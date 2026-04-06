Como criar uma segunda conta no Instagram: um guia simples passo a passo

Gerenciar identidades separadas no Instagram se tornou uma prática padrão em 2026. Seja para manter fotos de família longe de clientes de negócios, administrar páginas de nicho para diferentes interesses ou lidar com projetos de clientes sem misturá-los ao seu feed pessoal, uma segunda conta instagram resolve o problema de forma limpa.

O Instagram oferece suporte oficial para várias contas instagram, e todo o processo leva menos de cinco minutos no celular. Mas, além de simplesmente passar pelo fluxo de cadastro, existem considerações reais sobre segurança, estabilidade de longo prazo e como evitar os sinais que podem complicar sua conta no futuro.

Este guia mostra como criar contas adicionais tanto no celular quanto no desktop, alternar entre elas com eficiência e manter tudo organizado. Também vamos abordar o que acontece quando você ultrapassa as ferramentas nativas do Instagram e precisa de algo mais robusto.

Para profissionais de marketing e agências que gerenciam muitas contas instagram de clientes e marcas, também apresentaremos o Undetectable.io — um navegador antidetect que cria perfis isolados de navegador com fingerprints exclusivas, tornando mais seguro operar dezenas ou centenas de contas sem riscos de cross-linking.

Você pode ter uma segunda conta no Instagram em 2026?

Sim. As políticas do Instagram permitem explicitamente que usuários criem e gerenciem múltiplas contas. Isso é confirmado diretamente na documentação da Central de Ajuda da Meta, e os termos não mudaram na transição para 2026.

Cada conta instagram opera de forma independente com seus próprios:

Seguidores e listas de seguindo

Feed e preferências de algoritmo

Mensagens diretas

Configurações e ajustes de segurança

Uma pessoa pode manter uma conta pessoal privada ao lado de uma instagram business account pública ou creator profile sem qualquer problema de política. A central de contas ajuda a conectar perfis para facilitar a troca, mas essa conexão não mescla dados nem elimina considerações de segurança — especialmente para usuários que gerenciam muitas contas.

Quantas contas do Instagram você pode ter em um único dispositivo?

O app nativo do instagram permite que você permaneça conectado em até cinco contas simultaneamente em um único telefone ou tablet. Isso vale tanto para dispositivos iOS quanto Android.

Não existe um limite global rígido para quantas contas instagram você pode possuir no total. A limitação é prática: o app só oferece suporte a cinco contas ao mesmo tempo no mesmo dispositivo.

Se você precisa acessar mais de cinco:

Saia de uma conta e entre em outra

Use dispositivos diferentes

Use sessões separadas de navegador no desktop

Use um navegador antidetect como o Undetectable.io para acesso via web

A central de contas da Meta também conecta até cinco perfis para gerenciamento simplificado. Agências e usuários avançados costumam ultrapassar isso rapidamente, e é nesse momento que soluções baseadas em navegador se tornam necessárias.

Como criar uma segunda conta no Instagram (visão geral rápida)

Aqui está a versão rápida antes de entrarmos nos detalhes:

Abra o instagram no seu telefone Vá ao seu perfil e toque no menu Toque em add instagram account Escolha create new account (e não login) Conclua o cadastro com nome de usuário, email e senha Tempo necessário: Cerca de 3–7 minutos

Você não precisa excluir nem sair da sua conta atual. As próximas seções mostram a criação no celular e no desktop passo a passo.

Como criar uma segunda conta no Instagram no celular (iPhone e Android)

O celular continua sendo a maneira mais rápida e conveniente de criar um segundo perfil instagram em 2026. As etapas são quase idênticas no iOS e no Android, com apenas pequenas diferenças visuais.

Você pode usar um número de telefone ou email para verificação, mas emails separados funcionam melhor para o gerenciamento de longo prazo — especialmente se você lida com marcas ou clientes diferentes.

Uma pessoa está segurando um smartphone exibindo a interface do aplicativo Instagram, que mostra opções para gerenciar várias contas do Instagram. A tela destaca recursos para criar contas adicionais, alternar entre perfis e acessar tanto contas pessoais quanto comerciais.

Passo a passo: criando uma segunda conta do Instagram no app

Passo 1: Abra o instagram (qualquer versão do início de 2026 oferece suporte completo ao conjunto de recursos, incluindo Reels e Stories).

