite ajustar a impressão digital do navegador para cada perfil virtual. E graças à tecnologia Intelligent Canvas Spoofing, os usuários são capazes de contornar até mesmo os sistemas de detecção de bots mais modernos.

O Kameleo permite ajustar a impressão digital do navegador para cada perfil virtual. E graças à tecnologia Intelligent Canvas Spoofing, os usuários são capazes de contornar até mesmo os sistemas de detecção de bots mais modernos. Perfis móveis. O Kameleo Mobile funciona igualmente bem tanto no Android quanto no iOS com apenas 2 cliques. Websites consideram o acesso a partir de dispositivos móveis mais seguro, razão pela qual os usuários do Kameleo Mobile não precisam enfrentar tantos CAPTCHAs e verificações de segurança.

O Kameleo Mobile funciona igualmente bem tanto no Android quanto no iOS com apenas 2 cliques. Websites consideram o acesso a partir de dispositivos móveis mais seguro, razão pela qual os usuários do Kameleo Mobile não precisam enfrentar tantos CAPTCHAs e verificações de segurança. Automação de navegador web. O navegador permite lançar centenas de perfis de navegadores virtuais com apenas algumas linhas de código usando a API Local do Kameleo. Você pode facilmente gerenciá-los usando frameworks de automação, incluindo Selenium, Puppeteer ou Playwright.

Recursos do Kameleo do seu site oficial

Integração

Kameleo inclui ferramentas integradas para conexões anônimas, incluindo VPNs e proxies SOCKS5. Além disso, o navegador funciona perfeitamente com Chrome, Firefox, Safari e suporte Edge mesmo em dispositivos móveis. Kameleo também pode executar Selenium e até Python.

Preços

Kameleo não oferece uma versão de teste gratuita. Você é obrigado a escolher entre 3 planos de preços - €59, €89 e €199 com diferentes conjuntos de recursos. Você pode obter um desconto de 15% ao pagar por 6 meses adiantados, o que significa que a opção mais barata custará €50 por mês.

Vantagens e desvantagens

Prós:

Web scraping simples. Kameleo pode executar centenas de perfis de navegador virtual com apenas algumas linhas de código usando a API Local Kameleo. Cada navegador armazena os dados separadamente, evitando assim os algoritmos de rastreamento de bots.

Kameleo pode executar centenas de perfis de navegador virtual com apenas algumas linhas de código usando a API Local Kameleo. Cada navegador armazena os dados separadamente, evitando assim os algoritmos de rastreamento de bots. Integração de automação. Kameleo não só permite criar automaticamente centenas de perfis, mas também gerenciar navegadores usando plataformas de automação populares como Selenium, Puppeteer ou Playwright.

Contras:

Não muito bem conhecido: Kameleo ainda é amplamente uma solução húngara, razão pela qual carece de muitos layouts de idiomas e serviços específicos. Além disso, seu conjunto de ferramentas, embora adequado, não pode realmente ser considerado extenso.

Kameleo ainda é amplamente uma solução húngara, razão pela qual carece de muitos layouts de idiomas e serviços específicos. Além disso, seu conjunto de ferramentas, embora adequado, não pode realmente ser considerado extenso. Preços inflacionados: Kameleo não oferece um teste gratuito e até o plano tarifário mais barato custará €50-59 por mês, o que pode ser um pouco caro.

Classificação e avaliações

Apesar de não ser muito conhecido, o Kameleo recebe principalmente avaliações positivas dos usuários devido à sua flexibilidade e recursos avançados de gerenciamento de impressões digitais. Sua classificação atualmente é de 4.2/5. Os usuários apreciam a rapidez e flexibilidade na criação de perfis de navegador com quaisquer parâmetros GEO e uma infinidade de layouts de idiomas. No entanto, alguns usuários apontaram que o spoofing do Kameleo é um pouco duvidoso e nem sempre passa com sucesso pelo Pixelscan.

