Dominando o Multi-Accounting no Discord: Métodos e Ferramentas Eficazes para 2024

A plataforma Discord tornou-se uma ferramenta indispensável para várias comunidades. De jogadores e desenvolvedores a grupos educacionais e equipes profissionais - todos encontram aplicação nesta plataforma versátil. No entanto, à medida que o número de tarefas e funções aumenta, muitos usuários se veem precisando gerenciar várias contas do Discord simultaneamente. Vale ressaltar que o multi-accounting (gerenciamento de várias contas) às vezes pode ser acompanhado por certas dificuldades. Neste artigo, detalharemos as armadilhas que você pode encontrar ao criar um grande número de perfis, bem como oferecer métodos eficazes para adquirir perfis sem correr o risco de ser bloqueado.

Métodos eficazes de gerenciar 5 contas do Discord.

Método 1: Login e Logout Circular

Este método é o mais simples de todos, mas assim como em cada barril de mel, há uma colher de alcatrão aqui também. Apesar de sua simplicidade, este método é maximamente inconveniente para executar.

Você precisará inserir manualmente suas credenciais toda vez que fizer login na sua conta do Discord e mantê-las à mão o tempo todo. Além disso, é provável que você perca mensagens e notificações importantes de outras contas, pois só é possível estar conectado a um perfil por vez.

Também pode utilizar várias janelas do navegador para entrar em diferentes contas do Discord simultaneamente. No entanto, pode ser complicado e demorado, uma vez que terá de encontrar as janelas corretas entre várias semelhantes. Não muito conveniente, certo? Além disso, cada vez que inicia uma nova sessão, terá de passar pelo processo de autorização novamente.

Método 2: Usando perfis de navegador separados

Para este método, você precisará registrar diferentes contas do Google e vinculá-las a perfis separados dentro do navegador. Depois, crie uma conta no Discord em cada perfil. No entanto, você terá que lembrar de cada conta do Discord associada a um perfil específico, monitorar seus status e considerar muitos outros detalhes. Esta configuração de várias contas complica significativamente a tarefa, adicionando muito trabalho manual e criando dificuldades adicionais ao gerenciar várias contas. Além disso, você corre o risco de se embaraçar com credenciais e status, o que pode levar a mensagens e notificações importantes perdidas.

Método 3: Combinando o aplicativo desktop do Discord e o navegador

Combinar a aplicação desktop do Discord com um navegador é um método eficaz para gerir várias contas ao mesmo tempo. Para tal, primeiro instala a aplicação desktop do Discord e faz login numa das tuas contas. Depois, utiliza o navegador para entrar noutras contas do Discord. Cria múltiplos perfis no navegador, cada um dos quais será usado para iniciar sessão numa conta separada. Desta forma, podes usar simultaneamente a aplicação desktop e o navegador, alternando entre contas sem sair do sistema. Isto permite-te manter-te conectado a todas as tuas contas. Utilizando este método, podes gerir até 10 contas do Discord ao mesmo tempo.

Método 4: Usando versões diferentes do Discord (Canary e PTB)

Usar diferentes versões do Discord, como o Discord Canary e o Discord PTB (Public Test Build), também permite gerenciar várias contas simultaneamente. Cada uma dessas versões é uma aplicação separada que pode ser instalada no seu computador ao lado da versão principal do Discord. Você pode fazer login em diferentes contas do Discord em cada uma dessas versões, permitindo que você permaneça autenticado em várias contas ao mesmo tempo. Esse tipo de configuração multi-conta é uma forma conveniente de receber todas as notificações e mensagens de diferentes contas em tempo real, sem a necessidade de fazer login e sair constantemente do sistema.

Esta abordagem oferece flexibilidade e simplifica a gestão de várias contas, quer seja para trabalho, uso pessoal ou testar novos recursos. Contudo, vale a pena considerar que o Discord PTB (Public Test Build ou Beta) foi especificamente projetado para desenvolvedores identificarem vários bugs e erros em novas versões do programa, portanto, o desempenho deste programa pode ser instável.

Método 5: Clonando o aplicativo Discord em dispositivos móveis

Outra forma interessante de ter várias contas do Discord no seu dispositivo móvel é clonando a aplicação do Discord. Esta técnica cria uma duplicata da aplicação, permitindo que você acesse diferentes contas em um único dispositivo. As aplicações clonadas funcionam de forma independente uma da outra, permitindo que você esteja conectado a várias contas do Discord simultaneamente e receba notificações de cada conta, garantindo que você não perca mensagens importantes. Isso é especialmente conveniente para separar tarefas pessoais e profissionais, melhorar a organização e aumentar a produtividade.

