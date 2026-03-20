Entendendo o CreepJS: seu guia para contornar o fingerprinting de navegador

Se você gerencia várias contas em plataformas como Google, Facebook, TikTok ou Amazon, provavelmente já ouviu falar do CreepJS. Este projeto open-source de fingerprinting de navegador é amplamente usado como referência diagnóstica pública para testar a consistência do fingerprint do navegador e vazamentos ligados a anti-fingerprinting.

Neste guia, vamos explicar exatamente o que o CreepJS faz, como ele expõe técnicas de fingerprinting de navegador usadas por sistemas anti-bot e como ferramentas como o Undetectable.io ajudam você a criar perfis que passam nesses testes de forma consistente.

Resumo rápido: o que é o CreepJS e por que ele importa em 2026

CreepJS é uma suíte pública de testes de fingerprinting de navegador usada por pesquisadores de anti-bot, scrapers e desenvolvedores preocupados com privacidade. Você pode acessá-lo em https abrahamjuliot.github.io creepjs para ver exatamente o quão único e suspeito o seu ambiente de navegador parece.

Em termos simples, o CreepJS revela quanto dado identificável o seu navegador expõe e destaca inconsistências, sinais de adulteração e padrões frequentemente associados a ambientes modificados ou automatizados. Ele sinaliza headless detection signals, tentativas de spoofing e inconsistências que sistemas anti-bot reais também detectam. A ferramenta realiza análise de entropia sobre os dados coletados para determinar quão rara é a sua configuração em comparação com navegadores típicos da web.

Em 2026, muitos sistemas anti-bot usam fingerprinting e verificações de consistência que se sobrepõem aos tipos de sinais mostrados pelo CreepJS, embora o próprio CreepJS não seja um modelo direto de nenhum sistema comercial específico. Ter um bom resultado nesse teste pode ser um sinal diagnóstico útil, mas não é uma medida confiável e isolada de indetectabilidade no mundo real.

Na Undetectable.io, usamos testes no estilo CreepJS internamente para ajustar nossos templates de perfis. Isso garante que usuários que trabalham com multi-accounting, arbitragem de anúncios ou campanhas de tráfego comecem com fingerprints que não levantem sinais de alerta.

O que é o CreepJS?

CreepJS é uma biblioteca open-source em JavaScript para fingerprinting de navegador e um site público de demonstração que inspeciona centenas de atributos do navegador. Ele analisa desde propriedades do navigator e parâmetros de WebGL até fontes instaladas e propriedades de tela — construindo uma visão abrangente das características do seu dispositivo.

Diferente de rastreadores comerciais, o CreepJS funciona como uma ferramenta de pesquisa e diagnóstico. Pesquisadores de segurança, desenvolvedores de scraping e defensores da privacidade o usam para avaliar extensões anti fingerprinting, navegadores reforçados e ferramentas de automação de navegador. Ele não está rastreando você para publicidade; ele está mostrando exatamente o que anunciantes poderiam rastrear.

A ferramenta destaca “lies” ou inconsistências criadas por ferramentas anti fingerprinting. Por exemplo, se as suas strings de user agent afirmam macOS, mas sua GPU e suas fontes parecem Windows, o CreepJS marca isso como javascript tampering.

Desde por volta de 2021, o CreepJS vem sendo ativamente citado em comunidades de scraping e segurança. Em 2026, ele continua sendo uma das ferramentas públicas mais referenciadas para testar consistência de fingerprint de navegador e vazamentos de anti-fingerprinting.

O CreepJS gera relatórios visuais com pontuações, incluindo classificações de headless detection, trust scores e listas detalhadas de anomalias. Esses relatórios revelam exatamente quais comportamentos do navegador expõem seu ambiente de navegador automatizado ou modificado.

Como o CreepJS funciona por baixo dos panos

Em sua essência, o CreepJS executa sondagens abrangentes em JavaScript em inúmeras browser apis. Ele consulta Navigator API, Canvas, WebGL, Web Audio API, Screen API, Fonts, DOM, WebRTC e muito mais — coletando dados brutos de fingerprint de cada uma dessas fontes.

Essa sofisticada ferramenta de fingerprinting de navegador combina esses valores usando algoritmos de hash para criar fingerprints únicos. Em seguida, estima a entropia — medindo quão rara é a sua configuração em comparação com distribuições normais de usuários. Sinais de alta entropia, como capacidades complexas de renderização, têm mais peso do que pontos de dados comuns.

O CreepJS calcula um “trust score” que reflete quão consistentes e críveis parecem os valores de fingerprint reportados. Quanto mais inconsistências ele encontra — propriedades incompatíveis, padrões de comportamento suspeitos, modificações detectadas — mais a sua pontuação cai. Um trust score baixo indica provável automação ou spoofing.