Passo 2: Toque na sua foto de perfil no canto inferior direito para abrir o perfil atual.

Passo 3: Toque no seu nome de usuário no topo da tela. Um menu aparece com suas contas adicionadas e uma opção para adicionar outra.

Passo 4: Selecione “Add account” e depois toque em continue para “Create new account” no pop-up. Não escolha “Log into existing account”.

Passo 5: Digite seu novo nome de usuário. Boas práticas:

Faça com que seja fácil de memorizar e de soletrar

Evite problemas com marcas registradas

Verifique a disponibilidade (o Instagram sugere alternativas se já estiver em uso)

Passo 6: O Instagram pergunta se você quer conectar a nova conta à central de contas ou se deseja cadastrar-se com uma senha separada. Usar um login separado oferece melhor isolamento para agências que gerenciam perfis de clientes.

Passo 7: Adicione seu próprio endereço de email — use um email exclusivo que não seja compartilhado com outras contas. Aliases do Gmail (como user+ig2@gmail.com) podem encaminhar mensagens para uma única caixa de entrada, mas não devem ser tratados como uma identidade separada garantida dentro do sistema do Instagram.

Passo 8: Confirme o código de verificação enviado por SMS ou email. Defina uma senha forte e armazene-a em um gerenciador de senhas.

Passo 9: Adicione imediatamente sua foto de perfil, nome e bio. Inclua uma call-to-action ou frase de branding relevante para o objetivo desta conta.

Passo 10: Ignore as sugestões de “find contacts” se esta conta for destinada apenas a uso profissional ou pseudônimo. A sincronização de contatos pode criar conexões indesejadas entre suas contas.

Dicas de segurança para sua nova conta móvel

Roubo de contas e phishing continuam sendo ameaças significativas em 2026. Veja como proteger seu novo perfil instagram:

Ative a autenticação de dois fatores imediatamente. De acordo com orientações de cibersegurança, contas com autenticação de dois fatores ativada têm probabilidade significativamente menor de serem comprometidas.

Use apps autenticadores em vez de SMS. Google Authenticator, Authy ou o autenticador embutido do 1Password são mais seguros do que códigos por SMS devido a vulnerabilidades de SIM-swapping.

Armazene os códigos de backup com segurança. Guarde-os no seu gerenciador de senhas, não em um app de notas.

Não reutilize senhas. Cada conta instagram deve ter uma senha forte e exclusiva (20+ caracteres com símbolos).

Revise regularmente a atividade de login. Se você gerencia várias contas de clientes em um único dispositivo, verifique as configurações de segurança do Instagram para auditar sessões ativas e revogar logins suspeitos.

Como criar uma segunda conta no Instagram no desktop (navegador)

O uso no desktop via instagram.com oferece suporte para muitas tarefas principais, enquanto o Instagram Live no desktop é tratado por meio do Live Producer com software de transmissão, e não por um simples fluxo web integrado. Isso o torna conveniente para gerentes de mídia social que trabalham em laptops em agências, operações de e-commerce ou equipes remotas.

O processo varia um pouco dependendo se você já está conectado a outra conta ou se está começando do zero.

Para trabalho frequente com múltiplas contas, ferramentas de isolamento de navegador como o Undetectable.io e estratégias especializadas de multi-account no Instagram para evitar bloqueios tornam os fluxos no desktop mais seguros e escaláveis do que ficar alternando janelas anônimas.

Etapas para criar uma segunda conta do Instagram via instagram.com

Passo 1: Abra um navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge ou Safari) e vá para instagram.com.

Passo 2: Se estiver conectado em uma conta existente, faça uma destas opções:

Saia pelo menu More

Abra uma janela privada/anônima para acessar o formulário limpo de cadastro

Passo 3: Clique em sign up e insira:

Email ou número de telefone exclusivo

Nome completo (pode ser nome da marca em contas comerciais)

Nome de usuário

Senha forte

Passo 4: Cada conta deve usar seu próprio email ou número de telefone acessível. Aliases do Gmail com “+” podem ajudar no roteamento da caixa de entrada, mas não devem ser descritos como endereços oficialmente garantidos e separados para cadastro no Instagram.

Passo 5: Conclua a verificação por email ou SMS. Depois de confirmada, você terá acesso imediato ao novo perfil.

