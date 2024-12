Prevenir Impressão de Fonte: Melhore Sua Privacidade Online

O que é uma impressão digital do navegador?

As impressões digitais do navegador (ou impressões digitais digitais) são o conjunto de informações coletadas por sites sobre o navegador e o dispositivo do usuário. A impressão digital do navegador é usada para identificação de visitante única. Este método é empregado para rastrear usuários na Internet, mesmo que eles limpar cookies ou use o modo de navegação anônima. Existem várias técnicas de detecção às quais os navegadores recorrem.

Exemplos de técnicas de impressões digitais?

Fingerprinting de Canvas: Esta técnica envolve a criação de um elemento < canvas > oculto em uma página da web. O navegador do usuário desenha uma imagem nesse elemento, e o site lê os dados de pixels. Variações na renderização (devido a diferenças de hardware e software) criam uma impressão digital única.

WebGL Fingerprinting: Este método aproveita as capacidades do WebGL para criação e renderização de gráficos. Semelhante ao fingerprinting de canvas, as diferenças de renderização podem ser utilizadas para criar uma impressão digital única.

Impressão digital de áudio: O navegador gera som (geralmente inaudível) e analisa sua renderização. Microvariações nos sistemas de áudio e seu processamento permitem a identificação do dispositivo.

Impressão digital de Plugins do Navegador: Neste caso, ele lê a lista de plugins e extensões do navegador instalados. Combinações únicas de plugins permitem a criação de uma impressão digital do navegador.

Impressão Digital dos Cabeçalhos HTTP: O navegador analisa os cabeçalhos de solicitação HTTP, como User-Agent, Accept-Language, Referer. Esses cabeçalhos podem conter informações que permitem distinguir um usuário de outro.

Fingerprinting CSS: Esta técnica utiliza CSS (Folhas de Estilo em Cascata) para medir e analisar os tamanhos dos elementos e fontes. Diferenças na renderização de estilos podem criar uma impressão digital única.

Impressão digital do WebRTC: Esta técnica utiliza o WebRTC para obter os endereços IP locais do dispositivo. Pode revelar informações adicionais sobre a rede do usuário.

Rastreio de Impressões Digitais de Fonte: Esta técnica examina a presença e a renderização de fontes específicas. Diferenças nas fontes instaladas e na sua renderização podem ser usadas para criar uma impressão digital de navegador única.

Quais são as técnicas para rastrear impressões digitais de Fontes

Websites utilizam um método chamado de impressão digital de fonte para identificar o conjunto de fontes instaladas no seu dispositivo. Quando você visita um site, scripts são executados invisivelmente em segundo plano para automaticamente coletar dados sobre as fontes exibidas pelo seu navegador.

Abaixo estão técnicas para rastrear impressões digitais de fontes.

Técnica de Carregamento de Fonte em CSS

Esta técnica utiliza folhas de estilo em cascata (CSS) para carregar e verificar a presença de fontes.

Como funciona:

Um elemento oculto é criado na página da web com texto, ao qual é aplicada uma fonte específica. Se a fonte estiver instalada no dispositivo do usuário, o texto será renderizado com essa fonte; caso contrário, será usada uma fonte substituta. A página da web mede o tamanho e o estilo do texto para determinar se a fonte está instalada.

Técnica de Detecção de Fonte JavaScript

Este método utiliza JavaScript para criar elementos ocultos com texto e aplicar diferentes fontes.

Princípio de operação:

Um elemento com uma fonte base (por exemplo, monoespaçada) é criado. Em seguida, é medida o tamanho do texto com a fonte base. Posteriormente, a fonte de teste é aplicada, e o tamanho do texto é medido novamente. Se os tamanhos forem diferentes, significa que a fonte está disponível no dispositivo.

Técnica de Detecção de Fonte Baseada em Flash

O Adobe Flash é usado nessa técnica para determinar as fontes instaladas.

Processo de trabalho:

Um objeto Flash pode acessar recursos do sistema e verificar as fontes instaladas. A lista de fontes disponíveis é então transmitida de volta para o servidor.

