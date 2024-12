Perfil sincronizado, transferência de cookies e favoritos e muito mais na nova atualização indetectável 2.11

(language: pt) Uau! Apresentamos a nova atualização do navegador Undetectable. Vamos dar uma olhada nas incríveis funcionalidades, como o Sincronizador de Perfis, a importação de arquivos de cookies e favoritos, além das melhorias na segurança e funcionalidade do navegador.

Conheça o Sincronizador Undetectable

Estamos felizes em apresentar a você a nova e poderosa funcionalidade - o Sincronizador Undetectable. Ele permite que você execute as mesmas ações simultaneamente em vários perfis. Seja para gerenciar várias contas de publicidade, farmácia ou apenas para aquecer perfis, o Sincronizador ajudará você a gerenciá-los de forma mais fácil e eficiente.

Como funciona

A partir do momento em que você pressiona o botão de sincronização, suas ações na janela principal serão repetidas ou sincronizadas em outras janelas. Por exemplo, digitar texto, abrir novas abas, rolar em redes sociais, instalar extensões, etc.

❗ No momento, essa funcionalidade está disponível apenas no Windows. Se ocorrerem erros durante o uso, entre em contato com o suporte técnico.

Como usar o Sincronizador no Undetectable

Para começar, abra os perfis nos quais você deseja executar ações semelhantes. Para fazer isso de forma rápida e fácil, use o gerenciador de perfis. Basta selecionar os perfis desejados na tabela e iniciá-los. No menu principal do Undetectable, encontre a seção "Sincronização" e clique nela.

Na janela que aparece, selecione os perfis que você deseja gerenciar e clique em "Iniciar".

Use a configuração de layout de janelas. Você pode organizá-las automaticamente em cascata, em uma ou duas linhas, ou trazer a janela do perfil principal para frente.

Além disso, com o sincronizador, você pode alterar a janela principal, reiniciar a sincronização se algo der errado, abrir uma guia idêntica à do perfil principal ou fechar todas as guias em todos os perfis e abrir um link inserido.

Todas as ações realizadas na janela principal do navegador serão automaticamente repetidas em outras janelas do navegador. Você pode usar as janelas gerenciadas independentemente, sem afetar a sincronização com outras janelas.

Em combinação com a função de simulação de entrada humana e o gerenciador de perfis, sua atividade na internet atingirá um novo nível!

Extensão para importar cookies para o navegador Undetectable

Agora, o navegador Undetectable permite importar arquivos de cookies de outros navegadores, incluindo os anti-detects. Isso permite que você salve e use no navegador Undetectable dados importantes, como autenticação em sites, preferências do usuário e outras informações personalizadas.

Como importar cookies do navegador

Para importar arquivos de cookies para o navegador Undetectable, siga estas etapas:

Instale a extensão Undetectable para o navegador. Atualmente, ela está disponível na Google Web Store e nas extensões do Firefox. Abra o seu navegador comum de onde você deseja importar os arquivos de cookies e encontre o ícone das extensões. Em seguida, encontre o ícone da extensão Undetectable e clique nele.

Em seguida, escolha um nome para o novo perfil e verifique se a porta na extensão corresponde à porta no programa do navegador Undetectable. Para verificar a porta no programa Undetectable, abra-o e vá para a seção "Configurações". Lá você encontrará o "Endereço da API".

Após inserir o nome do perfil e verificar a porta, clique no botão "Criar perfil" na extensão. Agora, no navegador Undetectable, aparecerá um novo perfil com os arquivos de cookies e outros dados importados do seu navegador comum.

Observe que a importação de arquivos de cookies pode estar disponível apenas para determinados navegadores e versões que suportam a instalação de extensões.

Importando favoritos para o perfil do navegador

Com esta atualização, você pode importar favoritos do navegador para os perfis por meio do gerenciador de perfis no Undetectable. Essa função pode ser útil ao migrar de outro navegador anti-detect ou se você planeja transferir seu navegador de trabalho para o Undetectable.

Antes de começar a importação, você precisa baixar todos os favoritos do navegador principal ou do perfil do navegador em outro navegador anti-detect. Para fazer isso, abra a página "Exportar favoritos" no navegador e salve o arquivo de favoritos em seu computador.

Agora que você tem o arquivo de favoritos, pode abrir o gerenciador de perfis no Undetectable. No gerenciador de perfis, selecione o perfil desejado para importar os favoritos. Clique com o botão direito do mouse no perfil e escolha a opção "Importar favoritos".

Em seguida, abrirá a janela de seleção de arquivo. Encontre e selecione o arquivo de favoritos que você baixou anteriormente. Clique em "Abrir" ou "Importar" para iniciar o processo de importação.

A importação de arquivos de favoritos é uma ótima maneira de salvar e transferir seus favoritos do navegador principal para o Undetectable.

Atualizações agradáveis

A nova atualização traz uma série de melhorias e aprimoramentos que tornarão o uso do navegador anti-detect ainda mais seguro e conveniente.

Melhoria de substituição e atualização do kernel

Atualização do kernel Chromium para a versão 117, garantindo a atualidade e compatibilidade do navegador com os últimos padrões e tecnologias da web.

Melhoria na substituição do storage.estimate, agora os dados de memória livre são obtidos da configuração e adicionados com ruído.

Melhoria na função "Colar como um humano"

Aprimoramos a função de simulação de entrada de texto como um humano, tornando o comportamento do navegador mais natural e indistinguível das ações de um usuário real. Corrigidos erros relacionados à interrupção da função ao digitar texto em alguns sites.

Nova função na API

A API agora permite abrir um perfil com guias específicas. Essa nova adição à API dá aos usuários e desenvolvedores o controle sobre a abertura de perfis com um conjunto pré-definido de páginas da web, o que pode ser útil para cenários específicos de uso do navegador. Mais detalhes, como sempre, na documentação.

Correção de bugs