A ferramenta também registra erros de console, peculiaridades de timing e diferenças de renderização prevalentes em ambientes headless. Se o seu navegador renderiza gráficos usando software em vez de aceleração por hardware, o CreepJS percebe. Se os detalhes da sua pilha de áudio parecerem simplificados demais, isso também é sinalizado.

O CreepJS recebe atualizações frequentes para sondar novas browser apis introduzidas em versões modernas de Chromium, Firefox e Safari. Isso significa que o processo de fingerprinting evolui junto com os navegadores que ele testa.

A imagem mostra a tela de um laptop exibindo um painel sofisticado de análise de fingerprint de navegador, com vários atributos do navegador, como fontes instaladas, resolução de tela e strings de user agent. Esse painel foi projetado para identificar fingerprints únicos de navegador e analisar dados de fingerprint para segurança online e detecção de fraude.

Principais vetores de fingerprinting medidos pelo CreepJS

O CreepJS não depende de um único sinal. Em vez disso, ele combina muitas técnicas de fingerprinting para uma identificação robusta. Essa abordagem multi-sinal espelha como sistemas reais de detecção anti bot funcionam.

As categorias principais incluem:

Propriedades de Navigator e user agent

Renderização WebGL e Canvas

Capacidades de áudio, fala e mídia

Sinais de tela, display e layout

Fontes, comportamento de DOM e outros pontos de dados

Otimizar essas categorias melhora a sobrevivência em plataformas que usam métodos semelhantes de detecção de fraude.

Propriedades de Navigator e User Agent

O CreepJS consulta extensivamente os campos de window.navigator. As propriedades principais incluem:

Propriedade O que revela userAgent Versão do navegador e sistema operacional platform Plataforma de SO declarada hardwareConcurrency Núcleos lógicos de CPU deviceMemory RAM disponível para o navegador webdriver Sinalizador de automação languages Preferências de localidade

As combinações importam. Um perfil que afirma “Windows 10, en-US, 8 logical cores, Chrome 122” é perfilado estatisticamente contra distribuições conhecidas. Combinações não naturais despertam suspeita.

A flag navigator.webdriver expõe diretamente automação com Selenium, Playwright ou Puppeteer, a menos que seja devidamente corrigida. Essa única propriedade causa detecção quase instantânea para ferramentas de automação de navegador não modificadas.

Spoofing grosseiro falha aqui. Alegar macOS enquanto sua GPU informa detalhes de hardware do Windows cria contradições que o creepjs detecta imediatamente.

Renderização WebGL e Canvas

O CreepJS desenha formas, texto e cenas 3D usando Canvas 2D e a biblioteca gráfica da web (WebGL) para criar o fingerprint da sua GPU. Ele captura:

Fabricante e modelo da GPU (por exemplo, Intel UHD Graphics 620 vs. NVIDIA GeForce RTX 3060)

Particularidades de driver e extensões suportadas

Diferenças de renderização em nível de pixel

Comportamento de anti-aliasing

Renderização por software — comum em headless Chrome ingênuo — parece claramente diferente da saída acelerada por hardware. O Creepjs cria efetivamente um hash de como seu navegador renderiza gráficos, penalizando assinaturas óbvias de automação.

Até mesmo dois laptops rodando a mesma versão do navegador produzem hashes Canvas diferentes por causa de detalhes sutis de hardware. Isso torna os webgl parameters extremamente ricos em entropia para identificar fingerprints únicos de navegador.

A imagem apresenta uma visão em close de uma placa de vídeo, destacando seus detalhes e componentes de hardware intrincados. Essa representação detalhada destaca as capacidades de renderização da placa e é relevante para discussões sobre coleta de dados e técnicas de fingerprinting de navegador.

Capacidades de áudio, fala e mídia

O CreepJS usa a web audio api e consultas de media capability para sondar os detalhes da sua pilha de áudio. Ele verifica:

Codecs suportados (AAC, Opus etc.)

Taxas de amostragem e latência

Dispositivos de saída disponíveis

Vozes e idiomas de síntese de fala

Uma instalação comum do Chrome no Windows 11 mostra suporte completo a codecs. Uma build headless reduzida frequentemente carece de vários codecs — um sinal claro de automação.

O audio fingerprinting detecta pilhas incomuns comuns em containers ou VMs. Se você está operando multi-account em sessões RDP ou instâncias em nuvem, sinais de áudio ausentes podem correlacionar seus perfis como suspeitos.