Vale ressaltar que essa técnica possui suas vantagens e desvantagens.

Vantagens: Identificação precisa da fonte.

Desvantagens: O Flash está desatualizado e não é mais suportado pela maioria dos navegadores, tornando essa técnica praticamente obsoleta.

Técnica de Detecção de Fonte em HTML5 Canvas

Neste método, o elemento < canvas > é utilizado para renderizar texto com diferentes tipos de letra e medir seus tamanhos.

Princípio de funcionamento:

Um elemento "canvas" e um contexto para desenhar texto são criados. O texto é desenhado com uma fonte base (por ex., monoespaçada) e o seu tamanho é medido. Em seguida, o texto é desenhado com a fonte de teste e medido novamente. Se os tamanhos diferirem, significa que a fonte está disponível no dispositivo.

Undetectable.io - Técnica de Detecção de Fonte HTML5 Canvas

Classificação das Fontes Detectadas

Na maioria dos casos, cada usuário já possui um conjunto específico de fontes instaladas em seu computador ou dispositivo móvel. Para verificar a quantidade delas, você pode visitar browserleaks. Este é um serviço para verificar a impressão digital do navegador.

Em seguida, iremos informar-lhe quais as fontes que podem estar pré-instaladas nos seus dispositivos.

Fontes do Sistema

As Fontes do Sistema são fontes que estão pré-instaladas no sistema operacional e são usadas para exibir texto na interface do usuário e em aplicativos. Elas fazem parte do conjunto padrão de fontes fornecidas com o sistema operacional e têm como objetivo garantir compatibilidade e exibição de texto consistente em vários dispositivos. Algumas fontes do sistema populares incluem Arial, Helvetica e DejaVu Sans.

Fontes da Aplicação

As fontes de aplicativo são as fontes instaladas e usadas por aplicativos específicos, em vez do sistema operacional como um todo. Elas são destinadas a melhorar a aparência e a funcionalidade dos elementos de texto dentro de aplicativos específicos.

Fontes de aplicativos podem impactar na identificação de impressões digitais de fontes, adicionando singularidade e variabilidade ao conjunto de fontes em um dispositivo. O uso de fontes não padrão ou únicas que não estão instaladas no sistema operacional padrão torna a impressão digital menos comum e mais detalhada. Essas fontes específicas podem ser detectadas ao verificar a disponibilidade de fontes, indicando a instalação de aplicativos específicos. Os sites podem coletar informações sobre as fontes do sistema e do aplicativo, permitindo a criação de impressões digitais digitais de navegador mais precisas e exclusivas para rastrear usuários.

Tipos de Letras Pessoais

Fontes pessoais são fontes criadas, personalizadas ou usadas por usuários individuais ou organizações para atender às suas necessidades específicas. Ao contrário das fontes do sistema e de aplicativos, as fontes pessoais não são pré-instaladas no sistema operacional ou aplicativos por padrão, mas são adicionadas pelos próprios usuários.

As fontes pessoais afetam a impressão digital digital de um navegador adicionando características exclusivas que raramente são encontradas em outros dispositivos, tornando a impressão digital do navegador mais precisa e única. Sua presença pode ser usada para identificação precisa e rastreamento do usuário em vários sites e aplicativos.

Como ignorar a Impressão Digital da Fonte

Para contornar a identificação de impressão digital da fonte e proteger a sua privacidade, pode utilizar os seguintes métodos:

Usando navegadores anti-detecção:

Navegadores anti-detecção, como Undetectable, são especialmente projetados para substituir a impressão digital digital do navegador. Eles alteram completamente as informações de fonte para complicar a identificação.

Desativando o JavaScript:

Como muitas técnicas de identificação de fontes usam JavaScript para verificar a presença de fontes, desativar o JavaScript pode impedir essas verificações. No entanto, isso pode afetar o funcionamento de alguns sites.

Usando Extensões do Navegador:

Extensões como Privacy Badger ou NoScript podem bloquear scripts que tentam detectar fontes instaladas, protegendo assim contra a técnica de fingerprinting.

