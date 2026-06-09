Undetectable 2.47.0: Chromium 149, vượt qua xác thực Google và mở khóa hồ sơ qua API

Đội ngũ Undetectable đã chuẩn bị cho bạn một bản phát hành mới. Trong phiên bản 2.47.0, chúng tôi không chỉ cập nhật nền tảng trình duyệt mà còn cải thiện các cơ chế tự động hóa và tương tác với dịch vụ Google. Hãy cùng xem những thay đổi này sẽ giúp công việc hằng ngày của bạn đơn giản hơn như thế nào và làm cho hồ sơ của bạn đáng tin cậy hơn ra sao.

Chromium 149

Chúng tôi đã cập nhật nhân trình duyệt lên phiên bản mới nhất 149. Ngày nay, đây không chỉ là một thủ tục hình thức, mà là lớp bảo vệ chính của bạn trước các bộ lọc AI ngày càng thông minh. Các hệ thống bảo mật hiện đại được huấn luyện trên những khối lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực.

Chúng biết chính xác những độ trễ vi mô khi render hoặc các đặc điểm hoạt động của JavaScript tương ứng với những phiên bản Chrome mới nhất. Nếu nhân trình duyệt của bạn bị tụt hậu, các thuật toán sẽ ngay lập tức đánh dấu phiên là đáng ngờ, làm giảm độ tin cậy của tài khoản. Chromium 149 cho phép hồ sơ hòa lẫn hoàn toàn vào lưu lượng truy cập của người dùng thật. Bạn có được hoạt động ổn định với mọi tài khoản quảng cáo mà không gặp những bất ngờ khó chịu.

Phương thức API mới

Đối với những ai mở rộng dự án thông qua tự động hóa, chúng tôi đã thêm một phương thức API mới – /profile/unlock/<profileID> . Trước đây, khi script bên thứ ba gặp lỗi hoặc kết nối bị ngắt đột ngột, hồ sơ có thể vẫn ở trạng thái bị khóa về mặt kỹ thuật. Điều này làm chậm toàn bộ chuỗi hành động tự động và đòi hỏi sự can thiệp.

Giờ đây, vấn đề này có thể được giải quyết ngay lập tức. Chỉ cần gửi một yêu cầu để cưỡng bức gỡ khóa một hồ sơ cụ thể và đưa nó trở lại hoạt động. Điều này giúp các phễu tự động của bạn có khả năng chịu lỗi cao hơn nhiều. Bạn không còn cần mất thời gian khởi động lại thủ công nếu script "vấp ngã" một cách bất ngờ.

Những gì đã sửa

Chúng tôi đã khắc phục một lỗi gây cản trở việc quản lý farm tài khoản một cách thoải mái trên các máy từ xa. Trước đây, chương trình có thể đột ngột đóng nếu bạn kết nối tới máy chủ đang chạy thông qua RDP (Remote Desktop Protocol).

Giờ đây, Undetectable giữ phiên ổn định khi có bất kỳ lần kết nối lại nào tới remote desktop. Bạn có thể tự do chuyển đổi giữa các máy chủ mà không lo làm gián đoạn một quy trình multi-accounting quan trọng. Việc quản lý từ xa đã trở nên thực sự đáng tin cậy và liền mạch.

Những gì đã cải thiện

Trong bản phát hành này, chúng tôi đã nâng cấp các cơ chế che giấu nội bộ để bạn dễ dàng làm việc với những nền tảng khắt khe nhất.

Che giấu hoàn hảo cho Google. Chúng tôi đã thay đổi logic tạo header x-browser-validation . Tham số này được tất cả các trang web trong hệ sinh thái Google sử dụng để kiểm tra nghiêm ngặt mức độ "giống người thật" của trình duyệt. Giờ đây, việc mô phỏng Chrome của chúng tôi trở nên chính xác hơn nữa, thực sự giúp giảm rủi ro bị ban trên các dịch vụ của gã khổng lồ tìm kiếm.

Chúng tôi đã thay đổi logic tạo header . Tham số này được tất cả các trang web trong hệ sinh thái Google sử dụng để kiểm tra nghiêm ngặt mức độ "giống người thật" của trình duyệt. Giờ đây, việc mô phỏng Chrome của chúng tôi trở nên chính xác hơn nữa, thực sự giúp giảm rủi ro bị ban trên các dịch vụ của gã khổng lồ tìm kiếm. Cập nhật Widevine. Module Widevine đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Các hệ thống chống gian lận thường kiểm tra các thành phần DRM (công nghệ bảo vệ nội dung tích hợp sẵn, được tích hợp sâu vào hệ điều hành và phần cứng thật) để đánh giá tính hợp lệ của thiết bị. Widevine mới xác nhận tính toàn vẹn của fingerprint và loại bỏ những nghi ngờ không cần thiết khỏi các phiên của bạn.

Module Widevine đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Các hệ thống chống gian lận thường kiểm tra các thành phần DRM (công nghệ bảo vệ nội dung tích hợp sẵn, được tích hợp sâu vào hệ điều hành và phần cứng thật) để đánh giá tính hợp lệ của thiết bị. Widevine mới xác nhận tính toàn vẹn của fingerprint và loại bỏ những nghi ngờ không cần thiết khỏi các phiên của bạn. Tìm kiếm phần tử trong iframe. Chúng tôi đã cải thiện khả năng làm việc của API tự động hóa với các phần tử nằm bên trong iframe. Cổng thanh toán, captcha và widget của bên thứ ba thường được nhúng thông qua frame. Giờ đây, script của bạn sẽ tìm thấy các nút cần thiết nhanh hơn và không gặp lỗi tương tác.

Kết luận

Undetectable 2.47.0 giúp công việc của bạn hiệu quả hơn bằng cách tự xử lý các giới hạn kỹ thuật. Việc chuyển sang Chromium 149 và các cải tiến có mục tiêu về cơ chế che giấu cho Google đảm bảo mức độ tin cậy cao cho hồ sơ của bạn. Còn endpoint mở khóa mới cùng bản sửa lỗi kết nối RDP mang lại cho tự động hóa sự ổn định thường còn thiếu khi mở rộng quy mô. Hãy cập nhật ngay bây giờ và cảm nhận quy trình làm việc của bạn trở nên thoải mái hơn đến mức nào.