Sinais de tela, display e layout

O CreepJS cria fingerprints de propriedades de display, incluindo:

Resolução da tela do cliente

Profundidade de cor e de pixel

devicePixelRatio

Tamanhos de viewport disponíveis

CSS media queries

Resoluções naturais seguem padrões previsíveis:

Tipo de dispositivo Resoluções comuns Desktop 1920×1080, 2560×1440 Laptop 1366×768, 1920×1080 Mobile 390×844, 412×915

Valores de screen resolution estranhos ou claramente emulados sinalizam automação. Incompatibilidades de escala — quando o devicePixelRatio não combina com o DPI reportado do SO — indicam virtualização.

Frameworks de automação às vezes desalinhham window.innerWidth/innerHeight com as propriedades de tela reportadas, o que o CreepJS marca como anomalias.

Fontes, comportamento de DOM e outros dados de alta entropia

O CreepJS inspeciona fontes instaladas, suporte a recursos de CSS, peculiaridades de DOM e mensagens de erro. As listas de fontes variam drasticamente entre sistemas:

Um Windows 11 padrão inclui fontes específicas da Microsoft

O macOS Sonoma tem fontes de sistema da Apple

Distros Linux variam bastante conforme a distribuição

Essas variações criam assinaturas fortes e identificáveis de fingerprint. Navegadores focados em privacidade que bloqueiam a enumeração de fontes às vezes criam suas próprias anomalias, que o CreepJS rotula como tampering.

Assinaturas de erro de console também importam. Stack traces específicos de plugins instalados ou bibliotecas de automação expõem uso de Puppeteer, Selenium ou Playwright — mesmo quando outras propriedades já foram corrigidas.

Esses sinais de “cauda longa” importam para data collection em plataformas como Meta Ads, Google Ads, TikTok e marketplaces como Amazon, e são um fator-chave ao comparar alternativas ao GoLogin para multi-accounting e outros navegadores antidetect.

Testando automação de navegador e scrapers no CreepJS

Desenvolvedores e equipes de growth testam rotineiramente suas ferramentas de automação no CreepJS antes de implantar em escala. Os resultados revelam exatamente quão detectáveis são suas configurações.

Cenários de teste comuns incluem ambientes raw headless, que frequentemente mostram anomalias óbvias, enquanto ambientes com stealth patching ou reforçados podem reduzi-las — mas o resultado exato varia significativamente conforme a versão do navegador, SO, hardware e qualidade do patch.

Um resultado “bom” significa baixa suspeita de headless, inconsistências mínimas e fingerprints que se parecem com máquinas típicas de usuários finais.

Executando navegadores headless clássicos (Selenium, Playwright)

Iniciar uma instância padrão de Chromium headless com Selenium ou Playwright e navegar até o CreepJS normalmente produz resultados devastadores:

webdriver flag = true

Fontes instaladas ausentes

Renderização WebGL por software

Resolução de tela estranha (geralmente 1366×768 em CIs/VMs)

Pontuação de detecção headless perto de 100%

Essas descobertas se traduzem diretamente em throttling rápido por sistemas anti-bot do mundo real. Em muitos ambientes de CI e VM, configurações headless de Chromium frequentemente expõem padrões como renderização por software, fontes ausentes ou flags de automação, embora os resultados exatos variem conforme a configuração.

O impacto prático é claro: setups de web scraper não modificados são marcados e bloqueados quase imediatamente em plataformas com ferramentas de fingerprinting implantadas.

Usando plugins stealth e drivers corrigidos

Comunidades mantêm plugins stealth como undetected-chromedriver e modos stealth para Playwright/Puppeteer. Eles tentam corrigir propriedades reveladoras, incluindo a webdriver flag e configurações padrão.

O CreepJS normalmente mostra pontuações melhores com plugins stealth, mas certos padrões persistem:

Conjuntos de fontes não naturais

Pilha de áudio inconsistente

Combinações raras de GPU

Modificações de prototype

Esses patches open-source exigem atualizações constantes à medida que Chrome, Firefox e CreepJS evoluem. Entre 2024-2026, cada atualização de navegador potencialmente reintroduz vazamentos.

Embora plugins stealth ajudem, eles geralmente são insuficientes para trabalho estável de multi-account em grande escala ou arbitragem de anúncios. Só patches muitas vezes não bastam para resultados estáveis, especialmente à medida que navegadores e testes de fingerprint continuam evoluindo.

Como o Undetectable.io usa sinais no estilo CreepJS para criar perfis melhores

Na Undetectable.io, construímos um navegador antidetect projetado para multi-accounting de alta anonimidade em plataformas como Google, Facebook, TikTok, Amazon e vários marketplaces, disponível para download no Windows e macOS.

