Como obter um número de telefone gratuito do Google de forma fácil e rápida

Obter um número de telefone gratuito do Google em 2026 continua sendo uma das formas mais práticas de separar sua identidade pessoal de contas online, verificar plataformas sem expor seu número real de celular e gerenciar vários projetos profissionais sob linhas telefônicas distintas. Quer você precise criar uma conta gmail para um novo empreendimento comercial ou simplesmente queira um número secundário por privacidade, o Google Voice oferece uma solução direta que não custa nada para uso doméstico nos EUA.

Este guia mostra tudo, desde o processo rápido de configuração até estratégias avançadas de múltiplas contas — e como ferramentas como Undetectable.io ajudam a manter cada número isolado da sua impressão digital.

Uma pessoa está sentada em um espaço de trabalho moderno, concentrada no laptop enquanto um smartphone repousa ao lado. Essa configuração sugere que ela pode estar gerenciando sua conta de email, possivelmente realizando tarefas como criar uma conta do Gmail ou verificar seu número de telefone para segurança adicional.

Resposta rápida: como obter um número de telefone gratuito do Google agora mesmo

O Google Voice é o principal serviço para obter um número de telefone gratuito do Google em 2026. Ele fornece um número virtual dos EUA vinculado à sua conta Google, permitindo chamadas, SMS e correio de voz a partir de qualquer navegador ou aplicativo móvel.

Veja como começar imediatamente:

O Google Voice oferece um número de telefone gratuito dos EUA para uso pessoal, acessível via voice.google.com ou pelos aplicativos oficiais para android e iOS

Os pré-requisitos incluem: uma conta Google em bom estado, acesso ao Google Voice onde o serviço está oficialmente disponível e um telefone existente para verificação única.

Observação: o Google Voice exige verificação por telefone, e nem todos os tipos de número são aceitos nessa etapa.

O processo básico funciona assim:

Faça login em voice.google.com Selecione “For personal use” Escolha o tipo de dispositivo (Web) Pesquise por cidade ou código de área (exemplo: New York, San Francisco, 312) Escolha um número gratuito disponível na lista Vincule seu número de telefone existente para verificação e conclua a etapa de confirmação conforme exigido pelo Google. Digite o código de verificação recebido por SMS ou chamada de voz

Muitas chamadas do Google Voice dos EUA para números nos EUA e no Canadá são gratuitas, enquanto chamadas internacionais de saída são cobradas de acordo com as tarifas do Google Voice.

Para profissionais de marketing e usuários de múltiplas contas, o Undetectable.io ajuda a isolar cada perfil do Google Voice em um ambiente de navegador único, impedindo o vínculo entre contas por meio da correlação de fingerprint

O que é um “número de telefone gratuito do Google” e o que você pode fazer com ele?

Um número de telefone gratuito do Google refere-se especificamente a um número do Google Voice — um número telefônico virtual dos EUA atribuído à sua conta sem custo para uso doméstico. O Google Voice oferece amplo suporte para chamadas e mensagens nos EUA, com termos de serviço, cobertura e limitações definidos pelo Google, tornando-o uma opção popular para usuários que precisam de uma linha secundária sem taxas de operadora.

Os recursos principais incluem: enviar e receber SMS pela web ou por interfaces de aplicativo, fazer chamadas de saída pelo desktop ou celular, transcrição de correio de voz usando speech-to-text, encaminhamento de chamadas para seu telefone real, triagem de chamadas em que os chamadores se identificam, e filtragem de spam com tecnologia de machine learning

A portabilidade de número está disponível por uma taxa única de $20 se você quiser transferir um número existente para o Google Voice

Existem limitações: a disponibilidade é centrada nos EUA, números inativos podem ser recuperados pelo Google, e uso automatizado em alto volume pode violar as políticas do Google.