A clonagem pode ser feita usando funções incorporadas em alguns dispositivos na plataforma Android ou aplicativos de terceiros da Google Play. Nos dispositivos iOS, a clonagem de aplicativos não é suportada no nível do sistema, portanto, para usar várias contas, você terá que recorrer a métodos alternativos, como usar diferentes navegadores para a versão web do Discord.

Método 6: Trabalhando com Diferentes Dispositivos de Hardware

Gerir várias contas do Discord usando diferentes dispositivos é uma forma prática e eficiente de manter acesso a várias contas simultaneamente. Usar vários dispositivos como smartphones, tablets, laptops e computadores desktop permite que você esteja conectado a diferentes contas do Discord em cada um deles. Por exemplo, você pode usar uma conta no seu smartphone para mensagens pessoais e outra conta no seu laptop para o trabalho. Este método elimina a necessidade de entrar e sair constantemente em um dispositivo, poupando tempo e esforço.

Tal abordagem ao multi-accounting também ajuda a manter-se organizado. Pode separar tarefas e notificações, permitindo-lhe responder rapidamente a mensagens importantes. Por exemplo, um dispositivo pode ser usado para comunicar com amigos e família, enquanto outro pode ser usado para tarefas de trabalho e comunidades profissionais. Isso reduz o risco de perder notificações importantes e aumenta a sua produtividade.

Além disso, o uso de dispositivos diferentes oferece redundância. No caso de um dispositivo falhar ou tornar-se inacessível, você sempre terá a opção de continuar trabalhando com outro dispositivo, sem perder o acesso às suas contas do Discord e os dados dentro delas. No entanto, o custo de múltiplos dispositivos, na maioria dos casos, superará o preço de uma assinatura básica em um navegador anti-detecção. Ao mesmo tempo, um navegador anti-detecção, devido à sua funcionalidade, é a ferramenta mais ótima e conveniente para gerenciar várias contas do Discord.

Método 7: Usando um Navegador Anti-Detect

Usar um navegador de várias contas para criar e gerenciar várias contas do Discord é uma maneira poderosa de evitar detecção e restrições associadas ao uso de várias contas.

As ferramentas anti-detecção são projetadas para ocultar suas impressões digitais digitais e fazer com que cada perfil do navegador seja único, evitando a detecção de uso repetido. Navegadores de anti-detecção como Undetectable permitem que você crie perfis de navegador isolados, cada um simulando um ambiente de usuário único. Isso significa que cada perfil pode ter seus próprios cookies, endereço IP, agente do usuário e outros parâmetros de uma impressão digital digital, tornando-os indistinguíveis de usuários reais.

Este método é especialmente útil para aqueles que gerenciam um grande número de contas, como profissionais de marketing, especialistas em suporte ao cliente, ou para uso pessoal quando é necessário separar contas do Discord de trabalho e pessoais.

Usar um navegador de múltiplas contas oferece flexibilidade e segurança, permitindo que você gerencie efetivamente várias contas do Discord ao mesmo tempo, evitando limitações e bloqueios.

Gerenciando Várias Contas do Discord com um Navegador Anti-Detecção

Revisão Undetectable

Undetectable é um navegador avançado anti-detecção projetado para gerenciar váltumas contas em várias plataformas, como Discord. Ele fornece um alto nível de anonimato e segurança, tornando-se uma ferramenta indispensável para aqueles que trabalham com várias contas.

Principais funções:

Multi-Contas: Criar e gerir perfis de navegador separados, cada um com parâmetros exclusivos como endereço IP, impressões digitais do navegador, idioma e fontes. Isso permite que você use várias contas do Discord sem o risco de detecção e bloqueio. Gestão de Proxy: Suporte a vários tipos de servidores proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS5) com a capacidade de configurar rapidamente para cada perfil. Isso melhora ainda mais a anonimato e permite ocultar sua localização e outros dados. Automatização e API: Integração com bibliotecas de automatização populares como Puppeteer, Playwright e Selenium. Isso permite automatizar tarefas rotineiras, gerir contas e realizar testes. Isolamento de Dados: Cada perfil é totalmente isolado dos outros, impedindo vazamentos de dados entre as contas. Isso é crucial para proteger sua privacidade e evitar a vinculação de suas contas. Facilidade de Uso: Uma interface intuitiva que facilita a criação e gestão de perfis sem a necessidade de um conhecimento técnico profundo.

Benefícios de usar Undetectable

Anonimato e segurança : Graças a parâmetros configuráveis e suporte para servidores proxy, o Undetectable oferece um alto nível de anonimato, minimizando o risco de bloqueio de contas.