Em vez de corrigir um único navegador headless, geramos perfis completos de navegador com fingerprints coerentes que pontuam de forma natural em ferramentas semelhantes ao CreepJS. Cada perfil representa um dispositivo plausível de usuário — não um Frankenstein de propriedades forjadas.

Dois diferenciais principais nos destacam:

Perfis locais ilimitados em qualquer plano pago — crie centenas ou milhares sem limitações de nuvem

em qualquer plano pago — crie centenas ou milhares sem limitações de nuvem Armazenamento local de fingerprints e dados de sites salvos no seu dispositivo, minimizando riscos de vazamento

Nossa equipe valida continuamente os templates de perfil em suítes públicas de teste de fingerprint, incluindo verificações semelhantes ao CreepJS. Isso detecta inconsistências antes que nossos usuários as encontrem em produção.

A imagem mostra várias janelas de navegador abertas em uma tela de computador, cada uma exibindo diferentes perfis de usuário com vários atributos de navegador, como plugins instalados, resolução de tela e strings de user agent. Essa configuração destaca técnicas sofisticadas de fingerprinting de navegador que podem identificar fingerprints únicos para coleta de dados e segurança online.

Fingerprints consistentes e sem contradições

O Undetectable.io garante consistência interna em todos os browser attributes. Versão do sistema operacional, GPU, fontes, resolução de tela e propriedades de navigator se alinham para parecer tipos reais de dispositivos.

Exemplos de templates de perfil incluem:

Windows 11 + Chrome dos EUA com tela 1920×1080 e gráficos Intel UHD

macOS Sonoma + perfil no estilo Safari com escala Retina

Windows 10 + Firefox europeu com resolução de laptop 1366×768

Essa coerência elimina as contradições que o CreepJS sinaliza — nada de user agent de macOS com fontes de Windows, nada de strings de fornecedor WebGL incompatíveis. A mesma consistência de fingerprint torna os perfis mais difíceis de separar de usuários reais em bancos de fingerprint creation.

Criação em massa de perfis e gerenciamento de proxy para multi-accounting

O Undetectable.io permite que usuários criem em massa centenas ou milhares de perfis, cada um com fingerprints e configurações de proxy exclusivos. Você pode atribuir proxies residenciais, móveis ou datacenter por perfil.

Por que isso importa para creepjs detection: reutilizar o mesmo fingerprint em muitas contas cria clusters óbvios. Perfis variados com configurações únicas se misturam melhor às distribuições normais de usuários.

Nossa interface oferece suporte a:

Atribuição de proxy por perfil

Ajuste de timezone e geolocalização

Alinhamento de browser features regionais

Workflows de importação/exportação em massa

Equipes que operam campanhas de anúncios, airdrops, arbitragem de tráfego, lojas de dropshipping e fazendas de redes sociais dependem dessa diversidade de fingerprint para evitar clustering.

Cookies Robot, warm-up e realismo comportamental

Além de fingerprints estáticos, o Undetectable.io inclui um cookies robot para simular sessões de navegação e construir históricos com aparência natural. Perfis novos sem other stored site data parecem suspeitos para sistemas anti-bot.

O CreepJS foca em fingerprints técnicos, mas plataformas reais combinam fingerprinting com padrões comportamentais — idade da sessão, cookies, fluxos de navegação. Desativar javascript ou ignorar o warm-up deixa lacunas evidentes.

Fazer warm-up dos perfis visitando sites de notícias, buscadores e sites comuns antes de acessar plataformas de anúncios reduz a suspeita. Esse pré-preenchimento imita como usuários reais navegam.

Stealth de fingerprint mais histórico realista mais proxies de qualidade — essa combinação é essencial para online security no ecossistema de 2026, fortemente baseado em fingerprinting.

Estratégias para reduzir a detecção do CreepJS (e a detecção anti-bot real)

Nenhuma etapa isolada garante invisibilidade. Uma abordagem em camadas reduz significativamente os riscos de detecção, mantendo a estabilidade operacional.

Áreas centrais da estratégia:

Fingerprints coerentes e realistas

Infraestrutura e proxies diversos

Higiene cuidadosa de browser automation

Testes e validação contínuos

Importante: sempre cumpra os termos das plataformas, as leis e as regulamentações locais ao usar técnicas de stealth ou automação.

Alinhe fingerprints técnicos com perfis realistas de dispositivo

Evite spoofing aleatório e contraditório. Use perfis estruturados mapeados para dispositivos e localizações plausíveis.