Usuários focados em privacidade e growth marketers valorizam esses números por separar comunicações de trabalho e pessoais, criar conta sem exposição do telefone e permitir verificação mais fácil de múltiplas contas em diferentes plataformas

Embora o número seja gratuito, ele continua vinculado ao ecossistema e às políticas de dados do Google — combiná-lo com ferramentas como o Undetectable.io fornece anonimato em nível de navegador que os servidores do Google não conseguem rastrear diretamente

Requisitos e limitações para obter um número gratuito do Google Voice em 2026

As regras de elegibilidade do Google Voice ficaram mais rígidas ao longo do tempo, com a análise comportamental agora complementando o geobloqueio tradicional. O seguinte reflete os requisitos em 2026.

Disponibilidade regional: o Google Voice pessoal é destinado principalmente a usuários nos Estados Unidos, e o acesso depende dos requisitos atuais de elegibilidade e verificação do Google.

Você deve ter:

Uma conta Google em bom estado (sem suspensões anteriores por violação de políticas)

Um número de celular ou linha fixa existente para verificação telefônica única

Acesso ao site ou aplicativo do Google Voice

Concordância com os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Google Voice

Em alguns casos, o Google pode permitir a criação de conta sem um número de telefone, mas a verificação por telefone ainda pode ser exigida dependendo do risco e dos sinais da conta.

Os limites de verificação criam restrições práticas: o Google restringe o uso repetido do mesmo número de telefone para verificação, e limites de reutilização podem se aplicar.

Restrições de uso se aplicam: envio automatizado em alto volume, robocalling ou outra atividade suspeita podem acionar os sistemas antiabuso do Google

Os recursos empresariais do Google Voice dependem do plano Google Voice selecionado e da configuração da conta; casos de uso comerciais podem exigir uma configuração empresarial paga

Números inativos podem ser recuperados: se você não enviar nem receber mensagens ou chamadas por vários meses, o Google pode liberar seu número de volta para o pool; enviar periodicamente uma mensagem para si mesmo o mantém ativo

Para criar uma conta Gmail ou uma nova conta Gmail sem número de telefone, comece abrindo a página de cadastro do Gmail no modo anônimo ou em um dispositivo móvel. Preencha seus dados e siga as instruções mostradas pelo Google durante a criação da conta. Em vez disso, adicione um email de recuperação para ajudar na recuperação da conta e na segurança. Em alguns casos, isso pode reduzir a quantidade de dados pessoais que você fornece durante o cadastro, mas não garante que a verificação por telefone será ignorada.

Se você estiver atingindo limites de verificação, criar um novo Gmail ou uma nova conta Gmail sem número de telefone pode ajudar a evitar restrições de reutilização da verificação por telefone.

Passo a passo: crie um número de telefone gratuito do Google com o Google Voice

Esta seção aborda as formas legítimas de obter um número gratuito do Google por meio do Google Voice. O processo difere ligeiramente entre as interfaces desktop e móvel, então ambos os métodos são detalhados abaixo. Observe que os rótulos dos botões podem variar um pouco à medida que o Google atualiza sua interface ao longo de 2026.

Crie um número gratuito do Google Voice no desktop (Windows/macOS/Linux)

Configurar via navegador oferece mais controle sobre o processo de cadastro e funciona em todos os principais sistemas operacionais.

Abra um navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Brave) e navegue até https://voice.google.com

Faça login na conta Google desejada se ainda não estiver conectado; se você precisar criar um novo gmail ou uma nova conta gmail, vá para accounts.google.com, clique em create account e, quando for solicitado um número de telefone, selecione skip ou adicione um email de recuperação em vez disso. Isso permite criar gmail sem fornecer um número de telefone.