: Graças a parâmetros configuráveis e suporte para servidores proxy, o Undetectable oferece um alto nível de anonimato, minimizando o risco de bloqueio de contas. Conveniência e eficiência : Com o navegador anti-detecção, você pode alternar facilmente entre contas sem fazer logout e reentrar com credenciais. Isso economiza tempo e simplifica a gestão.

: Com o navegador anti-detecção, você pode alternar facilmente entre contas sem fazer logout e reentrar com credenciais. Isso economiza tempo e simplifica a gestão. Suporte à automação : A capacidade de se integrar com ferramentas de automação torna a gestão de contas ainda mais eficiente, especialmente para profissionais de marketing e especialistas em marketing digital.

: A capacidade de se integrar com ferramentas de automação torna a gestão de contas ainda mais eficiente, especialmente para profissionais de marketing e especialistas em marketing digital. Isolamento de perfil: O isolamento completo de dados entre os perfis impede o rastreamento cruzado e proporciona um nível adicional de segurança.

Guia passo a passo para usar um navegador anti-detecção para o Discord

Passo 1: Baixe e instale o navegador anti-detect Undetectable

Baixar o navegador anti-detectUndetectable é muito simples, basta ir ao nosso site na seção "Download" e baixar a versão necessária do navegador para o seu sistema operacional.

Passo 2: Configurar um novo perfil de navegador

Para criar um novo perfil no navegador, você precisa abrir a janela principal do programa e clicar no botão "novo perfil".

Importante: Ao criar um novo perfil, para um desempenho mais eficaz, escolha um SO idêntico ao utilizado no seu computador.

Passo 3: Configurar o Servidor Proxy

Na janela de criação de um novo perfil que apareceu, insira o nome do perfil no campo superior e navegue até a seção "principal". Em seguida, na linha "proxy", selecione "novo proxy". Em seguida, configure as configurações do proxy e clique no botão "criar". O perfil foi criado.

Passo 4: Faça login no Discord

Abra um novo perfil e crie uma conta no Discord ou faça login em uma existente. Ao criar vários perfis, você pode atribuir uma tag a cada perfil do navegador e organizá-los em pastas, o que facilitará muito a navegação entre os perfis e ajudará a economizar muito tempo.

Conclusão

Gerenciar várias contas no Discord pode ser um desafio, mas com as ferramentas e métodos certos, como usar navegadores anti-detecção, você pode operar efetiva e seguramente com várias contas. Os métodos discutidos, incluindo o uso de perfis de navegador separados, aplicativos de desktop e navegadores, versões diferentes do Discord, clonagem de aplicativos em dispositivos móveis e trabalho com vários dispositivos de hardware, oferecem várias soluções para diferentes necessidades.

Navegadores anti-detecção se destacam entre outras ferramentas graças à sua ampla funcionalidade e alto nível de anonimato. Eles permitem criar e gerenciar vários perfis, suportam integração com servidores proxy e ferramentas de automação, tornando-os a escolha ideal para aqueles que trabalham com múltiplas contas no Discord.

Escolher o método de gestão adequado depende das suas necessidades e capacidades específicas. Ao experimentar diferentes abordagens, pode encontrar a solução ideal para o seu caso, garantindo conveniência e segurança ao trabalhar com o Discord.

Perguntas Frequentes

Por que é importante um navegador anti-detect para várias contas?

Um navegador anti-deteção é importante para gerir várias contas, porque permite criar perfis de navegador exclusivos com cookies separados, endereços IP e outros parâmetros, evitando a deteção do uso de múltiplas contas. Isso reduz o risco de bloqueios e restrições, garantindo anonimato e segurança. Navegadores anti-deteção também suportam servidores proxy e automação, tornando a gestão de contas mais eficiente e conveniente.

Quantas contas do Discord posso ter com um endereço de e-mail?

Com um endereço de e-mail, você pode registrar apenas uma conta no Discord. Cada conta precisa de um endereço de e-mail único. Se precisar criar várias contas, terá que usar endereços de e-mail diferentes para cada uma delas. Para fazer isso, você pode usar serviços especializados para criar caixas de e-mail temporárias.

O Discord vai me banir por ter múltiplas contas?

O Discord não proíbe ter várias contas, mas usar várias contas pode levar a problemas se você violar as regras da plataforma. Por exemplo, criar várias contas para evitar uma proibição, fazer spam ou se envolver em outras atividades maliciosas pode resultar no bloqueio de todas as contas relacionadas. Se você usar várias contas para propósitos legítimos, é importante seguir as diretrizes da comunidade e não abusar do sistema.