Avaliação do Kameleo do site Producthunt Avaliação do Kameleo do site Producthunt

Revisão de vídeo

Uma das principais vantagens do Kameleo é que ele permite que você gerencie facilmente suas pegadas digitais mantendo o máximo de anonimato. Apesar de sua ampla variedade de ferramentas, é intuitivo de usar até mesmo para iniciantes, como pode ser claramente visto nesta resenha.

Instalando e testando proxies no Kameleo

Adequado para

Kameleo é uma excelente escolha para gerenciar ativos digitais. Ele fornece aos usuários um grande conjunto de ferramentas que lhes permitem otimizar a maneira como trabalham com projetos web, incluindo sites e blogs. Portanto, o Kameleo é ótimo para SMM, marketing online e varejo.

11. SmartProxy - fornece acesso aos dados comerciais de seus concorrentes em qualquer GEO usando proxies

Tela inicial do SmartProxy

O SmartProxy é um navegador anti-detect que visa garantir segurança e anonimato ao analisar o mercado. Sua lista de vantagens inclui uma forma única de gerenciar impressões digitais e sincronização rápida de dados em todos os dispositivos. Você também pode obter acesso gratuito a este ADB se tiver uma assinatura ativa de qualquer um dos proxies locais. Então, se você trabalha principalmente nos EUA, Alemanha, Reino Unido ou até no Japão, o SmartProxy é definitivamente sua ferramenta principal!

Painel de desktop SmartProxy

Principais capacidades

Alcance global: O SmartProxy oferece um alto nível de processamento de dados e anonimato, camuflando sua localização geográfica e contornando CAPTCHAs graças a mais de 65 milhões de proxies em mais de 195 países.

O SmartProxy oferece um alto nível de processamento de dados e anonimato, camuflando sua localização geográfica e contornando CAPTCHAs graças a mais de 65 milhões de proxies em mais de 195 países. Gerenciamento inteligente de proxy: O navegador oferece um recurso conhecido como gerenciamento de servidor de proxy "inteligente", que pode ser facilmente configurado em apenas alguns cliques. Esse recurso capacita os usuários a gerenciar suas sessões online de forma eficiente para uma experiência de navegação mais suave.

O navegador oferece um recurso conhecido como gerenciamento de servidor de proxy "inteligente", que pode ser facilmente configurado em apenas alguns cliques. Esse recurso capacita os usuários a gerenciar suas sessões online de forma eficiente para uma experiência de navegação mais suave. Análise de APIs: As APIs facilitam a coleta de dados públicos usando solicitações síncronas, assíncronas e em lote. Ao fazer isso, elas fornecem suporte estável para cookies, bem como processamento granular de sites com muito JavaScript.

Capacidades do SmartProxy do seu site oficial

Integração

O SmartProxy pode ser integrado com serviços de marketing online como Amazon e similares. Isso simplifica significativamente o fluxo de trabalho e inclui SEO e web scraping. O SmartProxy também funciona rapidamente quando usado em conjunto com o Bing.

Preços

Não há versão de teste gratuita disponível para o SmartProxy diretamente. No entanto, você pode obter uma ao adquirir uma assinatura de um dos proxies locais.

A opção de assinatura mais barata para este ADB e vários proxies custará $8,5 por mês. Para quem estiver interessado em planos mais extensos e premium, existem várias opções disponíveis, com preços variando de $39 a $100.

Prós e contras

Prós:

Anonimato: O SmartProxy oferece um nível muito alto de anonimato online. Ele efetivamente reduz o risco de ser banido ao utilizar proxies residentes e redirecionar solicitações por meio de dispositivos reais, garantindo um alto nível de segurança e anonimato para seus usuários.

O SmartProxy oferece um nível muito alto de anonimato online. Ele efetivamente reduz o risco de ser banido ao utilizar proxies residentes e redirecionar solicitações por meio de dispositivos reais, garantindo um alto nível de segurança e anonimato para seus usuários. Política de reembolso: Independentemente do plano tarifário escolhido, você tem o direito de solicitar um reembolso total dentro das primeiras 2 semanas.