Quando solicitado, selecione “For personal use” (a alternativa é “For Google Workspace” para contas empresariais)

Escolha “Web” como seu tipo de dispositivo e aceite os Termos de Serviço e a Política de Privacidade

Pesquise números disponíveis inserindo o nome de uma cidade (exemplo: “Miami,” “Chicago,” “San Francisco”) ou um código de área de três dígitos (212, 415, 872); o Google normalmente apresenta de 5 a 10 opções

Selecione seu número preferido na lista disponível e confirme sua escolha

Adicione um telefone de encaminhamento: insira um número de celular ou linha fixa dos EUA existente (10 dígitos), depois escolha verificação por SMS ou chamada de voz

Digite o código de verificação de 6 dígitos que você receber para concluir o processo de vinculação

Configuração opcional: grave uma saudação personalizada para o correio de voz e revise as configurações disponíveis de notificação e spam no Google Voice. Dica profissional: se o Google sinalizar repetidamente suas tentativas de cadastro, tente usar o modo anônimo ou um perfil de navegador novo. Para configurações com múltiplas contas, os perfis antidetect do Undetectable.io evitam o vínculo cruzado gerando fingerprints únicos para cada sessão.

Para usuários que gerenciam vários números do Voice, perfis de navegador isolados com cookies separados e configurações de proxy distintas garantem que cada conta pertença ao que parece ser um dispositivo e usuário diferentes

Observação: se você criou sua nova conta gmail usando o método skip ou email de recuperação, poderá fazer login no novo gmail sem verificação por telefone.

Crie um número gratuito do Google Voice no celular (Android e iOS)

A configuração móvel oferece conveniência para usuários que gerenciam suas comunicações principalmente pelo telefone.

Baixe o aplicativo oficial do Google Voice na Google Play Store (android) ou Apple App Store (iOS)

Abra o aplicativo e faça login com sua conta Google desejada; se solicitado por um google prompt para verificação de segurança, conclua usando seus métodos existentes. Em dispositivos iOS, você pode tocar no botão 'Create Account' localizado no canto inferior esquerdo para iniciar o processo se precisar criar gmail ou uma nova conta gmail.

Para criar uma conta gmail ou uma nova conta gmail sem número de telefone, siga as instruções e, quando for solicitado adicionar um número de telefone, selecione skip. Em vez disso, insira um email de recuperação para aumentar a segurança da conta e ignorar a verificação por telefone.

Aceite os Termos de Serviço quando exibidos, depois toque em “Continue” ou “Get a Google Voice number”

Pesquise números disponíveis por cidade ou código de área e toque para selecionar uma das opções gratuitas listadas

Vincule um telefone real: insira seu número de telefone existente, escolha SMS ou chamada como método de verificação e digite o código recebido para confirmar

Ative notificações push para chamadas e mensagens recebidas para não perder comunicações

Em Settings > Devices and numbers, configure se as chamadas para seu número Voice devem tocar pelo discador nativo ou permanecer somente no app Observação: se você criou sua nova conta gmail usando o método skip/recovery email, poderá fazer login na sua nova conta gmail sem verificação por telefone. Dica profissional: usuários preocupados com privacidade devem desativar o encaminhamento para seu número SIM real e depender somente de chamadas por dados/Wi-Fi dentro do app, minimizando a exposição de metadados.

Usuários de múltiplas contas que gerenciam vários números do Voice devem isolar cada conta Google em perfis de dispositivo separados, emuladores ou sessões baseadas em navegador via Undetectable.io ao acessar o Voice pela web móvel

A imagem mostra vários smartphones, cada um exibindo diferentes interfaces de mensagens, destacando vários recursos de gerenciamento de contas, como verificação de número de telefone e a opção de criar uma conta Gmail. Os dispositivos ilustram os processos de envio de mensagens, acesso a contas de email e gerenciamento de configurações de segurança, como autenticação em dois fatores.

Usando números gratuitos do Google para verificação de conta e múltiplas contas

Muitos profissionais de marketing, especialistas em arbitragem e gestores de redes sociais dependem de números gratuitos do Google Voice para verificar contas em plataformas como Facebook, TikTok, Instagram e vários marketplaces. Esta seção aborda fluxos de trabalho práticos e considerações de política.

