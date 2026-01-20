Undetectable 2.42.0: Chromium 144 và các cải tiến về độ ổn định

Đội ngũ Undetectable xin chào. Ở phiên bản 2.42.0, nền tảng đã được nâng cấp mạnh: cập nhật Chromium lên 144 và giúp các thao tác hàng loạt với profile nhanh hơn nữa.

Dưới đây là những thay đổi cụ thể và lợi ích thực tế trong quá trình làm việc.

Chromium 144

Việc cập nhật Chromium định kỳ không phải là “cho có” trong release note. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy từ các nền tảng và độ ổn định khi chạy profile.

Chuyển sang Chromium 144 mang lại gì

Giảm rủi ro bị hệ thống anti-fraud kích hoạt nhờ hành vi trình duyệt “tự nhiên” hơn.

Fingerprint của bạn (User-Agent, hỗ trợ API, render) trông giống như hàng triệu người dùng bình thường .

Hạn chế lỗi script và vấn đề tương thích tiêu chuẩn mới.

Với core cũ, website dễ “toang” hơn: lỗi render và script có thể trở thành red flag bổ sung .

Tăng tốc độ và bảo mật.

Các phiên bản Chromium mới mang theo tối ưu hiệu năng và vá lỗ hổng, giúp profile chạy nhanh và ổn định hơn, đặc biệt khi mở theo lô.

Khuyến nghị của chúng tôi: hãy giữ profile trên core mới để duy trì mức độ tin cậy cao từ các nền tảng.

Nhập hàng loạt cookie Netscape

Nếu bạn làm việc với nhiều tài khoản, tốc độ là yếu tố quyết định. Trước đây, bulk-import thuận tiện nhất với JSON, còn Netscape thì cần thêm vài bước.

Giờ đây, Netscape được nhập nhanh và đơn giản như JSON.

Cách import Netscape hoạt động hiện tại

Không cần chuyển đổi định dạng hay tải từng file một.

Có thể chọn nhiều file cookie Netscape và kéo thả vào trình quản lý profile.

cookie Netscape và vào trình quản lý profile. Hoặc import cookie thông qua tạo profile hàng loạt.

Kết quả: bớt việc lặp lại, khởi chạy dự án nhanh hơn.

Những lỗi đã được sửa

Trong bản phát hành này, một số lỗi gây ảnh hưởng trong các tình huống cụ thể đã được xử lý. Hành vi của trình duyệt giờ dễ dự đoán hơn.

Đã sửa Mango Proxy trên macOS.

Trước đây có thể xảy ra lỗi khi gọi proxy đối tác Mango bằng API token. Xung đột đã được loại bỏ, tích hợp hoạt động ổn định. Đã sửa việc đổi nhóm cho cloud profile.

Từng có lỗi hiếm gặp khiến thay đổi nhóm không được áp dụng. Giờ đây di chuyển giữa các nhóm hoạt động chính xác. Đã sửa import dấu trang không có tham số ICON.

Trước đây các dấu trang như vậy có thể gây lỗi. Giờ chúng được xử lý mượt và không phát sinh sự cố.

Tổng kết bản phát hành

Undetectable 2.42.0 tập trung vào độ tin cậy và tiết kiệm thời gian:

Chromium 144 giúp tăng độ tin cậy và website chạy ổn định hơn.

giúp tăng độ tin cậy và website chạy ổn định hơn. Nhập hàng loạt cookie Netscape tăng tốc triển khai và mở rộng.

tăng tốc triển khai và mở rộng. Các bản sửa lỗi giúp thao tác với profile mượt và nhất quán hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất để làm việc tự tin hơn.