Contras:

Interface complicada: O SmartProxy oferece algumas funcionalidades que podem levar algum tempo para as pessoas entenderem, principalmente os novatos que ainda não dominam proxies e outros serviços de terceiros.

O SmartProxy oferece algumas funcionalidades que podem levar algum tempo para as pessoas entenderem, principalmente os novatos que ainda não dominam proxies e outros serviços de terceiros. Recursos limitados na versão gratuita: A versão gratuita do navegador possui um kit de ferramentas bastante limitado em comparação com as opções pagas. E também funciona por meio de um proxy residencial.

Classificação e avaliações

No seu próprio site, o SmartProxy afirma que a sua classificação é 4.8/5. Os usuários destacam o alto nível de anonimato que ele oferece e o quão fácil é gerenciar proxies, até com a ajuda do Python. Outra vantagem é o seu serviço de suporte técnico 24/7.

No entanto, outros mencionam alguns problemas relacionados ao pagamento. Ao usar a opção Pague Conforme Usa e esgotar rapidamente seus volumes de tráfego, o serviço pode parar de funcionar por um tempo.

Avaliação do SmartProxy do site G2 Avaliação do SmartProxy do site G2

A review of SmartProxy from the G2 website Review do SmartProxy do site G2

Análise de vídeo

O SmartProxy é um software poderoso que oferece uma ampla seleção de opções para a instalação de proxies. Confira esta análise detalhada das primeiras etapas do trabalho de uma pessoa com ele para otimizar seus esforços e maximizar os lucros, especialmente quando se trata de web scraping e e-commerce.

Análise de tráfego e dados de endereço IP em um perfil SmartProxy

Adequado para

O SmartProxy é perfeito para analistas da web e especialistas em comércio eletrônico. Este ADB também é uma ótima solução para proprietários de empresas, especialmente aqueles que lidam com marketing online e análise de dados. Ele ajuda a coletar dados de seus concorrentes e projetar uma estratégia para impulsionar o desempenho de suas campanhas publicitárias e planos de negócios.

12. GhostBrowser - uma ótima ADB para negócios online e sistemas educacionais

Tela inicial do GhostBrowser

O GhostBrowser oferece uma variedade de produtos verdadeiramente inovadores que encontram aplicações em vários campos, como marketing online, desenvolvimento web e gestão de contas comerciais. Este ADB ganhou popularidade em diversos países e serve como uma ferramenta essencial para pessoas que buscam manter o anonimato online ao longo do seu dia de trabalho.

Painel desktop do GhostBrowser

Principais capacidades

Extensões e recursos adicionais: O GhostBrowser pode ser integrado com plataformas de mídia social populares, facilitando o gerenciamento de várias contas de uma vez e publicar conteúdo. Este navegador também pode ser aprimorado através do uso de 30 extensões com base no Google Chrome.

O GhostBrowser pode ser integrado com plataformas de mídia social populares, facilitando o gerenciamento de várias contas de uma vez e publicar conteúdo. Este navegador também pode ser aprimorado através do uso de 30 extensões com base no Google Chrome. Divisão de sessão: O GhostBrowser permite separar sessões por abas, facilitando alternar entre tarefas sem precisar fazer login repetidamente em cada conta.

Capacidades do GhostBrowser do site oficial deles

Integração

O GhostBrowser integra-se perfeitamente com uma ampla gama de softwares de escritório, incluindo Google Workspace e Microsoft Office. Além disso, ele possui compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. Essa versatilidade torna fácil integrar o navegador ao seu fluxo de trabalho, permitindo que você aprimore seus KPIs, mesmo ao trabalhar remotamente.

Preços

O GhostBrowser oferece uma versão de avaliação gratuita muito conveniente, que permite que você tenha até 4 personalidades online. Não há limite de tempo e você pode desfrutar do suporte Ghost Proxy.

Você tem a flexibilidade para fazer um upgrade para um plano pago mais rico em recursos sempre que desejar. Você pode escolher a assinatura padrão com preço de $21 por mês, que lhe dá a habilidade de trabalhar com um número ilimitado de contas. Alternativamente, há uma assinatura PRO disponível por $46 por mês, permitindo que você conecte proxies individuais aos seus perfis sem limitações.