Passo 6: Personalize seu perfil instagram:

Envie um logotipo em alta resolução ou uma boa foto de rosto

Escreva uma bio atraente com palavras-chave

Adicione localização, se fizer sentido

Inclua um link externo (site, Linktree ou página de produto)

Passo 7: Após a criação, entre novamente na sua conta original em outra aba. Use a central de contas do Instagram para conectar os perfis e alternar mais rapidamente, se desejar.

Um notebook está sobre uma mesa exibindo uma janela do navegador com uma tela de login de uma conta do Instagram. A interface sugere opções para gerenciar várias contas do Instagram, permitindo que usuários criem e alternem entre contas pessoais e comerciais de forma eficiente.

Usando um navegador anti-detect (Undetectable.io) para criar várias contas de IG

Um navegador anti-detect cria perfis isolados de navegador que parecem, cada um, um dispositivo completamente separado. Cada perfil possui seu próprio browser fingerprint, cookies e pode usar um proxy dedicado.

O Undetectable.io foi desenvolvido especificamente para profissionais de marketing, especialistas em arbitragem e agências que precisam criar várias contas instagram com segurança no desktop, sem riscos de cross-linking.

Fluxo básico:

Baixe o Undetectable.io para Windows ou macOS (Windows 64-bit ou macOS 12+, Intel ou Apple Silicon) Crie um novo perfil de navegador e dê a ele o nome da conta (por exemplo, “IG – @brand_us”) Anexe um proxy dedicado de um provedor confiável (residencial ou móvel é recomendado) Abra o instagram.com dentro desse perfil e crie ou faça login na conta

Cada perfil do Undetectable.io se comporta como um dispositivo distinto com user agent, resolução de tela, fontes, fuso horário e outros parâmetros de fingerprint únicos. Use ferramentas como testes de anonimato e browser fingerprint do BrowserLeaks para entender o que seu navegador revela. Isso impede que o Instagram conecte suas diferentes contas por meio da identidade do dispositivo.

Quando usar cada abordagem:

O navegador nativo funciona bem para 1–2 contas extras

O Undetectable.io se destaca ao lidar com 10, 20 ou 100+ perfis

Como alternar entre contas do Instagram depois de criar uma segunda

Criar a conta é metade do trabalho. Alternar rapidamente sem confusão evita situações constrangedoras, como publicar conteúdo de cliente na sua conta pessoal.

O Instagram permite alternância instantânea no celular. No desktop, isso é mais limitado, a menos que você o combine com ferramentas como o Undetectable.io. Usar avatares distintos e convenções de nomes claras ajuda a evitar erros de publicação.

Alternando contas no app móvel do Instagram

Depois que ambas as contas são adicionadas, a troca leva segundos sem sair da sessão:

Toque na sua foto de perfil (canto inferior direito) Toque no seu nome de usuário no topo da tela de perfil Um menu mostra todas as contas vinculadas na parte inferior Toque na conta desejada para alternar instantaneamente

Gestos de atalho: Nas versões mais recentes do app, manter pressionada a foto de perfil na navegação inferior ou tocar duas vezes no nome de usuário alterna entre suas duas contas mais recentes.

Observação sobre notificações: As notificações são agregadas entre contas. Verifique cada perfil regularmente para não perder DMs ou comentários nas outras contas.

Alternando contas no desktop

No instagram.com, alternar é mais desajeitado do que no celular:

Use “Switch accounts” no menu More

Você talvez precise reinserir senhas ocasionalmente por motivos de segurança

Às vezes é necessário sair e entrar novamente

Para gestão em pequena escala: Crie perfis de navegador separados (perfis do Chrome ou containers do Firefox) para cada conta.

Para uso mais intenso: O Undetectable.io permite atribuir a cada conta instagram seu próprio perfil de navegador com fingerprint e proxy exclusivos. Você pode abrir várias janelas de perfil lado a lado, cada uma permanentemente conectada a contas diferentes, sem o incômodo de reautenticação, semelhante ao que você obtém com os melhores navegadores antidetect alternativos ao GoLogin.

Boas práticas ao criar e operar uma segunda conta no Instagram

Depois que sua nova conta estiver ativa, mantê-la organizada, profissional e segura exige atenção contínua.

Padrões descuidados — mesma senha em todo lugar, spam copiado entre contas, logins em redes aleatórias — podem acionar verificações de segurança ou comprometer seus perfis. Trate cada conta como um projeto separado com seus próprios objetivos, público e calendário de conteúdo.