Os casos de uso típicos incluem: receber códigos OTP para cadastro de novas contas, manter combinações de backup de email e telefone para autenticação em dois fatores, e atribuir números separados a cada marca ou projeto de cliente

A aceitação varia por plataforma: alguns serviços como o Twitter aceitam números do Google Voice de forma esporádica, enquanto WhatsApp e Telegram frequentemente detectam e bloqueiam números VoIP por análise de sinalização — sempre teste em sua plataforma-alvo específica antes de escalar

As considerações de política importam: usar vários números do Voice para criar contas falsas em massa ou enviar spam viola os termos da maioria das plataformas e infringe as políticas antiabuso do Google, potencialmente resultando em banimentos em toda a conta. A verificação por telefone é amplamente usada pelas plataformas para evitar spam e garantir que as contas sejam criadas por usuários reais.

O Undetectable.io resolve o desafio de fingerprinting: cada perfil de navegador mantém renderização canvas única, assinaturas WebGL, listas de fontes e identificadores de hardware, combinados com proxies residenciais rotativos para diversidade de IP; ferramentas como análise de fingerprint do navegador AmIUnique ajudam você a auditar quão únicos esses perfis parecem.

Cenário concreto: um media buyer que administra 20 contas de anúncios pode verificar cada uma com um número Voice distinto e um perfil de navegador isolado, impedindo que os algoritmos de clusterização do Facebook sinalizem fingerprints de dispositivo ou padrões comportamentais compartilhados

Outro exemplo: um vendedor da Amazon que gerencia várias lojas regionais usa números Voice separados para opções de recuperação de conta em cada storefront, com cada seller account isolada em seu próprio perfil do Undetectable.io

Os ganhos de produtividade são mensuráveis — contas devidamente isoladas têm taxas de sobrevivência 3-5x maiores de acordo com relatos de fóruns do setor, embora nenhuma ferramenta garanta invisibilidade completa contra todos os sistemas antifraude.

Privacidade, segurança e rastreabilidade dos números gratuitos do Google

“Gratuito” não significa “anônimo”. Os números do Google Voice são amplamente registrados e vinculados às informações da sua conta, criando um registro rastreável que persiste nos servidores do Google.

Os metadados que o Google captura incluem: endereços IP de origem (registrados por sessão), identificadores de dispositivo, registros completos de chamadas e SMS com timestamps, áudios e transcrições de correio de voz que podem ser armazenados no ambiente da sua conta Google de acordo com as políticas de produto e retenção do Google, e vínculos cruzados com atividades associadas no Gmail, Drive e YouTube sob a mesma conta

Existe exposição legal: o Google publica informações sobre solicitações de autoridades em seu Transparency Report, e esses números variam por período de relatório, o que significa que seu uso do Voice pode ser intimado

Riscos de correlação surgem ao criar vários números do Voice a partir de fingerprints de navegador ou IPs idênticos — sinalizações automatizadas acionam revisões e possíveis suspensões

Práticas mais seguras incluem:

Use uma senha forte (20+ caracteres com geradores de passphrase)

Ative autenticação em dois fatores via aplicativos TOTP como o Authy em vez de SMS para contornar fraquezas da verificação por telefone

Separe operações de alto risco (testes de arbitragem, experimentos de campanha) de números vinculados à sua identidade real

Nunca use o mesmo número gratuito do Google tanto para operações sensíveis quanto para comunicações pessoais

Ferramentas antidetect como o Undetectable.io reduzem a correlação em nível de navegador por meio de randomização de fingerprint, isolamento de cookies e integração de proxy — mas não podem substituir o que o Google registra no servidor nem impedir acessos legais legítimos

Para necessidades de anonimato mais rigorosas, combine o Google Voice com provedores de email focados em privacidade e evite encaminhar para SIMs reais; reconheça que o Voice funciona como um intermediário rastreável, e não como um verdadeiro serviço burner, e verifique periodicamente sua configuração com uma ferramenta de teste de anonimato e vazamentos.