Prós e contras

Prós:

Gestão de múltiplos perfis: Este ADB permite trabalhar com vários perfis simultaneamente, facilitando ainda mais as tarefas de marketing online e SMM, especialmente se você for um negócio. O navegador não apenas ajuda a criar contas de bot para aumentar estatísticas, mas também as aquece ativamente.

Este ADB permite trabalhar com vários perfis simultaneamente, facilitando ainda mais as tarefas de marketing online e SMM, especialmente se você for um negócio. O navegador não apenas ajuda a criar contas de bot para aumentar estatísticas, mas também as aquece ativamente. Pagamentos com criptomoedas: Ao contrário de muitos serviços, o GhostBrowser não só aceita pagamentos com criptomoedas, mas também encoraja ativamente os usuários a escolher essa opção.

Contras:

Recursos limitados: Algumas das funcionalidades avançadas estão disponíveis apenas nos planos de tarifas mais caros.

Algumas das funcionalidades avançadas estão disponíveis apenas nos planos de tarifas mais caros. Otimização: As pessoas têm observado que este navegador consome uma parte maior dos recursos do computador e funciona mais lentamente do que seus concorrentes.

Classificação e avaliações

Quando se trata de eficiência, o GhostBrowser possui uma classificação média de 4.1/5. Os usuários apreciam seu desempenho rápido e o fato de lidar efetivamente com sua tarefa principal - melhorar KPIs através de multi-contas e salvar sessões. No entanto, há alguns que acreditam que a configuração de algumas de suas extensões pode ser um incômodo, ao contrário de navegadores simples como o Chrome ou Firefox.

Avaliação do GhostBrowser do site G2 Avaliação do GhostBrowser do site G2

Revisão de vídeo

O que torna o GhostBrowser uma opção conveniente é que ele garante sua privacidade em várias sessões dentro de um único navegador. Veja um guia breve de como configurar abas, proxies e sincronização de dados pessoais no navegador. Outros vídeos no canal também cobrem todas as outras vantagens que o serviço oferece.

Configurando um agente de usuário no GhostBrowser

Adequado para

O GhostBrowser foi originalmente projetado especificamente para aumentar a produtividade e permitir que seus usuários gerenciem facilmente vários perfis online. Isso torna este navegador perfeito para negócios online e até sistemas educacionais. O site do navegador até apresenta comentários de vários casos de sucesso que destacam o quão conveniente o GhostBrowser é quando se trata de criar sistemas de teste com perguntas e respostas.

13. Lalicat - melhor navegador para navegar anonimamente na web e Tor

Tela inicial da Lalicat

Lalicat é um navegador especial inspirado no Google Chrome. No entanto, a lista de recursos que o Lalicat oferece é muito mais extensa, uma vez que esse ADB funciona bem com o Tor. Com sede em Hong Kong e bastante popular na Europa, este navegador oferece soluções decentes para usuários que desejam ocultar seus dados pessoais.

Painel de desktop Lalicat

Principais capacidades

Identificadores exclusivos de dispositivo: O Lalicat permite que defina e gerencie identificadores exclusivos de dispositivo, o que ajuda os usuários a evitar filtros de identificação e monitoramento por parte de órgãos oficiais e golpistas.

O Lalicat permite que defina e gerencie identificadores exclusivos de dispositivo, o que ajuda os usuários a evitar filtros de identificação e monitoramento por parte de órgãos oficiais e golpistas. Diversos perfis: O navegador permite que crie vários perfis com diferentes configurações. Isso é útil quando está gerenciando várias campanhas ao mesmo tempo e cada uma tem tarefas diferentes.

O navegador permite que crie vários perfis com diferentes configurações. Isso é útil quando está gerenciando várias campanhas ao mesmo tempo e cada uma tem tarefas diferentes. Integração com VPN: O Lalicat foi especificamente projetado para funcionar com VPNs e proxies, garantindo assim um nível adicional de segurança e anonimato ao usar a web.

