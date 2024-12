Revisão do serviço de proxy - NaProxy e guia de configuração passo a passo em Undetectable

Tabela de Conteúdos

O que é NaProxy?

Por que escolher NaProxy?

Como comprar proxies na NaProxy?

Como obter proxies na NaProxy?

Como configurar o NaProxy no Undetectable?

Como Configurar Proxies Usando "Undetectable Proxy Manager"?

Conclusão

Introdução

Este artigo apresenta as principais características e vantagens do NaProxy como líder global em serviços de proxies residenciais, incluindo 90 milhões de IPs cobrindo mais de 200 países, uptime de 99,99% e alta segurança. Ele também explica como comprar e configurar o NaProxy em Undetectable, fornecendo um guia para um uso eficiente e seguro.

O que é NaProxy?

NaProxy é um fornecedor global líder de serviços de proxy residencial de alta qualidade. Ele oferece mais de 90 milhões de endereços IP de grandes Provedores de Serviços de Internet, abrangendo mais de 200 países e regiões em todo o mundo. Esta infraestrutura extensa permite que os usuários superem facilmente restrições geográficas e acessem conteúdo de todo o mundo.

Os serviços da NaProxy são confiados por mais de 3.000 clientes globalmente, incluindo empresas que dependem de proxies para várias aplicações como verificação de anúncios, monitoramento de SEO, monitoramento de preços e proteção de marca. Seja conduzindo pesquisa de mercado, coletando dados ou transmitindo vídeos com restrição geográfica, a NaProxy garante uma experiência de conexão sem interrupções.

Por Que Escolher NaProxy?

Como líder global no fornecimento de IPs residenciais, NaProxy possui mais de 90 milhões de nós de proxy legítimos. Sua rede oferece velocidades de acesso excepcionalmente rápidas!

Global Proxy Pool - A extensa e amplamente distribuída rede de proxy da NaProxy abrange países e regiões ao redor do mundo. Isso permite aos usuários alterar seus endereços IP, contornar restrições geográficas e acessar conteúdo e dados globais. Seja para realizar pesquisas de mercado, raspagem de dados ou transmitir conteúdo multimídia sujeito a restrições geográficas, a NaProxy oferece uma experiência de conexão perfeita. Acesso Fácil a Dados Públicos - Utilizando a ampla rede de proxy global da NaProxy, os usuários podem coletar e analisar dados de forma eficaz. Suas conexões estáveis e alta taxa de sucesso garantem que os usuários possam acessar facilmente os dados públicos de que precisam, evitando interrupções causadas por restrições ou bloqueios de IP. Os serviços de proxy da NaProxy são particularmente adequados para tarefas que exigem alta anonimato e coleta de dados em larga escala, como otimização de mecanismos de busca (SEO), verificação de anúncios, monitoramento de preços e proteção de marca. Alta Anonimato e Segurança - A NaProxy utiliza tecnologias avançadas de criptografia para garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário durante a transmissão, evitando vazamentos de dados e acessos não autorizados. Alta Disponibilidade e Resposta Rápida - A NaProxy garante um tempo de atividade de 99,99% e um tempo médio de resposta de 0,6 segundos, fornecendo conexões estáveis e rápidas para atender às necessidades dos usuários em relação ao acesso eficiente aos dados.

Como Comprar Proxys na NaProxy?

Navegar pelos Pacotes: Após fazer login em sua conta, revise os pacotes de serviço oferecidos pela NaProxy. A NaProxy fornece três tipos de pacotes de proxy: Rotating Residential Proxies, Unlimited Residential Proxies e Static Residential Proxies.

Selecionar um Pacote: Escolha o pacote de serviço de proxy que melhor se adequa às necessidades de seu negócio.

Proxies residenciais rotativos: Adequados para fins gerais e proteção de privacidade, lidando de forma eficaz com tarefas de tráfego regular enquanto oferecem boa anonimidade.

Proxies Residenciais Ilimitados: Ideais para transferência de dados alta e acesso frequente, especialmente vantajosos para lidar com altas demandas de tráfego.

Proxies Residenciais Estáticos: Perfeitos para tarefas que exigem IPs estáveis a longo prazo, garantindo estabilidade e segurança para acesso prolongado.

Depois de ter determinado o tipo de proxy necessário, você pode selecionar seu método de pagamento. Oferecemos várias opções de pagamento, incluindo pagamento em moeda, pagamento por carteira digital, pagamento local e outros métodos de pagamento.

Se encontrar alguma dúvida ou tiver requisitos personalizados durante a utilização, pode contactar o seu especialista em TI designado a qualquer momento. Eles fornecerão suporte 24/7 para garantir que os seus problemas sejam resolvidos rapidamente.

Como Obter Proxies da NaProxy?

Obtendo Informações do Proxy: Após a compra de um pacote, clique no seu endereço de e-mail conectado no canto superior direito, o que irá redirecioná-lo para a página da conta. Aqui, tomaremos os proxies residenciais como exemplo.

Clique em "Autenticação da Conta" abaixo de "Obter Proxy" para visualizar os detalhes dos proxies que você comprou.