Revise regularmente as configurações da sua conta Google para gerenciar sua privacidade, segurança e números de telefone associados, garantindo que as informações da sua conta estejam atualizadas e suas preferências corretamente configuradas.

Benefícios de uma conta Gmail sem número de telefone

Criar uma conta Gmail sem número de telefone oferece vantagens significativas para usuários que valorizam privacidade e controle sobre seus dados pessoais. Ao pular a verificação por telefone, você minimiza o risco de sua identidade ser vinculada à sua conta de email, tornando mais difícil para terceiros rastrearem ou direcionarem você. Essa abordagem também ajuda a prevenir ataques de troca de SIM, nos quais hackers tentam sequestrar seu número de telefone para obter acesso às suas contas. Sem um número de telefone anexado, é menos provável que você receba mensagens de spam ou chamadas indesejadas relacionadas à sua conta Gmail, mantendo sua caixa de entrada e seu dispositivo livres de distrações desnecessárias.

Para usuários que gerenciam várias contas — seja por motivos pessoais, profissionais ou de projeto — poder criar uma conta Gmail sem número de telefone significa que você pode configurar quantas contas precisar sem atingir os limites de verificação. Essa flexibilidade é especialmente valiosa para quem deseja manter separadas as comunicações pessoais e de trabalho, ou para qualquer pessoa que prefira não compartilhar seu número de celular com grandes empresas de tecnologia. Em última análise, uma conta Gmail sem número de telefone lhe dá mais controle sobre sua identidade digital, reduz sua exposição a vazamentos de dados e ajuda a manter uma presença online mais limpa e segura.

Gerenciamento de conta de email para usuários focados em privacidade

Para usuários focados em privacidade, gerenciar uma conta de email sem um número de telefone vinculado exige algumas etapas extras para garantir segurança máxima. Comece escolhendo uma senha forte e única para cada conta — idealmente usando um gerenciador de senhas para gerar e armazenar credenciais complexas. Ativar autenticação em dois fatores (2FA) é crucial; opte por métodos de autenticação baseados em aplicativo em vez de SMS, para que sua conta permaneça segura mesmo sem um número de telefone cadastrado.

Para proteger ainda mais sua conta de email, considere acessar sua caixa de entrada por meio de um navegador seguro e orientado para privacidade ou um navegador antidetect como o Undetectable.io, que ajuda a evitar rastreamento e fingerprinting. Usar uma VPN também pode adicionar uma camada extra de segurança ao criptografar seu tráfego de internet e mascarar seu endereço IP. Se você estiver especialmente preocupado com privacidade, escolha um cliente de email que ofereça suporte a criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas você e seus destinatários pretendidos possam ler suas mensagens.

Seguindo essas boas práticas, os usuários podem gerenciar com confiança suas contas de email sem um número de telefone vinculado, mantendo seus dados seguros e sua identidade online protegida contra acesso não autorizado ou vigilância.

Alternativas aos números gratuitos do Google (e quando o Google Voice não basta)

Alguns usuários exigem números fora dos EUA, maiores volumes de mensagens ou anonimato mais forte do que o Google Voice oferece. Entender as alternativas ajuda você a selecionar a ferramenta certa para cada caso de uso.

Provedores pagos de números virtuais (serviços no estilo Twilio) oferecem números programáveis por API por cerca de $1/mês mais $0.0075/SMS com cobertura global, mas exigem implementação técnica e ainda podem enfrentar detecção de VoIP em algumas plataformas

Números temporários de sites gratuitos de recebimento de SMS ou provedores especializados de números virtuais para verificação por SMS fornecem caixas de entrada públicas compartilhadas — úteis para testes de baixo risco, mas completamente inseguros para OTPs, já que qualquer pessoa pode ver as mensagens recebidas

Cartões SIM dedicados de operadoras como a Mint Mobile ($15/mês) oferecem a maior confiança de plataforma e as menores taxas de detecção de VoIP, mas expõem a identidade real por meio dos registros da operadora e envolvem logística física

