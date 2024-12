Undetectable 2.12: Melhores Impressões Digitais e Conveniência Aprimorada

Nesta atualização, foram feitas melhorias em algumas substituições importantes e adicionadas pequenas funcionalidades para melhorar a conveniência.

Melhorias nas impressões digitais

Na atualização 2.12, foram aprimoradas tanto as substituições menores, como os cabeçalhos, cuja ordem agora corresponde à de um navegador comum, quanto as substituições mais importantes:

Aprimoramento da substituição do MediaDevices

Uma mudança importante na nova versão do navegador é a melhoria na substituição das informações sobre os dispositivos de mídia conectados, como câmera e microfone. Essas informações, conhecidas como MediaDevices, agora são obtidas de nossas configurações, tornando sua pegada online ainda mais realista.

Importante! Segurança da sua câmera e microfone

No entanto, é importante lembrar-se da segurança. Nunca conceda permissão a sites para acessar sua câmera ou microfone. Caso contrário, a substituição das informações sobre seus dispositivos no perfil pode ser comprometida, o que pode potencialmente ameaçar sua privacidade online. Estamos trabalhando para contornar essa limitação.

Desativação da substituição do WebGPU e SpeechSynthesis na guia Avançado

Para um controle mais flexível do seu perfil online, adicionamos a opção de desativar a substituição das informações sobre sua placa gráfica e pacotes de fala instalados no sistema, na guia Avançado.

Alguns sites podem interpretar a substituição dessas informações como uma ameaça, o que pode levar a restrições de acesso.

Configurações mais realistas para Android

Para perfis com configurações que imitam dispositivos móveis baseados no Android, adicionamos o parâmetro navigator.contacts. Isso torna as configurações para dispositivos móveis ainda mais realistas e permite que você simule o comportamento de dispositivos reais.

Mais conveniência

Ainda mais realista: Colar como humano

A função "Colar como humano", que simula a colagem de texto, ficou um pouco mais lenta, tornando suas atividades na internet mais naturais.

Informações do perfil na barra de tarefas

Na barra de tarefas do Windows, agora, ao passar o cursor sobre o ícone do perfil, o nome do perfil e o nome do site serão exibidos. Isso facilita a navegação e permite uma melhor orientação em suas atividades online.

Além disso, o nome do perfil agora é exibido brevemente no próprio ícone da barra de tarefas.

Correção de bugs e suporte a caracteres especiais

Também dedicamos atenção à correção de alguns bugs, incluindo a adição de suporte a caracteres especiais em senhas de proxy, para melhorar a estabilidade e a funcionalidade geral do navegador. Além disso, a substituição do WebRTC com IPv6 foi corrigida.

Próximos planos

E por último, mas não menos importante: a atualização para a versão 118 do Chrome está planejada para um futuro próximo, o que significa que você estará sempre um passo à frente em termos de segurança e funcionalidade online.