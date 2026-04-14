Cập nhật Undetectable 2.45.0: Chromium 147, RAM lên đến 32 GB và tiết kiệm lưu lượng proxy

Đội ngũ Undetectable đã chuẩn bị một bản cập nhật trình duyệt mới. Trong phiên bản 2.45.0, chúng tôi tập trung vào việc cập nhật lõi, mở rộng cài đặt phần cứng và sửa các lỗi gây ảnh hưởng đến sự ổn định khi làm việc với hồ sơ. Hãy cùng phân tích chi tiết những gì đã thay đổi và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến quy trình làm việc hằng ngày của bạn.

Cài đặt RAM mở rộng: 16 và 32 GB

Giờ đây, khi tạo cấu hình, bạn có thể chọn dung lượng RAM 16 và 32 GB. Điều này cho phép tạo ra các dấu vân tay kỹ thuật số mạnh mẽ và đa dạng hơn cho các nền tảng đòi hỏi cao. Tuy nhiên, có một điểm kỹ thuật quan trọng mà bạn cần biết.

Trước phiên bản 147, công cụ Chromium có một giới hạn nội bộ và chỉ cung cấp cho các website tối đa 8 GB thông qua tham số device Memory , ngay cả khi thiết bị có nhiều bộ nhớ hơn. Khi chuyển sang phiên bản mới, giới hạn này đã được gỡ bỏ, và trình duyệt hiển thị chính xác 16 và 32 GB. Một số công cụ kiểm tra fingerprint lỗi thời vẫn chưa thích nghi với thay đổi này trong logic của Chromium. Chúng có thể đưa ra cảnh báo về giá trị bộ nhớ không chính xác, nhưng đối với các hệ thống chống gian lận hiện đại, đây là một chỉ số hoàn toàn hợp lệ, vì vậy có thể bỏ qua những cảnh báo như vậy trong các công cụ kiểm tra.

Chromium 147

Chúng tôi đã cập nhật lõi trình duyệt lên phiên bản hiện tại 147. Việc đồng bộ thường xuyên với các bản phát hành Chrome thông thường là yêu cầu cơ bản để vượt qua Sybil detection và các bộ lọc chống gian lận nghiêm ngặt. Các hệ thống bảo mật phân tích hàng trăm vi tham số, và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc hỗ trợ Web API mới hoặc tiêu chuẩn render đều ngay lập tức để lộ tự động hóa.

Lõi mới đảm bảo rằng các hồ sơ tạo ra nhiễu mạng tự nhiên nhất có thể và hòa vào luồng người dùng thật nói chung. Bạn nhận được hành vi có thể dự đoán trên mọi website hiện đại mà không gặp lỗi script hoặc lỗi bố cục.

Lựa chọn linh hoạt loại khởi chạy hồ sơ

Để quản lý số lượng lớn phiên làm việc thuận tiện hơn, chúng tôi đã thêm một chức năng mới vào cài đặt chính của chương trình — lựa chọn loại khởi chạy hồ sơ. Giờ đây, bạn có thể chọn trước cách các cửa sổ mới sẽ được mở: toàn màn hình, thu nhỏ hoặc ở phía trước.

Chức năng này rất quan trọng khi khởi chạy hồ sơ hàng loạt. Nó sẽ giúp giữ màn hình làm việc của bạn gọn gàng, và bạn có thể tập trung vào cửa sổ chính của chương trình trong khi các hồ sơ đang tải.

Về các bản sửa lỗi

Trong bản phát hành này, chúng tôi đã sửa một loạt lỗi để việc quản lý phiên trở nên đáng tin cậy hơn.

Thứ nhất, lỗi tự động đăng nhập đã được sửa. Trước đây, chương trình có thể thực hiện đăng nhập ngay cả khi ô xác thực đã bị bỏ chọn; giờ đây bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn nghiêm ngặt đối với quyền truy cập vào dữ liệu cục bộ của mình.

Thứ hai, vấn đề cửa sổ chính bị đóng đột ngột đã được giải quyết. Trước đây, giao diện có thể bị crash vì các nguyên nhân nội bộ, trong khi các cửa sổ hồ sơ trình duyệt vẫn mở và tiếp tục hoạt động. Chúng tôi đã sửa lỗi này, và hiện chương trình hoạt động ổn định.

Thứ ba, chúng tôi đã sửa khả năng nhấp vào các liên kết trong bình luận Facebook khi sử dụng cấu hình thiết bị di động. Đây là bản sửa lỗi quan trọng cho các tác vụ SMM và làm việc với lưu lượng di động, khôi phục điều hướng đầy đủ bên trong mạng xã hội.

Về các cải tiến

Chúng tôi đã tối ưu hóa đáng kể thuật toán kiểm tra địa chỉ IP trong khi trình duyệt đang hoạt động. Số lượng yêu cầu nền tới proxy để kiểm tra kết nối đã được giảm đáng kể. Nếu bạn làm việc với các farm tài khoản quy mô lớn hoặc sử dụng proxy di động xoay vòng tính phí theo lưu lượng, bản cập nhật này sẽ giảm đáng kể chi phí của bạn.

Kết luận

Phiên bản Undetectable 2.45.0 khiến multi-accounting trở nên dễ dự đoán và tiết kiệm hơn nữa. Chromium 147 hiện tại và giới hạn RAM mở rộng mang lại mức độ tin cậy cao từ các hệ thống bảo vệ. Việc giảm số lượng yêu cầu IP giúp tiết kiệm lưu lượng proxy, còn các cài đặt khởi chạy cửa sổ mới và bản sửa lỗi giúp loại bỏ các tác vụ thường nhật khó chịu. Hãy cập nhật và tiếp tục mở rộng quy mô công việc của bạn với sự thoải mái tối đa.