Criar Subconta: Clique em "Para criar" para acessar a página de criação de subconta.

Preencha o nome do subusuário e a senha para criar a subconta. No campo "Tipo", insira o tipo de proxy:

Para adicionar um subusuário de proxy residencial rotativo, selecione Proxy Residencial Rotativo.

Para adicionar um subusuário de proxy residencial estático, selecione Proxy Residencial Estático.

Para adicionar um subusuário de proxy residencial ilimitado, selecione Proxy Residencial Ilimitado.

Em seguida, defina o limite de uso de dados (0 significa sem limite), e clique em "Confirmar" para adicionar com sucesso uma subconta. Você pode então monitorar o uso de dados da subconta a qualquer momento.

Retorne à página de autenticação da conta e selecione o sub-usuario recém-criado.

Selecione o país, estado ou cidade, porta de hospedagem, horário e sessão (opcional) que você deseja gerar. Por exemplo, escolha os Estados Unidos, estado do Alabama e região das Américas.

Após fazer a sua seleção, clique em "Gerar Link da API" abaixo para criar as credenciais da conta, em seguida clique em "Copiar Link".

Como Configurar NaProxy em Undetectable?

Passo 1: Baixar o navegador Undetectable

Clique aqui para selecionar e baixar o navegador Undetectable adequado para o seu sistema. Em seguida, prossiga para se registrar e fazer login.

Passo 2: Criar um Novo Perfil

Após fazer login com sucesso, clique em "+ Novo Perfil de Usuário" para criar um arquivo de proxy configurado.

Passo 3: Configurar o Sistema Operacional

Primeiro, insira o nome do "Novo Perfil de Usuário". Em seguida, nas configurações, selecione o sistema operacional e navegador que deseja configurar, bem como o tamanho da tela, núcleos da CPU, memória e idioma. Aqui, usamos o sistema operacional "Windows 11" e o navegador "Chrome" como exemplo.

Passo 4: Criar um Novo Proxy

Após configurá-lo, clique na aba "Principal" à esquerda (com o ícone de engrenagem), em seguida, clique em "Novo Proxy" no menu suspenso de proxy.

Passo 5: Configurar o Proxy

Digite as informações na caixa de proxy no formato [Host:Porta:Nome de usuário:Senha].

Por exemplo, as informações de proxy geradas no NaProxy são:

servidor proxy: us.naproxy.net

5000

nome de usuário: proxy-A12345678_area-US_state-alabama

senha: 123456789

O formato ajustado será:

us.naproxy.net:1000:proxy-A12345678:123456789

Copie e cole na caixa de proxy. Em seguida, clique no ícone "⇄" ao lado das informações do proxy. Se digitado corretamente, o endereço IP e a localização do seu servidor proxy serão exibidos.

Passo 6: Verificar o Proxy, Configurar o WebRTC

Depois que tudo for confirmado como funcionando corretamente, clique na guia "Avançado" à direita. Após entrar na interface, selecione "Automático" no menu suspenso ao lado de "WebRTC". Uma vez selecionado, clique em "Criar" abaixo para concluir a configuração.

Passo 7: Configurar o WebRTC

Após a configuração estar completa, basta clicar no ícone "triângulo" abaixo do proxy recém-criado à esquerda para abrir uma janela do navegador, e você poderá começar a usá-lo.

Como Configurar Proxies Usando o "Undetectable Proxy Manager"?

Passo 1: Abra o navegador Undetectable

Abra o navegador Undetectable e faça login. Em seguida, clique no botão "Proxy" no lado esquerdo da janela.

Passo 2: Configurar o Proxy

Na janela "Gerenciador de Proxy" que aparece, clique no ícone "+" no topo.

Passo 3: Adicionar Informações de Proxy

Na janela, preencha o nome do proxy e o host, porta, usuário e senha do proxy gerado. Se inserido corretamente, o endereço IP e a localização do servidor proxy serão exibidos.

Passo 4: Verificar o Proxy

Depois de preencher os detalhes, clique no botão "Verificar" abaixo para verificar se o proxy está funcionando corretamente. Se digitado corretamente, o endereço IP e a localização do seu servidor proxy serão exibidos.

Etapa 5: Salvar o Proxy

Uma vez confirmado, clique em "Salvar Proxy" abaixo para salvar os detalhes recém-criados.

Conclusão

NaProxy - como um dos principais provedores globais de serviços de proxy residencial, oferece mais de 90 milhões de endereços IP de alta qualidade em mais de 200 países e regiões. Isso garante excelente anonimato e segurança, conquistando a confiança de mais de 3.000 clientes em todo o mundo. Este artigo detalha as principais características e vantagens do NaProxy, incluindo sua taxa de disponibilidade de 99,99% e capacidade de resposta rápida. Também fornece um guia abrangente sobre como comprar e configurar os proxies do NaProxy. Com o NaProxy, os usuários podem facilmente realizar pesquisas de mercado, coletar dados e acessar conteúdo geograficamente restrito, garantindo uma experiência de usuário eficiente e segura.