Use emails, nomes de usuário e opções de recuperação separados

Elemento Recomendação Email Endereço distinto por conta (ex.: marketing@brand.com para negócios) Senha Senha exclusiva com 20+ caracteres armazenada em um gerenciador de senhas Número de telefone Evite reutilizar em muitas contas (isso aciona verificações extras) 2FA Ative em todas as contas com app autenticador

Mantenha um documento seguro com credenciais de login, email, método de 2FA e códigos de backup de cada conta. Isso simplifica a recuperação de contas e a transferência para clientes.

Mantenha conteúdo e tom claramente separados

Contas pessoais e comerciais devem ter bios, avatares e estilos de publicação diferentes para que os seguidores reconheçam imediatamente qual perfil estão visualizando.

Evite publicar conteúdo idêntico em várias contas sem adaptação. Ajuste legendas e criativos para combinar com cada público. Uma página de nicho fitness e uma conta pessoal com fotos de férias em família precisam de vozes completamente diferentes.

Calendários de conteúdo separados — mesmo que sejam planilhas simples — evitam a publicação acidental do conteúdo errado. Equipes de marketing que usam Undetectable.io podem combiná-lo com seu agendador preferido ou plataforma SMM para planejar campanhas por conta com segurança.

Priorize segurança e estabilidade de longo prazo

Ative a autenticação de dois fatores em todas as contas, não apenas na principal. Revise regularmente “Login activity” nas configurações para detectar sessões suspeitas.

Evite Wi-Fi público ou VPNs instáveis para login, especialmente em contas de clientes ou que geram receita.

Os algoritmos do Instagram analisam padrões de comportamento. Explosões repentinas de follow/unfollow em massa, DMs com aparência de spam ou logins de vários países no mesmo dia podem acionar checkpoints ou bloqueios temporários. Uma gestão ruim de várias contas em dispositivos compartilhados pode aumentar o risco de verificações de segurança, restrições e problemas de conta.

Para quem gerencia várias contas de clientes, usar um navegador antidetect como o Undetectable.io com proxies por conta reduz significativamente o risco de cross-linking. O uso de ambientes de navegador separados pode ajudar a reduzir erros operacionais e diminuir algumas formas de ligação entre contas, mas alegações específicas em porcentagem exigem evidências.

Criando mais de duas contas: quando você precisa de uma estrutura escalável

Muitos leitores começam com uma conta instagram e depois adicionam uma segunda. Mas páginas de nicho, projetos de clientes e contas de teste se multiplicam rapidamente. Em pouco tempo, você está gerenciando cinco, dez ou cinquenta perfis.

Embora o app nativo do Instagram lide bem com duas ou três contas, ele se torna bagunçado e arriscado em escala:

Notificações confusas entre muitas contas

Postar no perfil errado

Verificações de segurança repetidas

Sinais no nível do dispositivo quando os padrões parecem suspeitos

O limite prático de cinco contas por app força logins e logouts constantes. É aí que ferramentas profissionais se tornam necessárias.

A imagem mostra um espaço de trabalho profissional com vários monitores de computador, cada um exibindo diferentes janelas de navegador, provavelmente usados para gerenciar várias contas do Instagram ou plataformas de mídia social. Essa configuração sugere foco em lidar de forma eficiente com tarefas relacionadas a diferentes contas, como agendar publicações e alternar entre perfis.

Por que profissionais de marketing que gerenciam várias contas usam navegadores anti-detect

Navegadores anti-detect atribuem a cada conta instagram seu próprio “dispositivo virtual” com um browser fingerprint exclusivo — incluindo user agent, tamanho de tela, fontes instaladas, fuso horário, parâmetros WebGL e canvas rendering.

Isso ajuda agências, especialistas em arbitragem e gestores de mídia social a evitar vincular dezenas de contas de clientes por meio de uma única identidade de dispositivo. O machine learning do Instagram procura esses padrões; quebrá-los é essencial para escalar.

