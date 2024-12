Undetectable 2.0 Atualização: Núcleo Chrome Aprimorado, Suporte a Extensões e Mais

Novo núcleo do navegador, WebGL 2.0 e instalação de extensões

Adicionado o segundo navegador "Undetected" baseado no Chromium com suporte a WebGL 2.0 e capacidade de instalar extensões. As extensões não funcionarão no núcleo WebEngine, como antes.

O Undetected suporta o uso de devtools e outras ferramentas padrão do Chrome (tradução automática de páginas, etc.).

A escolha do núcleo é feita ao criar um novo perfil e é exibida posteriormente no menu principal.

Importante: os perfis existentes no WebEngine não podem ser transferidos para o núcleo Undetected. Você pode criar um novo perfil no núcleo Undetected, selecionando a impressão digital anteriormente usada no WebEngine e transferindo os cookies das contas.

Atualmente, a equipe do Undetectable planeja suportar dois núcleos de navegador.

Conheça o gerenciador de extensões do navegador

O novo gerenciador permite adicionar extensões a todos os perfis no núcleo Undetected, removê-las ou desativá-las conforme necessário.

Atenção

️Para ativar o Undetectable 2.0, é necessário desinstalar a versão atual do programa, baixar e instalar a nova versão.

Importação em massa de contas a partir de conjuntos de dados

A criação em massa de perfis foi significativamente aprimorada. Agora é possível criar perfis não apenas a partir de configurações, mas também a partir de listas de User-Agents, Cookies, usando o novo formato universal (Nome, Cookies, Tipo de Proxy, Proxy, User-Agents, Notas).

Otimização da interface de criação em massa de perfis

A interface de criação em massa de perfis ficou mais simples. As configurações mais detalhadas agora estão ocultas por padrão.

Integração entre o gerador de sites populares e o bot de cookies

Incorporamos o gerador de sites populares ao bot de cookies. Lembre-se de que o gerador de sites populares é uma ferramenta da web que permite criar uma lista dos sites mais populares por país, que pode ser usada posteriormente para preparar contas e coletar cookies.

Basta abrir o bot de cookies, selecionar os perfis, o país desejado e o número de sites que o robô deve visitar. Nunca foi tão fácil aquecer os perfis!

Não limitamos sua capacidade de usar sua própria lista de sites para o bot de cookies.

É importante observar que, nesta atualização, o bot de cookies funciona apenas com perfis no núcleo WebEngine. Nas próximas atualizações, o suporte aos perfis no núcleo Undetected será implementado.

O gerador de sites populares está disponível para todos

Gerador de Sites Populares - uma ferramenta disponível para todos os visitantes do nosso site, sem registro e SMS.

Correções de erros relacionados a:

Salvamento do perfil do navegador; Envio do perfil para armazenamento em nuvem.

Compartilhe sua opinião sobre a atualização e seus desejos

Ficaremos felizes em receber seu feedback em nosso chat do Telegram.