Capacidades da Lalicat do seu site oficial

Integração

Lalicat se integra bem com vários programas de e-commerce e sites de mercado, como Amazon, eBay, Shopify e AliBaba. Isso torna o Lalicat o navegador ideal para aprimorar qualquer negócio de marketing online.

Preços

O preço que você paga pelo Lalicat não depende dos recursos que você deseja, mas do número de usuários. O navegador tem um período de teste de 3 dias com todos os recursos disponíveis para testes. Além disso, existem vários planos tarifários mensais: Pessoal ($59), Solo ($99), Time ($209) e até Empresa ($499). Ele também permite personalizar as configurações de tráfego.

Prós e contras

Prós:

Configurações Flexíveis: Você tem a capacidade de criar vários perfis com identificações de dispositivos únicas. Isso torna este ADB uma ferramenta útil para qualquer equipe, pois cada membro pode ter suas próprias configurações e funções.

Você tem a capacidade de criar vários perfis com identificações de dispositivos únicas. Isso torna este ADB uma ferramenta útil para qualquer equipe, pois cada membro pode ter suas próprias configurações e funções. Suporte a Proxy: Lalicat suporta uma variedade de proxies poderosos, como 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs e outros.

Contras:

Foco estreito: Lalicat foi originalmente projetado para funcionar através de servidores VPN e nem todos os usuários concordam que essa é uma estratégia eficaz.

Lalicat foi originalmente projetado para funcionar através de servidores VPN e nem todos os usuários concordam que essa é uma estratégia eficaz. Custo: As opções pagas podem parecer um pouco caras para alguns, especialmente se você estiver comprando o ADB para apenas 1-2 pessoas.

Classificação e avaliações

Lalicat recebe principalmente críticas positivas graças à sua confiabilidade; sua classificação é 4.5/5. Os usuários observam sua eficácia em garantir seu anonimato e sua capacidade de combater medidas de vigilância online. Ainda assim, alguns usuários prefeririam que o Lalicat oferecesse as opções de plug-in oferecidas por outros navegadores líderes.

Classificação do Lalicat no site da G2 Classificação do Lalicat no site da G2

A review of Lalicat from the G2 website A review of Lalicat from the G2 website

Revisão de vídeo

Lalicat é ótimo para camuflar sua presença online, pois suporta uma tonelada de proxies diferentes. Este serviço tem um canal oficial no Youtube, onde você pode conferir essa análise detalhada de como instalar e usar corretamente os proxies. Há também um monte de outros vídeos instrutivos cobrindo os outros recursos.

Integração de proxy Lalicat

Adequado para

Lalicat é principalmente usado para navegação na web anônima e privada, bem como marketing online. É também um favorito das agências de anúncios, que o utilizam para configurar e gerenciar efetivamente contas de mídia social. Lalicat também é uma ótima escolha para os profissionais de marketing de afiliados que se concentram nos setores de apostas e jogos de azar.

14. VMLogin - capaz de substituir vários computadores por perfis virtuais de negócios a partir de um navegador

Tela inicial do VMLogin

VMLogin, o navegador anti-detecção, foi especialmente criado na China para assegurar o anonimato ao trabalhar em equipe para impulsionar o seu negócio. Este serviço oferece soluções distintas projetadas para proteger não apenas as informações pessoais dos usuários, mas também marcas inteiras. VMLogin conta com suporte global e é especialmente renomado em regiões como Europa, China, Indonésia e Rússia.

Painel de desktop VMLogin

Principais capacidades

Ambiente separado: Com a ajuda de um perfil VMLogin, você pode criar um ambiente virtual totalmente independente para suas atividades de trabalho. Cookies, armazenamento local e arquivos de cache se tornarão completamente isolados e, portanto, protegidos.

Com a ajuda de um perfil VMLogin, você pode criar um ambiente virtual totalmente independente para suas atividades de trabalho. Cookies, armazenamento local e arquivos de cache se tornarão completamente isolados e, portanto, protegidos. Automação simples: Qualquer tarefa de rotina pode ser automatizada no VMLogin por meio de web-drivers como Selenium ou Browser Automation Studio.