O Undetectable.io oferece uma variedade de planos de preços para diferentes tamanhos de equipe:

Perfis locais ilimitados nos planos pagos (limitados apenas pelo espaço em disco)

nos planos pagos (limitados apenas pelo espaço em disco) Armazenamento local para que os dados nunca saiam do seu dispositivo

para que os dados nunca saiam do seu dispositivo Sincronização em nuvem para colaboração em equipe

para colaboração em equipe Anexação de proxy por perfil para consistência geográfica

Fluxo básico: gerenciando contas do Instagram com o Undetectable.io

Passo 1: Baixe e instale o Undetectable.io no Windows 64-bit ou macOS 12+ (compatível com Intel e Apple Silicon).

Passo 2: Crie um novo perfil de navegador. Dê a ele o nome da conta instagram (por exemplo, “IG – @brandname_us”).

Passo 3: Anexe um proxy dedicado (residencial ou móvel são recomendados para melhores trust scores). Cada perfil aparece a partir de uma combinação estável de IP/localização.

Passo 4: Inicie o perfil, abra o instagram.com e faça login ou crie a conta relevante dentro dessa sessão isolada do navegador.

Passo 5: Salve os cookies e reutilize esse perfil diariamente. O Instagram verá um “dispositivo” e uma localização consistentes para aquela conta, reduzindo checkpoints e suspeitas.

Esse fluxo elimina relogins constantes, reduz a ligação cruzada entre contas e facilita para equipes compartilharem apenas os perfis necessários sem expor credenciais de outras contas.

FAQ: perguntas comuns sobre criar uma segunda conta no Instagram

As pessoas podem ver que eu tenho duas contas instagram?

Os seguidores de uma conta não veem automaticamente suas outras contas. Elas permanecem separadas, a menos que você mesmo as vincule publicamente, reutilize detalhes de perfil identificáveis ou permita que sinais como sincronização de contatos e conexões entre contas se sobreponham.

Eu preciso de um número de telefone diferente para minha segunda conta?

Não necessariamente no cadastro — email funciona bem. No entanto, usar números de telefone separados ajuda na recuperação de contas de alto valor e evita verificações extras ao gerenciar muitas contas.

Posso mesclar minhas duas contas instagram?

O Instagram não oferece um recurso nativo de mesclagem. Para consolidar, você precisaria anunciar manualmente a transição e convidar seguidores para o outro perfil.

É mais seguro criar uma segunda conta instagram com email ou telefone?

O email leva vantagem sobre o telefone em termos de segurança devido aos riscos de SIM-swapping. Combine email com autenticação de dois fatores usando um app autenticador para obter a melhor proteção.

Minha segunda conta será banida se eu fizer login a partir do mesmo dispositivo?

Fazer login em duas contas a partir do mesmo dispositivo é algo completamente normal e esperado. Os problemas surgem com atividade agressiva (seguir em massa, DMs com aparência de spam) ou ao gerenciar muitas contas não relacionadas em um único dispositivo com fingerprints idênticas.

Eu preciso de uma Business ou Creator account para meu segundo perfil?

Não, mas migrar para uma conta profissional libera analytics, botões de contato e recursos de publicidade — úteis para pequenos negócios e marcas.

Usar um navegador antidetect como o Undetectable.io é legítimo?

Sim. Profissionais usam essas ferramentas para uma gestão de contas mais organizada e segura. O Undetectable.io permite sessões seguras ilimitadas em comparação com os limites nativos, tornando-se prática padrão para agências e profissionais de marketing que gerenciam várias contas em redes sociais.

Conclusão: comece sua segunda conta do jeito certo — e pense adiante

Criar uma segunda conta instagram é realmente fácil. A configuração no celular leva minutos, o desktop é simples, e ambos os métodos são oficialmente suportados pelas políticas do Instagram.

As práticas mais importantes: usar um email exclusivo, definir uma senha forte, ativar a autenticação de dois fatores, estabelecer diferenças claras de branding entre as contas e manter uma atividade consistente e com aparência humana. Esses fundamentos protegem suas contas no longo prazo.

Para uma conta extra, o app nativo do instagram dá conta de tudo o que você precisa. Mas para operações sérias de multi-account — gerenciar clientes, testar diferentes marcas, ampliar presença em e-commerce — as ferramentas certas fazem a diferença entre dores de cabeça constantes e operações tranquilas.

Se você gerencia várias contas de mídia social e quer perfis de navegador isolados, sessões locais ilimitadas, proxies por perfil e fluxos de trabalho multi-account mais seguros, experimente o Undetectable.io gratuitamente e veja como os profissionais mantêm suas contas organizadas e protegidas.