Alinhamentos principais:

Combine a geografia do proxy com o fuso horário reportado

Alinhe o tipo de GPU com o sistema operacional declarado

Use conjuntos de fontes típicos para sua região/SO reportados

Garanta que os detalhes de hardware correspondam a configurações esperadas

Esse alinhamento melhora diretamente os resultados em testes no estilo CreepJS ao reduzir anomalias óbvias. Os templates do Undetectable.io aplicam essa coerência por padrão.

Use proxies dedicados e perfis isolados

Atribua proxies separados e de alta qualidade para perfis e contas distintos. A reputação do IP se combina com fingerprints no estilo CreepJS para formar risk scores.

Melhores práticas:

Proxies residenciais ou móveis para plataformas sensíveis

Um proxy por conta sempre que possível

Consistência geográfica entre IP e perfil

Você pode comparar e escolher provedores usando nosso guia dos melhores serviços de proxy para multi-accounting e arbitragem.

O gerenciamento de proxy por perfil do Undetectable.io simplifica a manutenção do isolamento em escala — seja para rodar 50+ contas do Facebook, vários projetos do Google Ads ou contas de vendedores em marketplaces em diferentes regiões.

Automatize com cuidado e imite o comportamento de usuários reais

Fingerprints perfeitos falham se o comportamento da automação parecer robótico. As plataformas registram sinais de UX junto com verificações técnicas.

Ao usar APIs ou automação externa:

Adicione atrasos aleatórios entre ações

Inclua rolagem realista e movimento de mouse

Varie os caminhos de navegação

Simule tempo de leitura e diversidade de interação

O Undetectable.io funciona com ferramentas externas de automação via API. Combine nosso stealth de fingerprint com realismo comportamental para obter taxas máximas de sobrevivência.

Teste continuamente em suítes públicas de fingerprinting

Teste regularmente seus setups no CreepJS e em páginas alternativas semelhantes ao creepjs, como BrowserLeaks.com. Atualizações de navegador e sistema operacional podem reintroduzir vazamentos — versões principais do Chrome em 2025-2026 já alteraram algoritmos de detecting várias vezes.

Melhores práticas operacionais:

Mantenha perfis “canary” para testar mudanças

Verifique os perfis antes de implantar em contas de produção

Documente qual versão de navegador cada template de perfil visa

Faça rollouts graduais em toda a sua frota

Essa abordagem detecta regressões antes que elas afetem suas campanhas.

Limitações do CreepJS e por que você não deve confiar apenas nele

O CreepJS é poderoso, mas não é idêntico aos sistemas anti-bot comerciais. Plataformas reais combinam fingerprinting com:

Histórico de login e dados de pagamento

Modelagem comportamental entre sessões

Correlação entre dispositivos

Detecção de Python script e padrões de abuso de API

Algumas detecções do CreepJS podem ser mais rígidas do que ambientes de produção. Outras verificações do mundo real — análise comportamental proprietária, pontuação do histórico da conta — não aparecem na interface dele.

O CreepJS é um indicador valioso por causa de suas sondagens extensas, mas não o único árbitro da segurança da conta. Ferramentas como Whoer.net para verificar anonimato ajudam a revelar vazamentos de IP, DNS e WebRTC que o CreepJS não cobre. Na Undetectable.io, focamos no sucesso operacional mais amplo em plataformas, e não apenas em passar em uma única página de teste.

Usando o Undetectable.io para ficar à frente da detecção no estilo CreepJS

O CreepJS expõe fraquezas de fingerprint que sistemas anti-bot reais também exploram, razão pela qual algumas equipes também contam com serviços especializados de cloaking para proteção de campanhas:

Navigator flags e marcadores de automação

Discrepâncias de renderização WebGL/Canvas

Sinais de áudio incomuns e configurações estranhas de tela

Anomalias de enumeração de fontes e padrões de resistência à privacidade frequentemente associados a navegadores reforçados

O Undetectable.io resolve isso por meio de:

Templates de perfil coerentes que correspondem a configurações reais de dispositivos

que correspondem a configurações reais de dispositivos Perfis locais ilimitados para diversidade de fingerprint

para diversidade de fingerprint Gerenciamento de proxy por perfil para isolamento de IP

para isolamento de IP Cookies robot para construir sessões de navegação realistas

para construir sessões de navegação realistas Sincronização de equipe para workflows de agências

Comece com nossos planos gratuitos e pagos na Undetectable.io para experimentar. Crie alguns perfis, teste-os no CreepJS e em plataformas reais, e depois escale as configurações bem-sucedidas em suas campanhas.

Pronto para criar perfis que passam na detecção no estilo CreepJS? Comece grátis com o Undetectable.io e fortaleça sua infraestrutura de multi-account antes de lançar sua próxima campanha.