Alterando as configurações do navegador:

Alguns navegadores permitem que você gerencie o acesso às fontes. Por exemplo, no Firefox, você pode restringir o acesso aos tipos de letra do sistema pelos ajustes de privacidade.

Usando Máquinas Virtuais ou Contêineres:

Iniciar sessões web numa máquina virtual ou contentor com um conjunto mínimo de fontes ajuda a isolar o conjunto principal de fontes do sistema dos websites, tornando assim mais difícil a criação de uma impressão digital do navegador precisa.

Como pode ocorrer a substituição de fonte em um navegador anti-detecção como Undetectable?

Em Undetectable, você pode controlar a impressão digital digital do seu navegador e todos os seus componentes. Ao criar um novo perfil, na seção de configurações avançadas, você pode escolher como cada parâmetro da impressão digital será gerado, incluindo a fonte.

Emular - esta opção geralmente é definida por padrão. Quando selecionada, a fonte será extraída das configurações de antidetecção do seu navegador.

Sistema - ao escolher esta opção - a fonte será retirada do seu sistema

Aleatório - recentemente, uma opção para randomizar os parâmetros da impressão digital digital foi adicionada ao programa. Ao ativá-lo, os parâmetros da impressão digital da fonte serão gerados aleatoriamente cada vez que um perfil for criado, em vez de serem retirados da configuração.

O que são configurações de navegador e como elas são melhores do que as impressões digitais regulares em outros navegadores anti-detecção.

Um conjunto de configurações é um conjunto cuidadosamente selecionado de dados com base em navegadores e dispositivos reais. Ao escolher uma configuração específica ao criar um perfil de navegador, todas as impressões digitais únicas do seu sistema são substituídas pelas impressões digitais dessa configuração. Isso significa que seu perfil parecerá exatamente como o de um usuário real, proporcionando máxima anonimato e segurança. Devido à sua "realidade", o uso de tais configurações permite evitar bloqueios e detecções.

Por que as configurações, como Undetectable, são melhores do que simples impressões em outras antiguidades?

A geração de impressões digitais em outros navegadores anti-detecção ocorre aleatoriamente, muitas vezes sem considerar o sistema operacional do usuário, o que pode levar à aparição de combinações de impressões digitais do navegador inexistentes. Por exemplo, ao trabalhar no Windows, sua impressão digital pode conter parâmetros de outros sistemas operacionais.

Nossa abordagem é única no sentido de que a base da digital de cada perfil criado é uma configuração real. Isso exclui combinações improváveis de parâmetros de digital, aumentando assim a probabilidade de contornar sistemas antifraude. Cada configuração é usada por apenas uma pessoa, minimizando o risco de duplicação e aumentando o nível de anonimato. Como resultado, seus perfis parecem o mais naturais possível e correspondem a dispositivos reais.

Em Undetectable, são disponibilizadas configurações gratuitas, cujo número depende do plano escolhido. Há também uma loja de configurações onde, se desejar, pode adquirir configurações adicionais.

Como resultado

O reconhecimento de impressão digital de fonte é um método poderoso de identificação do usuário na Internet, com base na análise de fontes instaladas e suas características de renderização. Essa técnica permite que os sites coletem dados únicos sobre o sistema do usuário, tornando-a uma das principais ferramentas para rastreamento mesmo ao usar modos de navegação privada ou limpar arquivos de cookies.

A importância de entender os métodos de impressão digital de fonte como o Carregamento de Fonte CSS, Detecção de Fonte JavaScript, Baseada em Flash e Detecção de Fonte HTML5 Canvas é inegável. Essas técnicas permitem identificar um conjunto exclusivo de fontes no dispositivo do usuário, criando uma impressão digital precisa e única.

Para proteger contra a identificação de fontes e manter o anonimato, é importante utilizar ferramentas especializadas, como navegadores anti-detecção. Essas soluções permitem falsificar impressões digitais do sistema usando dados reais de navegador e dispositivo, tornando o processo de identificação significativamente mais complexo. Em particular, o navegador anti-detecção Undetectable oferece a capacidade de ajustar finamente os parâmetros de impressão digital, incluindo as fontes, aprimorando o nível de sua proteção.