Trade-offs esclarecidos: Sites gratuitos de SMS: custo $0, sem privacidade, inadequados para qualquer coisa que exija segurança Números virtuais pagos: custo moderado, alcance global, ainda sinalizados por algumas plataformas SIMs físicos: maior confiança, menor privacidade, maior sobrecarga logística

Profissionais de múltiplas contas frequentemente usam um modelo híbrido: números de SIM físicos para contas principais geradoras de receita, números gratuitos do Google Voice para testes de campanha ou verificações de menor risco

Independentemente da fonte do número, o Undetectable.io continua relevante ao isolar cada conta em seu próprio perfil de navegador com proxies, cookies e fingerprints separados — reduzindo o vínculo cruzado entre contas, quer você esteja usando Voice, Twilio ou SIM de operadora

A imagem mostra uma mesa cheia de vários dispositivos de comunicação, incluindo smartphones e tablets, exibindo ferramentas para conexão por meio de contas de email e verificação de número de telefone. Essa configuração destaca a importância de gerenciar informações de conta e configurações de segurança, como criar uma conta Gmail ou usar autenticação em dois fatores para maior segurança.

Quer você precise de um único número de telefone gratuito do Google para separação pessoal ou de dezenas para testar campanhas, a combinação de Google Voice e isolamento adequado do navegador oferece uma base prática e econômica. Se você gerencia várias contas e quer ver como perfis isolados melhoram seu fluxo de trabalho, os planos de preços e o nível gratuito do Undetectable.io permitem testar a configuração sem compromisso — apenas observe que até as melhores ferramentas funcionam junto com boas práticas de operational security, em vez de substituí-las totalmente.

Serviços de email alternativos para comunicação anônima

Se seu objetivo é criar uma conta de email sem verificação por número de telefone, vários serviços alternativos atendem especificamente usuários preocupados com privacidade. Provedores como ProtonMail, Tutanota e Mailfence permitem criar contas de email seguras sem exigir um número de telefone, tornando-os ideais para quem deseja manter suas informações pessoais em sigilo. Esses serviços usam criptografia robusta de ponta a ponta e foram projetados para minimizar a coleta de dados, para que suas mensagens e detalhes da conta permaneçam seguros.

Para situações em que você precisa de um endereço de email descartável — como se cadastrar em um site ou serviço que só exige acesso temporário — opções como Guerrilla Mail, Temp Mail ou um serviço de email temporário de longo prazo para múltiplas contas permitem que os usuários gerem caixas de entrada descartáveis instantaneamente, sem qualquer número de telefone ou dado pessoal. Embora esses serviços de email temporário não sejam adequados para comunicação de longo prazo, eles podem ajudar a reduzir a exposição a spam quando o acesso temporário ao email for suficiente.

Ao escolher o serviço de email certo para suas necessidades, você pode criar e acessar contas com segurança, manter seu anonimato e evitar compartilhar seu número de telefone ou outros dados pessoais online.

Conclusão

Em resumo, o Google pode às vezes permitir a criação de conta sem um número de telefone, mas os requisitos de verificação variam e não devem ser tratados como garantidos. Ao evitar a verificação por telefone, você reduz sua exposição a roubo de identidade, spam e coleta indesejada de dados. Quer você opte por criar uma conta Gmail, usar serviços alternativos de email seguro ou confiar em caixas de entrada temporárias, você tem várias opções para manter uma conta sem um número de telefone.

Para manter sua conta de email segura, sempre use senhas fortes, ative autenticação em dois fatores e considere ferramentas que melhoram a privacidade, como clientes de email criptografados ou navegadores antidetect. Essas etapas ajudam a proteger sua identidade e garantem que apenas você tenha acesso aos seus dados sensíveis. Em última análise, esteja você gerenciando uma única caixa de entrada ou lidando com várias contas, priorizar segurança e privacidade permite desfrutar de uma experiência online mais segura e controlada — sem nunca precisar vincular seu número de telefone.