Qualquer tarefa de rotina pode ser automatizada no VMLogin por meio de web-drivers como Selenium ou Browser Automation Studio. Gerenciamento de atividades empresariais: Graças às suas funcionalidades de compartilhamento e transferência de conta, você pode gerenciar a capacidade da sua equipe de acessar as contas comerciais do navegador e distribuir funções e tarefas específicas.

VMLogin capabilities from their official website

Integração

O VMLogin se integra perfeitamente a uma ampla variedade de softwares, abrangendo aplicativos da web, bots de automação para tarefas online e várias ferramentas para aumentar a anonimidade. Além disso, o navegador oferece suporte a vários sistemas de pagamento, incluindo Bitcoin, FPX, Alipay e outros, proporcionando aos usuários flexibilidade e conveniência em suas transações e operações.

Preços

O VMLogin tem uma versão de teste grátis de 3 dias com funcionalidades limitadas. Ele também possui vários planos em grupo com recursos avançados - por $99, $209 ou $499 por mês, dependendo do número de pessoas na equipe. Além disso, se você pagar pelo ano inteiro ou escolher um plano personalizado usando um código QR, receberá um desconto de 25%.

Prós e contras

Prós:

Suporte para marketing de afiliados. Vmlogin prova ser uma ferramenta valiosa para conduzir campanhas publicitárias através de várias contas publicitárias. Desempenha um papel crucial na mitigação de riscos e na verificação de recursos bloqueados para evitar o uso não autorizado de uma marca.

Vmlogin prova ser uma ferramenta valiosa para conduzir campanhas publicitárias através de várias contas publicitárias. Desempenha um papel crucial na mitigação de riscos e na verificação de recursos bloqueados para evitar o uso não autorizado de uma marca. Verificação de segmentação. O navegador pode avaliar a eficiência de suas colocações de anúncios, emulando usuários de diferentes dispositivos e GEOs. Ele também pode limpar facilmente e rapidamente quaisquer links inúteis ou quebrados.

O navegador pode avaliar a eficiência de suas colocações de anúncios, emulando usuários de diferentes dispositivos e GEOs. Ele também pode limpar facilmente e rapidamente quaisquer links inúteis ou quebrados. Web-scraping. Os algoritmos do VMLogin são capazes de substituir escritórios inteiros por perfis menos intensivos em recursos na forma de um único navegador virtual. Pode ser configurado rapidamente, pois já possui todas as ferramentas necessárias, economizando memória RAM e energia.

Contras:

Foco estreito: Este navegador é basicamente projetado para processos de negócios de grandes empresas e não é realmente adequado para lidar com outros objetivos e tarefas, especialmente quando se trata de especialistas solitários.

Este navegador é basicamente projetado para processos de negócios de grandes empresas e não é realmente adequado para lidar com outros objetivos e tarefas, especialmente quando se trata de especialistas solitários. Integrações insuficientes: Apesar de ser integrado com várias plataformas (principalmente as de criptomoedas), o VMLogin não possui muitas parcerias de plataformas de terceiros e, portanto, pode oferecer menos recursos do que outras entradas nesta lista.

Classificação e avaliações

VMlogin é elogiado online por oferecer uma abordagem abrangente que inclui recursos como configuração de servidor DNS personalizado, emulação de navegador móvel e até mesmo tecnologia de reconhecimento de impressão digital. No entanto, de acordo com os usuários, o que prejudica o serviço é que não possui uma versão de teste ilimitada e não suporta dispositivos macOS.

Análise de vídeo

O VMLogin se destaca pelas suas extensas opções de personalização, especialmente quando se trata de trabalhar com vários perfis simultaneamente. E isso não se aplica apenas a redes sociais como o Facebook, mas também a marketplaces online como Amazon e eBay. Um resumo conciso dos principais benefícios pode ser encontrado aqui.

