Proxy đối tác trong Undetectable: cách cấu hình và kiểm tra proxy chỉ với một cú nhấp chuột

Nếu bạn từng xây dựng một hệ thống ẩn danh để làm việc online, chắc chắn bạn đã dùng proxy ít nhất một lần.

Proxy giúp bạn đổi IP và vị trí (geo), và khi kết hợp với trình duyệt anti-detect, bạn sẽ có thứ quan trọng nhất trong thực chiến: phiên làm việc ổn định, ít trigger hơn và giảm nguy cơ bị đánh dấu do lặp lại dấu vết mạng.

Để bạn không phải nhảy qua lại giữa dashboard và cấu hình thủ công, Undetectable đã tích hợp các nhà cung cấp proxy đối tác trực tiếp trong chương trình.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo và kết nối proxy ngay trong trình duyệt, sau đó chỉ cần gán cho profile нужный (hồ sơ) mà bạn muốn dùng.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước cho từng đối tác proxy đã được tích hợp.

Bước 1. Thêm IP của bạn vào whitelist trên trang ABCProxy

Để tạo proxy trực tiếp từ Undetectable, trước tiên bạn cần thêm IP hiện tại của mình vào whitelist của nhà cung cấp.

Mở trang đối tác ở mục proxy residential:

Nhấn Get proxy.

Trong panel bên phải, nhấn Get proxy thêm lần nữa.

Mở tab IP white list configuration.

Nhấn Add white list.

Nhập IP của bạn và xác nhận bằng Confirm.

IP sẽ được thêm vào whitelist.

Bước 2. Tạo và thêm proxy trong Undetectable

Sau khi IP đã được whitelist, mọi thứ còn lại sẽ thao tác ngay trong chương trình.

Mở Undetectable và vào Proxy Manager.

Nhấn biểu tượng cặp/túi (briefcase) (proxy đối tác).

Chọn ABCProxy trong danh sách đối tác.

Thiết lập: số lượng, quốc gia/khu vực, loại proxy.

Nhấn Generate.

Khi proxy đã được tạo, nhấn Add proxy để lưu vào Proxy Manager.

Xong — proxy đã được thêm vào Proxy Manager.

Với SX.ORG, bạn cần API key trong tài khoản.

Mở Proxy Manager trong Undetectable.

Nhấn biểu tượng briefcase (proxy đối tác).

Ở Select proxy provider, chọn SX.ORG.

Lấy API key tại:

https://my.sx.org/proxy/link → vào API documentation → copy key.

Dán key vào ô trong Proxy Manager.

Nhấn Get proxy.

Thiết lập proxy bên dưới: số lượng, geo, loại, v.v.

Nhấn Generate.

Hoàn tất bằng Add proxy.

Proxy sẽ xuất hiện trong danh sách và sẵn sàng gán cho profile.

Quy trình chỉ mất vài phút — bạn chỉ cần API key.

Mở proxy đối tác (biểu tượng briefcase) trong Proxy Manager.

Ở ô đầu tiên, chọn nhà cung cấp Asocks.

Trên website Asocks, vào API documentation và copy API key.

Dán API key vào ô trong Proxy Manager.

Nhấn Get proxy.

Thiết lập tham số và nhấn Generate.

Nhấn Add proxy để lưu proxy vào danh sách.

Xong — proxy đã được thêm và sẵn sàng sử dụng.

Với Mango Proxy, bạn cũng cần API key trong phần cài đặt tài khoản.

Mở proxy đối tác (biểu tượng briefcase) trong Proxy Manager.

Chọn Mango Proxy trong danh sách nhà cung cấp.

Copy API key trong dashboard Mango Proxy:

Settings → API keys.

Dán API key vào ô và nhấn Get proxy.

Thiết lập (số lượng, loại, geo, v.v.) và nhấn Generate.

Nhấn Add proxy để thêm proxy vào Proxy Manager.

Sau đó, proxy sẽ có sẵn trong danh sách.

Thông tin thêm

Cách kiểm tra proxy

Để chắc chắn proxy còn sống và sẵn sàng dùng:

Trong Proxy Manager, click chuột phải vào proxy cần kiểm tra. Chọn Check Proxy. Ở cột trạng thái, bạn sẽ thấy “Active” màu xanh — nghĩa là proxy hoạt động.

Cách gán proxy cho profile

Trong Profile Manager, chọn profile bạn cần và click vào nó. Trong cửa sổ cài đặt (phần cài đặt chính), chọn proxy từ danh sách. Nhấn Save để áp dụng và bắt đầu sử dụng proxy.

PS

Để tránh lỗi khi kết nối, hãy luôn kiểm tra số dư tài khoản trong dashboard của nhà cung cấp trước khi tạo proxy.

Nghe đơn giản, nhưng đây là lý do phổ biến nhất khiến proxy “không được cấp” đúng lúc bạn cần.