Os primeiros passos para instalar o VMLogin

Adequado para

O VMLogin é especialmente adequado para usuários que priorizam a eficiência de tempo e segurança ao gerenciar atividades comerciais extensas. Esta solução antidetecção vai além da conservação de recursos e do aprimoramento do gerenciamento de contas de SMM; ela também ajuda na alocação de tarefas e monitoramento da execução das tarefas dentro de uma única equipe, simplificando e protegendo vários aspectos do processo comercial.

Parece que essa foi a última informação relevante sobre os navegadores anti-detecção que mencionamos. Espero que, após ler o corpo principal do artigo, você tenha obtido uma ideia clara de todas as suas principais vantagens.

Como Escolher um Navegador Anti-Detect

Ainda assim, sei exatamente o quão desafiadora pode ser a tarefa de escolher uma solução anti-detecção, mesmo quando você entende quais opções tem diante de si. Por isso, decidi fornecer algumas dicas sobre em quais recursos focar ao selecionar um ADB:

Com base na minha própria experiência, quero destacar características que são cruciais:

1. Integração API. Para trabalhar efetivamente através de várias contas, muitas vezes é vital que o seu navegador colete dados de sites sem violar suas políticas. Isso pode ser útil ao monitorar preços, coletar informações sobre seus concorrentes e analisar dados. É aqui que entra a integração API, pois garante sua privacidade ao testar campanhas publicitárias.

2. Selenium/Puppeteer/espelhos. Essas ferramentas automatizam tarefas rotineiras em sites, como preencher formulários, navegar em páginas da web e assim por diante. Os scripts podem ser adaptados a vários cenários, aprimorando seu desempenho. Tudo isso economiza seu tempo e energia, mesmo ao lidar com grandes quantidades de informações e toneladas de tarefas.

3. Importação/exportação de cookies. Esses recursos permitem que você salve e restaure sessões - uma funcionalidade muito útil se um site o obrigar a permanecer conectado ou se precisar salvar configurações entre sessões, especialmente ao trabalhar com várias contas ou plataformas.

4. Proxies gratuitos/de baixo custo. Os servidores proxy garantem que seu endereço IP seja ocultado e que você permaneça anônimo. Eles também ajudam a contornar bloqueios e filtros no país em que você está operando. No entanto, ao escolher proxies, especialmente gratuitos, recomendo primeiro examinar sua confiabilidade e velocidade.

5. Armazenamento na nuvem. Sincronizar perfis via nuvem é a chave para estabilidade e confiabilidade. Dessa forma, seus dados podem ser rapidamente recuperados caso o navegador ou dispositivo falhe. Isso reduz o risco de perder informações vitais, o que às vezes é um fator crítico, especialmente quando se trata de monitoramento, teste ou outras tarefas que exigem a troca constante entre perfis e sessões.

6. Usabilidade geral e qualidade UI/UX. Quando a UI/UX do ADB torna a navegação na interface simples, esta se torna acessível até mesmo para usuários inexperientes. Outra coisa é que uma interface bem projetada e agradável de se olhar também é crucial para funcionar de forma suave e não sobrecarregar seus olhos.

Gostaria também de observar que uma comunidade que fala inglês decente e suporte técnico é um bom atributo de qualquer ADB. Em primeiro lugar, a comunidade fornece acesso a um grande banco de dados de conhecimento coletivo e promove a troca de experiências entre os usuários. Além disso, uma equipe de suporte que fala inglês está pronta para reagir rapidamente e lidar com qualquer tipo de preocupação do usuário.

Talvez esteja à procura de outras funcionalidades ao escolher um ADB. No entanto, recomendo enfaticamente que primeiro verifique se as que listei acima estão presentes. Elas permitem alcançar os melhores resultados.

Conclusão

Em última análise, independentemente das vantagens que um serviço possa oferecer, a escolha do melhor navegador anti-detecção depende principalmente de suas preferências individuais. O importante é identificar quais recursos são fundamentais para suas atividades.

Espero que esta avaliação o ajude a tomar a decisão certa, independentemente da área específica em que atua e dos objetivos que estabeleceu para si mesmo!

Que as suas taxas de conversão atinjam o céu!